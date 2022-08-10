О репутационных потерях для компаний, соблюдавших антироссийские санкции "с широко закрытыми глазами"

В начале июля 2022 года Минфин США опубликовал список из 18 стран, через которые РФ пытается обходить западные санкции. В нем есть государства бывшего СССР: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Также там указаны Турция, Китай, Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Сингапур и Тайвань. В Минфине США заявили, что все эти страны являются "перевалочными пунктами" России и Беларуси.

Однако, как это ни странно, "активный обход" санкций очень долго практиковали как сами США, так и крупнейшие страны Евросоюза. Причем речь идет о циничном сотрудничестве зарубежных компаний с предприятиями российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ведь именно из оружия "с начинкой Запада" сейчас россияне убивают украинцев. Подробнее — в спецпроекте РБК-Украина.

Хорошие правила — только на бумаге

В ЕС с 2008 года действует общая политика экспорта вооружений, которая называется "Общая позиция". "Это хороший документ", — говорит Тобиас Хайдер, советник по безопасности и обороне Зеленых/EFA, в интервью Investigate Europe.

Общая позиция включает восемь критериев, которые государства должны учитывать при выдаче экспортных лицензий на изготовление оружия: международные обязательства, соблюдение прав человека, внутренняя ситуация и сохранение мира в регионе. Они также должны принимать во внимание безопасность и стабильность, национальную безопасность, членство в конвенциях по правам человека и контроля над вооружениями, контроль за экспортом вооружений и опасность того, что неподходящий военный потенциал может нанести вред развитию.

В этих условиях не хватает только коррупции и демократического статуса страны-получателя, отмечает Хайдер. "Но в остальном это отличная политика, по крайней мере на бумаге. Но с точки зрения эксплуатации эти восемь критериев вряд ли играют роль в национальных экспортных решениях большинства стран".

Дело в том, что недавно Европейский совет по экспорту конвенционного оружия подсчитал, что в течение 2015-2020 годов десять стран Евросоюза экспортировали в России вооружения на 346 млн евро несмотря на эмбарго, вступившее в силу в июле 2014 года. Больше всего "выторговала" Германия и Франция, на которые приходятся 80% всех поставок.

На первый взгляд, 346 млн евро за шесть лет – немного по сравнению с раздутым военным бюджетом РФ, который в 2021 году составил $61,7 млрд. Тем более, что в целом по экономическому объему страны-члены ЕС заработали почти 190 миллиардов евро от продажи оружия и военной техники во всем мире в период с 2013 по 2020 год.

На самом же деле эти миллионы значительно дороже для российской армии, чем миллиарды, заработанные Европой на других направлениях. Благодаря технологическому импорту из "недружественных стран" россияне смогли усовершенствовать советскую технику и развить собственную. И в конце концов, 24 февраля 2022 года произошло то, чего так боялся и одновременно ожидал цивилизованный мир: Россия развязала полномасштабную кровавую войну на украинских землях – в сердце Европы.

А этого могло бы и не произойти, ведь ЕС еще в июле 2014 года запретил экспорт оружия в Москву. Однако один пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года. И этим Кремль и недобросовестные европейские компании воспользовались полностью (эта лазейка, кстати, была прикрыта лишь недавно, с введением 5-го пакета санкций).

Показательный пример – российские беспилотники

Часто упоминаемые в новостях российские модели "Орлан-10" и "Форпост" не раз сбивали в зоне ООС и до начала войны, поэтому у экспертов было достаточно возможностей для их изучения. Оказалось, что беспилотную авиацию для России строил весь мир.

Так, беспилотник "Орлан-10" содержит (данные за 2018 год!) GPS-модуль швейцарской компании U-blox, двигатель японской SAITO, стартер-генератор американской Texas Instruments Incorporated и полетный контроллер франко-итальянской STMicroelectronics.

Беспилотник "Форпост" вообще является копией израильского IAI Searcher. "Форпосты" до последнего собирали на Уральском заводе гражданской авиации по израильской технологии из американских и немецких запчастей. Этот дрон построен на базе одноцилиндрового двигателя 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Кроме того, он имеет навигационные модули швейцарского производителя MicroEM, а GPS-антенну — американской компании Antcom. Радиочастотный модуль 9XTend 900 МГц и GNSS-приемник NV08C-CSM — также американского производства.

