Ситуативный союз: как крупный бизнес помогает регионам бороться с коронавирусом

16 марта президент Владимир Зеленский встретился с собственниками и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний. Глава государства призвал присутствующих помочь справиться с ситуацией, в частности закупить тесты для выявления вируса, необходимое медицинское оборудование, защитные и дезинфицирующие средства.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - рассказал после встречи Зеленский.

Как отметили позже в Офисе президента, бизнесмены поддержали идею Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса.

Для того, чтобы помощь бизнеса была распределена равномерно, в ходе встречи у Зеленского решили создать штабы по борьбе с коронавирусом в разных областях и закрепить над ними кураторство, где у этих бизнесменов есть активы.

По словам одного из участников встречи, своеобразная "карта бизнесменов" сформировалась следующим образом: Ринат Ахметов взял под свое попечительство Ивано-Франковскую, Львовскую, Донецкую и Луганскую области плюс города, где он имеет влияние, как, например, Кривой Рог. Игорю Коломойскому досталась Запорожская область. Игорь Палица получил для кураторства Волынскую область вместе с Коломойским и Тернопольскую область. За Галиной и Александром Герегой закрепилась Хмельницкая область. Виктор Пинчук взял Днепропетровскую область, Андрей Веревский - Полтавскую и Кропивницкую, Юрий Косюк – Винницкую и Черкасскую области, Андрей Ставницер – взял под кураторство Одесскую область, Александр Ярославский – Харьковскую область.

Бизнес в помощь государству

Одними из первых в борьбу с коронавирусом включились в Фонде Рината Ахметова, передав уже 16 марта Минздраву шведские аппараты искусственной вентиляции легких Servo-I Universal и Servo Air, изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, 400 одноразовых защитных комбинезонов против химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, 10 тыс. защитных масок, очки.

"Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", - сказал Ринат Ахметов в интервью "Украинской правде".

Всего Ахметов обещает потратить 300 млн грн на борьбу с коронавирусом. В частности, купить еще 300 тыс. экспресс-тестов и 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Выполнить обещание будет проблематично, так как достать их сейчас очень сложно из-за большого спроса в мире.

Благотворительные фонды Виктора и Елены Пинчук закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму $460 тыс. Оборудование уже в Украине. По одному аппарату получат больницы в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областях, три аппарата — больницы в Киеве.

В трубно-колесной компании Интерпайп Пинчука также сообщили, что перечислили $2 млн на закупку тестов на коронавирус. Кроме этого, компания направит на борьбу с коронавирусом в Днепре и Днепропетровской области 35 млн грн, сэкономленных за счет налоговых каникул, введенных из-за карантина на период с 1 марта по 30 апреля.

Совладелец и гендиректор крупнейшего стивидорного оператора в Украине TIS Андрей Ставницер сообщил, что приобрел для Одесской инфекционной больницы четыре аппарата ИВЛ. Бизнесмен подчеркнул, за эти дни TIS уже перечислил 20,5 млн грн в национальный фонд борьбы с недугом и больше 2,5 млн грн – на нужды Одесской области.

На своей странице в Facebook он также рассказал, что 16 марта в ходе встречи президента Владимира Зеленского с 15 крупными украинскими бизнесменами было принято решение о создании специального фонда, благодаря которому больницы будут обеспечиваться всем необходимым

В сети "Эпицентр К", которая принадлежит Александру и Галине Герегам, также уже закупили медицинское оборудование и средства защиты от коронавируса на сумму 90 млн грн и заявили о покупке 150 аппаратов ИВЛ.

Как отмечают в компании, с начала распространения инфекции в Украине основатели компании Александр и Галина Гереги создали оперативный штаб помощи в противодействии эпидемии и сформировали первый транш для обеспечения штаба в размере 150 млн грн на первоочередные нужды медицинской отрасли.

"Как социально-ответственная компания, "Эпицентр" откликнулся на инициативу президента и приступил к работе по противодействию распространению пандемии. Между представителями крупного бизнеса были распределены обязанности по обеспечению страны оборудованием и медикаментами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Мы взяли на себя миссию поставить во все областные центры Украины аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и взяли кураторство над Хмельницкой областью по обеспечению учреждений здравоохранения оборудованием и средствами защиты", - пояснил основатель компании Александр Герега.

На базе обладминистрации Гереги создали штаб, который уже обеспечил аппаратурой и средствами защиты 25 медучреждений области. Медики получили амплификатор, цифровые палатные рентген-аппараты, мониторы пациента, конденсаторы кислорода, инфузионные насосы, ларингоскопы, стерилизаторы, автоклавы, отсосы, бактерицидные облучатели, бактерицидные лампы, защитные комбинезоны, двухсекционные функциональные кровати. Также средства защиты, дезинфицирующие средства, необходимую бытовую технику и постельное белье.

Для борьбы с распространением коронавируса в Харьковской области включился президент группы DCH Александр Ярославский, который возглавил там антикризисный штаб. Бизнесмен заявил о готовности выделить порядка 13 млн долларов на поддержку Харьковской области. Кроме того, бизнесмен совместно с владельцем компании Alibaba Джеком Ма привез в Украину тест-системы на 1 млн человек общей стоимостью $80 млн.

