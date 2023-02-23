СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов: Український бізнес є прикладом для світу та опорою для держави і людей

Уже рік українська економіка переживає турбулентні часи. Минулого лютого майже кожне друге підприємство призупинило свою роботу. Але шок перших днів війни давно минув. Сьогодні бізнес — це міцний тил, який допомагає триматися не тільки своїм командам, а й донатить на Збройні сили України, надсилає гуманітарну допомогу та активно підтримує державні і громадські ініціативи.

Харківʼянин Володимир Носов, СЕО найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, переконаний: український бізнес сьогодні задає рівень усьому світу. Українці не просто очікують на допомогу від зовнішніх партнерів, а продовжують знаходити способи розвиватися і самі активно допомагають своїй країні. Про те, як WhiteBIT попри війну продовжує масштабувати компанію на світовому рівні і допомагати співвітчизникам в Україні та за кордоном — в інтервʼю Носова РБК-Україна.

— Для кожного з українців війна в Україні розпочиналася по-своєму. Комусь телефонували друзі, хтось прокинувся від вибухів. Хтось майже відразу опинився на окупованій території. Що відчували ви та команда WhiteBIT вранці 24 лютого 2022 року?

— А що можна відчувати, коли твій рідний Харків руйнують окупаційні війська?

Із дня заснування ми мріяли перетворити наш невеликий стартап у компанію, що могла б промотувати українців на міжнародному рівні та змінювати уявлення мільйонів про можливості блокчейн-технологій.

Як керівник я першочергово мав забезпечити безпеку кожного співробітника. Жодного не скоротив і не залишив. Як СЕО біржі забезпечив безперебійну роботу всіх сервісів компанії 24/7. Як громадянин і представник українського бізнесу повністю сконцентрувався на допомозі нашим людям і ЗСУ.

З початком великої війни навіть не стояло питання щодо подальшої роботи з РФ. Ми з командою миттєво прийняли рішення повністю виключити Росію та рубль з усіх процесів, хоча навіть через рік деякі міжнародні гіганти так і не наважилися попрощатися з ринком РФ.

Тут не може йтися про втрату бізнес-перспектив чи фінансової вигоди. Все відбувалося надшвидко. Ми просто робили те, як правильно. Коли ллється кров невинних людей із-за чиїхось хворобливих фантазій — неможливо залишатись осторонь.

Звісно, дуже багато західних партнерів активно включилися в допомогу Україні. Зокрема Латвія, в юрисдикції якої ми, до речі, працюємо, займає дуже активну позицію. Але і український бізнес не відстає.

Взагалі я вважаю, що допомагати своїй країні та нашим людям, підтримувати та донатити — це першочергова місія будь-якого українського бізнесу, який хоче розвиватися.

— Складно повірити, що в умовах найбільшого військового конфлікту в Європі з часів Другої світової підприємець розмірковує про розвиток своєї справи… Як війна вплинула на ваш бізнес?

— У те, що роблять зараз українці, взагалі складно будь-кому повірити. Без перебільшення, це неймовірно. І держава, і бізнес, і кожен громадянин. А щодо нас, то судіть самі. Наразі WhiteBIT — це команда з більше ніж 700 професіоналів. Ми маємо клієнтів у 150 країнах світу та загалом 3,5 мільйона користувачів. Звичайно, це не тільки тому, що ми донатимо (усміхається). Справа в безпечній та доступній у застосуванні платформі. Люди прагнуть використовувати альтернативні фінанси. Крипта — це еволюція грошей, час якої давно настав. Біткоїн — нове золото. А WhiteBIT зробив криптовалюту доступною для кожного.

Сьогодні ми — найбільша криптовалютна біржа Європи. Але мене дуже надихає те, що ми створили та продовжуємо масштабувати компанію з України, з Харкова. Ми починали з невеликої групи людей, що мали величезне бажання.

— На яких напрямах ви концентруєте допомогу?

— Ми допомагаємо сьогодні в кількох напрямах. Звісно, все починалося з допомоги сім'ям із Харківщини. Для нас це вкрай болюче питання, бо Харків — рідний дім.

