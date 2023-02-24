Рік великої війни. Історії лідерів ринку про найважчі моменти для бізнесу за 12 місяців протистояння з РФ

Рівно рік тому, 24 лютого о четвертій ранку, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За ці 12 місяців війна завдала чимало непоправних втрат. Проте, агресору не вдалося головного – зламати українців. Країна гідно тримає бойовий дух, у тому числі на економічному фронті.

Сьогодні українські бізнеси з оптимізмом дивляться у майбутнє та упевнені, що війна стане фактором швидкого зростання та розвитку України після перемоги. Як великі бізнеси зустріли війну, пристосувались до постійних обстрілів та блекаутів, і які очікування від майбутнього, – історії лідерів ринку в спецпроекті РБК-Україна.

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК

Перший виклик, з яким стикнулась компанія з перших днів війни, – швидке налаштування процесів, перехід на військові рейки. На жаль, ДТЕК вже має подібний досвід, отриманий у 2014–2015 рр. у Донецькій та Луганській областях. Тому ми знали, які перші кроки потрібно робити.

Ми максимально оперативно організували централізацію управлінської вертикалі, яку відпрацювали ще на початку лютого враховуючи можливі сценарії розвитку подій. Був створений штаб на рівні корпоративного центру та штаби на рівні компаній. Вже через рік, сьогодні, можна впевнено стверджувати, що всі управлінські рішення були вірними та допомогли ефективно організувати функціонування бізнесу.

Другим викликом для нас стала – безпека персоналу.

Люди – наш головний пріоритет, тому з першого дня повномасштабного вторгнення ми мобілізували всі необхідні ресурси для забезпечення екстреної евакуації співробітників та їх сімей з зон бойових дій. Налагодила координацію між співробітниками задля організації їх виїзду, забезпечили евакуйованим всю необхідну підтримку: транспортну, медичну, консультаційну. Тим, хто потребував – організували розміщення на спеціально облаштованих базах, які компанія підготувала для прийому людей. Постійно протягом року ДТЕК продовжував вивозити співробітників з найбільш небезпечних зон.

Третій виклик – руйнування та відновлення енергетичних об’єктів.

Жодна енергосистема жодної країни цивілізованого світу не переживала таку ситуацію, яку зараз переживає українська енергетика. Атаки на підстанції, обриви ліній електропередачі, знеструмлення окупованої Київщини весною, постійні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

Загалом ворог випустив по енергосистемі 700 ракет і дронів. Від обстрілів постраждали майже два десятки блоків теплових електростанцій, а загалом близько 50% об’єктів енергосистеми лишаються пошкодженими. Це виклик, з яким нам прийдеться працювати ще багато років. На нас чекає відновлення в рамках 2023 року, щоб хоч якось підготуватися до наступного опалювального сезону та забезпечити стабільне енергопостачання для українців. Проте фундаментальне відновлення енергетичної інфраструктури країни займе роки. Побудова нової енергетики – має стати національною ідеєю і символом післявоєнного часу.

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК (фото: прес-служба компанії)

Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення росії спрямувала на підтримку Збройних сил України та гуманітарні цілі 800 млн гривень. Компанія постійно закуповує оснащення для українських військових: бронежилети, квадрокоптери, портативні рації, автотранспорт. Ми регулярно передаємо теплий одяг, медикаменти та продуктові набори. Вся допомога захисникам України надається в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

За 2022 рік ми передали військовим майже 200 автомобілів з власного автопарку, а також продовжуємо на регулярній основі закупівлю та передачу пікапів. ДТЕК тісно співпрацює з органами влади, забезпечуючи приладами освітлення, генераторами, системами очистки води. Разом з Фондом Ріната Ахметова організовується передача допомоги у регіони.

Такоже у 2022 році ми надали безкоштовну електроенергію військовим, лікарням та об’єктам критичної інфраструктури у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Загалом понад 100 закладів критичної інфраструктури отримали безкоштовну електроенергію на майже 350 млн гривень.

Сьогодні вже можна сказати, що енергетика України витримали удар. Ми вистояли. На річницю великої війни майже 100% споживачів мають безперебійне електропостачання, що є великим досягненням, яке далося дуже високою ціною. Але війна за майбутнє нашої енергетики та нашої країни ще триває.