"На национальную программу, которую озвучил президент, - на медицину, на людей старшего возраста - я дал $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше - дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе", - отметил бизнесмен.

Вынужденная мера

Коронавирус стал серьезным вызовом для всей страны, в особенности для регионов. Поэтому многим бизнесменам действительно пришлось перебрать на себя управление ситуацией и пожертвовать не мало средств и сил для противодействия распространению коронавируса в областях. Но, в ситуации, когда на кону стоят человеческие жизни – приходится идти на непопулярные, а порой и нестандартные решения, отмечают собеседники издания.

Так, по мнению политолога Владимира Фесенко, цель президентской инициативы - максимально привлечь крупный бизнес к противодействию пандемии, со всеми его организационно-финансовыми возможностями.

"Это вынужденная мера и правильная инициатива, ведь в условиях пандемии надо действовать быстро и порой нестандартно. Но, как показывает практика, большинство стран также привлекает крупный бизнес, поэтому в этом нет ничего удивительного. Напротив, у крупных компаний, как правило, хорошие организационные ресурсы, развернутая региональная логистика, и самое главное - дополнительные финансовые возможности и связи, которых на уровне государства нет. Например, в рамках такого сотрудничества с Офисом президента Александр Ярославский помог украинской власти наладить контакт с китайским миллиардером Джеком Ма и организовать поставку крупной партии экспресс- и ПРЦ-тестов. Без такой кооперации это сделать было бы в разы дольше", - говорит в комментарии РБК-Украина эксперт.

Политтехнолог Борин Тизенгаузен добавляет, что помимо финансовых возможностей и связей, крупный бизнес еще и владеет необходимой репутацией и поддержкой. "Инициатива абсолютно позитивна, и с этой точки зрения у Зеленского не было выхода, кроме как привлечь бизнес с их капиталом, связями, репутацией и поддержкой в регионах. Они смогли эффективно поставить на рельсы борьбу с коронавирусом в регионах", - считает Тизенгаузен.

В связи с этим, добавляет политолог Константин Бондаренко, практически 90 % нужд украинских больниц, которые столкнулись с коронавирусом, обеспечил бизнес.

"Речь как о закупке дорогостоящего оборудования, так и о банальных масках и дезинфекторах. Так что распределить области Украины между крупным бизнесом было верным решением со стороны президента. В Украине уже стало традицией обращаться за помощью бизнеса во время кризиса. Так в свое время делал Виктор Ющенко, когда привлекал деньги бизнеса для строительства "Больницы будущего", которую так и не построили, Петр Порошенко отстраивал армию, сейчас мы общими усилиями возрождаем систему здравоохранения", - сказал в комментарии Бондаренко.

К тому же, бизнес помогает на разных уровнях - кто-то закупает аппараты ИВЛ, кто-то маски и респираторы, кто-то обеспечивает целые больницы, говорит сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

"Бизнес более мобильный, менее бюрократизирован, у него отлажены контакты с поставщиками и логистика. Со стороны президента было логично привлечь его к обеспечению больниц всем необходимым для противостояния коронавирусу. К тому же, к крупному бизнесу, который взял кураторство над областями, подключается малый и средний бизнес, который также аккумулирует средства и помогает на своем уровне", - уточняет Амелин.

Относительно так называемого кураторства по регионам, добавляет Фесенко, такое решение обусловлено тем, чтобы в полной мере использовать возможности бизнеса, неким образом их "заякорить" и равномерно разделить ресурсы, чтобы ни одна из областей не оставались один на один с проблемой.

"Ресурсы государства очень ограничены. У большого же бизнеса мощный управленческий потенциал и связи. Поэтому, по моему убеждению, наладить такое взаимодействие с крупным бизнесом в этой ситуации абсолютно целесообразно и правильно. Более того, эта практика не нова. Так было в конце 2008 года, когда правительство Тимошенко организовывало помощь в условиях финансового кризиса. В 2014 году бизнес помогал армии. Кто-то из бизнесменов даже присоединился к региональному управлению, как Сергей Тарута или Игорь Коломойский, например. Об успешности этих кейсов можно долго дискутировать, но, во всяком случае, свою главную сдерживающую функцию эта идея оправдала", - добавляет эксперт.

Согласен с таким мнением и политический эксперт Владимир Цыбулько, который добавляет, что кооперации бизнеса и государства – достаточно востребована и популярна во всем мире и подразумевает под собой государственно-частное партнерство для максимально эффективного решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

"Если за таким сотрудничеством стоят действительно искрение намерения – то это абсолютно целесообразное решение и цивилизованная практика. В то же время это следствие нехватки сильных лидеров на местах в команде президента. И таких лидеров в команде Зеленского нашли среди крупных бизнесменов", - считает эксперт.

Впрочем, как резюмируют собеседники издания, инициатива президента с привлечением бизнеса в полной мере себя оправдывает. В любом случае, карантин и коронавирус станет для многих своего рода контрольным тестом на "профпригодность", как для власти и местных чиновников, так и для бизнеса и общественности.