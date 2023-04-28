"Сірі" схеми тютюнового ринку. Чому нелегальна торгівля росте навіть під час війни

Чому нелегальна торгівля сигаретами росте навіть під час війни (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нелегальний ринок тютюну в Україні продовжує зростати. Не змогла вплинути на цю тенденцію навіть повномасштабна війна. Тільки за 2022 рік збитки для бюджету від нелегального продажу сигарет склали майже 20 млрд гривень. Масштаб проблеми теж вражаючий: фактично кожна п’ята сигарета на ринку – нелегальна. Чому Україна в програє у боротьбі з "сірими" схемами тютюну та чи має влада дієвий спосіб для розв'язання проблеми – детальніше в матеріалі.

Обіг нелегальної тютюнової продукції – проблемна сфера для багатьох країн. І Україна в цьому контексті також не виняток. У нашій країні "нелегальний" сегмент ринку невпинно зростає: з 1,7% до 19,9% за останні 8 років.

Згідно з дослідженням компанії Kantar, понад 60% нелегальної продукції продається в кіосках і магазинах поряд з легальною продукцією. Ще одна цікава тенденція останніх років – зменшення контрабандної продукції й суттєве збільшення частки продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні (11,7%).

Схеми з duty-free

З початку повномасштабного вторгнення кількість магазинів безмитної торгівлі скоротилися з 48 до 14. Водночас 2021 року реалізація тютюнових виробів через duty-free становила 27 млн пачок, а 2022 року – 20 млн пачок.

За інформацією народного депутата, голови тимчасової слідчої комісії ВР з питань незаконного обігу тютюнових виробів Ярослава Железняка, під час перевірки кількості реалізованих пачок сигарет у duty-free у митному режимі "реекспорт" виявилося, що тільки за одним оператором може спостерігатися зниження продажу до 157 тис. пачок.

"Є дуже дивна тенденція, коли на наземних конкретних пунктах пропуску на один чек купується в середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших тільки 5-7. При тому, що в ЄС можна провести лише 2 пачки", – зазначив нардеп і додав, що кількість вироблених і проданих сигарет для duty-free також відрізняється на сотні тисяч, якщо не мільйони, пачок.

Повністю заборонити

На засідання тимчасової слідчої комісії ВР з питань незаконного обігу тютюнових виробів, у понеділок, 25 квітня, депутати знайшли тимчасовий вихід із ситуації – ініціювати повну заборону на виробництво і продаж сигарет для duty-free через постійні порушення законодавства.

"З огляду на те, що на проблему вже стільки разів звертали увагу, а вона досі існує, запропонували рішення для нашого комітету – під час війни заборонити виробництво і продаж сигарет duty-free. Не дуже елегантне рішення, але виглядає так, що єдине дієве в цій ситуації", – повідомив голова ТСК Ярослав Железняк.

Крім того, члени ТСК передали Національній поліції Україні сотні відомих розбірних торгових точок, які без сплати податків (без фіскальних чеків або із псевдочеками) реалізують тютюнову продукцію у значних обсягах, й домовились через три тижні на наступній ТСК розглянути результати роботи поліції по цих "сірих" точках.

Ухилення від сплати податків

Не оминули увагою нардепи й "підозрілих" виробників. За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, ухилення від оподаткування відбувається не на рівні лідерів тютюнового ринку, а на рівні менших компаній, а також нелегальних виробників.

"Тютюнова галузь складається, перш за все, з чотирьох великих міжнародних виробників, яких ми не підозрюємо в ухиленні від оподаткування. Бо якщо це буде відбуватися, ризики від такого ухилення для них будуть неспівставні з вигодами", – пояснив Гетманцев.

Водночас підозри викликають менші тютюнові компанії. Зокрема, є легальна тютюнова фабрика в західній Україні, де нещодавно Бюро економічної безпеки провело обшуки і виявило підакцизного товару без відповідних марок на 80 млн грн. Значна частина ринку взагалі не мають ліцензії на виробництво. Наприклад, Одеська митниця затримала і конфіскувала лінію з виробництва сигарет, яку намагалися нелегально завезти в Україну під виглядом лінії з виробництва мила.

Крім того, відповідно до податкової інформації, є 8 виробництв тютюнової продукції, які замовляють сировину у величезних обсягах, виробляють продукцію, але сплачують податки, не відповідні до обсягів.

Наприклад, ТОВ "Табако дім" сплатила всіх податків у 2022 році з 1 тонни переробленої сировини – 8 тисяч гривень; ТОВ "Українське тютюнове виробництво" – з 1 тони 26 тисяч грн податків. В той час як в інших виробників з 1 тонни переробленої у сигарети сировини близько 3-5 млн грн сплачених податків.

Податкова має інформацію про ці аномалії, наразі відповідні аналітичні матеріали щодо порушень на 6 млрд гривень за 2022 рік вивчають детективи Бюро економічної безпеки аналітичні висновки.

У цілому ж члени ТСК переконані, що ключову роль в боротьбі з нелегальним обігом тютюнової продукції відіграють правоохоронні органи. Тому на наступному засіданні комісії, 16 травня 2023 року, парламентарі хочуть заслухати саме правоохоронців щодо результатів їх роботи та конкретних кроках для детінізації тютюнового ринку.