Робкие надежды. За счет чего будет расти мировая экономика и что ждет Украину

Перед Кабмином Дениса Шмыгаля стоят непростые вызовы (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После самого глубокого за десятилетия экономического кризиса, начало всеобщей вакцинации дает надежду на постепенное восстановление мировой и, в частности, украинской экономики. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пандемия коронавируса и локдаун во многих странах привели к самому глубокому кризису со времен Второй мировой войны. Оценки глубины падения мировой экономики по итогам 2020 года многократно менялись. Равно как и менялись карантинные меры, которыми страны пытаются сдерживать распространение вируса.

Международный валютный фонд в апреле прогнозировал падение мирового ВВП на 3%, а уже в июне на фоне жесткого карантина по всему миру МВФ ухудшил прогноз до минус 4,9%. В октябре фонд снова пересмотрел этот показатель, увидев больше повода для оптимизма – падение минус 4,4%.

Менялись прогнозы и других авторитетных институций. В сентябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 37 развитых стран мира, прогнозировала, что глобальный ВВП в текущем году сократится на 4,5%. Тогда как декабрьский отчет ОЭСР также показал более оптимистичные цифры – падение составит около 4,2%.

Экономисты признают, что восстановление экономики на данном этапе больше всего зависит от чисто медицинских факторов – всеобщей вакцинации. Успешное тестирование ряда вакцин против COVID-19 улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2021-22 годах на 0,5-1 п.п., говорит глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

"Как только вакцинация наберет обороты, мировая экономика может вырасти очень быстро, как это уже было в третьем квартале 2020 года", – полагает аналитик.

Эти планы по борьбе с вирусом, как уточнил Мартыненко, подвергаются рискам из-за ограниченных возможностей производства вакцин, их распределения и готовности населения проходить вакцинацию.

И, по большому счету, у мира есть два пути. Если страны с ведущими экономиками в следующем году смогут хотя бы приблизиться к получению коллективного иммунитета от COVID-19, это позволит оперативно восстановить нарушенные пандемией экономические связи. И наоборот – новые вспышки коронавируса или проблемы с вакцинацией могут быстро похоронить надежды на рост экономики.

Китайский локомотив

К концу 2021 года мировая экономика в целом сможет вернуться к докризисному уровню, прогнозируют в ОЭСР. Но восстановление будет очень неравномерным.

"Страны и регионы с эффективными системами тестирования, отслеживания заболеваемости и изоляции заболевших, будут показывать довольно хорошие результаты, однако их рост будет сдерживаться общей слабостью глобального спроса", – сказано в отчете организации.

Значительного роста глобального спроса и потребления в 2021 году ожидать не стоит. В декабре Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в будущем году на 170 тысяч баррелей в ежесуточном измерении – до 5,7 млн баррелей в сутки. Это вызвано сокращением спроса на авиационный керосин.

Спрос на бензин и дизельное топливо, как ожидается, составит примерно 97-99% от докризисного уровня. После 2%-го падения спроса на электроэнергию в текущем году, в 2021-ом он вырастет на 3%, ожидают в МЭА.

К слову, по разным оценкам, нефть и газ в новом году могут больше всего подорожать среди сырьевых товаров, что не на руку Украине, которая импортирует эти энергоресурсы.

Последствия кризиса в будущем году будут влиять на поведение бизнеса и потребителей на микроэкономическом уровне. "Если вы работаете в бизнесе, вы, возможно, немного более осторожно отнесетесь к повторному найму персонала и попытаетесь некоторое время обходиться за счет сверхурочной работы", – сказал The New York Times экономист британского аналитического центра Oxford Economics Бен Мэй. Домохозяйства тоже будут вести себя более осторожно, что приведет к тому, что экономические проблемы в целом будут продолжаться, считает аналитик.

Существует несколько сценариев, согласно которым экономика будет выходить из кризиса. Наиболее оптимистическим является V-образный: после резкого падения в этом году, в следующем начнется столь же резкий рост. Такой вариант предполагают, в частности, аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley. Согласно их прогнозам, рост экономики в следующем году составит целых 6,4%.

Более консервативный сценарий – U-образный, по которому экономика будет восстанавливаться медленнее. Аналитики банка Barclays в октябре сделали W-образный прогноз дальнейшего развития экономики, согласно которому после определенного восстановления дела опять пойдут на спад в связи с новыми локдаунами и карантинными ограничениями, после которых опять восстановится рост.

Наконец, аналитики компании TS Lombard говорили о K-образном сценарии. Вверх продолжат идти отрасли, завязанные на онлайн-услугах, и компании вроде Amazon и Netflix. Тогда как ряд других сфер, в частности, отельно-ресторанная, продолжат находиться в кризисе, и могут не дотянуть до восстановления поездок и туризма в глобальном масштабе.

Ранее широко обсуждался и L-образный сценарий, по которому экономика после резкого падения долгое время не будет проявлять признаков восстановления. Но благодаря вакцинации его, очевидно, удастся избежать.