В беспилотнике "Гранат" стоит двигатель производства чешской компании Model Motors, а "Застава" вообще является израильским аппаратом, который просто собирается в России. 90% деталей этого дрона сделано израильскими компаниями Elbit Systems и Data Links, а двигатель немецкий – от компании Hacker Motor. И фактически подобная картина наблюдается с каждым типом БПЛА, который находится на вооружении российской армии.

Лидер "серых" продаж вооружений в Россию – Франция

Чуть больше года назад Владимир Путин и его армия все еще были платежеспособными клиентами европейской военной промышленности. По данным рабочей группы Совета по экспорту обычных вооружений (COARM), после 2014 года государства-члены ЕС выдали более тысячи лицензий для предприятий России. И на первом месте в списке европейских экспортеров стоит Франция. Причем количество выданных ею лицензий резко возросло не когда-либо, а именно в 2015 году, сразу после введения эмбарго (см. визуализацию данных).

Так, в 2014 году французские власти все еще предоставляли разрешение на отправку в Россию "химических агентов", "биологических агентов", "средств подавления беспорядков" и "радиоактивных материалов, сопутствующего оборудования, компонентов и материалов".

А с 2015 года (за период более жестких санкций) Франция дала разрешение на экспорт военной техники, что относится к категории "бомбы, ракеты, торпеды, реактивные снаряды, заряды взрывчатых веществ", прямой оружия летального действия, а также "оборудование для визуализации, самолет с их компонентами и беспилотников".

Согласно Disclose, французский экспорт также включал тепловизионные камеры для более чем 1000 российских танков, а также навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов. Кремль купил их у Safran и Thales, основным акционером которых является французское государство. Это оборудование теперь можно найти на борту наземной техники, истребителей и вертолетов, атакующих ВСУ.

Нельзя сказать, что санкции и эмбарго не действовали вовсе. Нет, ведь именно благодаря им в 2015 году в России сорвался контракт на поставку двух вертолетоносных кораблей Mistral за $1,3 млрд. Однако мало кто говорит, что Франция отказалась от сотрудничества с агрессором и продала эти корабли Египту исключительно из-за огласки в СМИ и под общественным давлением. По менее заметным позициям страны ЕС не прекращали поставки оружия и деталей в страну-оккупанта.

Например, важнейшим для российского ВПК было сотрудничество с французским производителем электроники Thales, в акционеры которого входит и правительство "трехцветных". Техникой от этой компании до 2020 года было модифицировано более тысячи российских танков. В частности, тепловизор Catherine FC от компании Thales использовали для создания прицельных комплексов "Эсса", "Плисса" и "Сосна-У". Они стоят на модифицированных танках Т-80, Т-90, Т-72 и других боевых машинах.

С 2009 года по лицензионному соглашению с французами эти тепловизоры собирали в России на Волжском оптико-механическом заводе. Эти прицелы позволяют наводчику прекрасно видеть врага с нескольких километров, даже ночью.

Танки с французским оборудованием использовали еще во время вторжения на Донбасс в 2014 году. Об этом свидетельствует видеозапись с середины российского Т-72, который боевики "ДЛНР" пытались выдать за трофейный.

Позже на снимках танка Т-90, сделанных сотрудниками российского производителя оружия "Уралвагонзавода", были замечены элементы системы управления огнем дочерней компании Thales – Thompson CSF Optronique.

Кроме того, французские тепловизоры обнаружили на российских боевых машинах десанта БМД-4, которые расстреливали машины с гражданскими в Буче.

По данным издания Disclose, компания Thales также оснастила навигационными системами 60 российских истребителей Су-30СМ, которые обстреливали сирийские города. В марте их сбивали в небе над Васильковом и Броварами.

Также известно, что другая великая французская компания SAFRAN, в 2016 году поставляла в РФ сенсорные модули. При этом компания точно знала конечного получателя — Военно-воздушные силы РФ. Это следует из того, что фирма самостоятельно указала конечного получателя для получения разрешения межминистерской комиссии.

Сенсорные модули — не единственные компоненты, которые продавал SAFRAN российской армии. Концерн через свою дочернюю компанию Safran Vectronix AG (Швейцария) поставлял российским предприятиям высокоточные лазерные дальномеры. Один из них был обнаружен в российском оптико-электронном комплексе наблюдения "Ирония" 2019 года производства. На этом оборудовании легко заметить маркировку Vectronix, модель DMC-SX 5000 и, вероятно, дата изготовления (09.18).

