"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС

Без їжі людина може прожити більше місяця, а без води – декілька діб. Більша частина живого організму складається з води. Вона є як життєво необхідною, так і навпаки. Вчинивши жорстокий злочин – підрив Каховської ГЕС, – за чим пішло затоплення тисяч людських домівок, Росія силою води влаштувала екоцид в південних регіонах країни.

Під час повномасштабної війни українські річки неодноразово допомагали нашому війську зупиняти російські атаки. Водні об’єкти ставали перепоною для наступу армії противника. Здавалось, навіть природа за нас. Але цього разу вода завдала нищівного удару.

Десятки тисяч людей та тварин опинились в заручниках водної катастрофи. Сьогодні ми їдемо по Херсону, який, ледве оговтавшись після дев’яти місяців окупації, зіштовхнувся з новим випробуванням – потопом.

Дорога прокладається маршрутами розбомблених будівель та здертими білбордами. Поки РФ тримала місто під своїм контролем, на них були проросійські лозунги про дружбу двох країн. Сьогодні росіяни "по-дружньому" затопили південні регіони України.

Близько 40 тисяч осіб потребують евакуації з населених пунктів, що були затоплені внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції, повідомила заступниця генерального прокурора України Вікторія Литвинова.

"На підконтрольній Україні території евакуації підлягає понад 17 тисяч людей, українська влада вже розпочала евакуацію. Крім того, на непідконтрольній Україні території мають бути евакуйовані близько 25 тисяч наших людей, про яких зовсім не думає так звана окупаційна "влада", – сказала Литвинова.

Голова херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

Евакуюють людей з правобережних сіл Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове.

В’їжджаючи в Херсон, ми бачимо людей, які нібито живуть звичайним життям. Магазини і кав’ярні відкриті, хтось відпочиває з пляшкою пива, хтось – прямує з пакетом після робочого дня. "Суха" частина міста нічим не відрізняється від "допотопного часу". Тільки на дорогах побільшало автобусів та причепів з човнами, які прямують на евакуацію.

Рухаючись за ними, ми виїхали на височину міста і побачили як цілі райони лягли під воду. Тут зустрічаємо жінку з маленькою дочкою. Пані Емма разом з маленькою Євою була всі дні російської окупації в Херсоні. Тепер, говорить вона, треба пережити ще й цей потоп.

"Багато хто повернувся сюди, вже в український Херсон, але вони ніколи не зрозуміють те, що ми тут переживали. Поруч від нас була катівня окупантів. Коли її проходила, постійно чула крики людей. Вони знущались над українцями: і кип’ятком обливали, і нігті зривали. Я ніколи не забуду запах смажених тіл", – згадує наша співрозмовниця.

За її словами, росіяни, коли тікали з міста, то збирали тіла своїх солдатів, обкладали шинами і просто палили. Значно легше стало, коли у місто зайшли українські сили. "Ми думали, що вже можна видихнути. Але тепер цей потоп. Ми тепер між собою говоримо так: розстріляли, згвалтували, а тепер ще й затопили", – розповіла жінка виданню.

Про підрив Каховської ГЕС вона прочитала в новинах. А вже на ранок вода почала підходили до їхнього міста. Її донька – маленька Єва – виглядає як звичайна дівчинка, яка дивиться на життя ще через призму сміху та безтурботності. Але так тільки здається. Пані Емма говорить, що мала вже все розуміє: знає, де "виходи" снарядів, де – "приходи". Знає, що росіяни – це окупанти, які прийшли на нашу землю. І боїться, що до їхнього будинку знову прийдуть "чорні дядьки зі зброєю", а тепер й новий страх – що "дійдуть тони води".

Вода ж все прибуває. Особливо страждає мікрорайон Корабел, в якому рівень води піднявся вже на три метри. Саме там працюють команди рятувальників та добровольців, які як мурахи приїхали з різних куточок України, щоб допомогти. Тут врятували і пенсіонерку Клавдію Плахотнюк. Її евакуювали до лікарні ще в перші години після підриву ГЕС.

