Сдали назад: почему украинцы стали меньше покупать новые автомобили

Украинцы в 2018 году стали меньше покупать новые автомобили (gettyimages)

Украинцы постепенно теряют интерес к покупке новых легковых автомобилей. Снижение ставок акцизов ввоз импортных машин и легализация поддержанных на еврономерах способствует росту спроса на б/у автомобили. Участники рынка считают, что и в 2019 году объемы продаж новых автомобилей будут падать. В ситуации разбиралось РБК-Украина.

Скромные результаты

В 2018 году в Украине было продано 78,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщила информационно-аналитической группы AUTO-Consulting. Это на 2,4% меньше, чем было реализовано машин годом ранее. Снижение продаж, по мнению директора AUTO-Consulting Олега Омельницкого, в 2018 году обусловлено двумя причинами. "Во-первых, в прошлом году рынок испытывал давление из-за импорта подержанных машин по льготным акцизам. Во-вторых, категории покупателей новых машин и "евроблях" не пересекаются, но активный ввоз автомобилей на еврономерах разрывал цепочку продаж – владельцы б/у автомобилей на украинских номерах не могли продать по выгодной цене свои машины, чтобы купить новые", - пояснил эксперт. Напомним, 2016 году Верховная рада приняла закон, который установил льготные ставки акцизов на автомобили, выпущенные до 2010 года, но при этом запретил их перепродажу в течение года.

Правовой коллапс на рынке поддержанных автомобилей также повлиял на состояние украинского автомобильного рынка, считает директор по маркетингу компании "Хюндай Мотор Украина" Тарас Лопачак. "Эта ситуация требовала урегулирования на законодательном уровне, и многие потенциальные покупатели вынуждены были ждать, чем же она разрешится, так как выбор у них стоял между покупкой нового автомобиля или машины с пробегом. Осторожность покупателей – вот один из главных факторов сдерживания роста рынка", - отметил он.

Глава Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом Тарас Коваленко говорит, что благодаря законодательным изменениям за последние три года, иностранные подержанные автомобили стали более доступными для украинцев. "Люди просто нашли альтернативу новым машинам. Сначала Верховная рада приняла закон, согласно которому были снижены ставки акцизов на импортные автомобили, выпущенные до 2010 года. Это немного позволило нарастить поставки машин. Вторая волна пришлась на нелегальный ввоз "евроблях" и закон об их легализации, принятый в прошлом году", - пояснил Коваленко.

Кроме того, по его словам, на рынке наметилась и новая тенденция – увеличение поставок машин из США. "Для их ввоза не принимались отдельные законы. Но продавцы американских автомобилей смогли воспользоваться принятыми законам о снижении ставок акцизов и легализации "евроблях", чтобы популяризировать американские машины в Украине", - уточнил Коваленко. Он рассказал изданию, что в США подержанные автомобили продаются на открытых аукционах. "Если у вас надежный контрагент в этой стране, то можно купить машины в хорошем состоянии. Поэтому многие украинцы стали покупать автомобили в США, в том числе и дорогие. Например, в США Toyota Camry после двух лет эксплуатации можно купить на аукционе за 15-20 тысяч долларов с доставкой и растамаживанием. В Украине же подержанных Toyota Camry с таким срокам один-два года практически нет на рынке, а новая стоит примерно 30 тысяч долларов", - уточнил эксперт.

По словам директора по маркетингу компании "Рено Украина" Оксаны Борейко, впервые за всю историю украинского авторынка импорт поддержанных автомобилей превысил ввоз новых машин. "В 2018 году в Украину импортировали 120 тысяч поддержанных автомобилей, а новых машин – 78 тысяч. К концу 2018 года импорт б/у автомобилей составлял два автомобиля к одному новому. Почти половина из импортных подержанных автомобилей составляют машины возрастом до пяти лет. Это и есть реальная конкуренция рынку новых автомобилей. В этом и состоит причина стагнации рынка новых пассажирских машин", - уверена Борейко.