Оружие в Россию поступало отовсюду

Оборудование поступало даже от главного врага России – Соединенных Штатов. Хотя россияне официально отрицают, что покупали американское вооружение, компоненты из США часто встречаются в русской технике.

Да, русские моряки ставят американские тепловизоры компании Flir на небольшие военные суда. А на тягачах КамАЗ-65225 стоят американские двигатели Cummins и немецкие коробки передач от компании ZF Friedrichshafen. Эти грузовики используют для перевозки ЗРК "Панцирь", танков и артиллерийских систем.

Российский бронеавтомобиль "Рысь" - это на самом деле итальянский Iveco LMV. По данным Russia Beyond, эти машины сотнями поставляли в РФ по меньшей мере до 2016 года.

В 2011 году, когда еще никто и не думал о введении санкций, Италия передала на вооружение РФ 10 машин в готовом виде, а дальше было запланировано, что российский завод в Воронеже соберет броневики из предоставленных комплектующих. Но уже в 2012 году новый министр обороны России Сергей Шойгу запретил российской армии использовать бронеавтомобили класса "Рысь", а в 2013 году российское Минобороны вообще приостановило поставки – в ведомстве заявили, что броневики не соответствуют техническим характеристикам.

Заявления Шойгу оказались фейковыми, поскольку поставка итальянских запчастей не прекращалась ни на год: согласно производственной программе на 2015-2016 годы, Россия выпустила 356 бронеавтомобилей "Рысь". А конечным получателем итальянских броневиков стала войсковая часть 48670, где размещена 91-я Центральная база резерва автомобильной техники РФ. Адрес нахождения в\ч — город Каменск-Шахтинский, Ростовская область — четко доказывает, на каком именно фронте планировалось использование броневиков.

В конце концов, как свидетельствует уже упоминавшееся выше расследование Investigative Europe, итальянцы даже за несколько месяцев до вторжения России в Украину продавали оккупантам винтовки, пистолеты и боеприпасы.

По данным итальянского статистического управления Istat по внешней торговле, в период с января по ноябрь 2021 года Италия поставила в Россию оружия и боеприпасов на сумму 21,9 млн евро. Почему итальянское правительство это разрешило? Потому что, оказывается, это оружие — полуавтоматические винтовки и боеприпасы — продавалось на российский гражданский рынок, в который входят частные охранные, военизированные и специальные государственные органы, а не в армию РФ...

Не менее показательна ситуация и с российским концерном "Алмаз-Антей", которое производит зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование для российской армии, в частности, печально известные" Буки " C300, C400 и C500 и так же находится под санкциями с 2014 года.

Европейцам с ним было запрещено торговать прямо и косвенно, даже через дилеров. Однако предприятия из состава концерна успешно проводили тендеры на продукцию иностранных производителей. Например, концерну понадобилась смазочно-охладительная жидкость для металлообработки от ведущего немецкого производителя TECHLUBE GMBH. По данным публичных закупок, тендер выиграла малоизвестная российская фирма "Кварта". Немецкий производитель имеет официальное представительство и сотни клиентов в России. Вероятно, сначала товар поставили для "мирных" российских компаний, однако из-за них он попал к военным.

Таких примеров немало. Немецкое высокоточное измерительное оборудование производителя Zoller российский концерн закупал на тендере в марте 2022 года. Российский концерн закрывал тендеры на уникальное оборудование от западных производителей и никакие санкции этому не помешали. В целом "Алмаз-Антей" получал оборудование швейцарской Blaser Swisslube, американских Nvidia и Indium, немецких Zoller, Walter, Techlube GmbH и британской GARANT.

Отдельные компании поставляли товары для военных нужд даже без получения специальных лицензий. Например, немецкая Bosch убеждала, что продает автомобильное оборудование только для мирных целей, а ее аппаратуру обнаруживали на захваченных украинской армией российских БМП. Из-за скандала компания прекратила поставки в Россию.

А ведь кроме этой компании, еще есть десятки других, менее известных, которые тоже удачно обходили санкции. Например, Ульяновский механический завод – главный российский производитель систем противовоздушной обороны, то покупал средства измерения у немецких корпораций ROHDE и SCHWARZ.

