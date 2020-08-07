Как "Росава" Константина Жеваго пытается уйти от уплаты миллиардных долгов

Фото: бизнесмен Константин Жеваго (Андрей Гудзенко)

В Украине никого не удивишь новостью, что из экономики исчезают миллиарды. Более того, все происходит вполне открыто, и чаще всего с помощью судов.

Бюрократические процедуры позволяют затягивать дела на годы, а впоследствии - принимать решения не в пользу государства.

В той или иной форме, многие украинские бизнесмены даже пытаются проводить процедуры банкротства, добиваясь, таким образом, права не платить многомиллиардные долги.

Показательным в связи с этим является кейс бизнесмена Константина Жеваго, компании которого долгое время пытаются уклоняться от миллиардных долгов. Что это были за кредиты и почему их возвращения добивались государственные структуры – детальнее РБК-Украина.

Совсем недавно международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's снизили рейтинг связанной с бизнесменом Константином Жеваго компании Ferrexpo. Среди указанных причин – сомнительные платежи ФК "Ворскла". Однако подобная ситуация для бизнесмена не нова.

Как известно, в конце 2018 года после обнаружения проблем с выплатами налогов, Хозяйственный суд Киевской области признал банкротом шинный завод ЧАО "Росава", который связывают с Жеваго. Была открыта ликвидационная процедура. При этом на тот момент сообщалось, что компания накопила долгов на 20,58 млрд грн.

Позже стало известно, что НБУ и Фонд гарантирования вкладов пытались добиться остановки процесса ликвидации, и приостановить мораторий на выплаты долгов. Однако это оказалось не так просто. Воспользовавшись несовершенством законодательства, а также незавершенной реформой судебной системы в Украине, юристам ЧАО "Росава" удавалось отстоять право не платить по долгам. По сути, один из богатейших бизнесменов страны сделал вид, что ему нечем платить долги.

После публикации на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Украины о признании банкротом ЧАО "Росава", кредиторы обратились в арбитражный суд Киевской области с требованием выплат долгов на общую сумму 27 млрд грн. Среди них требования "Банк "Финансы и Кредит" в сумме 19 851 851 796,89 грн.

В свою очередь, банк "Финансы и Кредит" тоже принадлежал олигарху Жеваго и тоже проходил процесс ликвидации, в рамках которого должны были быть осуществлены выплаты вкладчикам.

21 января 2020 года постановлением Хозяйственного суда Киевской области кредиторские требования к ЧАО "Росава" были признаны в сумме 9 923 959 253,20 грн и заменен кредитор ОАО "Банк "Финансы и Кредит" на нового кредитора ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста".

"Наша компания приобрела права требования долга на официальном государственном аукционе, проведенном Фондом социального страхования. ЧАО "Росава" часто выступала поручителем по кредитам, но когда дело дошло до выплат, то компания ушла в глухую оборону. Стремясь уйти от выплат, ЧАО "Росава" пыталась доказать, что договора были изменены без ее ведома, а потому платить по ним отказывается", - рассказывает Андрей Волков, учредитель ФК "Инвестохиллс Веста".

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут также подчеркивала, что такие схемы ухода от уплаты долгов, к сожалению, крайне распространены в Украине.

Фиктивные договора с банками, манипуляции разными подконтрольными юрлицами и прочие схемы придумываются предпринимателями лишь бы перебросить ответственность за собственные ошибки на государство, а значит, на налогоплательщиков.

"Недобросовестные заемщики придумывают изощренные схемы для того, чтобы не платить по своим обязательствам. Начиная с 2014 года для противодействия Фонду в его законном праве возвратить деньги вкладчиков обанкротившихся банков была создана целая индустрия, состоящая из "юридических советников", работающих в связке с недобропорядочными контролирующими органами, недобросовестными судьями и арбитражными управляющим", - отмечат Рекрут.

По ее словам, вся эта махина, не брезгующая "самыми незаконными методами уклонения от выполнения обязательств, дала возможность большинству заемщиков не платить ни копейки по кредитам обанкротившихся банков на протяжении 6 лет, и создать ощущение полной безнаказанности таких действий".

Разобрать принцип работы уловок крупного бизнеса можно на примере того, как ЧАО "Росава" пытается уклоняться от запросов "Инвестохиллс Веста".

Фото: завод "Росава" (пресс-служба)

Так, часть долгов ЧАО "Росава" признана судом – это средства по двум кредитам (почти 2,7 млрд грн). Но более значительная часть суммы – свыше 17 млрд грн ЧАО "Росава" возвращать не торопится. Причем делает это парадоксальным образом: сначала, после принятия решения акционерами о ликвидации юрлица, долги были полностью признаны председателем ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" Анатолием Полищуком, но затем компания решила от них отказаться. Хозяйственный суд Киевской области стал на сторону компании Жеваго и в признании требований отказал.

Не согласившись с таким решением, кредиторы обжаловали его в суде апелляционной инстанции. Однако апелляционное производство было остановлено. Причина: иск от другого кредитора – ООО "Премиори".

Интересный нюанс здесь в том, что компания "Премиори" напрямую связана с ЧАО "Росава". Об этом, например, говорилось в публикации расследования журналистов "Следствие Инфо".

Как и "Росава", "Премиори" производит шины, у компаний общий адрес и телефон бухгалтерии. Более того, торговая марка PREMIORRI есть на сайте ЧАО "Росава", а фамилии учредителей компании и руководства совпадают с данным сотрудников юридического департамента, указанными на сайте ЧАО "Росава". С этого можно сделать вывод, что ООО "Премиори" занимается осознанным затягиванием процесса, используя все возможные инструменты кассаций и встречных исков, чтобы затормозить дело.

Как бы там ни было, 27 августа 2020 года Верховный суд должен рассмотреть жалобу "Инвестохиллс Веста" на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по заявлению кредитора ООО "Премиори".

От этого суда во многом зависит, смогут ли кредиторы вернуть свои деньги в соответствии с международными стандартами ведения бизнеса. Либо же мы получим еще одну историю удивительного исчезновения миллиардных долгов благодаря манипуляциям с банкротством.