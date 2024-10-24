Ринок поштових послуг в Україні. Що буде з тарифами (фото: flickr)

Війна в Україні значно вплинула на ринок поштових послуг. Проблеми з логістикою, безпекою і доступом до віддалених регіонів ускладнили процес доставки та призвели до збільшення витрат. Одразу три основні учасники ринку – Нова Пошта, Укрпошта та Meest Пошта – цього місяця прокомунікували тему тарифів. Детальніше про ситуацію на ринку, тарифну політику, а також фактори, що впливають на ціни в майбутньому, – в статті РБК-Україна.

Найбільші гравці ринку

Найбільшим гравцем на ринку поштових послуг в Україні за обсягами відправлень є Нова Пошта. За результати 2023 року, компанія доставила 412 мільйонів посилок, що становить 30% зростання в порівнянні з попереднім роком. Компанія також значно розширила свою мережу, маючи майже 30 тисяч точок сервісу, включно з офісами та поштоматами​.

Значну частку ринку також має Укрпошта, особливо в сегменті доставки письмової кореспонденції, міжнародних відправлень і послуг у сільській місцевості. Останнім часом компанія розширила свої електронні сервіси, запроваджуючи можливість відстеження відправлень і оплату онлайн.

Ще одним помітним гравцем на ринку поштових послуг є Meest Пошта, проте його частка ринку значно менша порівняно з Новою Поштою й Укрпоштою. Здебільшого компанія спеціалізується на наданні послуг бізнес-клієнтам і має свою нішу на ринку вантажних перевезень.

Тарифна політика

Сьогодні тарифи на поштово-логістичні послуги в Україні навіть в одного перевізника можуть відрізнятись з урахуванням певних факторів.

Серед них – вага та розмір відправлення, тип послуги (адресна чи на відділення), відстань транспортування, спеціальні умови перевезення та терміни доставки.

Також, за словами економіста Олега Пендзина, собівартість діяльності формуєть­ся з конкретних видатків: логістика, зарплата персоналу, комунальні платежі відділень. Ці чинники безпосередньо впливають на те, як компанії встановлюють свої тарифи.

Відтак станом на 2024 рік:

Базові тарифи Укрпошти на пересилку у межах області: до 2 кг – 40 грн, до 5 кг – 55 грн, до 10 кг – 70 грн, до 15 кг – 90 грн, 20 кг – 105 грн, 30 кг – 125 грн, понад 30 кг – 125 грн + (3,00 грн × фактична вага понад 30 кг). По Україні: до 2 кг – 45 грн, до 5 кг – 60 грн, до 10 кг – 75 грн, до 15 кг – 100 грн, 20 кг – 115 грн, 30 кг – 130 грн, понад 30 кг – 130 грн + (5,00 грн × фактична вага понад 30 кг).

Тарифи Укрпошти на експрес пересилку в межах області: до 2 кг – 45, до 5 кг – 75 грн, до 10 кг – 80 грн, до 15 кг – 110 грн, до 20 кг – 115 грн, до 30 кг – 130 грн. Якщо по Україні: до 2 кг – 60 грн, до 5 кг – 85 грн, до 10 кг – 100 грн, до 15 кг – 130 грн, до 20 кг – 135 грн, до 30 кг – 150 грн. Вартість відправлення документів – 20 гривень в межах мста та 50 гривень по Україні (термін доставки до 2 днів у межах області та до 4 днів по Україні).

В тариф доставки не включено пакування, страхування та повернення відправлення. Конверт для документів входить у вартість доставки.

на пересилку у межах області: до 2 кг – 40 грн, до 5 кг – 55 грн, до 10 кг – 70 грн, до 15 кг – 90 грн, 20 кг – 105 грн, 30 кг – 125 грн, понад 30 кг – 125 грн + (3,00 грн × фактична вага понад 30 кг). По Україні: до 2 кг – 45 грн, до 5 кг – 60 грн, до 10 кг – 75 грн, до 15 кг – 100 грн, 20 кг – 115 грн, 30 кг – 130 грн, понад 30 кг – 130 грн + (5,00 грн × фактична вага понад 30 кг). в межах області: до 2 кг – 45, до 5 кг – 75 грн, до 10 кг – 80 грн, до 15 кг – 110 грн, до 20 кг – 115 грн, до 30 кг – 130 грн. Якщо по Україні: до 2 кг – 60 грн, до 5 кг – 85 грн, до 10 кг – 100 грн, до 15 кг – 130 грн, до 20 кг – 135 грн, до 30 кг – 150 грн. Вартість відправлення документів – 20 гривень в межах мста та 50 гривень по Україні (термін доставки до 2 днів у межах області та до 4 днів по Україні). В тариф доставки не включено пакування, страхування та повернення відправлення. Конверт для документів входить у вартість доставки. Тарифи Нової Пошти на пересилку у межах міста: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. По Україні: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Вартість відправлення документів – 65 грн.

В тариф доставки вже включено: конверт для доставки документів, пакети для посилок від 0,5 кг до 4 кг, комісія від оголошеної вартості до 500 грн, повернення посилок та документів, переадресування до прибуття.

