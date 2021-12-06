ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скрытая угроза. Почему во время пандемии сократился серый импорт и почему он может вырасти снова

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 декабря 2021 12:00
Скрытая угроза. Почему во время пандемии сократился серый импорт и почему он может вырасти снова Пандемия показала рецепт, как победить "серый" импорт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Спецпроект

За первый пандемический год "серый" импорт бытовой техники и электроники (БТЭ) в Украину уменьшился, несмотря на общий рост спроса на эти товары. Но произошло это лишь благодаря карантинным ограничениям и их влиянию на рынок. Волею обстоятельств власть получила бесплатный мастер-класс о том, какие ингридиенты у блюда "детенизация импорта" на 2022 год.

О том, как менялась структура и механизмы нелегального импорта БТЭ в Украину, почему после окончания пандемии может случиться взрывной рост контрабанды, и как этого не допустить – подробнее в спецпроекте РБК-Украина.

Еще в прошлом году подобный опрос GFK-2020 зафиксировал высокую тенизацию рынка электроники в Украине, где каждый 4 смартфон продавался как нелегальный импорт без фискального чека. Отрасль попала в списки рисковых, а закон обязал выдавать фискальный чек всех, кто продает товары с гарантийным талоном.

Карантинные ограничения в 2021 году стали лакмусовой бумажкой, показавшей необходимость системных действий по детенизации отрасли. Вдруг оказалось, что на фоне необходимости работать и отдыхать дома, а также естественным образом увеличившемся спросе населения на различную бытовую технику и электронику – на 12% обвалился уровень тени (новое исследование GFK-2021).

Список ингридиентов

Согласно исследованию компании GfK, рост рынка составил 10% в единицах товара или 24% – в гривне (разница объясняется девальвацией национальной валюты), за период с апреля 2020-го по март 2021-го года. Поскольку всеобщий карантин в Украине впервые был введен во второй половине марта прошлого года, исследование показывает изменения на рынке БТЭ как раз за первый год пандемии. Всего было оценено 14 категорий товаров – десктопы, ноутбуки, планшеты, пылесосы и прочая домашняя техника, телевизоры, смартфоны и т.д. – в сумме 80% продаж всей бытовой техники и электроники в Украине.

Скрытая угроза. Почему во время пандемии сократился серый импорт и почему он может вырасти снова

Вполне ожидаемо, что с учетом перехода на удаленную работу, больше всего за первый год карантина выросли продажи персональных компьютеров и мониторов – на 75% в гривневом выражении. На 50% увеличились продажи ноутбуков, на 45% увеличились продажи планшетов. Больше стали покупать и другие бытовые товары – от пылесосов до холодильников. Лишь продажи фототехники остались на прежнем уровне.

В фото-сегменте увеличилась доля "серого" импорта, по сравнению с 2019 годом – с 33 до 37 процентов. Немного выросла доля нелегальных товаров и в сегменте аксессуаров, вроде наушников – с 31% до 33%. А во всех остальных категориях за время пандемии "серых" товаров продавалось или столько же, или меньше. В гривневом выражении "серый" импорт сократился на 12%.

Впрочем, его объем и так впечатляет – почти 18 миллиардов гривен. По словам гендиректора ассоциации "Украинские импортеры бытовой техники" Софии Араслановой, госбюджет на этом теряет около 5 млрд грн неуплаченных налогов: таможенной пошлины и импортного НДС. Самые популярные "серые" товары – смартфоны (объем нелегального импорта – около 3,2 млрд грн) и телевизоры (0,6 млрд грн).

Взятки вместо "пиджаков"

Как показало исследование GfK, сокращение "серого" импорта не связано с эффективными действиями властей, например, по борьбе с контрабандой или реформами на таможне. Оно было вызвано исключительно ситуативными факторами, спровоцированными самой же пандемией коронавируса. Так, из-за карантинных ограничений значительно сократились перемещение людей через границу Украины – треть опрошенных участников рынка БТЭ указали на это как на причину сокращения "серого" импорта. Другие факторы – дефицит самих товаров и нехватка комплектующих, когда многие заводы останавливались на локдаун, а также эффективные действия самих производителей БТЭ, снижающие спрос на "серую" технику.

Новые условия изменили и структуру "серого" импорта. Так, значительно уменьшился удельный вес работы через "пиджаков" – когда крупная партия товаров дробится на много мелких, физлица перевозят их через границу под видом личного имущества, а потом возвращаются за новой партией. В связи с закрытием границ такая схема утратила популярность.

Впрочем, нелегальные импортеры быстро приспособились к ситуации. И, как показывает исследование GfK, новые методы работы могут быть еще опаснее для справедливой конкуренции на рынке, чем старые. Так, существенно выросла, с 66 до 78%, популярность другой схемы – недостоверного декларирования ввозимого товара. Речь о занижении таможенной стоимости, подмены одной категории товаров другой или неверном указании их характеристик. Чаще стали использовать и схему оформления заполненного продукцией транспорта как пустого.

Реализация таких схем невозможна без "содействия" со стороны таможни. В таком случае можно говорить о своеобразной институционализации "серого" импорта, когда в организацию нелегальных поставок вовлечены государственные органы. Одно дело организовать группу "пиджаков" из числа местных жителей приграничных районов и установить график их поездок за товаром через границу. И другой уровень вовлечь чиновников таможни и других госорганов в системный нелегальный импорт.