Хтось втратив оселю, хтось втратив рідних, хтось залишився один. Особливо люди літнього віку. Тоді ми робили закупівлі круп, хліба, інших продуктів тоннами. Завантажували все невеликими партіями буквально в купе пасажирського потяга та направляли волонтерам, які могли до ранку залишатися і все розвантажувати на місцях. На велосипедах доставляли адресну допомогу. Часто роздавали ці продуктові пакунки прямо між обстрілами, заносили в підвали будинків. Потім включилися в допомогу сім'ям із деокупованих територій на Донеччині, допомагали сім'ям у Чернігові, Дніпрі, Гостомелі, Бучі, переселенцям із Маріуполя. Продуктові набори, гігієна, медикаменти, корм для тварин. Усе, що потрібно.

Наша стабільна цифра — 2 тисячі продуктових наборів щотижня. Але іноді ця кількість зростала і до 10 тисяч. Помножити на кількість тижнів, що триває повномасштабне вторгнення, і можна загубитися в цифрах.

Також пам'ятаєте, як страждали від обстрілів пологові будинки? Потрібні були дизельні генератори, і ми допомогли із закупівлею в один із пологових будинків Києва.

Таких історій багато. Якось мене тегають і пишуть: "200 мам із маленькими дітьми тепер мають все необхідне". Потім бачу історії про хлопчика, якому ми допомогли зібрати на реабілітацію — він залишився без батьків. Або як будується будинок для переселенців. Це пілотний проєкт, і на сьогодні вже готові 3 будинки, тож працюємо далі.

Що говорити, в перші 4 дні війни ми відправили $1 млн на гуманітарну допомогу. В певний момент я прийняв рішення зупинити масштабні збори. Натомість за весь час на допомогу українцям і Збройним силам України ми виділили майже $11 млн власних коштів.

— У вас є прапор, підписаний Головнокомандувачем Збройних сил України. Яка частка допомоги ЗСУ у всіх активностях?

— У нас і прапор від Залужного, і майже 50 подяк. Це і від військових частин та підрозділів ЗСУ. З деякими вже як давні друзі — батальйоном "Карпатська Січ", добровольчим підрозділом "Хартія", Силами ТРО "Схід". Іноді хлопці надсилають відео прямо із фронту — дякують за авто чи закриття зборів на дрон. Маємо також подяку від Нацполіції в Донецькій області — активно співпрацюємо з ними від початку війни та передали броньовані авто для проекту "Білий янгол" для безпечної евакуації українців на лінії фронту. Знаю, що вони вже успішно пройшли бойове хрещення.

Ось нещодавно отримали подяку від військових, що служать на Донецькому напрямку, — закупили для них партію термоодягу. Філософія донатингу — це філософія кожного українця. Наша компанія й особисто я займалися благодійністю і до війни. Допомагали дітям у лікарнях, безхатькам, але то інша тема.

Сьогодні ми об'єднуємося з фондом "Повернись живим", активно беремо участь у благодійних аукціонах, де всі кошти йдуть на ЗСУ. Їх вже три на нашому рахунку. Майже 1 млн гривень задонатили на "Ловця шахедів".

Мені здається, важливо, аби допомога була системною. Бо їжа, броня, тепловізори, безпілотники, авто, медикаменти для військових потрібні щодня. На нашу діяльність рівняється і наша спільнота, тому хто, як не ми? Як кажуть у WhiteBIT, ми самі задаємо рівень. Ще важливий нюанс у тому, що ми не просто допомагаємо фандрейзинговим платформам і фондам. Ми самі безпосередньо донатимо свої гроші на допомогу Україні. Це наша принципова позиція.

Ми дуже вдячні нашим захисникам за все, що вони роблять для України, а внесок нашої команди — лише частина тієї вдячності, яку можемо виразити.

— До речі, про співпрацю WhiteBIT з органами державної влади. В Україні була тенденція, коли бізнес прагнув відмежовуватися від держави. Ви окремо, ми окремо. Сьогодні WhiteBIT демонструє абсолютно інший підхід. Чому так?

— Усе просто. На моє переконання, глобально ми можемо говорити про успіх, прогрес, розвиток, результат лише тоді, коли люди об'єднують зусилля, ресурси та можливості. Співпраця — це основа для розвитку. Будь-де. У сім'ї, державі, бізнесі. Байдуже. Це так працює.