Дмитро Морозов, директор з розвитку бізнесу клієнтів МХП

За словами директора з розвитку бізнесу клієнтів МХП, вранці 24 лютого 2022 року команда топ-менеджменту і СЕО компанії зібралися в центральному офісі аби визначити пріоритети й роль підприємства під час війни. Ними були: підтримка продовольчої безпеки в Україні – забезпечені населення доступними та якісними продуктами харчування, підтримка працівників та тих, хто цього потребує найбільше.

Перш за все, в МХП сфокусувалися на "точках опори" для працівників. Топ-менеджери працювали пліч-о-пліч зі співробітниками на виробничих підприємствах. А ті з них, хто мав відповідне водійське посвідчення, навіть сідали за кермо вантажівок, коли не вистачало водіїв.

Водночас для працівників у небезпечних регіонах була організована можливість евакуації у безпечніші міста. Всі мобілізовані працівники продовжили отримувати заробітну плату, сума якої за рік повномасштабної війни склала понад півмільярда гривень. Також були впроваджені виплати родинам працівників, які постраждали або втратили працездатність внаслідок бойових дій – деякі діють з горизонтом у 10 років.

Все це надало командам МХП необхідну впевненість для подальшої роботи. У такий спосіб компанія забезпечила безперебійність виробництва і забезпечення населення продуктами. За час великої війни мільйони українців безкоштовно отримали загалом понад 13 тисяч тон м’яса на загальну суму 0,97 млрд грн.

Під час надання благодійної продукції власного виробництва (фото: прес-служба компанії)

Діяльність МХП, як великого бізнесу, робила також свій внесок у підтримку економіки України та розвиток місцевих громад.

Компанія виконала всі зобов’язання перед державними та місцевими бюджетами, сплативши 4,6 млрд грн податків та зборів. Не припинилася і цільова підтримка громад, інвестиції в їхній розвиток.

Також торік тільки на соціальні ініціативи через благодійні фонди, зокрема фонд "МХП-Громаді", було спрямовано понад 132 млн грн. Наприклад, у 2022 році компанія підтримала ініціативу з облаштування укриттів у школах, дитсадках та медустановах на суму 6,6 млн грн, виділила 8 млн грн у рамках конкурсу "Час діяти, Україно!", а також надала 6,3 млн грн грантової підтримки за програмами Глобального договору ООН SEED та "Роби своє", тим самим підтримавши український малий та середній бізнес та економіку країни.

Важливим напрямом роботи на 2023 рік залишається трансформація МХП в кулінарну компанію. Ми працюватимемо з новими категоріями продукції у форматах ready-to-cook (готові до приготування), pre-cooked (напівготові продукти) і ready-to-eat (готові до споживання), формуватимемо стратегічні партнерства з гравцями food-індустрії України.

"Продовжується розвиток наших мереж – магазини "М'ясомаркет", "Наша Ряба", "Їжа свіжа" та точки безпечного ститфуду Döner Маркет. Так само розвиватиметься й Кулінарний центр МХП, завдання якого – стати справжнім осередком кулінарної експертизи країни. Вся ця робота великої команди МХП спрямована на те, щоб у людей у будь-якій ситуації, без світла чи при тотальній зайнятості, була під рукою якісна та смачна їжа", – розповів в коментарі РБК-Україна Дмитро Морозов.

Дмитро Морозов, директор з розвитку бізнесу клієнтів МХП (фото: прес-служба)

Петро Михайлишин, генеральний директор ТОВ "Епіцентр К"

Попри повномасштабне військове вторгнення компанія ні на день не припиняла роботу і продовжувала працювати в усіх регіонах, де це було можливо. Таким чином ми могли забезпечувати українців всіма необхідними товарами, а також підтримувати українську економіку, сплачуючи податки та заробітні плати працівникам.

З перших днів війни ми працюємо над допомогою країні. Компанія створила три гуманітарних хаби в різних регіонах України, які забезпечували прийом та відправлення гуманітарних вантажів, а також допомагали переселенцям із Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів.

