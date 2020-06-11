"Самооборона с оружием". Что нужно знать о деле Стерненко

Фото: Сергею Стерненко сегодня объявили подозреваемым в убийстве

Активисту Сергею Стерненко вручили два подозрения по делу, связанному с нападением на него в Одессе два года назад. Тот инцидент закончился смертью одного из нападавших – Ивана Кузнецова, второй – Александр Исайкул – был задержан. На сегодня следствие рассматривает несколько эпизодов и трактует действия активиста как превышение необходимой самообороны.

РБК-Украина разбиралось в деталях уголовного преследования Стерненко.

Суть подозрений

Сегодня Служба безопасности Украины со второй попытки допросила Стерненко и объявила ему подозрения по двум статьям – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. При этом сам активист утверждает, что ранее следствие признавало его действия самообороной. Кроме того, результаты нескольких экспертиз якобы говорят о том, что его нож не является холодным оружием.

"Не поддерживайте меня, не поддерживайте Сергея Стерненко, поддержите право граждан на защиту жизни и здоровья", – обратился он к своим сторонникам на митинге возле СБУ перед тем, как ему вручили подозрение.

Служба безопасности считает по-другому. По ее версии, он действовал в рамках самообороны только в начале стычки, после чего вооруженный ножом якобы пробежал за раненым Кузнецовым около 100 метров. Смертельный удар нанес именно собственным ножом, о чем, как отмечает СБУ, заявил в ходе стрима на Facebook с места нападения. Экспертизы подтвердили, что Кузнецов пытался сбежать, а жизни Стерненко уже ничего не угрожало.

Адвокат Маси Найем сообщил, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в помещении Шевченковского районного суда Киева, но дата и время еще неизвестны.

Хронология нападения

Инцидент произошел поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе. Активист называет его нападением, противоположная сторона - конфликтом.

По его словам, Александр Исайкул и Иван Кузнецов поджидали его возле дома, после чего начали бить по голове. Стерненко отбивался, а после того, как нападавшие пытались скрыться, бросился вдогонку. Через 100 метров Кузнецов упал, Стерненко, по его словам, увидел тяжелую рану и вызвал скорую. Сам активист тоже получил ножевое ранение и сотрясение мозга. Сначала он заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал его у нападавших.

Второго нападавшего - Александра Исайкула - задержали правоохранители, однако в дальнейшем его отпустили и он выехал за границу. Весной этого года ему и родственникам погибшего Кузнецова отправили подозрения в групповом хулиганстве с особой дерзостью. В квалификации статьи говорится, что оно было совершено с применением "предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений".

Детали расследования

За время расследования дело Стерненко несколько раз передавалось из полиции в СБУ и наоборот. Осенью 2018 года его отправили из одесской полиции в Киев. По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, это было связано с личными связями нападавших с отдельными правоохранителями.

Спустя полгода Луценко заявил об успехах в расследовании и передал его Службе безопасности. Он также подчеркивал, что у нападения был один исполнитель и один заказчик, не раскрывая при этом имен.

О возможном политическом факторе в деле Стерненко рассказывал сменивший Луценко на посту генпрокурора Руслан Рябошапка. Уже после своей отставки он признавался, что его просили повлиять на расследование. По словам Рябошапки, к нему "обращались люди", чтобы изменить квалификацию статьи, по которой открыто дело.

Президент Владимир Зеленский во время осеннего пресс-марафона заявлял, что на Стерненко жаловался мэр Одессы Геннадий Труханов, а само дело назвал “очень сложной историей”.

“Мы же знаем, это же открытая информация, да, что он убил человека? Там очень сложная история... Там ситуация сложная, непростая, неправильная, криминальная. Это мое мнение”, - говорил Зеленский.

О том, что Стерненко активно готовят подозрение, стало известно весной 2020 года. В одном из интервью нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова дала понять, что оно будет объявлено в любом случае и все зависит лишь от квалификации. Бывший ее заместитель Виктор Трепак заявлял, что из-за требования объявить подозрение у них произошел конфликт.

Кто такой Стерненко

Сергею Стерненко всего 25 лет, в конце 2013 года он присоединился к одесскому Евромайдану и в дальнейшем возглавил его. Также принимал участие в киевских событиях Революции Достоинства.

В начале 2014 года возглавил одесскую ячейку "Правого сектора". Вместе с другими активистами принимал участие в закрытии наркоточек, в противостояниях 2 мая 2014, срыве концертов, пикетировании консульства России, блокаде Крыма осенью 2015 года. Примечательно, что на него заводили дело якобы за причастность к наркоторговле и "крышевание" точек. Сам Стерненко обвинения отрицал, уголовное дело до сих пор слушается в суде.

По подозрению в похищении человека несколько дней провел в СИЗО, вышел под залог, а потерпевший так ни разу и не явился в суд. В 2017 году покинул "Правый сектор", а после участия в ряде акций его задерживали за организацию беспорядков, но он снова вышел под залог. В 2018 создал в общественную организацию "Небайдужі".

Известно, что в первой половине того же года он подвергся еще двум нападениям. Впервые на него напали неизвестные 7 февраля, нанеся ему несколько ударов по голове и порезав руку. После этого 1 мая в активиста стреляли – тогда резиновая пуля попала в шею. В организации последнего и самого резонансного нападения Стерненко подозревает представителей местных криминальных кругов, которые якобы тесно связаны с правоохранителями Одессы.

Служба безопасности Украины установила организатора покушения еще осенью 2019 года. Однако конкретное имя до сих пор не названо.