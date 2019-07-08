Ростислав Шурма: победить нужно вместе, чтобы выиграл каждый

Фото: Ростислав Шурма (iz.com.ua)

До выборов в парламент осталось меньше трех недель. О том, чем сильна запорожская команда кандидатов в народные депутаты, рассказал Ростислав Шурма, глава Запорожской областной организации "Оппозиционного блока", генеральный директор "Запорожстали" в интервью РБК-Украина.

- Как вы считаете, почему сейчас так важны досрочные парламентские выборы?

- По итогам президентских выборов мы видим, что в обществе большая надежда на значительные изменения в экономике, социальных стандартах, в системе управления государством. Но они не могут произойти только за счет выборов нового президента, поскольку в нашем государстве парламент имеет большие полномочия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы новый состав Верховной рады стал действительно качественным, чтобы пришли профессионалы.

- Какими должны быть сегодняшние парламентарии?

- Это должны быть новые лица и умные головы, которые способны что-то менять. Ведь одного желания для изменений недостаточно. Не может молодой хирург управлять заводом, а опытный металлург - делать операции. Парламентариями должны быть люди, прошедшие школу местного самоуправления, либо с опытом эффективной работы в реальном секторе экономики, которым они могут поделиться со всей страной.

- Почему вы приняли решение идти на выборы?

- Мы довольно много сделали на комбинате за последние семь лет. В частности, инвестировали 10 млрд грн в производство на фоне существенного экономического кризиса. И этот опыт можно применить в рамках страны - тогда экономика действительно оживет, станет возможным рост заработных плат, рост пенсий в 2-3 раза. Именно поэтому мы нашей командой идем в Верховную раду, чтобы действительно поменять условия жизни в нашей стране.

- "Оппозиционный блок" был в оппозиции к предыдущей власти. Значит ли это, что и сегодня партия в оппозиции к власти?

- Хочу подчеркнуть: мы не в оппозиции к президенту Зеленскому, пока лично я не вижу никаких противоречий. Но уже понятно, что президенту не хватает команды. Его со всех сторон окружили старые чиновники, которые будут делать все, чтобы сохранить старую коррупционную систему. Поэтому одна из основных целей нашей команды - поддержка президента ради реализации изменений, которые он задекларировал, и которые ожидают от него граждане Украины.

Фото: Евгений Мураев и Ростислав Шурма

- Одно из ключевых предложений "Оппозиционного блока" - это эффективная реформа децентрализации власти. Что это может дать для регионов?

- Давайте проанализируем жизнь каждого из нас. Практически за все сферы нашей жизни отвечает местная власть. А есть ли у нее ресурсы для их финансирования? Отвечаю - нет. Берем пример нашего предприятия: по оплаченным 4 млн грн налогов только 15% находятся в местном бюджете. Налог на прибыль полностью идет в государственный бюджет, налог на доходы физических лиц – 60% остается в бюджете. Это неправильно!

Мы считаем, что весь эконалог, подоходный налог, половина налога на прибыль должны оставаться в городе. Это опыт Швейцарии и еще нескольких успешных европейских стран. Тогда будет в разы больше ремонтов дорог и домов, и будут достроены мосты.

Нужна и культурная децентрализация. Я могу это говорить абсолютно ответственно, поскольку родился во Львове, учился в Киеве, а сейчас моя душа и сердце находятся в восточной Украине. Наши регионы достаточно разные и надо дать возможность каждому разговаривать на том языке, на котором ему нравится, праздновать праздники, которые он хочет, ставить памятники, называть улицы в соответствии с теми историческими событиями, которые были на каждой конкретной территории. Тем более, есть успешный опыт Европы, богатых государств, которые успешно живут.

- Есть ли риски на этих выборах?

- Я считаю, что 25 лет у нас не было сильных лоббистов в Раде, депутатов, которые бы отстаивали интересы Запорожья. Что мы, жители Запорожья, от них получили? Ничего - потому что это были случайные люди, выбранные по партийной принадлежности, а не за личные качества.

И если сейчас люди снова будут оценивать не конкретную личность, а просто голосовать за какую-то "партийную майку", то мы опять получим 0 эффективных нардепов от Запорожской области. Поэтому, принимая решение за кого голосовать, нужно выбирать человека, а не партию.

Фото: Евгений Мураев и Ростислав Шурма

- Какие цели команда Владимира Буряка ставит перед собой?

- Эффективная работа – много работы! Давайте посмотрим на Винницу. Сколько денег туда пролоббировано, сколько всего на них построено? Или Днепр, где построили 50 школ и детских садов, тысячи километров дорог - это сделали народные депутаты, которые лоббировали интересы своего региона. Именно таких людей мы должны сейчас делегировать в Верховную раду. Пока у нас не будет эффективных представителей в парламенте - ничего в городе к лучшему не изменится.

- А как бы вы оценили команду Владимира Буряка?

- В ней собраны лучшие профессионалы. Виктор Бусько был обычным рабочим, бригадиром, мастером и дорос до директора завода. Анатолий Пустоваров - заместитель мэра по гуманитарным вопросам, прекрасно разбирается в вопросах образования, медицины, туризма, культуры. Игорь Чумаченко - это один из лучших юристов. У нас действительно команда сильных специалистов, для Запорожья мы сможем сделать многое.

- Многие до сих пор путают партию "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу - За жизнь". Как избирателю разобраться?

- Нужно просто посмотреть на тех людей. Старые казнокрады, которые 10-20 лет только и делали, что грабили бюджет, сидели на схемах по газу. В их партийном списке 11 представителей из прошлой власти и одиозный Илья Кива. Я не слышал, чтобы он что-то построил, зато его скандальные заявления известны на всю страну. Это, по сути, сборище старых казнокрадов, разбавленных старой властью. А у нас - молодая команда профессионалов. Это основная разница.