Шоу, клоны и концерты: как партии и кандидаты борются за места в новой Раде

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Через две недели украинцы выберут парламент, который, если верить соцопросам, кардинально обновится по сравнению с нынешним созывом Верховной рады. Кандидаты в депутаты, как обычно, пытаются завоевать симпатии избирателей за счет бесплатных товаров и услуг, а также развлекательных мероприятий и концертов. Количество этих агитационных акций можно сравнить разве что с нашествием "клонов", заполонивших избирательные списки на мажоритарных округах. Подробнее о том, как партии и кандидаты борются за депутатские мандаты – в материале РБК-Украина.

Избирательная кампания в Верховную раду, стартовавшая всего немногим более месяца назад, приближается к финишу. Многие технологические приемы, к которым сейчас прибегают штабы партий и кандидатов, заимствованы с выборов предыдущих лет. Но после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, чья кампания запомнилась нестандартными приемами, теперь в ход пошли и более современные методы, в том числе, активная работа в социальных сетях.

Каждый канал коммуникации – будь то телевидение, радио, билборды, интернет, соцсети, личностная коммуникация – имеет свою целевую аудиторию, говорит политический консультант Дмитрий Касьянов. "Интернет и соцсети развиваются очень быстро, и сегодня их уже нельзя игнорировать, даже если проводить кампанию в сельской местности, – поясняет РБК-Украина Касьянов. – Многие люди получают информацию, общаются, в том числе со своими родственниками и внуками через соцсети. Потому этот канал коммуникации значительно влияет на сознание граждан".

"Гречки" и зрелищ

Одна из главных особенностей этой кампании – активное привлечение артистов и знаменитостей. "По результатам наших мониторингов, мы имеем основания говорить о возвращении к методам кампании образца 2012 года, когда кампанию общенациональных выборов превращали в битву представителей шоу-бизнеса, – рассказывает РБК-Украина глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. – Это абсолютно бессмысленная постсоветская технология, но она достаточно эффективная".

Коэффициент полезного действия шоу-технологий высок в условиях краткосрочной предвыборной кампании, когда за два месяца кандидату сложно донести информацию о себе и своих политических инициативах. Задача таких концертов – повышение узнаваемости кандидата или партии, поясняет Касьянов.

Примерно 20 известных на украинском уровне исполнителей либо были, либо вовлечены в предвыборные туры в поддержку партий и кандидатов, подсчитали в КИУ. Кроме того, кандидаты-мажоритарщики массово приглашают с концертами к себе на округа менее известных артистов, диджеев и аниматоров.

Концерты как ключевую технологию своей избирательной кампании используют три политические партии, говорит глава КИУ. Например, сейчас в регионах Украины проходят туры партии "Голос" с концертами ее лидера Святослава Вакарчука. В Аграрной партии также анонсировали агитационный концертный тур главы партии Михаила Поплавского совместно с певцом Олегом Винником, выступившим в поддержку этой политсилы.

"Студия "Квартал 95", ассоциирующаяся с президентом Зеленским и "Слугой народа", также объявила о намерении провести серию бесплатных концертов в 19 городах Украины как раз в период избирательной кампании. В то же время к "Слуге народа" здесь не может быть никаких претензий, поскольку организатор и партия – это две отдельные структуры с разными названиями", – добавил Алексей Кошель.

Политические партии и кандидаты вправе организовывать и способствовать организации концертов, но такие концерты как форма агитации должны финансироваться за счет избирательного фонда, поясняет аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

"Когда на одной сцене сначала выступили лидеры партии, а после этого начался концерт, даже без формальной привязки к партии, безусловно, здесь есть определенная манипуляция с нормами закона, который обязывает такие концерты финансировать из избирательных фондов", – объяснил РБК-Украина Клюжев. Поэтому с юридической стороны в таких концертах можно усмотреть признаки нарушения законодательства, уточнил представитель сети ОПОРА.