"Я на першому поверсі багатоповерхівки живу. Сусіди казали, що треба виїжджати, то ми й не чекали, коли прийде вода. Як повертатись назад, не знаю. Там все погнило від води, зіпсувалось, тому не скоро можна буде повертатись. Поки буду тут жити", - розповіла жінка виданню.

Частину людей, яких евакуювали з затоплених територій, розмістили в цій лікарні. За перший день звернулось 136 людей. Близько 10 поїхали далі, інші ж поки залишаються тут. За словами лікарів, вони потребують здебільшого психологічної допомоги. Більшість люди похилого віку, з хронічними захворюваннями.

Серед них і 85-річна Парасковія разом з донькою. Вода вже активно прибувала, коли до них приїхала евакуація і вони були змушені покинути свій дім.

"Паніка була, не знала, що робити. Коли ми прокинулись зранку, вода вже по кісточки була. І прибувала, прибувала. За 15 хвилин, поки ми збирались, вода добралася до колін. Хапали все, що було перед очима. Кури у нас залишились, потонули напевно", – поділилась вона.

Крім людей, від дій РФ страждають і тварини. Вони також потрапили під водний удар російських сил. Не розуміючи, що відбувається, сотні домашніх та диких тварин тікають від припливу екологічної катастрофи. Багато з них не змогли врятуватись, залишившись у закритих клітках того ж зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці. Тих, хто вижили, намагаються знайти і вирвати з обійм води.

Сьогодні у рядах рятувальників стоять не лише працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, а й військові та звичайні цивільні. Бійці намагаються допомогти на лівому березі Дніпра, який вважається окупованим. Там умови надзвичайно складні, враховуючи, що росіяни не дозволяють допомагати постраждалим і тривають обстріли.

"Вони стріляють саме по евакуації. Окупанти самі не рятують людей, і не дають це робити українські стороні. Люди, яких звідти вдалось витягнути, говорили, що населення там просто плаває у воді. Купа загиблих… Це жахливо", - розповіла виданню одна з постраждалих через паводок.

Посилились ворожі обстріли й по самому Херсону та іншим містам області. Вчора під час евакуації під ворожі снаряди ледь не потрапив головний рабин України Моше Асман, який з гуманітарною місією приїхав у постраждалий регіон та разом з волонтерами допомагав евакуйовувати місцевих.

Щоб допомогти українцям, рятувальники проводять спеціальні операції, в ході однієї з них вдалось врятувати сім’ю поблизу окупованих Олешок. Спочатку військові скинули з коптера пляшку води для жінки та її двох дітей, які перебували на даху будинку. А потім човнами дісталися до родини та витягли їх з цієї пастки. Зараз вони вже в Херсоні.

Хлопчик, коли побачив свого рятівника у мультикамівській формі, одразу побіг до нього з обіймами. Так українські військові захищають своє населення не лише на полі бою, поки російська армія створює екологічні катастрофи на території країни, в яку приходить зі словами про "спасіння".

Гірша ситуація на окупованих землях. Як повідомив Генштаб, російські військові виганяють власників двоповерхових будинків у Голій Пристані та облаштовують на їх дахах вогневі позиції. І якщо росіяни раніше обстрілювали більше лівий берег, коли там з’являлись українські рятувальні сили, то сьогодні стався удар по правому – саме в центр евакуації.

Врятовані від води місцеві зіткнулись з ударом ворожого снаряду. Станом на вечір четверга було відомо про одну жертву та 18 постраждалих. Росія не має ціни життю людей, як чужих, так і своїх, відправляючи їх пачками на смерть.

Попри ці випробування, українці продовжують рятувальні роботи. Країна об’єдналась в новому випробуванні, направляючи всі можливі сили на допомогу постраждалим від підриву ГЕС. Поки Росія з криком про "рятування братньої країни" влаштувала другу після Чорнобиля екологічну катастрофу в Україні.