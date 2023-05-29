Сергій Токарєв: Штучний інтелект — доповнення людського, а не його заміна

Співзасновник компанії Roosh та засновник технологічного університету SET University Сергій Токарєв розказав, до чого веде розвиток штучного інтелекту та які зміни на нас чекають у цій галузі.

2023 став знаковим для IT-індустрії: від початку року весь світ говорить про технології штучного інтелекту. В лютому ChatGPT став доступним для користувачів в Україні. Чат-бот не працює лише на тимчасово окупованих росією територіях.

Попри активне використання програми людьми по всьому світу, відкритими залишається ще багато питань. Чи зможе штучний інтелект повністю замінити експертів в певних професіях? Для яких повсякденних задач можна використовувати ШІ і як зробити це максимально ефективно? Хто нестиме відповідальність, якщо технологія завдасть шкоди людині?

Що очікує світ та як далі розвиватиметься індустрія штучного інтелекту, в інтервʼю РБК-Україна розповів співзасновник компанії Roosh, та засновник технологічного університету SET University Сергій Токарєв, який вже багато років просуває технології штучного інтелекту та машинного навчання в Україні.

— Чи очікували ви такого стрімкого розвитку штучного інтелекту?

— Я думаю, ніхто не очікував. Цей потужний ШІ-прорив, який ми спостерігаємо сьогодні, стався дуже швидко. І це лише початок — адже технології продовжують розвиватися. Зараз штучний інтелект вирішує прості завдання, але за кілька років він покаже справді вражаючі результати. Невдовзі ми зможемо бути впевненими, що наш співрозмовник не штучний інтелект, лише в тому випадку, коли будемо бачити його просто перед собою.

— Штучний інтелект — заміна людського інтелекту?

— Точно ні. Я б сказав, що це його доповнення. І нам сьогодні не варто боятися штучного інтелекту — він покликаний спростити нашу роботу, взяти на себе нудні побутові завдання. Адже кількість даних, з якими ми стикаємось в роботі та приватному житті, невблаганно зростає. А ми, своєю чергою, вповільнюємось в обробці усіх цих даних. ШІ допомагає обробити та систематизувати інформацію.

Справжні професіонали отримують новий — і дуже потужний — інструмент, а не конкурента. Найважливіше сьогодні — вже почати розбиратися, як працює штучний інтелект, як його можна застосовувати для себе. Це абсолютно новий для людства цикл розвитку технологій і виграють від нього ті, хто якнайшвидше адаптується до нових умов.

— Ви кажете про ефективне використання ШІ. Що необхідно знати людині для використання цих технологій? На що звертати увагу?

— В першу чергу, звісно, потрібно визначити процес, в якому може бути задіяний штучний інтелект. Коли ви вже розумієте, що від нього хочете, найважливіше — вичерпно сформулювати промпт (ред. англ. prompt — підказка) — тобто опис ідеї для створення тексту/зображення/коду.

Наведу приклад. Вам потрібний малюнок собаки. Якщо ви просто напишете "намалюй песика" — ну… Скоріш за все, вам не сподобається результат. Усі не прописані параметри малюнку ШІ заповнить припущеннями — і вони навряд чи відповідатимуть зображенню якоїсь конкретної собаки у вашій уяві. Тож якщо ви хочете отримати хороший малюнок, важливо детально розписати, яким ви його хочете бачити: в якому стилі, кольорах, що має бути на фоні. Якої породи собака, яка в неї шорстка, який її вік? Малюнок має виглядати так, наче його створила дитина чи художник-імпресіоніст? Всі деталі завдання, яке ви даєте штучному інтелекту — важливі.

Зараз можна навіть сформулювати промпт для одного штучного інтелекту за допомогою іншого. Уявімо, що вам потрібно згенерувати зображення за допомогою Midjourney. Ви можете написати в GPT-4 і попросити згенерувати детальний запит для цієї задачі.

— Тобто правильно сформульований промпт зможе замінити художника?

— Не кожного художника.

Взагалі іронічно, що раніше, при обговоренні штучного інтелекту, всі були впевнені, що в першу чергу він забере на себе монотонну людську роботу, але ніяк не творчі процеси. Зараз ми бачимо абсолютно протилежне: ШІ навчився працювати з текстами та зображеннями. Звісно, це додало переживань представникам творчих професій.

