Русские заходят на украинский шельф

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Бывший менеджер Лукойла в Украине Ильхам Мамедов и одиозный соратник Арсения Яценюка стали удобным прикрытием для российского Лукойла в конкурсе на шельфовую площадь Дельфин. В их активе - долгая лоббистская дружба в пользу калушского Карпатнефтехима.

Призрак сухой трубы

Нынешний год заканчивается для Украины плачевно. Перспектива энергетической независимости если еще не исчезла, то уже содрогается в предсмертных конвульсиях. С началом войны на Донбассе был поставлен жирный крест на возможности добычи сланцевого газа в Украине, когда крупные компании Shell и Chevron отказались от исследования газоносных участков.

Затем были дорого похоронены перспективы внутренней добычи газа. Государственная Укргаздобыча, несмотря на наличие ресурса, нарастила добычу аж на 1 млрд куб. м газа вместо шести. При этом количество товарного газа в прошлом году даже уменьшилось. Краснознаменный план 20/20 был талантливо провален менеджерами с самыми рыночными в Европе зарплатами. Одного даже отправили в отставку и обещали набить морду.

Печально обстоят дела и на транзитном фронте. Щедро оплачиваемые из бюджета Нафтогаза Украины воркшопы о никчемности Северного потока-2 - потерпели крах. Труба упорно прокладывается, осталось только предложить третий маршрут Дании.

К тому же, нет никаких предпосылок для продолжения текущего транзитного контракта. Над украинской ГТС нависла реальная перспектива опустеть к концу следующего года и выполнять роль страховочного маршрута на время ремонтов на нитках Северных потоков.

В этом контексте события, происходящие вокруг конкурса на участки в Черном море, выглядят как гаснущий свет в конце туннеля. Стремительные сроки его проведения, слабый набор участников заставляют думать, что его результаты практически предопределены. Для Украины это едва ли не последняя возможность покрыть потребности населения в газе. Но и она, похоже, уплывает в руки прокремлевских олигархов при активном пособничестве внутренних политических элит.

Азербайджанское прикрытие Лукойла

12 июня завершился прием заявок на участие в конкурсе по разработке участка "Дельфин" на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) на шельфе Черного моря. Напомним, конкурс был объявлен ровно за два месяца до этого. Правительство отказалось продлевать его сроки, даже получив соответствующее требование от АП. По всей видимости, спешка важнее состава участников.

Всего их четыре. Среди них Frontera Resources – инициатор конкурса. Компания с пропиской в США. Ее владельцами являются Стив Никандрос и Заза Мамулаишвили. Работает в Грузии и Молдове. Однако ни одного крупного проекта пока не реализовала. Об открытии месторождения в Грузии компания заявляла еще в 2014 году, но особых успехов пока не достигла.

Одним из основателей второй компании Trident Black Sea является бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который в мае этого года получил украинское гражданство. Он известен только тем, что голосовал против аннексии Крыма Россией и является приверженцем приватизации Укргаздобычи. Компанию так же связывают с народным депутатом Игорем Кононенко и Владимиром Игнащенко.

Третий претендент – Укрнефтебурение, компания принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому, нардепу Виталию Хомутыннику и бизнесмену Павлу Фуксу, который заработал свои миллионы, занимаясь бизнесом в РФ и прославился знакомством с Дональдом Трампом, у которого он в свое время хотел купить франшизу на строительство Trump Tower в Москве. Ей, судя по всему, уготована роль пугала в игре «Месторождение не досталось российскому олигарху».

И четвертый претендент Caspian Drilling International Ltd – самый интересный. Формально, это дочерняя фирма азербайджанской госкомпании SOCAR. Как сообщают украинские СМИ, ее представители близко знакомы с нашими реалиями и зондировали почву еще весной. Похоже, именно ей уготована судьба матрешки для владельца российского Лукойла Вагита Алекперова.

Шельфовый фронт гибридной войны

Но Caspian Drilling International начала зондировать почву неспроста. По словам других участников конкурса, компания получила приглашение от Ильхама Мамедова через действующего министра энергетики Игоря Насалика.

Уже сейчас азербайджанская госкомпания считается фаворитом конкурса. На некоторых российских сайтах открыто пишут, что «в Кремле нашли, как использовать смену власти в Украине для установления окончательного контроля над Черным морем».

