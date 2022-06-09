Как российский инвестор Сергей Токарев планирует взять под контроль IT-отрасль Украины

Полномасштабная война бьет по инфраструктуре и экономике, но не по российскому бизнесу в Украине, который сохраняет влияние на ключевые сферы. Несколько лет назад "король гемблинга" Сергей Токарев из санкционного списка СНБО стал инвестором одного из важных государственных проектов Diia City.

В России у бизнесмена есть недвижимость, успешный игорный бизнес и отец, который был одним из тех, кто привел к власти нынешнюю кремлевскую верхушку. Почему, пока украинские защитники сражаются и гибнут в войне против российских оккупантов, влиятельные представители бизнес-элиты страны-агрессора решают, каким будет будущее нашей страны, — подробнее в нашем материале.

Первый миллион

Коренной москвич и гражданин России Сергей Токарев на родине известен как король гемблинга и азартных игр в интернете. В 2001 году он с партнерами основал Globo-Tech. Это один из его самых успешных проектов, который стартовал с нарушения авторского права.

Изначально Globo-Tech производил программное обеспечение для онлайн-казино и игровых автоматов (слотов). Бизнес-модель была следующая: копировали игры известных зарубежных производителей и продавали как собственный продукт. Позднее, когда гемблинговый бизнес в России оказался вне закона, они, фактически, присвоили себе наименования популярных игровых проектов и занялись развитием пиратских казино под брендами Вулкан и Vulkan.

По словам журналиста Сергея Иванова, традиционно такой вид деятельности в России контролируется спецслужбами, но благодаря кремлевским связям отца проблем с "лицензией" у Токарева не возникло.

Со временем доходы от казино выросли до таких масштабов, что оставаться в андеграунде азартного бизнеса в РФ стало небезопасно. Токарев принимает решение перебраться в Украину и открыть офис в Киеве. Здесь бизнесмен продолжил заниматься игорным бизнесом, став сооснователем скандально известной Lucky Labs. На деньги, заработанные в РФ, была создана разветвленная сеть подпольных онлайн-казино типа "Космолот" и PokerMatch.

Частый гость

Сейчас Токарев постоянно живет и работает в Украине. Несмотря на то, что война идет уже девятый год, а полномасштабное вторжение большее трех месяцев — рвать связи с Россией он не торопится. С 2016 года он 172 раза летал в Москву, а также посещает аннексированный Крым в обход украинской государственной границы — рейс 1634-SU компании "Аэрофлот" c Токаревым на борту регулярно летал из Шереметьево в Симферополь в августе 2016.

В РФ у Токарева есть как минимум три квартиры, две в Ижевске и одна в Удмуртской области. Перебираться в провинцию Токарев тоже не торопится — дорожит пропиской в Московской области. Там же, в Москве, зарегистрирован весь его не маленький автопарк. В его собственности Range Rover (А976ВР777), Mazda ТОURI (С082АХ177) и Mazda 3 (М791ТТ177). Жемчужиной коллекции по праву можно считать Audi RS6 Avant Performance мощностью 605 лошадиных сил на блатных правительственных номерах (А028МО99).

Примечательно, что номера этой серии расшифровываются как Администрация Москвы или Московской области и принадлежат в основном работникам мэрии. В этой серии особенно ценятся первые две сотни, которые производят на работников ДПС поистине завораживающее впечатление.

Отец Токарев Александр Васильевич входит в состав попечительского совета Межгосударственного союза городов-героев. Этот орган основан в 2004 году для интеграции России, Украины, Беларуси и непризнанной Абхазии на почве "победобесия", патриотического воспитания и прочих пророссийских нарративов. Этот совет возглавляет Павел Бородин — тот самый, которого в расследованиях ФБК Навального о дворце Путина называют человеком, который вместе с Чубайсом привел Путина во власть.

Спонсирование терроризма

Во время Революции в 2014 году большинство представителей украинского IT-бизнеса поддержали протестующих. Токарев хранил молчание. Более того, сотрудников его компании, которые посещали митинги или открыто высказывали свою позицию, штрафовали и угрожали увольнением. В дальнейшем эти угрозы и незаконные штрафы стали причиной проверки, а позже уголовного дела, из-за которого Сергей Токарев решил пересидеть некоторое время на Кипре.

В 2016 году Токарев попадает под санкции СНБО: против него вводят 10 ограничений, включая блокировку активов. СМИ связывали это с возможным финансированием антимайдана и террористов ЛНР и ДНР. В частности, СБУ тогда заявили, что изъяли компьютеры "с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на спонсирование терроризма" и установили, что "сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в оффшорные компании и на счета в РФ".

Новая жизнь

В 2020 году Токарев вышел из-под санкций и начал активную работу над восстановлением репутации. Сейчас его упоминают в СМИ как крупного IT-предпринимателя, мецената и инвестора, который поддерживает украинские стартапы.

В частности, для этих целей он основал инвестфонд Roosh и нанял агентство TRUMAN, которое ведет все пиар-активности по Токареву и его бизнесу. К слову, именно это агентство, наряду с Roosh стало генеральным партнером мероприятия Mazepa Awards. Эту премию учредил Игорь Мазепа, крупный бизнесмен и друг Сергея Токарева.

Как известно, Мазепа владеет инвестфондом Concorde Capital (4$ млрд). Запустить бизнес Мазепе помог президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палихата. За 18 лет Concorde Capital окреп и сделал действительно многое.

Например, инициировал открытие украинской биржи. При этом благодаря его усилиям пакет в 49% достался российской РТС. Купил у Павла Крымова финансовую пирамиду Forex Trend и на базе ее вкладчиков организовал свою PrivateFX, где обещал людям все вернуть, но в итоге кинул повторно.

Что любопытно, Мазепа пригласил Токарева на Mazepa Awards, чтобы тот добавил репутационного веса премии. Но в 2022 году человек с российским паспортом и капиталом — скорее проблема, чем бонус.

В Украине с комфортом

Участие в благотворительных проектах и инвестиции в пиар помогли Токареву поправить репутацию и стать еще более влиятельным, чем раньше. Сейчас, пока идет война, он пытается максимально приблизиться к органам государственной власти и укрепить свое влияние. Собственно, он уже это сделал, став одним из самых больших инвесторов в Diia City — экосистемы для развития IT-бизнеса в Украине.

Пока Россия стирает с лица земли целые города и убивает украинцев, власть не видит ничего плохого в том, что гражданин страны-террориста Сергей Токарев подминает под себя целую отрасль и учит, как надо восстанавливать экономику после войны. Это при том, что Токарев придерживается типичной для "хорошего русского" позиции — не называть агрессора агрессором. Кроме того, он ни разу прямо не осудил боевые действия и не назвал Россию страной, которая развязала войну.