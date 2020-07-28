Проверка Минском: как работает и зачем нужно новое перемирие на Донбассе

На Донбассе второй день действует перемирие (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На Донбассе началось очередное перемирие. В первый же день боевики устроили несколько провокаций, однако украинская армия на них не отвечала. Впрочем, если нарушения обретут системный характер – военные готовы давать отпор согласно международным законам.

В команде Владимира Зеленского утверждают, что зеркальное прекращение огня – это первый шаг на пути к завершению войны. О политическом урегулировании без него говорить не приходится. Для чего нужно новое перемирие на Донбассе и как оно должно работать – в материале РБК-Украина.

С понедельника, 27 июля, вступило в силу всеобъемлющее прекращение огня на Востоке Украины. Об этом еще на прошлой неделе договорилась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ). По итогам был сформирован список запретов и мер для контроля за перемирием.

На выходных в соцсетях и отдельных медиа все чаще звучало слово "капитуляция". Основной месседж: у военных на передовой забрали оружие, запретили стрелять даже в ответ, проводить разведку и обустраивать позиции. К вечеру понедельника под Офисом президента собрались около двух тысяч людей, протестуя против условий нового перемирия.

США, Евросоюз и другие международные партнеры, напротив, синхронно поддержали мирные усилия Украины. В то же время Россию призвали сделать ответные шаги и повлиять на подконтрольных ей боевиков, чтобы выполнить Минские соглашения. Последние устроили вооруженные провокации в первый же день прекращения огня. Однако у Зеленского говорят, что "хоронить" перемирие пока рано.

Нарушение и наказание

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко на брифинге в первый день перемирия сообщил, что его подчиненные должны обеспечить полное прекращение огня при условии зеркальных действий противника. По его словам, выполняя договоренности, Вооруженные силы Украины дают возможность политикам достичь сдвигов в мирном процессе.

"Мы знаем цену "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня. Хочу заверить всех: мы действительно стремимся к миру, но пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается как слабость. Мы всегда готовы дать адекватный отпор врагу", – добавил командующий.

Также он ответил на основные опасения в связи с новым перемирием. Главный тезис: нет запрета на ответный огонь в случае нарушения режима тишины и угрозы жизни украинских бойцов – решение принимает командир на месте. Разведка беспилотниками разрешена без пересечения линии соприкосновения. Обустраивать позиции тоже можно, но без продвижения вперед.

Тяжелое вооружение отвели от линии фронта (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам Кравченко, все штатное оружие остается на передовой. Отведено только тяжелое вооружение, артиллерия и танки, как и предусмотрено Минскими соглашениями. Это подтверждают и собеседники РБК-Украина в боевых бригадах.

"Пулеметы, РПГ и тому подобное – все в наличии и даже не опломбированы. Сейчас главный вопрос: кто будет контролировать режим соблюдения тишины у противника. Но то, что они отводят вроде как технику – это есть. Целую ночь был слышен гул", – рассказал изданию один из бойцов в первый день перемирия.

С украинской стороны соблюдение режима прекращения огня координируют представители Совместного центра координации и контроля (СЦКК) и непосредственные командиры. Дополнительно на позиции отправят бойцов с опытом участия в миротворческих миссиях ООН. За нарушения перемирия предусмотрено дисциплинарное взыскание.

Кравченко уточнил, что "расстреливать никого не будут", на данный момент известно, что речь идет о выговорах. Опрошенные РБК-Украина бойцы говорят, что никто еще не знает, как должен работать этот механизм, якобы даже "контролеры", которых сейчас прислали на передовую.

Издание безуспешно пыталось связаться с представителями СЦКК, чтобы получить разъяснения по этому поводу. Пока известно, что о своих наблюдениях они должны оповещать мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Конечно, если будет умышленное нарушение и стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и наложено дисциплинарное взыскание. Но на переднем краю, вы же понимаете, посадки, трава высокая, ночью какой-то зверь пробежал – выстрел был совершен... Тогда будем разбираться, но за это наказывать никто не будет. Это все индивидуально и зависит от ситуации, которая сложилась", – объяснил на брифинге командир батальона Александр Яковенко.

Но все же главное беспокойство вызывает вопрос, кто будет контролировать боевиков и наказывать их за нарушения. Об этом говорят и бойцы на передовой. Кравченко заявил, что их "командиры", а наблюдать за этим процессом будут представители ОБСЕ. Примечательно, что за первый день перемирия боевики несколько раз совершили провокационные обстрелы. О наказаниях за это пока ничего не известно.

Боевики блокируют свободную работу ОБСЕ (фото: osce usmission gov)

Тот факт, что контролировать соблюдение перемирия со стороны боевиков Украине не удастся, признает и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По процедуре за это отвечает СММ ОБСЕ, хотя, как известно, свободной работе миссии на неподконтрольных территориях препятствуют.

