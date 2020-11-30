Против "русского мира". Как Труханов смог выиграть выборы в Одессе

Местные выборы в Украине уже фактически закончились, но обсуждение избирательной кампании продолжается полным ходом. Одной из наиболее напряженных точек на карте выборов стала Одесса, где действующий мэр Геннадий Труханов смог переизбраться на новый срок. О том, как Труханову оперативно меняли позиционирование, как он смог привлечь на свою сторону проукраинский электорат и чем одесский кейс интересен для юго-восточных регионов – в материале РБК-Украина.

В первом туре мэрских выборов в Одессе больше всех голосов набрал нынешний градоначальник, лидер партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов – 38,4%. Вместе с ним во второй тур выборов вышел кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Николай Скорик с результатом 19,5%. Третье место довольно неожиданно занял представитель "Европейской солидарности" Петр Обухов (11,5%), опередивший кандидата от "Слуги народа", известного комика Олега Филимонова (10,1%).

Ставка на "сетки"

Второй тур мэрских выборов в Одессе был назначен на 15 ноября, уже через три недели после первого. При таких сжатых сроках для каждого из кандидатов на первое место выходила правильная тактика мобилизации "своего" избирателя.

Конечно, в пользу Труханова играл ровно двукратный перевес над Скориком по итогам первого тура. С другой стороны, за Скориком стоял огромный финансовый, медийный и организационный ресурс ОПЗЖ, наличие множества ВИП-агитаторов из числа нардепов и т.д. К кампании привлекли даже российский телеканал НТВ, который выпускал "чернушные" сюжеты против Труханова. Да и сам Скорик достаточно известен в Одессе, в свое время возглавлял облсовет и облгосадминистрацию.

Но штаб Скорика повел кампанию достаточно шаблонно, продвигая общие тезисы, которыми ОПЗЖ оперирует на всеукраинском уровне, под размытым слоганом "Вернем Одессе справедливость".

Кроме того, команда Скорика получила и обвинения в организации "сеток" по скупке голосов и прочих технологий фальсификации выборов. Буквально накануне второго тура СБУ совместно с полицией провели обыск в офисе экс-нардепа Дмитрия Голубова, который поддержал Скорика на этих выборах, и нашли там сотни бюллетеней с уже проставленными "крестиками" за кандидата от ОПЗЖ. А при подсчете голосов во многих бюллетенях были проставлены нестандартные знаки напротив фамилии Скорика – например, цифра "9". Это также считается признаком "управляемого" голосования на выборах. В команде Скорика все обвинения, безусловно, отрицают.

В целом, в украинских реалиях домовые "сетки" давно стали популярной, можно даже сказать, классической политтехнологией, которая регулярно приносит успех на выборах – при условии, конечно, что кандидат или партия располагают достаточным количеством денег и человеческого ресурса. А бороться с сетками в городах, где есть плотная многоэтажная застройка, практически невозможно. На местных выборах их роль еще повышается, поскольку явка обычно ниже, следовательно, удельный вес "простимулированных" избирателей увеличивается и часто становится определяющим фактором для общего исхода кампании.

Неожиданные союзники

Словом, накануне второго тура выборов перед командой Труханова стояли довольно серьезные задачи. Особенность нынешних выборов в Одессе была и в том, что здесь противостояли друг другу два кандидата, играющие на общем пророссийском электоральном поле.

Труханов впервые избрался мэром весной 2014 года, вскоре после Революции достоинства и в период активной раскачки Россией ситуации в юго-восточных регионах Украины. Для Одессы те времена, безусловно, запомнились прежде всего событиями 2 мая, которые нанесли городу тяжелую травму и до сих пор постоянно вспоминаются местными политиками и рядовыми гражданами.

В конечном счете, "взорвать" Одессу у Кремля так и не получилось. Город, в том числе после прихода Труханова к власти, сумел сохранить мир и не довести дело до создания каких-то "псевдореспублик". При этом сам одесский мэр заработал репутацию пророссийского политика.

Действительно, его риторика очень расходилась с доминировавшими после Революции достоинства трендами, к примеру, декоммунизацией. Труханов все-таки остался верен ценностным установкам, которые более характерны для Одессы, входящей в условный пророссийский, или, грубее говоря, "ватный" пояс страны.

