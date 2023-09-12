Ринки бояться занадто стійкої економіки США, а нафта у світі дорожчає

Минулого тижня ринки продовжили працювати в режимі "добрі економічні новини – погані новини для ринків". Причина стійкості цього режиму – домінування фактору високих ставок ФРС у порядку денному інвесторів. Адже інфляція досі залишається високою, і її сповільненню розігріта економіка аж ніяк не сприятиме. Тож для охолодження економіки центральному банку доведеться утримувати ставки високими, або навіть знову їх підвищувати. Це загрожує ринкам як скороченням важливої для них ліквідності, так і виходом послаблення економіки з-під контролю регуляторів. Детальніше про це - в тижневому огляді фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.



Отже, поганою новиною для ринків минулого тижня стали добрі новини вельми активного в серпні американського сектора послуг і набагато меншої за очікування кількості заяв на допомогу з безробіття. Останньому показнику вдалося зіпсувати райдужні враження інвесторів від серпневих даних про зайнятість в США – ті показували ідеальну картину помірного охолодження ринку праці, яке б сприяло зниженню інфляційного тиску. Обом показникам насправді наразі бракує сталості тренду, і цілком можливо, що незабаром вони можуть погіршитись. Утім вони зробили вагомий внесок у погіршення ринкових настроїв.

Ще одного відчутного удару по американських фондових індексах завдало рішення китайської влади заборонити держслужбовцям центральних установ використовувати смартфони IPhone. Обтяжені страхами того, що це тільки початок, обвалилися акції компанії Apple, а також її постачальників Nvidia і Qualcomm, і потягнули за собою вниз індекс техносектору Nasdaq Composite і більш загальний S&P 500. Обидва індекси втратили за минулий тиждень 1,9% і 1,3%, відповідно.

Ознаки непоганого стану американської економіки контрастували з пригніченою ситуацією в інших двох ключових регіонах світу: аналогічні індекси PMI показали подальше сповільнення ділової активності в Єврозоні і Китаї. Ще більше пригнітило інвесторів річне падіння серпневих обсягів імпорту і експорту на вражаючі 7% і 9% відповідно, хоч і прогнози були дещо гіршими. Тож глобальний All-World FTSE за минулий тиждень знизився на 1,3%. Європейський же Stoxx 600 падає вже восьмий тиждень поспіль, цього разу - на 0,8%. Регіональні економічні контрасти і високі дохідності американських казначейських облігацій сприяли подальшому укріпленню долара США, індекс якого укріпився відносно корзини інших валют на 5,5% з середини липня й сягнув максимуму за останні шість місяців.

Погіршення настроїв на фінансових ринках перекинулося й на ринки сировини, тиснув на сировинні ціни й міцніший долар. Утім від загального тренду відокремилася нафта, після того як у вівторок Саудівська Аравія та РФ заявили про подовження обмежень на видобуток і експорт своєї нафти до кінця року. Багатьма очікуваний, цей крок тим не менш надав нового імпульсу цінам на нафту – минулого тижня вони вперше за цей рік перевалили за позначку 90 доларів за барель. З середини року ціни на нафту зросли вже на 27% і загрожують надати друге дихання інфляції, якої так бояться ринки. Роздрібні ціни на пальне в США вже зросли на 10% з червня і зростатимуть далі, по мірі того як нафтопереробні заводи змушені переробляти все дорожчу нафту. Відповідно, зростають і інфляційні очікування, наразі виправдовуючи один з головних страхів ринків – тривалі високі ставки.

Всупереч несприятливим глобальним ринкам, минулого тижня зниження цін на українські єврооблігації припинилося, а за підсумками тижня вони незначно подорожчали - майже на 4% до 28-34 центів на долар. Найбільш ймовірно, що підтримку вартості українських суверенів надали новини про намагання Білого дому прискорити затвердження конгресом нового пакету допомоги Україні. ВВП-варанти подорожчали за тиждень на 10% до понад 50 центів на долар умовного номіналу. На внутрішньому борговому ринку, як первинному, так і вторинному, також помітно активізувалися іноземні інвестори, які за минулий тиждень наростили свої вкладення в гривневі ОВДП майже на мільярд гривень.

Готівковий курс гривні в системно важливих банках минулого тижня послабшав у середньому на декілька копійок – до 37.4-38.2 грн/долар. Валютний ринок вже трохи стабілізувався після того, як НБУ дозволив більші обсяги купівлі безготівкової валюти для населення. Потреба банків у забезпеченні населення валютою зменшилася, як зменшилась і потреба у задоволенні попиту клієнтів-юросіб. Утім попит на валюту на роздрібному ринку досі перевищує пропозицію.

Між тим річна інфляція в Україні продовжила стрімко уповільнюватись у серпні, сягнувши вже 8,6% і приємно дивуючи аналітиків. Головний чинник, який тиснув на споживчі ціни – це гарний урожай зернових, овочів і фруктів, до того ж вельми допомагає відносно стабільний обмінний курс гривні. Тож НБУ отримує більше приводів надалі знижувати облікову ставку вже цього місяця.