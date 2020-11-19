Счет за карантин: сколько в Украине и мире тратят на помощь бизнесу во время пандемии

Последние противоречивые решения в борьбе с коронавирусом украинское правительство объясняет поиском баланса между двумя целями: как сократить ежедневный поток больных и при этом не нанести непоправимого вреда экономике. Такая же задача стоит и перед властями других стран мира.

Новые волны карантинных ограничений, которые многие страны Запада начали вводить осенью, вызвали вполне ожидаемые массовые протесты, вплоть до уличных столкновений. И это при том, что их правительства стараются действовать не только запретами, продолжая беспрецедентные меры по поддержке экономики и занятости.

Флагманом здесь традиционно выступают США. В большинстве штатов бизнес в целом продолжает работать, но ограничения постепенно набирают ход. К примеру, власти штата Нью-Йорк, который был в эпицентре пандемии полгода назад, ввели "микрокластерный" подход. Он предусматривает закрытие некритических бизнесов в отдельных частях штата, где фиксируется больше всего новых случаев.

Бары и рестораны, как и тренажерные залы, закрываются после десяти вечера, запрещено собираться группами более 10 человек. В то же время в Нью-Мексико введен почти полный локдаун с закрытием офисов, баров, развлекательных заведений, ТРЦ и т.д.

В стране долгое время обсуждают новый стимулирующий пакет для экономики – 2,2 трлн долларов, вдобавок к 3 трлн долларов, которые уже выделили за время пандемии (с учетом мер Федеральной резервной системы – уже 6 трлн долларов). Этот пакет, скорее всего, будет принят не раньше января, после того, как начнет работу новый созыв Конгресса.

В третьем квартале американская экономика показала беспрецедентный со времен Второй мировой рост – 33%, но это легко объясняется низкой базой сравнения, после катастрофического второго квартала текущего года. Но она так и не восстановилась до докризисных времен, число безработных превышает докризисные показатели на 10 миллионов человек.

В Великобритании антикризисные меры серьезно отличаются в зависимости от региона. В Англии бары и рестораны работают только на вынос, закрыт весь некритичный ритейл, развлекательные учреждения. Школы и университеты работают.

Государство оплачивает 80% зарплаты людям, которые вынужденно не ходят на работу, действие программы продлено до марта. Запущен "Кикстарт план" – стимулирование создания рабочих мест для людей от 16 до 24 лет. Ее бюджет – 2 млрд фунтов, она рассчитана на помощь 300 тысячам молодых людей.

В начале ноября Банк Англии запустил очередной стимуляционный пакет для экономики размером в 150 миллиардов фунтов. В то же время, по прогнозам банка, рецессия в этом году окажется более глубокой, чем планировалось ранее, а восстановление будет длиться дольше. И на докризисный уровень экономика Великобритании выйдет не ранее начала 2022 года.

Соседский опыт

Показателен также пример нескольких стран – западных соседей Украины. Ужесточение карантинных мер и весной, и сейчас, они сопровождают активной поддержкой национальных экономик и рядовых граждан.

Польша сейчас идет на 16 месте в мире по количеству заболевших в день, на ступеньку выше Украины. В начале ноября в стране закрыли ряд культурных учреждений – театры, кино, галереи и т.д. В связи с тем, что это дало определенный эффект, от ранее запланированного на 12 ноября полного локдауна решили отказаться.

С начала эпидемии власти страны потратили на борьбу с ней около 80 млрд евро, из них более 33 миллиардов – на поддержку экономики, сделав акцент на сохранении рабочих мест. Среди наиболее ощутимых мер – государственная компенсация зарплат сотрудникам до 500 евро в месяц на человека. Впрочем, для участия в программе поддержки предприятия должны были подпадать под определенные критерии, например, столкнуться с серьезным падением продаж в связи с карантином.

Также для бизнеса были введены многочисленные налоговые поблажки: возможность освобождения от налога на недвижимость, отсрочка или полная отмена выплат по социальному страхованию (для фирм до 9 сотрудников - полная отмена, до 49 сотрудников – выплата половины обязательств) и т.д.

С новой волной карантина было запущено еще десять антикризисных мер. В частности, государство будет покрывать до 70% постоянных расходов малых и средних предприятий, например, арендной платы, если доход соответствующей фирмы упал более чем на 30% в связи с карантином.

Запущено совместное финансирование лизинга в транспортной сфере, помощь в реструктуризации бизнеса, а учителя получат более 100 евро на оборудование, нужное для дистанционного обучения.

В Украине, как и во всей Европе, предприниматели выходят на акции протеста против карантина (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В украинском медиапространстве в последнее время активно обсуждался пример Словакии, которая в две волны провела всеобщее тестирование населения на коронавирус, чтобы выявить очаги заражения и более эффективно проводить карантинные мероприятия.

Как и в других развитых странах, еще в первые месяцы пандемии словацкий бизнес мог рассчитывать на компенсацию зарплат сотрудникам, от 1100 евро в месяц в случае полного закрытия бизнеса, до 540 евро в случае существенного снижения оборотов. Программу продлили до марта следующего года.

Кроме того, бизнесу дали отсрочку на выплату различных корпоративных налогов в случае, если доходы компании упали на 40% и более. Рядовым гражданам, самозанятым лицам и малому и среднему бизнесу позволили просить отсрочку арендных платежей на срок до 9 месяцев.

В ноябре очень жесткие карантинные меры вернули в Венгрии – в стране снова введен режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 8 февраля. Сейчас там действует комендантский час с 8 вечера до 5 утра, рестораны работают только на вынос, запрещены любые собрания, средняя школа и университеты переведены на дистанционное обучение.