Також Епіцентр розпочав масштабну ініціативу "Рятуємо життя". З кожної покупки в мережі Епіцентр ми перераховуємо кошти на закупівлю бронешвидких та реанімобілів. Станом на лютий 2023 року компанія передала українським медикам вже 50 авто для потреб медицини на суму понад 133,5 млн грн.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну група компаній Епіцентр спрямувала на допомогу країні сотні мільйонів гривень, а також використовувала для гуманітарних потреб власні приміщення, транспортний парк, робочу силу та стратегічні запаси товарів.

Значна частина персоналу компанії долучилася до спротиву військовій агресії. Майже 2500 працівників групи компаній Епіцентр взяли до рук зброю, щоб героїчно боронити рідну землю від загарбника. Попри те, що українські роботодавці сьогодні звільнені від обов'язку сплачувати призваним працівникам середній заробіток, ми продовжуємо виплачувати заробітну плату нашим військовим у повному обсязі.

Одним з викликів, який постав перед компанією на початку війни, було забезпечення мережі всіма необхідними українцям товарами. Не секрет, що в перші місяці вторгнення значна частина виробників та постачальників призупинила свою роботу, а деякі підприємства були знищені чи пошкоджені внаслідок бойових дій.

У таких умовах ми були змушені активізувати роботу з налагодження нових логістичних ланцюжків. На щастя, в попередні роки компанія вкладала значні кошти у розвиток власної логістики: розширення автопарку та сучасні складські комплекси. Це дозволило нам уникнути суттєвого дефіциту продукції в торговельних центрах мережі.

Петро Михайлишин, генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" (фото: прес-служба компанії)

Попри нинішні складні часи, ми віримо в Україну і з оптимізмом дивимося у майбутнє, тому продовжуємо вкладати в країну мільярдні інвестиції. Торік відкрили два нових торговельних центри у Києві та Львові. Цьогоріч плануємо почати відбудову об’єктів, які були знищені внаслідок військових дій. За рік війни були повністю зруйновані наші ТЦ в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі. І ми вже почали працювати над їх відновленням.

Зокрема, в Бучі замість знищеного об’єкту планується побудувати сучасний двоповерховий ТРЦ площею понад 100 000 кв. м, аналогів якому немає в мережі. Цей ТРЦ має бути символом відбудови Бучі. Віримо, що інвестиції компанії дозволять прискорити відновлення й інших регіонів, які постраждали від бойових дій.

​​Ростислав Кісіль, засновник та президент міжнародної поштово-логістичної групи компаній Meest

Не буду лукавити — війна для нас дійсно стала сюрпризом попри напругу напередодні. 24 лютого 2022 року для нас почалося так само як і для більшості українців — з вибухів вранці. Ми були у певному шоці та вже за добу-дві переналаштувалася на роботу у нових реаліях.

Першим чином ми подбали про безпеку співробітників — евакуювали тих, хто перебував у зоні бойових дій чи поруч з ними. Далі — почали адаптовуватися до нових реалій: тимчасово зачиняти відділення, змінювати маршрути доставок. Але продовжували працювати.

Через те, що багато українців вимушено виїхали за кордон, зріс попит на відправку посилок з України. Уже на другий місяць війни ми відновили доставку з України в країни ЄС, Канаду та США, а також міжнародні комерційні вантажі. Десятки тисяч українців мали змогу передати своїм рідним речі, які вони не мали змоги забрати з собою у перші дні війни. За рік ми відкрили нові напрямки доставки з України, і тепер українці можуть відправити посилки у 43 країни світу.

В Польщі ми відкрили перші поштові відділення Meest Post в найбільшій мережі супермаркетів Carrefour, з яких можна надіслати посилки в Україну. Тепер щомісяця ми відкриваємо декілька таких відділень — вже є шість у Варшаві та два у Кракові.

У травні-червні відновили доставку Meest з більшості інтернет-магазинів, з якими співпрацювали до війни. А восени запустили для українських підприємців сервіс Fulfillment, для того, щоб вони мали можливість зручно, швидко та вигідно реалізовувати свою продукцію на ринку США.

Водночас велику увагу ми приділяли й благодійності. У перший тиждень війни центральні склади Meest у США, Канаді та Європі стали пунктами прийому гуманітарної допомоги для українців. Працівники компанії за кордоном цілодобово опрацьовували та сортували отриману допомогу, а далі безкоштовно відправляли в Україну кінцевим отримувачам — військовим адміністраціям, благодійним, громадським та іншим організаціям.