По сути, в Украине укрепляется своего рода взаимовыгодная коррупционная "экосистема": нелегальные импортеры зарабатывают большие деньги за счет нечестных конкурентных преимуществ над легальными, часть этих денег потом уходит на коррумпирование чиновников, которые поддерживают и улучшают функционирование "серых" схем. Лучше работают схемы – растут нечестные доходы – появляется больше денег на коррупцию, и так по замкнутому кругу.

Участники таких махинаций, безусловно, остаются в выигрыше, зато проигрывают все остальные. Государство – из-за недополученных налогов и коррупции, "белые" импортеры – из-за неравных условий на рынке, невозможности создавать легальные рабочие места. Наконец, проигрывает и конечный потребитель – ведь в сервисном обслуживании "серого" товара ему, скорее всего, откажут (по данным GfK, в 70% случаев).

Помимо возможности "договориться" с таможенниками нелегальных импортеров прельщает и возможность безрискового сбыта завезенной БТЭ в Украине. Причем, речь даже не о торговле через сомнительные интернет-магазины. Как показывает исследование, за время пандемии существенно выросли и оффлайн-продажи таких товаров в магазинах и киосках на базарах, в том числе и с выдачей покупателю чека.

Спокойствие нелегальных импортеров вполне объяснимо, ведь за первый год пандемии лишь 3% "серых" товаров были выявлены при проверках правоохранителей (в доковидные времена этот показатель составлял 23%). Очевидно, это связано с мораторием на проверки и тем, что борьба с "серым" импортом во времена карантина не была среди приоритетов правоохранительных органов. Потому бороться с нечестными конкурентами приходится легальным импортерам за счет внутренних проверок и контрольных закупок – благодаря этим методам удалось выявить 70% "серых" товаров.

"Серые" товары особенно популярны в премиум-сегменте БТЭ. Так, часть премиальных товаров в "сером" импорте планшетов составляет 76%, фототехники – 57%, ноутбуков – 52%, смартфонов – 38%. Интерес нелегальных импортеров к более дорогой продукции понятен – она приносит более высокую маржу и доходы. Тогда как для бюджета несет еще большие потери, а "белые" участники рынка страдают от нечестной конкуренции.

Таким образом, общее снижение "серого" импорта БТЭ, которое наблюдалось в первый год пандемии – явление ситуативное и временное. Если в обозримой перспективе пандемию удастся обуздать (или, как минимум, восстановить бесперебойное движение через границу), то Украину может, напротив, ожидать взрыв нелегального импорта. Ведь восстановятся старые схемы, те же "пиджаки". А новые, основанные на коррупционных связях и попустительстве контролирующих органов заработают на более высоких оборотах.

Потому государству, как с точки зрения бюджета, так и в интересах бизнеса и рядовых покупателей, стоит озаботиться борьбой с нелегальным импортом уже сейчас, не дожидаясь всеобщей отмены карантинных ограничений. Впрочем, борьба с "серым" импортом тоже должна вестись разумно.

Не переборщить с криминализацией

Так, по мнению опрошенных GfK участников рынка, предлагаемые государством меры, вроде криминализации товарной контрабанды, не будут иметь должного эффекта. 86% игроков согласились с тезисом о том, что криминализация – это частичная и неэффективная мера, а для реальной борьбы с контрабандой нужна полномасштабная реформа таможенных органов. 58% считают, что криминализация только повысит давление на легальных импортеров БТЭ.

В то же время лишь 19% считают, что такая мера позволит добиться заявленных целей: сократить поток нелегального импорта, обеспечить расследование и наказание участников и бенефициаров контрабандных схем. С тем, что создание реестра легальных IMEI-кодов на мобильных устройствах (и блокирование нелегальных) как-то поможет бороться с нелегальным ввозом соответствующих товаров, согласны менее трети игроков рынка.

По сложившейся в Украине практике, контролирующие структуры активнее всего проверяют именно находящийся у всех на виду, легально работающий бизнес. Тогда как участники контрабандных схем оказываются вне поля зрения проверяющих, продолжая успешно работать в "тени". Такое неравное отношение может лишь усугубить проблемы на рынке БТЭ.

Онлайн РРО – смена парадигмы в фиксации расчетных операций

В то же время, есть другие способы, которые действительно позволят эффективно бороться с "серым" импортом на украинском рынке. Главный из них – расширение использования РРО, в том числе программных, и использования электронных чеков. В поддержку такой меры выступили 73% участников рынка.

Скрытая угроза. Почему во время пандемии сократился серый импорт и почему он может вырасти снова

Другой инструмент – дальнейшая фискализация, в том числе расширение перечня мелкой бытовой техники и аксессуаров, при продаже которых надо выдавать фискальный чек (за это выступили 55% опрошенных GfK). А 63% позитивно оценили уже введенные в августе прошлого года меры по фискализации: обязательный товарный учет ФОПами, которые продают БТЭ и штрафы за невыдачу фискального чека.

Скрытая угроза. Почему во время пандемии сократился серый импорт и почему он может вырасти снова

Как ранее писало РБК-Украина, в конечном итоге от фискализации выигрывают все без исключения: продавцы, покупатели и государство. А усовершенствование программных РРО, улучшение интернет-покрытия на территории Украины облегчает предпринимателям внедрение этой технологии.

В любом случае главный рецепт борьбы с "серым" импортом – контроль всех участников рынка. И смысловое ударение здесь должно стоять на слове "всех": легальные импортеры не должны подвергаться абсурдному дополнительному давлению со стороны государства, тогда как их нечестные конкуренты успешно "не замечаются" контролирующими и правоохранительными органами. Конечно, без масштабной реформы таможенных органов такую задачу реализовать не получится.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес РРО Бой с тенью Контрабанда Бюджет 2021
NEWS
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений