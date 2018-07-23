Село и деньги: что принесли агросектору 6,4 млрд дотаций

"Отобрали у богатых и хотели раздать бедным, но последние не проявили энтузиазма". Так кратко можно охарактеризовать реализацию программ государственной поддержки агросектора в текущем году. Чиновники редко наследуют Робин Гуда, но в части АПК в 2018 году эту стратегию применили. Сработало двояко.

Аграрный сектор, среди всех отраслей национальной экономики, является лидером по объему государственной поддержки. С одной стороны, это "взятка" сельхозпроизводителям взамен отмененного под давлением международных кредиторов спецпрежима НДС, с другой – осознанное стремление поддержать единственную оставшуюся на плаву отрасль.

Всего на разные программы агросектору правительство заложило на 2018 год 6,4 млрд гривен, из которых 4 млрд – на программы развития животноводства. Общий бюджет был определен как эквивалент 1% аграрного ВВП, генерированного годом ранее, а фокус расходования – исходя из глубины проблем, в том или ином аграрном секторе, где животноводство, с десятилетней стагнацией всех показателей, явно в приоритете.

По итогам первого полугодия, было освоено около 600 млн гривен или в пределах 10% выделенных средств. "Первое полугодие не является показательным, так ка многие программы, например, по фермерам запустились впервые и людям нужно было с ними ознакомится", - говорит член аграрного комитета парламента нардеп Сергей Хлань, выражая уверенность, что осенью спрос на бюджетные деньги активизируется.

В свою очередь в профильном аграрном министерстве напоминают, что первые четыре месяца года ушли на бумажную волокиту – прописывание порядков расходования средств и их согласования со всеми заинтересованными сторонами, так что де-факто программы реализуются не более двух месяцев.

Это объяснение можно было бы принять на веру (выглядит все действительно логично), будь порядок расходования средств по разным программам приблизительно одинаковый и пропорциональный выделенному на них бюджету. Но это не так. Безусловно-успешна программа по компенсации стоимости техники, о которой уже де-факто выплачено 145 млн гривен за 2008 единиц техники на 595 млн гривен.

Также активно реализуется программа удешевления содержания молочного стада – у населения и в сельхозпредприятиях, где уже дотацию получило около 70% всех, кто в теории мог на нее претендовать. Выплачено 257,6 млн гривен на дотации за содержание коров молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности субъектам хозяйствования, которые являются юридическими лицами (за каждую имеющуюся по состоянию на 1 января текущего года корову).

Но на фоне этого существует мало востребованная программа компенсации стоимости высокотехнологических комплексов, и удешевления кредитных ставок для сельхозпроизводителей. И та, и другая ориентированы на производителей разного масштаба, однако здесь прослеживается настораживающая тенденция, которая похожа на искусственное исключение крупного бизнеса из получателей дотаций.

Так, за полугодие на возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм будет направлено 220,1 млн гривен.

Предполагалось, что это крупные проекты, которые должны быть по плечу только флагманам отрасли. Однако согласно официальным данным получателями бюджетных денег стали 9 комплексов (объекты расположены в Винницкой, Волынской, Черновицкой, Черниговской, Тернопольской и Хмельницкой областях), что статистически формирует сумму поддержки на компанию около 24 млн гривен - ничтожно-мало для крупного предприятия. Так, например, сумма дотаций на которую может претендовать крупнейший в Восточной Европе производитель птицеводческой продукции – холдинг МХП за введенную в эксплуатацию вторую очередь Винницкой птицефабрики, исходя из ее масштаба, может получить более 500 млн гривен

"1 июля мы открыли вторую линию производства. Через полгода мы планируем стать крупнейшей птицефабрикой в мире", — сказал исполнительный директор птицефабрики Игорь Лещенко.

Однако, исходя из общей суммы возмещений, этот проект в число получивших помощь не попал, либо попал, но на гораздо меньшую сумму.

Практически синхронно прошла информация о том, что в рамках другой госпрограммы - компенсации 70% стоимости саженцев на закладку новых садов была исключена компания "Украинский грецкий орех" – крупнейший садовод в Винницкой области, которую якобы связывают с Юрием Косюком.

По данным СМИ, из 165 претендентов на госдотацию ее получили 163 игрока. Одним з неполучателей стал Украинский грецкий орех, который в рамках проекта по созданию сада на 800 га мог претендовать на сумму в 26 млн гривен.

Через несколько дней МХП опровергло причастность основного аукционера к винницким садоводам, указав, что основным их владельцем является бывший руководитель Госуправления делами (ГУД) Игорь Тарасюк, однако это мало кого убедило. В то же время полторы сотни производителей, преимущественно мелких игроков, помощь за закупленные саженцы получили. Новые насаждения семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодных культур и виноградников заложены на 1255 га в 18 областях Украины.

По программе частичной компенсации стоимости сельхозтехники также нет крупных игроков среди получателей – согласно, опять же, официальным данным, из 1130 аграриев, которые воспользовались программой 795 или 70% - фермерские хозяйства.

Если применить правило "один раз –случайность, дважды – совпадение, трижды – закономерность", то можно сделать вывод, что государство искусственно блокирует допуск крупных игроков к поддержке. Изначально это пытались сделать совершенно официально – еще весной Минагропрод инициировал введение лимитов на госдотации в размере 150 млн гривен "в одни руки" на связанные группы компаний.

Однако эта инициатива не прошла дальше налогового комитета парламента, в результате сейчас какие-либо стопперы отсутствуют. "Моя позиция известна – я за введение ограничение на одну компанию по госдотациям", – говорит нардеп, член аграрного комитета Алексей Мушак. – Но если компания по всем признакам попадает под программу и подала правильно документы – то, наверно, это неправильно не учитывать ее".

Официальные лица в центральных органах власти категорически опровергают саму возможность ручного вмешательства в механизм распределения дотаций в пользу как мелких, так и крупных и вообще любых игроков. Относительный простор для маневра остается на этапе региональных комиссий, которые аккумулируют заявки и осуществляют их первичный отсев.

В тоже время эксперты подчеркивают, что искусственная фора, если она действительно была предоставлена мелким игрокам, не несет существенных угроз сектору, если только вовремя завершится. Как отмечает экономист IMF group Григорий Кукуруза, крупные компании изначально имели больше преимуществ благодаря штату юристов и большей подкованности, в то время как мелким игрокам-фермерам требовалось время чтобы разобраться в программах господдержки. "Так что, по сути это не форма, а выравнивание условий", - говорит он.

Он напомнил, что значительная часть средств в рамках программ господдержки направляется через компенсацию кредитов банков, и здесь у мелких игроков может возникнуть диллема – либо обелять свою деятельность чтобы получить займ, либо оставить все как есть, но без дотаций. Судя по динамике программ, связанных с финансовым сектором, большинство фермеров пока не готовы к работе "на свету". Поэтому деньги, заботливо сбереженные для этой категории игроков, и остались невостребованными. Впрочем, эксперты уверены, что до конца года ситуация выровняется:

"У мелких фермеров было время разобраться в программах и остается свободный финансовый ресурс. Думаю, осенью мы увидим всплеск запроса по госпрограммам со стороны этой категории игроков. Аграриям нужно выходить из тени и возможность получить дотации – хороший стимул", - говорит Кукуруза.