Ростислав Кисіль, засновник та президент поштово-логістичної групи Meest (фото: прес-офіс компанії)

В Україні ми теж розгорнули гуманітарний штаб, працівники сортували та розподіляли гуманітарну допомогу. Загалом за рік повномасштабної війни Meest доставив понад 7 000 000 кг допомоги зі США, Канади, Європи та Китаю. Ця діяльність продовжується і далі.

У квітні 2022 ми в Meest розпочали комплектацію та доставку продуктових наборів для українців з деокупованих територій, а у травні 2022 запустили ініціативу Box4Ukraine, завдяки їй кожна людини має змогу стати спонсором продуктового набору, який ми передаємо благодійним та громадським організаціям. За 2022 рік в межах ініціативи Box4Ukraine та на замовлення благочинців ми скомплектували та доставили понад 230 000 таких продуктових наборів. А це приблизно 4 600 000 кг їжі.

Зараз в нас є кілька сценаріїв на 2023 рік та план роботи в залежності від ситуації. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, втім продовжуємо вірити та підтримувати наші Сили оборони. І робити все, щоб наблизити перемогу.

Євген Кобець, директор "Імперіал Тобакко" в Україні

Рік з моменту нового відліку, 24 лютого 2022 року, став для всіх українців роком боротьби – за свободу, життя, країну, за нашу Перемогу. Весь цей час ми як компанія робили все можливе, щоб продовжувати працювати всупереч викликам війни і підтримувати економічний фронт. Вже 1 березня 2022 "Імперіал Тобакко" відновила відвантаження продукції зі своїх складів, а з 11 квітня запустила виробництво на нашій фабриці у Києві.

Під час перших тижнів агресії найкритичнішими питаннями були безпека працівників та збереження комунікації всередині команди чисельністю понад 600 осіб. Надання всієї можливої допомоги – від релокації працівників і їхніх сімей з районів активних бойових дій та окупованих територій, евакуація всього персоналу у відносно безпечніші регіони України до гарантованих виплат заробітної плати та додаткової матеріальної підтримки – все це дозволило зберегти команду і підготувати фундамент для відновлення виробничої і бізнес-діяльності.

Запуск роботи виробництва у воєнних умовах був одним з найскладніших завдань для компанії, оскільки більшість матеріалів для виробництва нашої продукції ми імпортуємо з-за кордону. Через ризики війни постачальники відмовилися везти матеріали в Україну, тож компанії довелось розробляти нові логістичні маршрути та самостійно здійснювати доставку. Пошкодження транспортної інфраструктури та паливна криза навесні 2022-го тільки ускладнили це завдання, адже після війни вся логістика постачання була переведена на автомобільний транспорт. Через ці причини непросто було також здійснювати дистрибуцію нашої продукції по Україні.

Щоб відновити фінансову стабільність, компанії довелось переглянути підходи до витрат та прибутковості бізнесу. Від частини програм, запланованих ще до початку війни, ми змушені були відмовитися, ще частину – оптимізувати. Втім, швидке повернення до роботи та мобілізація всіх ресурсів бізнесу – виробничих, логістичних, людських – допомогли нам досить швидко відновити дистрибуцію всередині країни і вийти на гідні фінансові показники. Зокрема, за 2022 рік "Імперіал Тобакко" сплатила 14 млрд гривень податків до держбюджету України.

Євген Кобець, директор "Імперіал Тобакко" в Україні (фото: прес-служба компанії)

Варто сказати, що велику підтримку "Імперіал Тобакко" в Україні надала наша материнська компанія Imperial Brands. Окрім того, що наша глобальна компанія була готова забезпечити всім необхідним працівників в Україні, вона дуже відповідально поставилася до питання ведення бізнесу в країні-агресорці. Вже на початку березня Imperial Brands однією з перших серед міжнародних компаній повністю вийшла з ринку росії, зупинивши всю виробничу і торгову діяльність в цій країн.

Перші місяці 2023 року ми працюємо у порівняно стабільніших умовах, завдяки стійкості та майстерності ЗСУ, ефективній роботі енергетиків, політичним й дипломатичним зусиллям нашої держави та незламності кожного українця й українки.

