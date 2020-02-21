Сергей Верланов: Надо работать по закону или не работать вообще

Фото: председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов (tax.gov.ua)

С начала работы новой Государственной налоговой службы прошло более полугода. За это время ГНС отчиталась о позитивных результатах работы. Самый главный из них – выполнение своей части поступлений в государственный бюджет по итогам прошлого года. Таких показателей удалось достичь впервые с 2011 года.

По словам руководителя новой налоговой Сергея Верланова, на достигнутом останавливаться не собираются, впереди – еще много работы. Более того, Сергей Верланов уверяет, что продолжит ломать мошеннические схемы, несмотря на упреки оппонентов в его адрес и членов его команды. Говорит, что несмотря на откровенные фейки и искусственные скандалы, за которыми стоят "бывшие" чиновники, доведет начатую реформу налоговой до конца.

В интервью РБК-Украина глава ГНС Сергей Верланов откровенно рассказал о результатах работы, ближайших планах и вызовах, которые стоят перед налоговой службой под его руководством.

Первые полгода на посту председателя ГНС в Ваш адрес звучало относительно мало критики, однако в последнее время ситуация изменилась. В частности, вас обвиняют в "крышевании" конвертационных центров, обвиняют в невыполнении бюджета в январе, звучат и другие обвинения. Что можете сказать по этому поводу? Кто стоит за медийными нападками на Вас и Вашу команду?

Примерно с ноября прошлого года правительством Украины была начата системная работа по теневым рынкам. В частности, это – рынки горючего (нелегальные заправки), алкоголя (как банальные "наливайки", подпольные производства, так и продажи легальной продукции с поддельными акцизными марками и т.д.) и табака (рынок контрафакта). Также была проведена большая работа с ГП "Укрспирт" и крупными отечественными производителями табачных изделий.

Традиционно отдельной проблемой является борьба с мошенничеством при возмещении НДС, с регистрацией налоговых накладных. Как известно, постановление Кабмина №117, которое регулирует процесс мониторинга и блокирования налоговых накладных, – это фактически тот механизм, который обеспечивает автоматическое возмещение НДС, и существование этого механизма в Украине является критически важным для обеспечения равных правил игры для всего отечественного бизнеса. Читатели, которые следят за этой темой, знают, что были очень серьезные попытки "сбить" эту систему, как в публичном поле, так и в суде. Отныне действует новое постановление №1165, которое сделало еще лучше, еще эффективнее мониторинг этих рисков.

И вот, в какой-то момент, теневики всех упомянутых сегментов поняли, что правительство не только говорит, собирает совещания и рисует презентации, но и делает, причем не для картинки, а "всерьез и надолго".

Эти все вещи, которые, по сути, санируют украинскую экономику и вводят цивилизованные правила игры, и привели к, скажем так, активной критики со стороны всех заинтересованных. Признаю, трудно вести борьбу на всех фронтах, но в Украине с тех или иных причин эти проблемы не решались на протяжении всего периода независимости. И, видимо, – просто пришло время наконец-то очистить эти Авгиевы конюшни.

Что касается критики в мой адрес, то опровергать каждый упрек, который появляется в медиа - неблагодарное дело. Цифры, которые мы демонстрируем, говорят красноречивее любых слов. Тем более, наши ярые оппоненты – это люди, которые уже были при власти. На мое личное убеждение, они стремятся остановить реформу и вернуть старые схемы.

Кстати, личные обвинения – это не единственное направление этой медиа-атаки. Цель системных фейков на темы, которые волнуют почти каждого украинца, – посеять панику и вызвать недовольство деятельностью новой власти, в том числе и в налоговой сфере. Один из последних "вкидов", которые мы уже опровергли, было сообщение о введение нового налога на карточные счета граждан.

Как бы Вы прокомментировали информацию о недовыполнении бюджета в январе? Почему не удалось выполнить план по поступлениям и какова перспектива на этот год?

Январь – традиционно сложный период для доходной части бюджета, поскольку треть месяца это выходные, и это происходит из года в год, поэтому уровень деловой активности, конечно, не является таким, как в другие месяцы. Вместе с тем, в этом году добавился ряд других внешних факторов, в частности – высокий обменный курс гривны, низкая цена на газ, теплая зима. Последнее из перечисленного, в свою очередь, сказалось на том, что мы получили гораздо меньше рентных платежей, чем ожидали. Правда, учитывая эти факторы украинцы меньше потратили средств на отопление своих жилищ, и это плюс.

В любом случае, мы имеем потрясающие результаты по чистому сальдо налога на добавленную стоимость (это – начисление минус возмещение): почти 7 млрд грн в январе этого года против +3 млрд грн в январе 2019 года. Это при том, что мы возместили 18 миллиардов, о чем одобрительно говорил рынок, в частности, сельскохозяйственный и металлургический секторы.