Не стоит сбрасывать со счетов и другие более привычные для политиков методы завоевания голосов избирателей, как, к примеру, раздача бесплатных товаров или предоставление бесплатных услуг. Этим особенно злоупотребляют кандидаты-мажоритарщики. Массово подобные вещи проявлялись еще до официальной регистрации кандидатов, отмечает глава КИУ Кошель. До регистрации кандидат может трактовать такую благотворительность как частную инициативу гражданина, пояснил эксперт.

По оценке КИУ, cреди самых распространенных форм агитации в округах наряду с концертами является предоставление подарков для школ и детских садов, раздача продовольственных наборов и медикаментов, организация бесплатных медобследований, участие кандидатов в открытии социальных объектов, финансируемых из местных бюджетов.

Непрямой подкуп избирателей, сопровождавший парламентские кампании прошлых лет, фиксируется и во время этих выборов, подтверждают в сети ОПОРА. Но не все факты можно оценивать в рамках законодательства. "Очень часто для этого используют третьих сторон, например, благотворительные фонды, которые формально с кандидатами не связаны", – говорит Клюжев.

В отличие от предыдущих парламентских кампаний, на этих выборах нет системного злоупотребления административным ресурсом, подтверждают и в КИУ, и в ОПОРе. Факты использования админресурса в ходе этой кампании ограничиваются уровнем местного самоуправления.

"Сейчас мы фактически находимся в таком транзитном периоде, когда властная вертикаль не является полноценной как по ее формированию, так и по представительству в ней интересов политических партий. И это способствует тому, что фактор административного ресурса ослаб по сравнению даже со всеми последними выборами", – поясняет Клюжев.

Атака клонов

Еще одной отличительной чертой этих выборов стало обилие так называемых "клонов" в списке кандидатов в мажоритарных округах. Проблема "двойников" для украинского избирательного процесса абсолютно не нова. Например, на президентских выборах кандидат Юрий Тимошенко, не проводя какой-либо кампании, получил 0,62% голосов. И, вероятно, большую часть из них он оттянул у своей однофамилицы, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Теперь же "клонирование" стало массовым, причем сразу нескольких видов. Первый – когда регистрируют однофамильцев или полных тезок одного из кандидатов по округу. К примеру, в 92 округе (Узин, Киевская область) наряду с Гудзенко Виталием Ивановичем, победившем в этом округе на прошлых выборах, сначала в списке кандидатов был еще Виктор Гудзенко и два Виталия Гудзенко. Но последние двое в конце прошлой недели подали в ЦИК заявления об отказе баллотироваться. Биться за мандат на этом округе будет также Ференец Александр Борисович и два его однофамильца – Александр Владимирович и Александр Петрович.

Похожая ситуация сложилась и в 94 округе (Обухов, Киевская область), где действующий народный депутат Кононенко Игорь Витальевич и два его "двойника" –Артур Романович и Алексей Федорович, и кандидат с созвучной фамилией Кононко будут соперничать с выдвиженцем от "Слуги народа" Александром Дубинским и тремя его однофамильцами.

Но самый показательный пример – 133 округ (Киевский район Одессы), где было зарегистрировано сразу три пары "клонов". На этом округе баллотируется депутат Одесского облсовета Виктор Баранский ("Оппозиционная платформа – За життя"), а также временно безработный Виталий Баранский, представляющий "Оппозиционный блок". Еще двое Баранских отказались от участия в выборах.

Бороться за мандат в этом округе Одессы также будет выдвиженец от "Слуги народа" Дмитрук Артем Геннадиевич и его однофамилец – самовыдвиженец Дмитрук Артем Ярославович. Конкуренцию им составит депутат Одесского горсовета Танцюра Дмитрий Николаевич и его однофамилец – Дмитрий Валентинович.

Наличие "двойников" в бюллетене может исказить результат выборов в одномандатном округе, когда есть острая конкуренция между фаворитами избирательной гонки и разрыв между ними несущественный, подтверждают эксперты.