Ось вам приклад. Через війну ми були змушені трансформувати діяльність біржі, зробивши акцент на виході на міжнародні ринки. За цей час WhiteBIT відкрив свої представництва у 8 країнах, зокрема в Австралії, Туреччині, Грузії, Португалії та Іспанії. Але ми масштабували не лише свою діяльність, а й можливості.

Водночас через війну мільйони українців були змушені покинути свої домівки і шукати тимчасовий прихисток за кордоном. Наша співпраця з МЗС є механізмом допомоги саме таким людям. Сьогодні WhiteBIT підтримує Антикризовий центр МЗС і цілодобовий кол-центр для надання консультацій громадянам України. Українці за кордоном можуть отримати відповіді на будь-які запитання, які їх цікавлять.

Ми також допомагаємо робити консульські послуги доступними для українців із вадами слуху. Крім цього, ми забезпечили консулів мобільністю, закупивши консульські валізи. Вони дають можливість працівникам українських консульств за кордоном працювати швидко, злагоджено та виконувати першочергові завдання консульської служби на місці допомоги громадянам України, які опинилися в надзвичайних ситуаціях у чужій країні.

У підсумку маємо результат: українська компанія та українська держава допомагають українцям. Це важливо, це потрібно, і ми б не могли цього зробити, якби не співпрацювали з органами державної влади.

— Рік тому майже кожне друге підприємство Україні призупинило свою роботу. Як підприємець, які зміни бізнесу ви спостерігали за цей час?

— За цей рік відбулася трансформація ролі бізнесу як такого. Якщо раніше місії та цінності компаній закладалися як елемент корпоративної культури і в кожного вони були своїми, то сьогодні ми об'єдналися однією метою.

Зріс рівень відповідальності, бо твоя діяльність тепер впливає не лише на команду чи на окремих клієнтів. Вона впливає на життя мільйонів українців. Мені так здається.

Водночас українському бізнесу сьогодні вдається перебирати на себе додаткові функції, щоб розвантажити державу для більш масштабних і важливих завдань. Наприклад, цієї осені WhiteBIT та Києво-Могилянська академія домовилися про створення освітньої екосистеми, завдяки якій українські студенти отримають доступ до якісних знань у галузі розвитку блокчейн-технологій. Ми розуміємо, що для держави зараз складно займатися новими освітніми проєктами та вкладати в освіту загалом, бо пріоритет — армія. Тому готові підхопити цю естафету, щоб інвестувати в освіту української молоді та в наше спільне майбутнє після війни.

Це ж саме стосується культурної сфери. Нещодавно ми підтримали створення "Модуля тимчасовості" — культурного простору на Контрактовій площі в Києві, виконаного зі сталі з нашої "Азовсталі". Ми втратили багато культурної спадщини за останній рік і завдяки таким проєктам можемо зберегти пам'ять про неї.

— Для більшості людей криптодонати, наприклад, це досі незрозуміла історія. Чи є ефективною криптовалюта як засіб для благодійної допомоги?

— Крипта дуже ефективна. Це 100%.

Звісно, ще кілька років тому крипта сприймалася як щось мало дотичне з реальними потребами державного сектору і суспільства. Багато хто й досі так вважає. Попри це в умовах війни навіть криптоскептики були змушені визнати — технології блокчейну вийшли за межі віртуального світу і здатні запропонувати швидкі ефективні рішення, які не можуть дати консервативні фінансові інструменти.

Я скажу більше — блокчейн став вагомою і невід'ємною частиною благодійництва та волонтерського руху. Фандрейзингова платформа президента United24 зібрала на допомогу Україні понад $278 млн. До речі, ми надавали технічне забезпечення для U24 для збору донатів у крипті за допомогою нашого криптопроцесінгового софту WhitePay. Також багато інших фондів отримують донати у крипті.

Чому крипта важлива? Бо донати у крипті — це швидко і безпечно. Допомагати можуть криптоюзери з усього світу. А це значно розширює можливості для підтримки України. Сьогодні блокчейн впевнено вийшов на геополітичну арену і став важелем глобальних процесів у економіці та суспільстві.

Ми не можемо, не маємо права і не будемо зупинятися. Це той рівень, який ми задаємо. Ми всі на одному полі і в одній команді. Український народ, армія, бізнес, держава. Усі разом. І як би хто не намагався — нас неможливо роз'єднати, зламати наш дух, волю до перемоги і бажання допомогти країні усіма можливими силами та засобами.