Есть еще один важный момент, а именно – специфика отечественной налоговой системы. В Украине наименьшим циклом налогообложения является квартал, поскольку налог на прибыль уплачивается ежеквартально.

Хочу заверить, что по состоянию на февраль наблюдается положительная динамика, поэтому по итогам первого квартала Государственная налоговая служба выполнит план по поступлениям в государственный бюджет за три месяца. То есть по итогам этого месяца мы наверстаем январское отставание и в рабочем режиме начнем следующий, второй квартал.

Также в последнее время продолжаются упреки относительно отдельных кадровых решений в налоговой службе, которые Вы инициировали. В частности, речь идет о назначении Романа Гнатюка руководителем Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров. Что можете сказать по этому поводу?

Борьба с теневым рынком подакцизных товаров – один из приоритетов для Государственной налоговой службы. Осенью прошлого года я убедился, что команда, которая работала над решением этой проблемы до этого, мягко говоря, не справилась с поставленными задачами. Именно поэтому я принял решение о том, что это направление должен возглавить новый профессиональный работник.

Относительно законности назначения Романа Гнатюка, то оно произошло в полном соответствии с действующим законодательством. Если, кроме голословных упреков в Интернете, кто-то владеет конкретными фактами, то думаю, что государственные органы, которые отвечают за соблюдение законодательства в сфере государственной службы, будут иметь возможность их проверить. Никто же никуда не уехал, все работают, документы все на месте, приказы, распоряжения, письма. Мы абсолютно транспарентны в отношении этого перевода. Вы меня можете спросить, а в чем же тогда причина столь пристального внимания к директору одного из многих наших департаментов? Отвечу так: первый месяц после назначения телефон Романа был просто красный. Никто не мог поверить, что акцизный департамент возглавил человек, который работает в интересах государства, а не в интересах определенных участников рынка и своих собственных. Поэтому такое сопротивление. Хочу еще раз подчеркнуть, что результаты, которые мы демонстрируем, говорят сами за себя.

Опять же, борьба за соблюдение норм закона мало кому приятна, никто к такому, увы, не привык. Иногда даже от "белых" игроков рынка мы слышим некоторое недоумение относительно подобной принципиальной позиции Министерства финансов и ГНС, но это - новая реальность. Теперь надо работать по закону, или не работать вообще.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу вывести спиртовую отрасль из "тени". Насколько успешно налоговая справляется со своей частью задачи?

Я был на этом совещании по спиртовой отрасли в Тернополе. Поэтому хорошо помню, насколько неожиданными для участников рынка стали предложения и требования президента, начиная от руководства государственной компании "Укрспирт" и заканчивая рядовыми сотрудниками спиртзаводов, которые начали переживать за возможность потерять работу. Впрочем, время показало, что действия и мероприятия, которые мы начали воплощать после этого совещания, привели к реальному прогрессу в этой области. Поэтому мы наблюдаем рост прибыли и объемов реализации спирта по ГП "Укрспирт".

Со своей стороны, налоговая заменила всех своих представителей на акцизных постах, ввела их ротацию, установила камеры. Также мы ввели практику совместного контроля вместе с налоговой милицией и представителями от "Укрспирта" для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Конечно, это только начало. Впереди - приватизация упомянутого государственного монополиста, чтобы вывести целую отрасль из тени, собственно, с помощью рыночных методов, а не принуждения и контроля. Налоговая полностью поддерживает эту позицию правительства и, начиная со второго полугодия, готова сотрудничать с будущими частными владельцами спиртовых заводов.

Как насчет борьбы с нелегальными рынками других подакцизных товаров, а именно горючего и табака. Какова роль налоговой в этом процессе? Какие сейчас результаты?

Относительно теневого рынка топлива. В настоящее время это направление реализуется на уровне Кабмина с участием СБУ, Нацполиции, налоговой милиции, других правоохранительных органов и, конечно, налоговой. Как результат, из около 900 заправочных комплексов, которые работали с нарушениями, на сегодняшний день закрыто более 700. Объемы продаж горюче-смазочных материалов по сети АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Относительно рынка табака. Во-первых, с нового года все производители табачных изделий обслуживаются в Офисе крупных плательщиков налогов. О необходимости принятия этого решения говорилось предыдущие четыре года, и только наша команда смогла сделать этот шаг, ведь эта проблема была предметом обсуждения на международном уровне. Во-вторых, мы видим выравнивание платежей со стороны всех участников рынка и улучшения фискальных результатов от администрирования этой отрасли.

Также стоит упомянуть об интересном проекте, который мы недавно запустили на сайте налоговой по инициативе Министерства финансов, а именно электронный сервис "Поиск акцизной марки". За несколько недель сервисом воспользовались более 10 тысяч граждан, и мы получили положительные отзывы относительно его работы.

Кроме того, на минувшей неделе Кабинет министров утвердил разработанную систему электронной акцизной марки для алкогольных изделий. Это – первый большой шаг в направлении полностью электронной марки, к введению которой мы движемся шаг за шагом. Она будет с QR-кодом, поэтому автоматически погашаться в момент продажи во время сканирования на кассе. Таким образом, мы будем видеть баланс реализованной и нереализованной продукции в местах продаж.