Как утверждают российские источники, Caspian Drilling International попала на конкурс благодаря финансовым гарантиям Ильхама Мамедова. Якобы он вместе с депутатами из окружения бывшего премьера Арсения Яценюка и соратником бывшего президента Игорем Кононенко организовал благосклонность действующего министра энергетики Игоря Насалика.

Нужно сказать, что Caspian Drilling International является сервисной компанией. То есть, по сути, это субподрядчик, который выполняет часть работ по бурению, не принимая на себя риски по всему проекту, которые на участке Дельфин вполне вероятны.

Подать документы на конкурс не от материнской SOCAR, а от его «дочки» - это часть комбинации для того, чтобы фронтировать в этой сделке интересы Лукойла и не замазывать управляющую компанию.

Ильхам Мамедов хорошо известен на украинском рынке. В ноябре 2014 года его назначили на должность руководителя Лукойл-Украина. На этой должности он курировал продажу сети АЗС австрийской AMIC Energy. Именно с ним контактируют трейдеры по вопросам поставок нефтепродуктов российской компании в Украину.

Свою карьеру он начал в составе компании Литаско-Украина и затем продолжил ее на Одесском НПЗ, где числился в коммерческом отделе. Сейчас он так же курирует работу Карпатнефтехима.

Здесь-то и прослеживается его связь с давним другом и правой рукой Арсения Яценюка – Андреем Иванчуком. В феврале 2017 г. компания Лукойл завершила сделку по продаже 100% доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежал Карпатнефтехим.

Опосредованным собственником свыше 50% акций компании стала кипрская Xedrian Holding Ltd, конечным бенефициаром которой является Ильхам Мамедов. Вторую же половину акций получила Techinservice Limited, которая занимается производством биоэтанола на базе государственных спиртовых заводов. Директором компании является Игорь Щуцкий.

Еще в 2015 году Игорь Коломойский открыто признал, что является совладельцем крупнейшего частного производителя биоэтанола в стране, в котором есть интерес и у Андрея Иванчука.

Такое партнерство поясняется тем, что рентабельность Карпатнефтехима напрямую зависит от возможности льготного ввоза сырья для производства в Украину. До сих пор лоббистом интересов Лукойла выступал Андрей Иванчук, который вносил нужные законопроекты через комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики.

Этим летом Карпатнефтехим уже заявлял об амбициях добывать газ в Харьковской области. Компания совместно с львовской группой компаний Горизонты участвовала в конкурсе на Ивановскую площадь. Проект планировалось реализовать через компанию Газ Групп, от которой была подана заявка в Министерство энергетики и угольной промышленности. Однако конкурс был проигран – участок отдали Укргаздобыче и Vermilion Ukraine Exploration B.V.

С шельфом Черного моря такой вариант допустить нельзя, поэтому российский Лукойл организовал благонадежное прикрытие при помощи азербайджанской компании. Тем более, что россияне давно имели интерес в Черном море.

Но первая попытка Лукойла зайти на шельф Черного моря оказалась неудачной. В ноябре 2013 года Кабмин лишил российскую компанию Лукойл права на совместную с Черноморнефтегазом разработку трех перспективных участков шельфа Черного моря.

Сейчас девять из десяти месторождений Черноморнефтегаза захвачены российскими оккупантами, а добыча газа ведется при помощи скандальных трофейных вышек - Петр Годованец и Украина. По оценкам компании, Российская Федерация уже добыла из месторождений в аннексированном ею Крыму более 9 млрд кубометров газа. На захваченные Одесское и Безымянное месторождения как раз и претендовал Лукойл.

Есть и политический интерес российской компании. В случае удачного завершения конкурса на участки шельфа это ослабит украинскую позицию в суде в Гааге о возврате крымского шельфа. В том числе, захваченных россиянами газовых месторождений — Одесского и Безымянного. Что может только сыграть на руку Вагиту Алекперову и Российской Федерации.

Кроме того, существующие системы вооружения российских оккупантов делают опасными и ограничивают доступ к прилегающим акваториям. Поэтому велика вероятность того, что конкурс в конечном итоге выиграет сателлитарная компания Caspian Drilling International, за которой скрыты интересы РФ, а затем уже и Лукойла.