Ми як компанія впевнено дивимося у 2023 рік і плануємо наполегливо працювати, збільшуючи свій внесок в економіку країни. Звісно, ми розуміємо, що ситуація може змінитись, незалежно від наших планів.

Втім, наша стратегія залишиться незмінною – ми будемо працювати в Україні доти, доки тут будуть залишатися відносно безпечні регіони. Сьогодні ми ведемо свою діяльність навіть у прифронтових регіонах таких як Дніпро, Запоріжжя та Харків. Наше єдине побажання для продовження ефективної роботи – передбачуване регуляторне поле.

Сьогодні існує немало ускладнюючих для роботи бізнесу факторів, спричинених війною, – від інфляції та подорожчання сировини й матеріалів до логістичних та безпекових проблем. В таких умовах дуже важливо, щоб всередині країни було менше негативних факторів, незалежних від війни, щоб законодавче поле знаходилося у стабільному стані і не додавало проблем. Ми готові йти назустріч будь-яким нововведенням, але по завершенню війни.

Вадим Лисюк, СЕО компанії "Цитрус"

Перша проблема, з якою зіткнулась наша компанія з початку війни, це ускладнена зовнішня логістика. Нам довелося повністю перебудовувати шляхи поставок. Всі українські порти терміново були закриті, і наші вантажі були розкидані по всьому Середземномор'ю — від Триполі до Констанци. Тому основний потік вантажів направлявся через польські та німецькі порти, багато товарів везли через Румунію. Проблема полягала в низькій пропускній здатності самого порту, чергах на митниці та суттєво збільшених тарифах.

Друга — невизначеність. Планування в мить стало неможливим і нам доводилось пристосовуватись під обставини, які самі по собі були дуже не визначеними.

Третя — збитки через руйнування, розкрадання та вимушене закриття деяких магазинів на тимчасово окупованих територіях.

Вадим Лисюк, СЕО компанії "Цитрус" (фото: прес-служба компанії)

Першочергово ми вирішували питання з налаштування віддаленої роботи, відбудови нових ланцюгів поставок, перегляду асортименту товарів, згідно з потребами часу.

Ми весь час платили зарплати та не звільнили жодного робітника. Перші магазини були відкриті вже на початку березня 2022 року, у містах, в яких, на нашу думку, було найбільш безпечно: Одесі, Дніпрі та Львові. До середини місяця кількість міст збільшилася до 12, а зараз їх вже 20. Зараз у мережі працює 61 магазин.

Від 2023 року ми, як і всі українці, чекаємо тільки перемоги, докладаючи всіх можливих зусиль до її наближення. Плануємо відкриття нових магазинів у різних містах України. І першими були: Тернопіль, Харків і невдовзі Львів — на початку березня там з’явиться наш флагманський магазин.

​Микола Щербина, генеральний директор аптечного холдингу АНЦ

У випадку аптечного холдингу АНЦ, скоріш як і у всьому фарма ритейлі, ми зіткнулися з проблемами "Трьох ресурсів".

Перший ресурс — люди. З початком війни багато наших співробітників приєднались до лав ЗСУ та ТРО. Ще частина виїхала з України рятуючись від ворожої окупації. В деяких містах виникли труднощі з добиранням персоналу до своїх аптек, оскільки фармацевти могли проживати в іншому районі, а громадський транспорт не ходив або було надто небезпечно пересуватись на великі відстані. Або у місті залишилась настільки мала кількість співробітників, що на декілька аптек ми мали лише одну повноцінну команду.

Другий ресурс — забезпечення діяльності аптек. Ця проблема виникла через атаки на енергетичну систему України, що призвело до масових відключень енергетичного постачання та блекаутів у містах. Робота аптек залежить від електрики. Аптечні роботи, банківські термінали, робота з онлайн замовленнями, зберігання ліків за спеціальними умовами, все це потребує підключень та стабільної роботи електромережі. Також ми зіштовхнулися з проблематикою логістики ліків. Напрацьована схема постачання, яка була ідеально відпрацьована у мирний час, не працювала на сто відсотків якості. Навіть з нашою звичкою завжди прораховувати все по максимум, ми не могли передбачити таку кількість чинників, які будуть постійно змінюватись та мати безпосередній вплив на роботу логістики.