Я думаю, що зрештою залишаться лише професіонали найвищого рівня. Наприклад, зараз над розробкою комп’ютерної гри працює цілий штат художників: один головний і багато тих, які лише генерують ідеї, накидують скетчі. Тепер немає сенсу тримати всіх цих людей: простіші завдання зможе виконувати штучний інтелект. А головному художнику залишиться лише обирати найкращі зі згенерованих скетчів — і працювати вже з ними.

ШІ взагалі перейме на себе багато простих творчих завдань — це стосується і текстів, і музики. Однак якщо ти супер-експерт — ти залишаєшся і керуєш штучним інтелектом.

— Які ще задачі зможе забрати на себе ШІ?

— В першу чергу, це пошук. Мені відомо, що в Google розвиток штучного інтелекту викликає серйозну тривогу — їм немає що протиставити, наприклад, GPT. І Google може програти — для чого потрібний пошуковий сервіс, відповіді якого продиктовані рекламою, якщо завдяки тому ж ChatGPT можна одразу отримати якісне та точне рішення конкретної проблеми?

Наприклад, мені потрібна найкраща пральна машина. Як мені може допомогти з її пошуком штучний інтелект? Спочатку він проаналізує всі сайти з оглядами на пральні машини. Потім він проаналізує сайти ритейлерів, де збирає відгуки реальних людей на пральні машини. Ну, а в кінці — об’єднає ці дані і видасть мені результат: “Ось ця модель пральної машини — найкраща”. У цій відповіді немає реклами і є оцінки реальних покупців. Так, це не абсолютна істина — та вона ближче до реальності, ніж перелік посилань на сайти, частина з яких — це реклама.

Або ж служба підтримки. Штучний інтелект зможе дуже швидко знаходити відповіді на питання про продукт або послугу. Він навіть зможе це озвучувати! Ще кілька років — і ви ніколи не здогадаєтесь, хто говорить з вами по телефону: натренований ШІ чи реальна людина.

Якоюсь мірою технології зможуть замінити і асистентів. Сьогодні у нас всіх купа дзвінків, електронних листів, інформації, яку необхідно обробити. В якийсь момент ти просто починаєш приділяти таким організаційним речами більше часу, ніж роботі. А тут — штучний інтелект, якого можна навчити саме на своїх даних і який нікуди їх не передасть. Він може аналізувати твою пошту, твій календар, твій список справ — і це значно полегшить життя.

Я слухав подкаст Ріда Хоффмана — це американський підприємець, співзасновник LinkedIn. Він був інвестором-засновником компанії OpenAI. І ось в цьому подкасті Хоффман розмовляє з ChatGPT, якого озвучують для запису. Тобто штучний інтелект вже став спів-хостом подкасту, він вловлює емоції людини, дає відповіді. які вона хоче почути. Це абсолютно неймовірно.

— Але ж, певно, не все так гладко в розробці штучного інтелекту? Які сьогодні є складнощі?

Найгостріше сьогодні стоїть етичне питання. Чи можна використовувати для роботи з ШІ фотографії, яке були публічно викладені? Або якщо автори знімків чи малюнків, які ти використовував для датасету, мають до цього претензії — чи зобов’язаний ти його видаляти? Зараз ChatGPT дуже обмежений в етичному плані.

— Як думаєте, чи зміниться це в майбутньому?

— Думаю, так. Держави чи приватні компанії будуть розробляти для себе технології, які даватимуть усі відповіді — навіть найжорстокіші. Чи можливо буде про це взагалі дізнатися? Не знаю. Адже у таких авторів немає бажання створити велику систему для загального користування. Вони хочуть покривати свої локальні потреби — і в них нема потреби все це афішувати. Я думаю, найближчим часом будуть створені багато аналогів ChatGPT.

— А що стосовно юридичної відповідальності в таких випадках?

— Жодна існуюча юридична система не була готова до такого розвитку штучного інтелекту. У нас завжди є чіткі закони та конкретні люди, які відповідальні за їхнє порушення. Але хто буде відповідальний за алгоритм штучного інтелекту, якщо він нашкодить людині? Автор алгоритму чи користувач? Чи, може, сам алгоритм? Якщо до цього мають відношення резиденти різних країн — за юрисдикцією якої з них буде визначатися відповідальність? Це дуже складні питання, на які поки ні в кого немає відповіді. Світ століттями вибудовував існуючу юридичну систему — і тепер її доведеться дуже сильно змінювати.