Какой бы сценарий не сыграл, аналитики сходятся в том, что локомотивом восстановления мировой экономики в будущие годы станет Китай. Фактически, это единственная крупная страна, которая в 2020 году не только не допустила экономического падения, но даже смогла выйти в плюс – около 1,8% роста ВВП в 2020 году, по прогнозам ОЭСР.

В 2021 китайская экономика может вырасти на целых 8%. Как ранее писало РБК-Украина, добиться такого феноменального результата КНР смогла благодаря созданию беспрецедентно масштабной системы отслеживания контактов больных COVID-19.

Для сравнения, США, по оценкам ОЭСР, в этом году потеряют 3,7% ВВП, а в следующем году вырастут на 4%. ВВП стран еврозоны сократится на 7,5%, а в 2021-ом – вырастет на 3,6%.

Что ждет Украину: курс гривны и МВФ

Еще в начале пандемии многие аналитики как в Украине, так и за рубежом предрекали украинской экономике самое большое падение среди ее соседей и более затяжное восстановление, чем в других странах. Однако по факту экономика Украины легче проходит кризис за счет того, что завязана на сырьевом экспорте (АПК и металлургия), а также удачным для украинских компаний ценам на мировых рынках. В этом году спад, по разным оценкам, будет в пределах 5%.

Экономические оценки по Украине на 2021 год также заметно разнятся. В Кабмине ожидают, что рост ВВП составит не менее 5%, о чем на прошлой неделе заявил премьер Денис Шмыгаль. А госбюджет рассчитывали исходя из восстановления экономики на 4,6%. Тогда как в МВФ, еще в октябре предрекая падение ВВП Украины по итогу этого года на 7,2%, прогнозировали на 2021 год рост около 3%.

В инвесткомпании Eavex Capital на 2021 год ожидают рост в пределах 3,7%. Это ниже, чем правительственный прогноз и ожидания других украинских финансовых структур. Как пояснил изданию глава аналитического департамента этой ИК Дмитрий Чурин, на данный момент сохраняется много связанных с COVID-19 рисков, что в свою очередь будет негативно влиять на темпы восстановления бизнеса в стране.

У ICU более оптимистический взгляд насчет восстановления экономики. По их оценкам, рост ВВП в 2021 году составит 5,6%. Аналитики инвесткомпании, среди прочего, рассчитывают на дополнительный эффект от сельского хозяйства на фоне низкой базы сравнения этого года из-за небольшого урожая зерновых, масличных и сахарной свеклы.

В случае с агросектором погодный фактор – важнейший момент, говорит Дмитрий Чурин из Eavex Capital. Если следующий год принесет достаточно дождей в летний период, то это может позволить Украине вновь вернуться к рекордным уровням урожая зерновых, соглашается аналитик. "Очевидно, что спрос на пшеницу и кукурузу на внешних рынках будет всегда. Ценовые ориентиры на продовольственный экспорт пока хорошие", – добавил он.

Несмотря на рост стоимости энергоносителей, которые Украина импортирует, глобальные условия торговли будут благоприятными, указывают эксперты ICU. Разве что цены на сталь и железную руду имеют смешанные перспективы, говорит Александр Мартыненко.

Стоимость железной руды, как отметил аналитик, подскочила из-за большого спекулятивного и промышленного спроса в Китае. Но по итогам 2021 года цены снизятся, поскольку китайский спрос замедлится, а предложение руды возрастет, особенно от бразильских поставщиков, уверен эксперт ICU.

Что же касается цен на сталь, то, по его оценкам, восстановление ее стоимости в 2021 году в Черноморском регионе должно ограничиться 4% из-за неустойчивого спроса в ЕС и Турции и снижения цен на железную руду.

Темпы восстановления украинской экономики во многом зависят и от продолжения сотрудничества страны с МВФ. Многие аналитики допускают, что Украина получит кредит от Фонда уже в первом квартале следующего года. Это будет сигналом и для других инвесторов вкладываться в украинский госдолг – покупать облигации внутреннего госзайма и еврооблигации.

Критически важной для правительства в 2021 году будет задача рефинансировать выплаты по внешнему госдолгу на сумму около 5,2 млрд долларов, говорит Дмитрий Чурин. "Ожидается, что будет возможность осуществить несколько выпусков еврооблигаций, а также придут средства от МВФ в рамках текущей программы", – уточнил он.

В ICU считают, что приплыв капитала позволит не только финансировать дефицит текущего счета, но и накопить резервы – до 31 млрд долларов на конец 2021 года. "При таких условиях обменный курс гривны укрепится до 27-27,5 гривен/доллар в середине 2021 года и закончит год в диапазоне 27,5-28 гривен/доллар", – прогнозируют аналитики инвесткомпании.

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И хотя большинство прогнозов по Украине можно записать в разряд оптимистических, любая новая вспышка вируса и последовавшее за ней ужесточение карантина могут резко все изменить. Тем более что в этом году власти не раз ставили бизнес перед фактом, вводя, казалось бы, нелогичные и ненужные меры, оказывающие непоправимый удар по деловой активности в стране.

К тому же, кроме сугубо медицинского фактора, многое также будет зависеть и от готовности правительства жить по средствам, не поддаваясь на популярные идеи сродни внеочередного повышения пенсий и прочих бюджетных трат, которые страна себе позволить не может.