Третій ресурс — клієнти. Серце нашої роботи це клієнти. Наша мета — турбота про людей. Але ми й залежимо від їхньої прихильності. На спад продажів дуже вплинув масовий виїзд людей за кордон та міграція всередині країни. Також мали вплив зменшення загальної платіжної спроможності людей та їх бажання заощаджувати, страх переміщення по вулиці, тимчасова окупація територій та фізичне знищення аптечних приміщень.

Майже всі пристосування до нових умов насправді стали кроками розвитку компанії запланованими ще до війни. Нові умови лише пришвидшили їх або внесли деякі корегування.

​Микола Щербина, генеральний директор аптечного холдингу АНЦ (фото: прес-служба компанії)

Найпростіше було адаптувати кадрові питання. Ми вже декілька років займаємось спрощенням та диджиталізацією внутрішніх процесів. Одним з таких досягнень, завдяки інноваційному корпоративному боту АНЦ, стала інтеграція сервісу "Дія". Підпис у систему роботи з персоналом. Для чіткої роботи аптек були скориговані графіки роботи.

Також перерозподілили фармацевтів між аптеками так, щоб вони мали можливість діставатись до роботи пішки або з мінімальним часом на транспорті. Спростили вимоги до персоналу при рекрутингу нових співробітників, але зберегли увагу до професіоналізму. Взагалі ми завжди підтримуємо кожного співробітника де б він не знаходився.

Відключення електрики та блекаути відкрили у наших співробітниках неочікувані сторони технічних талантів. Серед аптек навіть були змагання на більш креативне рішення по освітленню приміщень та вітрин, завдяки автономним засобам. Наш IT відділ допрацював необхідні деталі, що дозволило працювати з банківськими картками при відключених терміналах. На кінець року всі аптеки вже були забезпечені генераторами.

Зберегти контакт з клієнтами нам допомогла наша омніканальність у взаємодіях та постійна робота над забезпеченням максимального клієнтського комфорту. Сьогодні наш клієнт може вибирати зручний для нього спосіб комунікації та замовлень: мобільні додатки, viber-bot, сайт anc.ua, для замовлення та покупки необхідних ліків та медичних товарів.

З урахуванням обставин сьогодення ми лише додали декілька опцій та розширили співпрацю з кур’єрськими службами. Це дозволило забезпечувати необхідним людей на щойно деокупованих територіях поки ми відновлюємо роботу аптек. На шляху до зручності ми неочікувано першими серед аптек Європи вийшли у світ криптовалюти. З початку року за ліки та медичні товари можна розрахуватись криптовалютою завдяки технології Binance Pay.

А ще, наше бажання максимально огорнути українців турботою та обставини в котрі потрапило багато наших людей, створили в АНЦ масштабний напрямок благодійної діяльності. З перших днів війни ми розгорнули допомогу людям. Ми маємо декілька самостійних волонтерських ініціатив. Виготовляємо на власному виробництві буржуйки для підрозділів на нулі, закупаємо тканину для пошиття спеціального одягу для військових, забезпечуємо ліками та медичними засобами підрозділи. Додатково реалізуємо у партнерстві різноманітні благодійні проєкти.

Ми намагаємось бути максимально корисними. Тож маємо ініціативи з БФ Сергія Притули, співпрацюємо з фондом "Повернись живим" та "Разом для України". Запустили свою благодійну NFT колекцію. Взаємодопомога та єднання — наші риси характеру.

Очікування від 2023 року максимально позитивні. Є така фраза: "Криза яку всі чекають — ніколи не трапляється". Тому впевнений, що ніякого масованого наступу на Україну не буде. Буде наш контрнаступ навесні, можливо навіть раніше ніж ми очікуємо.

У будь-якому разі ми готові до різних варіантів. Всі наші сервери перенесені в хмару. Робота мережі не зупиниться навіть, якщо фізичний ЦОД на території України буде недоступний. На випадок відсутності світла та інтернету наш "план Б" — мобільний додаток. Всі співробітники навчені користуватись додатком та пройшли практичний тренінг.

Ми віримо в краще, але готові й до крайніх випадків. Якщо буде загроза окупації нових територій, ми готові до евакуації персоналу з подальшим працевлаштуванням на українських територіях. Також маємо план переміщення товару до безпечних регіонів.