Научно-производительный комплекс "Геофизика", который разрабатывает оптико-электронные системы для нужд космических сил, авиации, Военно-морского флота и Сухопутных войск, закупал запчасти немецкой фирмы PFERD.

Научно-производственное объединение "Стрела", которое занимается разработкой военных радаров, на постоянной основе приобретало станки OPTIUM. А "Кировское машиностроительное предприятие", которое выпускает ракеты для комплексов ПВО, получало оборудование от немецкой корпорации Trumpf и немецко-японской компании DMG Mori.

По данным Deutsche Welle, в Германии уже есть несколько уголовных дел о нарушении экспортных норм ЕС. Но это же капля в море. Непонятно, имеет отношение правительство Германии до заключения тайных соглашений между российскими и немецкими компаниями, однако ясно, что благодаря нелегальным действиям немецких поставщиков страна все же стала, так же как и Франция с Италией, соучастником российской агрессии.

Мелкие экспортеры — не менее крупное оружие

Несмотря на то, что другие государства-члены экспортировали в Россию в этот период, некоторые из них также имели постоянный поток экспорта, хотя и в меньших масштабах, чем крупные поставщики. Чешская Республика ежегодно экспортировала "самолеты, легче летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, авиадвигателей и авиационного оборудования" в период с 2015 по 2019 год.

Австрия также продолжала ежегодно экспортировать в России военную технику, "гладкоствольное оружие калибром менее 20 мм, другое вооружение и автоматическое оружие калибром 12,7 мм" и "боеприпасы и устройства установки взрывателя, а также специально разработанные компоненты".

Болгария заключила две сделки в 2016 и 2018 годах в отношении экспорта "военных кораблей, (надводного или подводного) специального военно-морского оборудования, аксессуаров, компонентов и других надводных кораблей" и "технологии" для "разработки", "производства" или "использования" предметов, включенных в Общий военный список ЕС", на сумму 16,5 млн евро.

По данным Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), крылатая ракета 9М727, которая запускается из ракетного комплекса "Искандер-К" и является образцом одной из ведущих систем вооружения России, обеспечивает свою работу с помощью электроники. Из семи точек подключения к установленному на ракете компьютеру, лишь одна разработана в советское время и изготавливается в России. Остальные шесть — продукция компаний США. Детали, соединяющие печатные платы с корпусом компьютера и сами печатные платы тоже сделаны в Штатах.

Какие же выводы?

Ряд западных компаний сплошь и рядом нарушали санкции в обход эмбарго по поставкам оружия. При этом правительства стран производителей и поставщиков оружия либо были напрямую заинтересованы в таком сотрудничестве с РФ, либо сознательно не замечали элементарных двухходовых схем с прокладкой. До начала войны в Украине это им сходило с рук. После войны, правительства большинства стран ЕС перешли в формат помощи Украине, но это не значит, что компании-нарушителей следует прощать.

Кстати, именно под таким девизом была создана инициатива Total Isolation of russia, направленная на выявление и наказание европейских компаний из сферы ВПК, которые вооружали русскую армию.

Цель проекта — не просто наказать нарушителей санкций против РФ, но и сделать их максимально токсичными для торговли. И тогда эти 346 млн евро будут казаться не прибылью, а невероятной потерей из-за того, что "репутационные бомбы" не позволят заработать миллиарды на других рынках.

Наказать нарушителей сложно, но возможно. Так, чтобы следить за соблюдением санкций, Европол и агентство Fortex уже несколько месяцев как начали операцию "Оскар". В ее рамках они поддерживают уголовные расследования против мошенников, которые обходят запрет на экспорт.

Есть и конкретные результаты от украинской инициативы Total Isolation of russia. По сообщению ее основателя Александра Дубилета, еще 12 июля 2022 года команда юристов подала заявление в Европейскую комиссию (ЭК), в которой изложена история поставок для российской армии.

Следующее же их заявление в ЭК касается недвусмысленных нарушений этой компанией санкций ЕС: поставку в 2015 году сенсорных модулей предприятиям ВВС РФ по-другому никак трактовать нельзя.

Как и в случае с Thales, суд над компанией SAFRAN должен донести два сообщения. Во-первых, каждый незаконный поставщик ВПК — продукции в Россию — рано или поздно-будет наказан. Во-вторых, сотрудничество с токсичным государством-агрессором обязательно обернется скандалами и жесткими репутационными потерями.