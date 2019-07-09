Рука помощи для "Восход Солар": как компания блокировала возвращение долга "Актив-Банка"

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Счета компании "Восход Солар", работающей на рынке солнечной энергетики, арестованы решением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда. Несмотря на проигранные апелляции, фирма продолжает блокировать выплату задолженности кредиторам, прибегнув к техническому спору с компанией CNBM. Тем временем у министра финансов Оксаны Маркаровой, которую связывают с компанией "Восход Солар", ситуацию пока не комментируют.

Всплеск заинтересованности СМИ рынком солнечной энергетики пришелся на последние месяцы. Компания "Восход Солар", а также ее китайский бенефициарный собственник CNBM обвинили государство Украина в коррупции и давлении на иностранного инвестора. А на днях журналистам удалось узнать о новом витке в деле.

Еще в апреле на счет "Восход Солар" в государственном "Укргазбанке" поступили 11 млн гривен от госкомпании "Энергорынок". "Укргазбанк" не единственный держатель счета "Восход Солар". Также деньги от "Энергорынка" поступали через "АккордБанк". В июне сумма составила 88 млн гривен.

Все деньги должны быть арестованы и списаны банком в рамках исполнительного производства на счета Исполнительной службы. Впрочем, этого не произошло. "Восход Солар" совместно с CNBM инициировали технический спор, в рамках которого был наложен арест на все счета первого. Цель очевидная – не возвращать деньги финансовой компании "Веста", правотребователю проблемного кредита. Но давайте обо всем по порядку.

"Восход Солар" ранее был частной собственностью эко-холдинга Active Solar братьев-беглецов Клюевых. Являясь ближайшими соратниками Виктора Януковича, им удалось создать для себя уникальные возможности на рынке солнечной энергетики. Бежав из Украины, Клюевы не лишились влияния на активы, которые формально вошли в китайский холдинг CNBM, о чем в своем расследовании писали "Факты ICTV". Журналисты констатировали: украинские менеджеры "Восход Солар" играют в пользу Клюевых, а китайский инвестор является портфельным.

Начиная с 2014 года, компания не выплачивала кредитную задолженность перед "Актив-Банком". Речь идет о 9,5 млн долларов. В декабре 2018 года временная администрация банка, назначенная НБУ, вынужденно продала проблемный кредит финансовой компании "Веста".

Получив право требования по задолженности, "Веста" выяснила, что под залоговое имущество по кредиту "Актив-Банка" компания "Восход Солар" привлекла еще один займ – на сей раз у государственного "Укргазбанка" на сумму 7,8 млн евро. Уличив должника в мошенничестве, "Веста" обратилась в правоохранительные органы и в суд.

Правоохранителями были проведены обыски, после чего на счета "Восход Солар" наложили арест. Это и послужило поводом для бурной реакции китайской стороны, в частности, прямых обвинений в адрес государства Украина.

Журналисты хотели взять комментарий у главы правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко о проблемном кредите "Восход Солар" и размещении счетов последнего в банке. Подтвердить либо опровергнуть специфику взаимоотношений финучреждения с министром финансов Оксаной Маркаровой. Однако на телефонные звонки журналиста он не отвечал, как и пресс-служба банка.

Про министра финансов вспомнили не случайно. Типичный корпоративно-финансовый конфликт перестал быть таковым, когда журналисты заподозрили Маркарову в лоббировании интересов "Восход Солар". До Революции достоинства она работала на семью Клюевых, возглавляя тот самый "Актив-Банк". А в 2013 году муж Оксаны Сергеевны, банкир Даниил Волынец, купил финансовое учреждение. Именно Маркарова, пишет СМИ, могла помочь Клюевым сохранить как влияние на рынок солнечной энергетики, так и активы в годы опалы после Майдана-2014.

Более того, сегодня министр финансов якобы помогает "Восход Солар" уклониться от уплаты кредитного долга "Весте". В своем следующем расследовании на эту тему журналисты выяснили, что, прибегая к помощи министра, а также используя частный "Банк Восток", со счетов "Восход Солар" было выведено 120 млн гривен. Ранее эти деньги поступили на счет от государственной компании "Энергорынок", которая расплатилась с "Восход Солар" за поставленную электроэнергию.

Журналисты утверждают, что представители госпредприятия тоже могли быть задействованы в "схеме": без их согласия завести деньги на новый счет "Восход Солар" было невозможно. Кроме этого, Маркарову связывают с "АккордБанком", на который она тоже имеет влияние.

В самом банке отказались общаться с журналистом на тему возможных связей с семьей Маркарова-Волынец, предложив письменную форму изложения фактов. Официальный запрос в "АккордБанк" будет отправлен, но на ответ понадобится как минимум пять рабочих дней, а потому в этой статье опубликован имеющийся фактаж.

Похоже, что расследования журналистов негативно отобразились на репутации Оксаны Маркаровой. Получив в СМИ реноме "человек Клюева", она попыталась минимизировать любые пересечения с темой мошеннических схем "Восход Солар".

В частности, чиновница проигнорировала официальный запрос "Фактов ICTV" о своих связях с бизнесом Клюевых, а также интересах на рынке солнечной энергетики. Такое поведение не удивляет: ранее она скрыла информацию о работе на Клюевых из официальной биографии, которая размещена на сайте Кабинета министров.

Пытаясь прояснить ситуацию в деле, журналисты также обратились в пресс-службу Министерства финансов. Пресс-секретарь Оксаны Маркаровой Ольга Галицкая отказалась предоставить официальный ответ. "Мы не комментируем слухи, инсинуации и выдумки", – заявила она журналисту.

Несмотря на нежелание публично комментировать данную ситуацию, роль Маркаровой в корпоративном конфликте остается одной из самых важных. Именно она руководила "Актив-Банком" (напомним, само учреждение принадлежало ее мужу Даниилу Волынцу), когда в 2014 году государство сочло его проблемным и ввело временную администрацию. И именно при Маркаровой "Восход Солар" пытался закрыть проблемный кредит путем зачета депозитов отдельных физических и юридических лиц.

Однако эту попытку временная администрация "Актив-Банка", а также Фонд гарантирования вкладов сочли несостоятельной сразу же после того, как начали разбираться в проблемах банка после Маркаровой. В итоге "Восход Солар" оказался должником государства