"Эта технология эффективна в том случае, когда есть кандидаты, идущие нога в ногу. Избиратели ошибаются, но трудно спрогнозировать процент, потому что случалось, что "клоны" могли отобрать от полутора и даже до пяти процентов. Но когда есть большой разрыв между кандидатами, эта технология не сработает", – поясняет Александр Клюжев.

"Технология клонирования" также эффективна, когда на округе есть узнаваемый и рейтинговый кандидат, теоретически имеющий больше шансов на победу, чем провластный кандидат, который впервые "высадился" на эту территорию.

"Однофамильцев регистрируют кандидату-мажоритарщику, давно работающему на округе, с тем, чтобы отобрать у него 1-2 процента. Но делать это в случае с малоизвестным кандидатом, даже если он баллотируется от "Слуги народа", бесполезно. Как мы видим, достаточно мощно технологию "клонов" против рейтинговых кандидатов на этих выборах использует команда нового президента", – полагает Дмитрий Касьянов.

В ходе этой кампании активно эксплуатируется еще одна технология, которая прежде не пользовалась особым спросом – "клонирование" бренда. Кандидаты, баллотирующиеся как самовыдвиженцы, в своих личных данных указывают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий под названием "Слуга народа". А иногда попросту копируют стилистику партии Зеленского – цвета, дизайн логотипа, тем самым подражая "Слуге народа".

Соцопросы, проводившиеся в округах еще в конце мая, показывали поддержку условному кандидату от "Слуги народа" на уровне 15-25%. Иными словами, представитель этой партии, кем бы он ни был, автоматически становится одним из лидеров кампании. Именно поэтому сейчас так активно применяется технология "клонов", говорит Касьянов.

"В данном случае "клонов" используют не против конкретных кандидатов от "Слуги народа", поскольку их зачастую никто не знает, а против этой "подушки". Бренд имеет больше веса, чем сам человек, идущий под этим брендом", – объясняет политконсультант.

Эта технология может сработать, если кандидат от рейтинговой партии, как сейчас "Слуга народа", проводит слабую избирательную кампанию, считает Кошель. "В "Слуге народа" надеются на эффект бренда партии, поэтому их кандидаты могут пострадать от такого "клонирования". Думаю, из-за этого команда Зеленского может недосчитаться десятка мандатов ", – считает Кошель из КИУ.

В отдельных бюллетенях избиратели могут обнаружить сразу несколько кандидатов, в биографии которых в том или ином виде значится "Слуга народа", и не разобраться, кто из них на самом деле представляет партию "Слуга народа", отмечает Алексей Кошель. Один из таких кандидатов зарегистрирован в уже вышеупомянутом 133 округе – Владимир Зелинский, имя которого похоже на имя президента. Исходя из данных, поданных Зелинским, он работает в ООО "Слуга народа – ЗЕ" и является членом политической партии "Слуга народа".

Зарегистрировать предприятие с названием "Слуга народа" и зачислить туда в сотрудники того или иного кандидата не составляет особого труда. Но провернуть такое с членством в партии "Слуга народа" не так уж и просто. Если у кандидата-самовыдвиженца значится, что он член партии "Слуга народа", то, скорее всего, это не соответствует действительности. Но ЦИК эти данные не проверяет, поясняет Кошель.

"Если гражданин заполнил информацию, ЦИК автоматически ее вносит. Нет способа проверить партийную принадлежность кандидата. Но это проблема всех виртуальных партий, не имеющих разветвленной структуры и ячеек", – рассказал гендиректор Комитета избирателей.

Инструментов для борьбы с "клонами" очень немного, в случае с однофамильцами – их практически нет, объясняет Александр Клюжев. "Здесь выход один – информирование избирателей о том, какой кандидат является представителем той или иной политической силы, или что тот или иной кандидат преднамеренно изменил фамилию для ввода избирателей в заблуждение", – резюмировал аналитик.