В декабре объемы продаж падали из-за ожиданий покупателей снижения ставок акцизов на новые автомобили с начала 2019 года, сообщил Олег Омельницкий. "Соответствующий закон был принят в прошлом году. В первую очередь, он сделал выгодным покупку крупнолитражных автомобилей. Поэтому многие покупатели решили выждать, чтобы сэкономить на приобретении новой машины. К примеру, некоторые модели крупнолитражных автомобилей за счет снижения акцизов могут подешеветь примерно на четыре-пять тысяч евро. К сожалению, ставки акцизов на малолитражные автомобили были снижены всего лишь на несколько десятков евро", - отметил он.

Директор по маркетингу группы компаний "АИС" Сергей Боровик добавляет к факторам, повлиявшим на падение рынка новых автомобилей, продолжавшуюся в 2018 году плавную девальвацию национальной валюты, что привело к росту цен в гривневом эквиваленте. Также, по его словам, условия потребительского кредитования покупки новых автомобилей или ухудшились или не претерпели существенных изменений. Таким образом, этот драйвер роста в 2018 году уже не работал, говорит Сергей Боровик. Кроме того, он добавляет к вышеуказанным факторам массовую трудовую миграцию экономически активного населения за пределы Украины – новый фактор, который будет в ближайшие годы снижать показатели спроса и продаж на всех рынках. И наконец, по словам Сергея Боровика, политическая нестабильность и турбулентность ухудшают потребительские настроения - люди откладывают покупки товаров длительного пользования.

По данным AUTO-Consulting, по итогам 2018 года Toyota сохранила за собой лидерство на рынке новых легковых автомобилей, заняв долю 12,3%. Кроме того, в ТОР-3 вошли Renault и Volkswagen. При этом единственная украинская марка ZAZ выпала даже из ТОР-20.

"Лидерство Toyota обусловлено широкой линейкой моделей у этого производителя, в частности, внедорожников. Сейчас на рынке новых легковых автомобилей на такие модели приходится больше половины продаж, - объясняет Олег Омельницкий. - Второе место Renault объясняется хорошим ассортиментом машин в эконом-сегменте. А третья строчка у Volkswagen обусловлена распродажей автомобилей, ввезенных из других стран после "дизель-гейта". Напомню, в некоторых странах мира Volkswagen отозвала с рынка свои дизельные автомобили после того, как компанию заподозрили в занижении количества выбросов вредных газов во время проведения тестов".

Пессимистические ожидания

В 2019 году участники рынка и эксперты ожидают дальнейшего снижения уровня продаж новых легковых автомобилей. По мнению Тараса Лопачака, на рынок может оказать влияние нескольких факторов: президентские и парламентские выборы, волатильность курса национальной валюты, усиление рынка поддержанных машин после введения новых акцизов. "Мы прогнозируем, что в 2019 году будет продано 77 тысяч новых легковых автомобилей", - прогнозирует он. По сравнению с 2018 годом, ожидается снижение продаж на 1,8%.

Негативный прогноз и у AUTO-Consulting. В 2019 году снижение объема продаж новых автомобилей продолжиться, особенно ощутимо падение будет в первом квартале, прогнозирует Олег Омельницкий. "Пока салоны не продадут машины, ввезенные по высоким акцизам, они не будут ввозить новые партии автомобилей уже с уменьшенными акцизами. В результате на рынке образуется временный спад продаж новых машин", - поясняет он.

Негативного прогноза для рынка новых автомобилей придерживаются и в Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом. По мнению Тараса Коваленко, в 2019 году продажи подержанных машин будут расти. "К примеру, после легализации "евроблях" часть их них в довольно хорошем состоянии поступит на рынок как подержанные машины с украинскими номерами. Это дополнительно увеличит предложение на рынке и снизит интерес к новым автомобилям. Кроме того, в результате увеличения спроса на электромобили на западных рынках там вырастет предложение подержанных машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Благодаря снижению цен на последние они будут пользоваться все большей популярностью в Украине. Соответственно, это еще больше усугубит позиции новых автомобилей", - считает эксперт.