на пересилку у межах міста: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. По Україні: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Вартість відправлення документів – 65 грн. В тариф доставки вже включено: конверт для доставки документів, пакети для посилок від 0,5 кг до 4 кг, комісія від оголошеної вартості до 500 грн, повернення посилок та документів, переадресування до прибуття. Тарифи Meest Пошта на відправлення по Україні, оформлене онлайн: до 1 кг – 45 грн, до 2 кг – 55, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 135 грн. По Україні, оформлене у відділенні: до 1 кг – 60 грн, до 2 кг – 70, до 10 кг – 95 грн, до 30 кг – 140 грн. Вартість відправлення документів – 45 грн (за умови оформлення відправлення онлайн) та 60 грн (якщо оформити у відділенні).

В тариф доставки включено комісію від оголошеної вартості до 500 грн та безкоштовне повернення відправлень до 30 кг при відмові отримувача.

Таким чином, можна зробити наступні висновки: тарифи державної Укрпошти майже не поступаються приватним гравцям у сегменті експрес-доставки. Наприклад, тариф для відправлень по Україні до 2 кг тариф в Meest Пошта (55 грн) буде навіть дешевший за Укрпошту (60 грн).

Приватні компанії, такі як Нова Пошта та Meest Пошта, мають суттєві переваги у швидкості та сервісі, пропонуючи доставку у значно коротші терміни (1 день проти 4-6 днів у Укрпошти). Це робить їх більш привабливими для клієнтів, попри дещо вищі тарифи.

Крім того, додаткові опції в тарифах приватних компаній переважно вже включені, як-от пакування, повернення відправлення чи переадресація. У випадку з Укрпоштою ці послуги є додатковими витратами, що робить кінцеву вартість відправлення через приватних операторів більш прозорою та зрозумілою для користувача.

Отже, хоча й базові тарифи Укрпошти станом на зараз є одними з найнижчих на ринку, приватні оператори компенсують різницю в ціні шляхом кращого сервісу, додаткових опцій та швидшої доставки.

Чому змінились тарифи

В останні роки державна Укрпошта намагалася зберегти доступність своїх послуг для населення, проте з 1 липня цього року підвищила тарифи на відправлення по Україні. Необхідність підвищення тарифів в компанії пояснили здорожчанням доставки через зростання витрат на електроенергію та руйнування інфраструктури​.

Нещодавно генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський оголосив про рішення заморозити тарифи на доставку поштових відправлень як мінімум до кінця 2024 року.

"Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, прийняли рішення про збільшення тарифів. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, вирішили підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи", – наголосив СЕО компанії.

Водночас 21 жовтня стало відомо, що Укрпошта планує підвищити тарифи на доставлення листів і листівок по Україні на 13,3%. Ці зміни торкнуться як простих, так і реєстрованих листів, а також поштових карток.

Згідно з проєктом, опублікованим для обговорення на сайті Національної комісії з регулювання у сфері електронних комунікацій та поштових послуг: тариф на прості листи та поштові картки зросте з 17 до 20,4 гривні, а на реєстровані листи (рекомендовані) – з 34 до 40,8 гривні.

Тут також варто зазначити, що як державна компанія, Укрпошта отримує значні компенсації від держави, що й допомагає їй зберігати найменші ціни на послуги. Згідно з відкритими даними, лише у 2022 році Укрпошта отримала понад 3 млрд грн від держави у вигляді різноманітних компенсацій і дотацій.

Приватні гравці – Нова Пошта та Meest Пошта – мають дещо вищу цінову політику (якщо порівнювати з базовими тарифами Укрпошти, а не експрес). Водночас Нова пошта майже два роки демонструвала стратегію утримання тарифів (мова йде про підвищення цін у 1 січня 2023, – ред.). Лише в жовтні компанія оголосила про підвищення тарифів на свої послуги.

"Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", – пояснили в компанії на початку жовтня.

Meest Пошта 10 жовтня також оголосив, що підвищує базові тарифи на доставку. Ключові зміни торкнулися переважно бізнес-клієнтів, що користуються вантажними перевезеннями з великою вагою.

"Зміни в податковому законодавстві, інфляція та дії інших гравців на ринку логістики змушують нас провести незначне коригування окремих позицій тарифікації для надання послуг на належному рівні та їх подальшого удосконалення", – пояснили в компанії.

Що буде з тарифами далі

Оскільки ситуація в Україні залишається складною, прогнози щодо майбутніх тарифів на поштові послуги також є невтішними.

На думку експертів, в першу чергу, можна очікувати підвищення тарифів через збільшення цін на паливо, витрати на обслуговування транспортних засобів та інфляцію. Норми регулювання поштових послуг, що ухвалюються державою, також можуть суттєво впливати на тарифи.

Водночас технологічні нововведення, такі як автоматизація процесів, впровадження дронів та інші інновації, в довгостроковій перспективі можуть змінити структуру витрат компаній в сторону зменшення.

В короткостроковій же перспективі експерти вважають, що приватні гравці, ймовірно, продовжить утримувати свої тарифи на поточному рівні для підтримки конкурентоспроможності, тоді як Укрпошта з наступного року навпаки може бути змушена підвищити тарифи через зростання витрат.