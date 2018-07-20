Реформа на паузе: украинцев снова оставляют без накопительной пенсии

Кабинет министров и Верховная рада сорвали сроки завершения пенсионной реформы. Власти нарушили график принятия законопроектов, необходимых для запуска накопительной системы пенсионного страхования со следующего года. Учитывая, что с осени страна входит в предвыборный сезон, вопросы, связанные с реформой финансовой системы, чиновники и депутаты могут отложить на неопределенный срок.

Уйдя на каникулы, парламент так и не рассмотрел законопроекты, необходимые для запуска второго уровня пенсионного обеспечения – накопительной системы.

Принятый прошлой осенью закон о повышении пенсий обязывал правительство создать правила работы накопительного уровня к 1 июля. Этим же законом предусматривается, что уже с января 2019 года украинцы должны перечислять взносы на персональные накопительные счета.

Взносы граждан не просто аккумулируются на персональных счетах. Этими средствами могут распоряжаться государственные или негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, какой тип фондов для работы с накопительным уровнем выберет парламент. Но, в любом случае, основная цель накопительной системы – сохранить средства и минимизировать влияние инфляции.

Платить взносы будут официально работающие украинцы, за исключением тех, кому до выхода на пенсию осталось менее 10 лет. Все остальные условия, в том числе размер ставки взноса и, собственно, требования к фондам, Кабмин должен был согласовать с Радой.

Источники "второй" пенсии

В Министерстве социальной политики в ответе на запрос РБК-Украина не смогли оценить вероятность введения накопительного уровня со следующего года, как это предусмотрено законом, уточнив лишь, что для этого "необходимо определенное время".

В министерстве ориентируются на два законопроекта - первый, над которым работала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, и второй - депутатский, зарегистрированный парламенте больше года назад (№6677). Законопроект НКЦБФР, по информации Минсоцполитики, разослан на согласование в профильные ведомства, тогда как депутатский проект ведомство уже изучило и согласилось поддержать документ при условии его доработки.

Пока Минсоцполитики и народные депутаты исходят из того, что отчисления в накопительные фонды должны совершать сами работники. РБК-Украина ранее подробно писало о том, каким образом в парламенте предлагают наладить работу второго пенсионного уровня.

Ключевое требование Минсоцполитики - источником средств для накопительной системы не должен быть Единый социальный взнос, который распределяется между Пенсионным фондом и Фондом социального страхования. Министр соцполитики Андрей Рева неоднократно подчеркивал, что солидарная пенсионная система и так испытывает нехватку средств после снижения ставки ЕСВ с 41% до 22%, из-за чего правительство вынуждено за счет средств госбюджета дотировать Пенсионный фонд для обеспечения выплат пенсий. Сумма трансферта в нынешнем году запланирована в размере около 139 млрд гривен.

В начале июля депутатский законопроект внесли в повестку дня Рады, однако депутаты к его рассмотрению так и не приступили. Один из членов парламентского комитета по вопросам социальной защиты, занятости и пенсионного обеспечения пояснил РБК-Украина, что законопроект якобы не поддерживает премьер-министр Владимир Гройсман.

Несмотря на то, что ставка взноса первый год предлагается в размере около 2% (а дальше поэтапно до 7%), такое обязательство может быть воспринято населением как непопулярная мера, что чревато для премьера и его команды электоральными рисками, поясняет собеседник.

Косвенно риски подтверждают и в Министерстве социальной политики, указывая, что слишком высокая ставка взноса в накопительный фонд может загнать работающих украинцев в "тень". "Учитывая, что плательщиками взносов и собственниками накопленных средств будут сами участники системы, соответственно, постепенное внедрение страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования приемлемого размера может стимулировать как к легализации доходов застрахованных лиц, так и к их тенизации в случае установления чрезмерного размера страховых взносов", - отметили в министерстве.

Однако соавтор законопроекта №6677, замглавы комитета по вопросам экономической политики Юрий Соловей (БПП) уверяет, что премьер-министр выразил готовность поддержать этот проект закона как базовый. Что же касается политических рисков и недовольства населения, то, по мнению народного депутата, эта проблема несколько преувеличена. Во-первых, поясняет Соловей, средства в накопительной системе не пропадают, а хранятся на частных счетах. К тому же эти деньги работают, принося инвестиционный доход участнику накопительного фонда. Во-вторых, уровень индексации зарплат гораздо выше, чем предлагаемая ставка взноса, уверяет народный депутат.

"Здесь скорее могут быть политические спекуляции. Одни говорят, что сейчас не время. Но уже двадцать лет "не время". Другие – что институционально государство не готово. Хотя структура негосударственных пенсионных фондов, в отличие от банковской системы и других инвесторских структур, показала свою эффективность, за исключением пенсионного фонда НБУ. И это яркий пример того, почему нельзя централизовать данную модель", - прокомментировал РБК-Украина парламентарий.

Полномочия регулятора

Внедрять второй уровень пенсионного обеспечения без полноценных регуляторов финансового сектора нельзя, говорит генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

Как минимум необходимо принять два законопроекта - №2413а о консолидации надзора и контроля за субъектами второго уровня в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также законопроект №6303 о повышении институциональной способности НКЦБФР, который касается защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала. Первый законопроект был принят в первом чтении еще в июле 2016 года, второй – в прошлом году внесен в Раду, однако его еще не рассмотрели.

"Вся реформа финансового сектора, которая комплексно готовилась под медицинское страхование, под пенсионное обеспечение и так далее предусматривала принятие нормативных актов, внесенных три года назад. Это все зафиксировано в программе развития финансового сектора до 2020 года. Дважды эта программа рассматривалась на уровне первых лиц страны с участием президента на Национальном совете реформ. К сожалению, пока этот вопрос не продвинулся", - возмущается Галина Третьякова.

На необходимость усилить полномочия регуляторов также указывают в Министерстве социальной политики. "Указанные проекты законов нацелены на усиление государственного контроля и контроля на фондовом рынке, в том числе за субъектами, которые будут предоставлять услуги на II уровне", - прокомментировали РБК-Украина в Минсоце.

Незавершенная реформа

Запуск второго уровня пенсионного страхования, по большому счету, - не что иное, как завершение начатой правительством в прошлом году пенсионной реформы. Реформы, которая со слов первых лиц государства через несколько лет должна привести к ликвидации дефицита Пенсионный фонд и обеспечить украинцев достойными пенсиями. Но пока без накопительного уровня вся реформа сводится лишь к незначительному повышению пенсий и ужесточению требований к страховому стажу.

И пока власти медлят с введением накопительного уровня, остается без ответа вопрос, из каких источников в последующие годы чиновники намерены увеличивать доходы пенсионеров, которые по европейским меркам в Украине крайне малы. К примеру, коэффициент замещения (средний размер пенсии по отношению к средней зарплате) в нашей стране составляет около 30-40%, тогда как приемлемым считается показатель на уровне 60%.

По оценкам Европейской бизнес ассоциации, коэффициент замещения пенсией утраченного заработка будет постоянно снижаться с сегодняшних 32% до 18% в течение следующих 30 лет. Это почти вдвое меньше, чем предусмотрено конвенциями Международной организации труда, отмечают в ЕБА. В то же время, по подсчетам представителей бизнеса, за счет накопительной пенсионной системы можно будет увеличить пенсионные выплаты на 10-15%.