Компании ресторанной сферы могут рассчитывать на 50%-ную компенсацию затрат на зарплату сотрудникам. Затраты на персонал для малого бизнеса, в первую очередь, в отраслях, пострадавших от карантина, не будут облагаться налогами.

Комендантский час в ноябре ввела и Румыния – с 11 вечера до 5 утра. Школы перевели на дистанционное обучение, остановили работу крытых рынков.

Экономические меры вполне традиционны: налоговые послабления и отсрочки, в первую очередь, для отелей и ресторанов, государственные гарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса, наемные работники получат до 75% компенсации зарплаты в связи с вынужденным сокращением рабочей недели. Государство также стимулирует бизнес нанимать новых сотрудников младше 30 и старше 50 лет, компенсируя часть их зарплаты.

Украинская реальность

Тратить на поддержку экономики столько, сколько это делают Штаты, Великобритания и страны ЕС, Украина не может. Еще весной, введя локдаун, власти предложили ряд программ помощи малому бизнесу и оставшимся без работы гражданам. Их размер несопоставим с тем, сколько на подобные вещи выделяют даже соседние с нами страны.

Теперь, пойдя по пути карантина на выходных, в Кабмине обещают возобновить выплаты на детей для семей "ФОПов" и программы по частичной безработице.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах признать карантин выходного дня форс-мажором. Это, как полагают в правительстве, могло бы помочь бизнесу с арендой и другими обязательствами. Вдобавок он анонсировал кредитные каникулы по программе "5-7-9", адаптированную под нужны бизнеса с начала карантина.

По данным Минфина, с момента запуска программы было выдано кредитов на 13,1 млрд гривен (менее 0,5 млрд долларов). Но львиная доля – свыше 9,4 млрд гривен – ушла на рефинансирование ранее полученных займов, которые бизнес, очевидно, не может обслуживать.

Пока же предложенные правительством программы поддержки едва ли можно назвать полноценной компенсацией бизнесу из-за ущерба, полученного во время карантина. Чем предпринимателям перекрыть новые потери от карантина выходного дня – также неясно.

"Мы не сможем, как в Финляндии, напрямую поддерживать туристическую отрасль или отдельные компании из этой отрасли. Или как Польша раздавать так называемые "вертолетные" деньги компаниям. Если тот же ресторанный и отельный бизнес говорит, что у них в выходные дни падает выручка на 30-40%, то, безусловно, компенсировать такие объемы государство им не сможет", – говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Ключевая проблема для бизнеса в том, что на фоне падения выручки у компаний остаются финансовые обязательства. Глава Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий пояснил, что те же ТРЦ, получая значительную часть дохода в субботу и воскресенье, несут постоянные месячные расходы на оплату труда, аренду и тому подобное.

"Если же определять, что они имеют право на компенсацию этих расходов на выходных (пропорционально по отношению ко всей неделе), это действительно компенсирует лишь малую долю их фактических затрат", – считает он. По оценкам КШЭ, "карантин выходного дня" приведет к потере 0,14 процентных пунктов ВВП.

Еще в марте, готовя изменения в госбюджет, правительство заложило почти 67 млрд гривен на борьбу с последствиями пандемии. Из этой суммы свыше 30 млрд гривен в качестве мер по стимулированию экономики расписали на строительство и ремонт дорог. Это было одной из мер по созданию новых рабочих мест, уверяли в правительстве.

Строительство и ремонт дорог стали "символом" борьбы с пандемией в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрей Забловский считает, что даже небольшой ресурс, оставшийся в "антиковидном фонде", сейчас есть смысл направить на адресную поддержку самых уязвимых отраслей и бизнеса. И хотя это не станет панацеей, все же поддержит часть предпринимателей.

"Важно четко прописать критерии, кто на такую помощь сможет рассчитывать, чтобы не вызвать возмущений у тех, кому денег не достанется. Иначе к этому не будет доверия со стороны бизнеса, здесь нужна максимальная прозрачность", – полагает собеседник.

Крупный бизнес по-разному оценивает предложенные правительством шаги. Есть компании, которые выступают за еще более жесткий локдаун на три-четыре недели, говорит исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Есть крупный бизнес, который считает, что нужно поставить здравоохранение в первый приоритет и финансировать его должным образом, а не забирать деньги из фонда по борьбе с ковидом на строительство дорог. Это уже коллективное мнение в бизнес-среде. И второе – нужно заниматься превентивными методами, чтобы уменьшить в итоге нагрузку на сферу здравоохранения", – пояснила она.

С другой стороны, есть большая часть бизнеса, которая считает, что идея с более жестким карантином не позволит полноценно сдержать продвижение вируса. Критики ужесточения ограничений, по словам Деревянко, апеллируют к тому, что выполнение этих правил "хромает" по всей стране и не выполняется всеми одинаково.

Говоря о форме господдержки, эксперт уточнила, что в бизнес-среде нет ожиданий насчет каких-то льгот, дотаций и преференций для крупного бизнеса в связи с карантином. Скорее, есть ожидания поддержки малого бизнеса со стороны государства.

"У Украины достаточно ограниченные ресурсы, чтобы выделять со своего скудного бюджета инструменты поддержки для бизнеса. Но малый и микробизнес находится под самым мощным ударом, у них нет запаса прочности. Именно его нужно поддерживать. И важно, чтобы бизнес пребывал в равных условиях, а пока мы видим некоторые искривления", – подытожила исполнительный директор ЕБА.