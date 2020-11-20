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Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана

Автор: Олег Черныш

Украина 21 ноября будет отмечать День достоинства и свободы. Именно в этот день семь лет назад в центре Киева собрались первые протестующие. Их митинги завершились не только крахом режима Виктора Януковича, но и гибелью почти сотни протестующих.

Чуть ли не в каждой политической силе, бывшей у власти за прошедшие семь лет, говорили о неудовлетворительных результатах в делах Майдана и требовали активизировать расследования. В то же время, не всегда эти заявления совпадали с действиями самих же политиков.

Так, в конце декабря 2019 года украинские власти в ходе очередного обмена удерживаемыми лицами с Россией пошли на тяжелые уступки. Из-под стражи были отпущены ключевые фигуранты дела о расстреле Героев Небесной сотни – бойцы "черной роты" спецназа "Беркут". Это событие отсрочило судебное решение на неопределенный срок.

Кроме того, именно в течение прошедшего года поменялся орган, который занимается майдановскими делами. От спецдепартамента Генпрокуратуры эти функции перешли к следователям Госбюро расследований. Эти перемены неизбежно повлияли на продвижение в "делах Майдана".

Большие проблемы

Адвокаты Майдана называют обмен "беркутовцев" самым тяжелым ударом по расследованию. По их словам, дело о расстреле митингующих 20 февраля 2014 года приближалось к своему логичному финалу, и до конца текущего года суд планировал вынести приговор экс-бойцам "Беркута".

"Тенденции плохие (в расследовании дел Майдана, – ред.), ведь у нас фактически прекращено расследование главного дела об убийствах на Майдане. Оно реально заблокировано действиями власти, которая выдала главных обвиняемых. Это дело на сегодняшний день остановлено и не имеет возможности продолжаться", – сказал РБК-Украина адвокат семей Героев Небесной сотни Павел Дикань.

Суд присяжных в Святошинском райсуде столицы еще не определился, как продолжать процесс, когда трое из пяти обвиняемых "беркутовцев" исчезли из поля зрения украинских правоохранителей. Пока что Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко объявлены в розыск. 25 ноября суд должен решить можно ли начать по ним заочный процесс.

Адвокаты подсудимых утверждают, что их подзащитные хотят вернуться в Украину, но не могут из-за проблем с документами.

"Их отправили туда (в ОРДЛО, – ред.) вообще без документов, а для того, чтобы вернуться в Украину, нужно получить разрешение от СБУ. Но чтобы направить заявку на это разрешение надо приобщить паспорт. А его у них нет", – объяснил изданию адвокат Александр Горошинский.

Он отрицает, что "беркутовцы" находятся в России. Ранее Аброськин и Зинченко в интервью заявляли о своем желании уехать в РФ и принять российское гражданство. В то же время, защитник Горошинский утверждает, что они до сих пор находятся на неподконтрольной части Донбасса.

Источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора сообщил, что украинские правоохранители сейчас активно добиваются объявления "беркутовцев" в международный розыск. И якобы в этом направлении уже есть "позитивные шаги".

Кроме ситуации с делом "Беркута" адвокаты активистов Евромайдана вспоминают и об еще одной проблеме, возникшей в течение последнего года. В начале июня Конституционный суд признал неконституционным привлечение судей к ответственности за неправосудные решения.

Именно по этой статье судят "представителей Фемиды", выносивших громкие решения в ходе Майдана. Несмотря на то, что юридически решение КСУ вступит в силу только 11 декабря, процесс реабилитации "судей Майдана" уже начался и активно продолжается.

Так, 30 июня была оправдана экс-судья Печерского райсуда Оксана Царевич, а 26 августа – ее коллега Светлана Волкова. Первая в период протестов лишала водительских прав активистов Автомайдана, а вторая – в сентябре 2014 года отпустила из-под ареста командира "черной" роты "Беркута" Дмитрия Садовника. Он сбежал в Россию и, по данным правоохранителей, уже получил российское гражданство. Расследование против него в Украине ведется в заочном режиме.

Следующим судьей, которого оправдают в ближайшее время, может стать еще один бывший представитель Печерского суда Виктор Кицюк.

