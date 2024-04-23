Що відбувається на ринку азартних послуг і хто насправді працює нелегально (фото: pxhere.com)

Після прийняття у 2020 році профільного закону про регулювання азартної діяльності та початку видачі ліцензій, ринок азарту ніколи не жив спокійно. Як і будь-який репутаційно складний бізнес, беттінг та казино привертали до себе максимум уваги.

Ніша максимально зарегульована, має чимало обмежень в операційній діяльності та способах просування своїх послуг. Відрізняється азарт і високою вартістю ліцензій. Однак, поки одні компанії платять податки та поповнюють бюджет, є й ті, хто вільно себе почуває поза законом.

Перший пласт проблеми – це нелегальні онлайн-казино. Щодня – це оборутки на сотні мільйонів гривень, без податків та гарантій для гравців. В переважній більшості ниточки нелегалів і справді ведуть до рф. За даними ВРГ, в Україні поза законом працює приблизно 1200 онлайн-казино. Однак, вони не цікаві ані силовим структурам, ані фінмону.

І другий вид неліцензованих онлайн-розваг – це лотереї. Наразі в Україні працює два лотерейні оператори – МСЛ та УНЛ.

Згідно з офіційними джерелами, зазначені компанії мають основним видом діяльності - організування азартних ігор. Однак в переліку ліцензованих компанії на сайті КРАІЛ жодного лотерейного оператора немає. Це не заважає їм надавати послуги ставок на спорт, онлайн-казино під виглядом державних лотерей.

Є у Верховні раді законопроєкт 10101 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей". Серед групи авторів - голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Документ передбачає проведення конкурсу на видачу ліцензій лотерейним компаніям строком на 10 років. В разі прийняття закону, МСЛ та УНЛ матимуть змогу фактично проводити букмекерську діяльність (лотереї тото), організовувати діяльність залів гральних автоматів (без обмеження кількості і прив’язки до готелів) та он-лайн казино (без обмеження кількості сайтів-розповсюджувачів). І при цьому не матимуть обмежень, які існують для організаторів азартних ігор.

До прикладу, першим можна працювати без РРО, а букмекерам ні. Лотереї не мають обмежень в рекламі своїх послуг на відміну від азартних ігор. Відсутність впливу Комісії регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у вигляді перевірок, штрафів, анулювання ліцензій, онлайн контролю з боку ДСОМ – також привілеї лотерейщиків.

До речі про роль КРАІЛ в житті лотерейних операторів активно заговорили навесні цього року. Данило Гетманцев публічно назвав роботу регулятора неефективною та почав активно лобіювати прийняття законопроекту 9256д.

Документ передбачає звуження функціоналу КРАІЛ, а саме забрати в регулятора функцію ліцензування та контролю за діяльністю лотерейних компаній.

Голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе пояснив, що "сакральний" сенс нового законопроєкту в тому, що лотерейний пул хоче мати свого окремого державного регулятора, умовно кажучи, має бути інший уповноважений орган, який буде займатися лише лотереями.

Зрозуміло для чого вони це роблять, тому що "схематоз" ліцензійних умов, які вони просували з 2021 року, не було прийнято, адже Комісія має принципову позицію – жодної імітації азартних ігор від лотерейних операторів не може бути. Тож КРАІЛ неодноразово інформувала Кабінет міністрів про недоліки цього проєкту. Тому зараз лотерейщики хочуть свого регулятора, який зможе закрити очі на імітацію азартних ігор лотерейними операторами.

В цілому ж, якщо проаналізувати інформаційне поле та спроби маніпулювання громадською думкою, то виходить що нелегальні лотерейні компанії є постраждалою стороною, нелегальні онлайн-казино процвітають без будь-якої відповідальності.