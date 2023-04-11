Рік в Антарктиді: як мережа аптек "Подорожник" допомагає зберегти здоров'я українських полярників на краю світу

На антарктичній станції "Академік Вернадський" розпочалася щорічна перезмінка. До Антарктиди прибула нова – 28-ма – зміна спеціалістів, котрі протягом року працюватимуть за 15 000 км від нашої держави. Для того, щоб забезпечити комфортне перебування у складних умовах крижаного континенту, треба передбачити багато різних чинників та зробити запас усього необхідного протягом року.

Один з найважливіших напрямків на себе взяла найбільша мережа аптек України "Подорожник", а саме – забезпечення наших полярників ліками та медичним обладнанням. Протягом минулого року українські полярники вже перебували під фармацевтичною опікою "Подорожника", звісно, нова зміна також отримала усе необхідне.

Лікарем 28-мої Української антарктичної експедиції (УАЕ) став Дмитро Мартиненко. Він має значний досвід роботи в державних ЦПМСД та приватних клініках. Він розуміє, що піклування про здоров’я людей – найважливіша щоденна задача будь-де та за будь-яких умов. Тому до своєї першої полярної експедиції в Антарктиду до наукової станції “Академік Вернадський” він готувався з усією відповідальністю.

"Довелось швидко поновлювати знання зі стоматології, травматології та хірургії. Контактував зі своїми колегами з минулих експедицій для отримання нових знань та порад", – говорить Дмитро Мартиненко.

Для членів експедиції в Антарктиді здоров'я є основним питанням, оскільки вони стикаються з численними викликами та загрозами. Найбільш значимі проблеми пов'язані з травматизмом, стоматологічними проблемами, психічним станом, сонячними опіками та обмороженнями.

Для забезпечення ефективної медичної допомоги у настільки віддаленому районі Планети зі складними погодними умовами, необхідно мати не тільки кваліфікованого лікаря, але й належне медичне обладнання та препарати.

Запас необхідних препаратів було сформовано за допомогою спеціалістів аптек "Подорожник". Фармрітейлер другий рік поспіль допомагає з забезпеченням станції "Академік Вернадський" переліком необхідних ліків. Спеціалісти "Подорожника" не тільки складають списки та надають ліки, але й допомагають надалі організувати правильне збереження та систематизацію усіх препаратів на станції.

Наразі команда "Подорожника" опікується також облаштуванням медичного кабінету на станції "Академік Вернадський". Адже забезпечення належного медичного обслуговування для експедиційних членів є необхідною умовою успішного виконання досліджень та завдань на станції.

"Забезпечення необхідними препаратами та частково обладнанням вже здійснено завдяки сприянню мережі аптек "Подорожник", – пояснює Дмитро Мартиненко. – Цього року команда "Подорожник" також забезпечила станцію ліками. Тут я можу лише бути щиро вдячним за небайдужість мережі аптек "Подорожник" до розвитку науки та сприянню здоров’я команди шляхом медичного забезпечення".

Не можна переоцінити значення науки та досліджень для нашої країни та всього світу. Так само не можна забувати про те, що підтримка полярників та їх здоров'я - це важлива складова успішного проведення будь-яких наукових місій. Мережа аптек "Подорожник" взяла на себе відповідальність підтримувати українських полярників та щорічно забезпечувати необхідними ліками. Щоб науковці знали, що навіть на краю світу, у найвіддаленішій точці земної кулі українські фармацевти завжди про них піклуються.

Фармацевтична компанія Queisser Pharma підтримала ініціативу мережі аптек "Подорожник" та забезпечила всіх працівників української антарктичної станції Академік Вернадський вітамінами Doppelherz на рік.

Під "Мережа аптек Подорожник" слід розуміти аптечні заклади групи компаній (корпорації) "Подорожник", що є найбільшою мережею аптек України за кількістю аптечних закладів станом на 01.02.2022 за даними екпертно-аналітичного дослідження, проведеного на замовлення ТОВ "КЛІКІС"