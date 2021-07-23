Рецидив после ремиссии, или как четвертую волну COVID сегодня встречает Израиль

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман о том, как четвертую волну COVID сегодня встречает Израиль.

Пример Израиля ярко иллюстрирует две вещи: штамм "Дельта" намного опаснее, чем исходный уханьский, и вакцинация помогает бороться с ним, хотя вероятность заразиться все же высокая.

Напомним, что 1 июня Израиль отменил все ограничения, связанные с коронавирусом, но уже 25 июня вернул обязательное ношение масок в помещениях. Всему виной рост заболевания. Если в начале июня выявляли по 10-15 зараженных, то сейчас — около тысячи каждый день.

Но важнейший и, пожалуй, самый критический показатель — количество тяжелобольных остается довольно низким. Сейчас их в больницах меньше сотни. Это сильно напоминает ситуацию в Британии, где тоже наблюдается приличный рост числа зараженных, но тяжелых больных мало.

По показателям вакцинации Британия приблизилась к Израилю — бОльшая часть взрослого населения привита.

Тем временем в странах, где вакцинация движется медленно, — настоящее цунами. Россия буквально захлебывается — там что ни день — новый антирекорд по количеству смертей и зараженных. В Украине темпы заболеваемости растут. И в обеих странах — большое количество тяжелых больных и много погибших. Это совершенно определенно говорит о том, что вакцина, если и не защищает от заражения на 100 процентов, то почти гарантирует легкое или среднетяжёлое течение болезни и предотвращает гибель пациентов.

На вопрос "Будут ли новые ограничения?", а, главное — "Будет ли локдаун?" — власти отвечали уклончиво, мол, посмотрим. Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш, который долгое время возглавлял национальный штаб по борьбе с пандемией, ответил буквально так:

"Мы должны тщательно отслеживать ситуацию — особенно количество пациентов — и проверять, не достигли ли мы положения, в котором ставим под угрозу систему здравоохранения. Пока мы считаем, что не достигнем такой стадии, что такого количества тяжелых случаев, как в предыдущих волнах. Но это требует наблюдения и, если необходимо, если мы увидим, что количество тяжелых больных ставит под угрозу систему, тогда нам придется предпринять дальнейшие шаги, включая серьезные ограничения".

Из этой маловразумительной сентенции журналисты сделали вывод, что власти будут принимать решения, исходя из единственного параметра — все того же количества тяжелобольных. Но чуть позже правительство решило действовать на опережение.

В Израиле снова введен "зеленый стандарт". Теперь при посещении массового мероприятия (100 человек и больше), спортзала, ресторана, развлекательного заведения — нужно предъявить "зеленый паспорт" или сертификат о вакцинации. Почти два месяца этого никто не требовал. Возможно, таким способом власти хотят подстегнуть вакцинацию, темпы которой снизились по сравнению с весной или зимой. Пока прививают подростков с 12 лет и тех, кто не успел или переболел. По большому счету, все (кроме детей), кто хотел привиться, — уже получили две дозы вакцины.

Говоря об эффективности вакцины от COVID-19 на текущий момент, то она достаточно быстро снизилась. Западная доказательная медицина: «это показывают результаты исследования, проведенного экспертами минздрава Израиля. Обнародованные данные на пятницу, 23 июля, таковы: защита вакцины лишь в 40% случаев предотвращает заражение и лишь в 41% случаев — заболевание в легкой форме.

В мире то же время титулованные вакцины сохраняют достаточно высокую эффективность защиты, в предотвращении осложнений: она в 87% случаев предотвращает протекание болезни, требующее госпитализацию в остром отделение и в 91% случаев — заболевание в тяжелой форме.

У правительства пока — "мягкая" стратегия борьбы с вирусом. Министры ищут баланс — как защитить народ, но при этом не угробить экономику и так сильно пострадавшую от пандемии.

Решено сделать упор на пропаганду защитных мер, вакцинации и ограничение въезда-выезда в страну. Составлен, так называемый, "красный" список стран, куда въезд запрещен. Буквально на днях в него попали Великобритания, Грузия, Кипр и Турция. Хотя израильтяне по-прежнему, всеми правдами и неправдами, пытаются выехать за границу и власти всерьез обсуждают возможное тотальное ограничение на полеты.

Возникает вопрос, а что делать в этой ситуации простым гражданам. Специалисты первого медцентра Тель-Авива, которые еще почти год назад предсказали появление вакцины, отвечают: Беречься.

Четвертая волна вируса в Израиле официально наступила. География пандемии на нем не ограничится, ибо сама пандемия не закончилась и даже не утихла. Поэтому — предпринимать все меры предосторожности, носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию.

Но главное — привиться. Пока это единственный способ защиты. Миру стоит задуматься уже сейчас о том, как важно прибегнуть к здравому смыслу и тотальной переоценке статуса-кво в столь непростой для человечества час.