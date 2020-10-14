Родственные связи: как прокурор избежал наказания за ДТП и получил повышение в НАБУ

В 2005 году в Киевской области водитель сбил пешехода на освещенном перекрестке. От полученных травм пешеход скончался на месте событий. За рулем, как оказалось, был прокурор Обуховской прокуратуры Андрей Калужинский, который ныне является руководителем детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Чуть позже дело было закрыто в связи с токсикологической экспертизой, согласно которой у пешехода в крови обнаружили этиловый спирт. Это позволило прокурору избежать наказания, поскольку дело было закрыто судом из-за отсутствия состава преступления.

Впрочем, спустя 15 лет после трагического события всплыли новые подробности происшествия, которые ставят под сомнение объективность действий следствия.

Хронология событий

Согласно материалам дела, 31 октября 2005 года около 18:20 работник прокуратуры Обуховского района Андрей Калужинский, управляя автомобилем ВАЗ 2109, зарегистрированным на его отца Владимира Дурнопьяна, в Обухове совершил наезд на пешехода. Это произошло на перекрестке улиц Киевской и Гайдамацкой на нерегулируемом освещенном пешеходном переходе. Жертвой ДТП стал Николай Ткаченко 1958 года рождения. От телесных повреждений мужчина скончался на месте.

С самого начала в этом деле происходили странные вещи. Так, по данным программы журналистских расследований "Секретные материалы", судмедэкспертиза была назначена только через восемь дней после аварии, хотя в таких случаях экспертизу назначают безотлагательно.

В сюжете также отмечается, что на момент наезда пешеход находился в вертикальном положении, двигался и первый удар автомобиля пришелся ему по ногам, а следующие травмы он получил при ударе и падении на капот автомобиля. То есть пешеход не лежал на дороге, а шел, когда на него был совершен смертельный наезд.

Такие выводы экспертизы были фактически приговором водителю, которому могло грозить до 10 лет тюрьмы. Но спустя полгода после смерти пешехода в деле появился вывод токсикологической экспертизы, согласно которому у Ткаченко в крови нашли 1,78 промилле этилового спирта, что соответствует средней степени опьянения. На основании этого дело закрыли согласно п.2 ст. 6 УПК Украины - из-за отсутствием состава преступления.

Андрею Калужинскому удалось избежать наказания за ДТП (фото: glavcom.ua)

В 2018 году по заявлению народного депутата Максима Полякова полиция зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований новое уголовное производство за №12018000000000375 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины.

Тогда допросили свидетелей и выяснили обстоятельства, которые объясняют, что именно происходило со следствием и как прокурор Калужинский избежал наказания. Забегая наперед, новое дело также было закрыто - на этот раз из-за того, что истек срок давности по ней.

Громкие обвинения

Допрос следователя Романа Гвоздя, который вел дело в 2005 году, показал, что после ДТП ему сказали, что в служебной машине его ждет прокурор Киевской области Юрий Гайсинский, чтобы ехать на осмотр места аварии в Обухов. Кроме Гайсинского, на это ДТП выезжал его подчиненный, начальник следственного управления прокуратуры Киевской области Вадим Ластивка. Гайсинский же отвозил Калужинского на медицинский осмотр.

Стоит отметить, что Гайсинский - тесть мэра Харькова Геннадия Кернеса, с 2002 по 2007 год занимал должность прокурора Киевской области.

Одновременно с повторным расследованием дела о смертельном ДТП, в 2017 году уже экс-нардеп от фракции "Народный фронт" Максим Поляков сделал еще одно громкое заявление о связи Гайсинского и кума Калужинского, еще одного бывшего прокурора прокуратуры Киевской области, а ныне директора НАБУ Артема Сытника (нынешнего начальника Калужинского).

"Сегодня получил ответ от Министерства внутренних дел на депутатское обращение относительно незаконного завладения 125 га земли стоимостью $500 млн на территории Козина Обуховского района Киевской области, принадлежавшей Г. Рожовцу. Рожовец вероятно был убит 25 февраля 2008 года. Его землей завладели бывший прокурор Киевской области Юрий Гайсинский и директор НАБУ Артем Сытник", - утверждал тогда Поляков.

Нардеп также привел документ, в котором говорится, что по факту умышленного убийства Рожовца открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.115 УК Украины.

По словам Полякова, землю якобы было переоформлено на Гайсинского, который уволился из прокуратуры. Впоследствии, дело об убийстве Рожовца было переквалифицировано с убийства на самоубийство.

Сытник тоже после этого уволился из прокуратуры и ушел управляющим в адвокатскую компанию, которую основал Гайсинский: с октября 2011 года по апрель 2015 года Артем Сытник руководил фирмой "Юридические гарантии". Ситнику принадлежало 14% уставного капитала АФ "Юридические гарантии". Юрию Гайсинскому - около 43%.

Примечательно, что согласно госреестру, по одному адресу с "Юридическими гарантиями" находились еще полдюжины предприятий: ООО "Корда", адвокатские фирмы "Астра", "Бизнес и право", "СТВ" (ликвидирована в 2011 году) и компания "Колумб". Последняя является фигурантом громкого скандала с отчуждением государственной собственности.

В 2007 году было открыто уголовное дело против земельного руководства Обуховского района. Чиновников обвиняли в отчуждении в пользу частных лиц острова Безымянный под Киевом. Речь идет почти о 10 га суши, омываемой Днепром. Этот остров был оформлен именно на фирму "Колумб".

Сразу после оформления прав на остров, "Колумб" успела перепродать его за 750 тыс. грн. По этой сделке было заведено дело, но "Колумб" ее выиграл в суде.

В свою очередь, в интервью "Нашим грошам" Сытник рассказал, что на должности прокурора вел дело по похищению земли, в которой компания Гайсинского защищала "потерпевшую сторону".

Фото: Директор НАБУ Артем Сытник (РБК-Украина)

"Дело касалось похищения 10 га земли в Обуховском районе. Тогда мы познакомились (с Гайсинским - ред.). А потом ему каким-то образом стало известно, что я уволился, и он мне предложил к ним в объединение вступить", - рассказал сам Сытник.

Давние связи

Здесь стоит вспомнить, что Ситник и Калужинский - кумовья, о чем Сытник сам заявил в интервью "Громадському". И кумовьями они стали не в НАБУ, а задолго до этого. Что их объединяло в прошлом?

Как оказалось, в свое время застройщик из Броваров продал две квартиры сотрудникам прокуратуры Киевской области со скидкой в 60%.

14 ноября 2008 года был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник Артем Сергеевич получал квартиру площадью 82,6 м.кв. после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Согласно предварительному договору стоимость квартиры была оценена в 288 тысяч гривен. Но Сытник внес только 63 тысячи гривен.

Оставшиеся деньги в сумме 225 тысяч гривен 17 ноября 2008 года за Сытника заплатил благотворительный фонд "Правозащитная фундация "Свободная община". Квартира Сытника была оплачена в тот период, когда на счет "Благотворительного фонда" поступили денежные средства в сумме 465 000 грн ООО "Орслана".

Именно в то время возглавляемый Ситником следственный отдел прокуратуры Киевской области расследовал уголовное дело №471022 по обвинению первого заместителя начальника управления земельных ресурсов в Обуховском районе Киевской области в получении взятки в размере 7 300 долларов за присвоение кадастрового номера земельному участку ООО "Орслана".

Это дело расследовал нынешний руководитель головного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, а представлял прокуратуру области в судебном заседании 17 июля 2008 года во время обжалования постановления о возбуждении дела Артем Сытник.