"Пусть они (боевики, – ред.) им (СММ ОБСЕ, – ред.) и докладывают, что вот условный боец Иванов перепутал, испугался тени и выстрелил. Все услышали. Никто не пострадал. Замечание сделали, извинения приняты", – объяснил РБК-Украина Резников.

В то же время он заявил, что первые факты стрельбы по украинским позициям после начала перемирия должны быть расследованы. Если это произошло намерено, то нарушители должны понести ответственность согласно решению ТКГ.

На ситуацию могла бы повлиять полноценная работа СЦКК. В конце 2017 года в этой структуре остались только украинские военные. Боевики создали свою организацию с таким названием, но ее полномочия не признаются.

"Но для того, чтобы работал СЦКК, туда должны вернуться российские офицеры. Мы говорим об этом с российской стороной, они не говорят "нет". Им нужно решение на самом высоком политическом уровне, потому что именно президент Путин принимал решение о выходе из СЦКК", – уточнил Резников.

Выход на Берлин

Накануне "всеобъемлющего перемирия" состоялся телефонный разговор президентов Украины и РФ. В Офисе президента РБК-Украина сообщили, что он имел "практический контекст" и Владимир Путин поддержал режим прекращения огня. У Зеленского назвали новое перемирие самым масштабным за все время АТО и ООС.

"Одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня – это распространенные случаи в любой зоне военных действий. Они не несут системный характер. Прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", – рассказали изданию в ОП.

Там также отметили, что сейчас речь не идет о системной стрельбе. У Зеленского считают, что в корне этой проблемы "некоторая автономность незаконных вооруженных формирований". Мол, их командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции. В ОП говорят, что причиной мог стать и человеческий фактор, когда "кто-то с той стороны не может справиться с эмоциями".

"Важно понять, что на этот случай тоже есть решение. В Трехсторонней контактной группе создана целая подгруппа по безопасности, которая прямо сейчас в мониторинговом режиме должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания тех, кто позволяет себе демонстративно нарушать базовые договоренности", – добавили в Офисе президента.

В обстрелах на Донбассе может быть виноват "человеческий фактор" (фото: structure_mil_ru)

Вице-премьер-министр Алексей Резников объяснил в комментарии РБК-Украина, что для окончания войны сначала нужна деэскалация на фронте. Он считает, что только после этого украинское общество будет готово к диалогу о будущем Донбасса.

"Если хотя бы в течение месяца каждое утро мы с вами будем читать сводку: "Погибло – 0, ранено – 0, травмировано – 0", то в итоге в обществе начнет спадать градус. Тогда мы сможем думать о каком-то национальном эксклюзивном диалоге, законодательных изменениях и смотреть, что может быть дальше", – объяснил Резников.

По его словам, чем дольше продержится нынешнее перемирие, тем выше шансы на успех мирных переговоров. Следующим шагом может стать открытие двух КПВВ, взаимное освобождение удерживаемых лиц, допуск к ним Международного Комитета Красного Креста и, в итоге, – саммит лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

В то же время Резников напоминает, что в сентябре в очередной раз должны быть пересмотрены санкции против России. Учитывая то, что сторонников нормализации отношений с Кремлем в мире становится все больше, приверженность Украины Минским соглашениям позволит сохранить статус-кво.

"Если свершатся какие-то вещи, о которых говорили в Париже, значит Минск не безнадежен. Для Германии и Франции это важно. Без них мы, к сожалению, не можем. Нужно помочь им оставаться нашими адвокатами, в том числе перед другими странами, когда идет дискуссия, что делать с санкциями", – добавил вице-премьер.

В итоге как политическое, так и военное руководство сходится на том, что в случае системного нарушения перемирия украинская армия должна давать отпор. Пока что на провокации бойцы не отвечают, но имеют на это полное право по международному законодательству.

Военные могут открывать ответный огонь из-за провокаций (фото: 5 flickr com ministryofdefenceua)

В частности, речь идет о Гаагской конвенции 1907 года "О законах и обычаях сухопутной войны". Она определяет, что любое существенное нарушение перемирия одной из сторон дает право другой от него отказаться. В случаях крайней необходимости можно на законных основаниях безотлагательно возобновить военные действия.

"Никто не может запретить военнослужащим защищать себя и товарищей в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. В случае нарушения режима тишины и угрозы жизни нашим военнослужащим ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным", – сказал командующий ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В Офисе президента отметили, что Украина не позволит убивать своих людей. У Зеленского уточнили, что не прекратят попыток достигнуть мира, но украинские военные всегда должны защищаться в случае агрессии.

Собеседник РБК-Украина в одной из боевых бригад отмечает, что "старожилы" скептически относятся к новому перемирию, потому как предыдущие заканчивались одинаково. Но военные готовы придерживаться режима тишины, пока боевики его первыми не нарушат, как бывало раньше.

"Сейчас, как никогда, нужно держать голову холодной и набраться терпения. Поверьте – если действительно будет какая-то "зрада", патриоты, которые сейчас на передовой, а не в тылу, скажут об этом первыми", – добавил он.