Известно, что Налоговая служба сотрудничает с Гоструда в рамках борьбы с нелегальной занятостью. А какие результаты в этом направлении?

Да, это еще один успешный проект правительства. Нелегальная занятость – это старая проблема, но до недавнего времени ее почему-то пытались решить только штрафами, а не с помощью разъяснительной работы и диалога с предпринимателями. Из около 60 тысяч информационных визитов, которые осуществила Гоструда, 15 тысяч было проведено совместно с Государственной налоговой службой. Как следствие, мы видим рост сообщений о принятии на работу, то есть заключенных трудовых контрактов, на 25,8%, если сравнивать январь 2020 года с январем 2019 года. Это – феноменальный результат, который, признаюсь, для нас самих стал приятным сюрпризом! Причем, как показывает первая декада февраля, хорошая динамика сохраняется и в дальнейшем. Мы увидели, что качественная разъяснительная кампания дала результат, которого до этого не могли достичь силовыми и административными методами.

Тема деятельности конвертационных центров, которые, по информации СМИ, действуют в различных регионах Украины, в последнее время тоже на слуху. Как налоговая борется с этими мошенническими группировками и каковы результаты этой борьбы?

С момента создания Государственной налоговой службы – это демилитаризованный орган. Поэтому если мы хотим увидеть фотографии с мест штурма офисов, вскрытия сейфов, аресты, оружие, маски – здесь разочарую. Это – не наша функция. Наша функция является аналитической. Задачи налоговой заключается в том, чтобы определить, какие предприятия производят операции, целью которых является уклонение от уплаты налогов. И благодаря уже упомянутом 117-м постановлении мониторинг налоговых рисков и ее усовершенствованной версии – постановлении Кабмина №1165 – обеспечили дополнительные поступления в бюджет на более 2 млрд грн ежемесячно.

Собственно, мы достигли этого результата не только благодаря борьбе с так называемыми конвертационными центрами, но и с другими случаями мошенничества с НДС – "скрутками", подменой групп товаров, нетипичным экспортом и т. п. Сейчас, надеюсь, эта работа еще более активизируется в связи с тем, что Министерством финансов был назначен новый исполняющий обязанности главы налоговой милиции. И тогда, в сухих, но красноречивых цифрах о падении объема теневого НДС, которые, кстати, никто не отрицает, мы добавим совместные операции с эффектными фотографиями, а страна узнает своих героев, которые не хотят прекращать противоправную деятельность.

Кстати, чем закончилось дело с обысками, которые проводила СБУ в центральном офисе налоговой на Львовской площади в Киеве? Ведь правоохранители выдвинули обоснованные подозрения относительно вмешательств в информационную систему некоторыми руководителями департаментов и их подчиненными.

Прежде всего, как и было указано на сайте СБУ, это была совместная операция СБУ и ГНС за эпизодами 2018 – начала 2019 годов. Некоторые из фигурантов этих информационных сообщений вообще никогда не работали в налоговой. Также относительно некоторых фактов я инициировал дополнительные проверки. Соответственно, сегодня мы улучшаем и качество обслуживания плательщиков, и, собственно, степень защищенности налоговой информации, с которой мы работаем, чтобы подобных ситуаций не возникало в будущем. Налоговая с правоохранительными органами проводит и другие совместные мероприятия, в частности, мы находимся практически в ежедневном контакте по рисковым плательщикам.

Подытоживая вышесказанное, ГНС выполняет свою функцию, как часы: согласно закону, вся информация по таким случаям передается в правоохранительные органы и они, соответственно, реализуют ее под конкретные мероприятия.

И напоследок, на каком этапе находится процесс очистки налоговых органов, что стартовал после коррупционного скандала в Одессе, где фигурировала фамилия бывшего и.о председателя ГНС в Одесской области?

По Одессе проверка длилась три недели. Также на сегодняшний день специальная комиссия завершает проверять работу центрального аппарата. Кроме того, что от исполнения обязанностей были отстранены руководители одесской налоговой, в ближайшее время мы будем принимать уже финальные кадровые решения на основании акта о результатах проверки.

Что касается всей системы ГНС, то на выполнение поручения премьер-министра Алексея Гончарука нами было инициировано антикоррупционную проверку, которая должна вскоре начаться. Она будет включать, в частности, тестирование на знание антикоррупционного законодательства. Также будут направляться запросы в правоохранительные органы относительно наличия у них информации, которая могла бы свидетельствовать о недобросовестности того или иного сотрудника налоговой. В ближайшие месяцы мы начнем антикоррупционную проверку руководителей подразделений как центрального аппарата, так и руководства территориальных аппаратов ГНС. А уже после этого стартует тотальная проверка, которая коснется всех работников Государственной налоговой службы.