Маленькие подвижки

С 2020 года расследованием дел, связанных с акциями протеста в ходе Революции достоинства, занимается исключительно Государственное бюро расследований (ГБР). Это связано с тем, что в конце ноября прошлого года Генеральная прокуратура потеряла право вести следствие.

С учетом этого "майдановские дела" передали из ГПУ в ГБР. Также в специально созданное управление перевели часть бывших сотрудников прокуратуры, которые раньше занимались этими производствами.

В Госбюро в ответ на запрос РБК-Украина сообщили, что расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане. Кроме того, три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.

За год к уголовной ответственности привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых. В большинстве своем "новыми" подозреваемыми в делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые в 2013-2014 годах ходатайствовали об арестах майдановцев.

Кроме них, под следствием находятся и два экс-бойца спецподразделения "Омега" Внутренних войск МВД. Их подозревают в умышленном убийстве двух Героев Небесной сотни на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В то же время, адвокаты семей погибших не считают работу Госбюро расследований особо эффективной.

"Да, объявляются эти подозрения, в основном следователям и прокурорам, но надо понимать, что по многим преступлениям уже истек срок привлечения к ответственности (имеется в виду 5-летний срок давности за преступления средней тяжести, – ред.)", – объяснил адвокат Дикань.

Кроме того, юрист указал на то, что передача материалов в ГБР и ознакомление с ними следователей затянулись почти на полгода. По его мнению, это не лучшим образом сказалось на качестве и сроках расследования дел.

Его оппоненты со стороны защиты обвиняемых также не видят эффективной работы ГБР в этом направлении.

"Расследование дел Майдана как стояло "мертвым грузом", так и стоит. Ничего не поменялось от передачи их в ГБР. Как не было объективного расследования, так и нет", – заявил адвокат Горошинский, который также выступает защитником Януковича.

При этом адвокаты экс-президента добились 16 ноября отмены его заочного ареста по делу о разгоне Майдана.

Начальник профильного департамента Офиса генпрокурора Алексей Донской не считает последствия этого решения катастрофическими. По его словам, суд скорее всего нашел техническую ошибку в решении об аресте подозреваемого, а не существенные процессуальные нарушения.

"Тут речь не может идти об отсутствии международного розыска или статуса подозреваемого у Януковича. Вероятно, Апелляционный суд нашел техническую ошибку, например при установлении срока ареста, которую необходимо будет исправить при повторном рассмотрении в суде первой инстанции", – сказал прокурор в комментарии РБК-Украина.

Донской объяснил, что решение о заочном аресте Януковича необходимо для того, чтобы начать против него заочное расследование, а затем передать обвинительный акт в суд.

Начальник департамента Офиса генпрокурора отказался оценить, насколько активизировалась или затормозилась работа в "майдановских" делах за прошедший год. При этом, источник издания среди сотрудников этого подразделения отметил, что впервые за годы его работы руководство Генпрокуратуры не препятствует, а наоборот содействует расследованиям.

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"Боюсь сглазить, но такого содействия нашему департаменту как сейчас со стороны руководства Офиса генпрокурора никогда не было. Сейчас есть полная свобода действий, все документы подписываются и согласовываются очень оперативно. Даже тяжело сказать, с чем это может быть связано. Возможно, руководство ГПУ боится общественного недовольства", – рассказал собеседник РБК-Украина.

Он добавил, что руководство Офиса генпрокурора после ситуации с обменом "беркутовцев" больше не вмешивалось в кадровые вопросы департамента и не блокировало его работу.

В то же время источник обеспокоен ситуацией у коллег из ГБР: частой сменой и сокращением следователей, а также тем, что их начальником в "майдановском" управлении стал человек, который никогда ранее не занимался подобными расследованиями.

Очередную годовщину начала Евромайдана прокуроры встречают со сдержанным оптимизмом. Иное настроение у адвокатов Героев Небесной сотни и у защитников обвиняемых.

"За прошедший год понятно одно: дела Майдана стали никому не нужны. И в первую очередь власти", – резюмирует адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

Его коллега из противоположного лагеря Александр Горошинский уверен, что украинские власти не хотят "установления истины" в делах Майдана.

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