Естественно, это сделало городского голову объектом жесткой критики со стороны многих СМИ и националистических организаций Одессы, хотя высокий рейтинг он все же сохранил. И за счет этого смог переизбраться мэром в 2015 году уже в первом туре, с большим отрывом обогнав Сашу Боровика, входившего в команду Михаила Саакашвили.

Судя по итогам второго тура, у ОПЗЖ получилось "отработать" только один из четырех районов Одессы, Киевский, где разрыв между конкурентами составил лишь 158 голосов. В целом же, Труханов одержал уверенную победу, набрав 54,3% голосов против 42,2% у Скорика.

Труханов во время голосования на местных выборах 25 октября

(фото: пресс-служба)

Добиться общего успеха удалось за счет двухходовой комбинации, которую провели технологи Труханова из компании GN consulting. Так, в первом туре лояльные к городской администрации медиа обеспечили широкий доступ к аудитории для кандидата от "ЕС" Петра Обухова. "ЕС" также беспрепятственно размещалась на бордах, которые контролируются городской администрацией.

Причина лояльности городских властей стала понятна во втором туре. Риторика Обухова и его сторонников резко меняется. На смену критике работы действующего мэра приходит призыв не допустить к власти ОПЗЖ в лице Скорика – значит, голосовать за Труханова как единственную альтернативу. В поддержку Труханова открыто высказались многие известные в Одессе лидеры мнений с безукоризненно проукраинской позицией.

"Сегодня Труханов понял, что ему невыгодно открывать двери перед русскими. А ОПЗЖ будет тащить нас в русский мир. И это реальная опасность. Я пойду и проголосую за Труханова и против Скорика", – написал директор Художественного музея Александр Ройтбурд.

"Бороться с косяками Труханова гораздо легче и проще, чем со Скориком, за которым стоит парламентская фракция, а за ней Путин", – заявил известный в городе активист Марк Гордиенко.

На образ "защитника Одессы" активно работал и сам Труханов, разместив борды с призывом к избирателям выбирать между Одессой и Донецком, миром и войной. В то, что при Труханове, со всеми его недостатками, Одесса точно не повторит судьбу Донецка с Луганском, поверили и проукраинские избиратели. Которые в таких городах, как Одесса, обычно более политически активны, чем пророссийское большинство, и более дисциплинированно ходят на выборы – что делает их поддержку особенно ценной в условиях общей низкой явки.

Но раскрутить нарратив о том, что Труханов теперь превратился в украинского националиста, у оппонентов едва ли были шансы. Так, незадолго еще до первого тура выборов мэр сделал шаг в сторону пророссийского электората, решив вернуть проспекту Небесной сотни старое название – проспект Жукова.

К тому же, Труханову удалось получить публичную поддержку со стороны и пророссийского лагеря. Например, от главреда издания "Таймер" Юрия Ткачева или одного из лидеров движения "Куликово поле" Мориса Ибрагима.

За короткие сроки технологи мэра смогли представить избирателю кардинально обновлённого Труханова. Вместо бывшего офицера советской армии, подозреваемого в наличии российского паспорта, действующий мэр превратился чуть ли не в последний оплот украинской Одессы перед угрозой прихода "русского мира" в лице ОПЗЖ. Труханов оказался как раз на пересечении патриотической и пророссийской осей, фактически вытеснив Скорика исключительно в нишу наиболее воинственно настроенного, ортодоксального пророссийского электората.

Этот опыт представляет большой интерес для многих городов юго-восточной Украины. На выборах там нередко сходятся пара откровенно пророссийских кандидатов. И вся кампания сводится исключительно к примитивному обливанию друг друга компроматом, соревновании в том, кто больше любит русский язык, и постройке более мощной, чем у конкурентов, "сетки" по скупке голосов. О проукраинском электорате фактически никто не думает. Да, безусловно, здесь его меньше, чем электората пророссийского. Но он все же есть, и в условиях невысокой явки и небольшого разрыва между конкурентами именно мотивированный проукраинский избиратель может решить судьбу выборов.

Безусловно, одесский опыт нельзя просто механически скопировать – штаб обязан тщательно проанализировать электоральные настроения в конкретном городе, чтобы наоборот, не навредить своему кандидату, уменьшив его электоральное ядро. Но в случае с Одессой и Трухановым расчет, безусловно, оправдался.

Кроме того, штаб уделил большое внимание и явке на второй тур. Традиционно избиратель проявляет меньший интерес к местным выборами, чем национальным, особенно, если проводится второй тур. Тем более, во времена пандемии коронавируса.

Штаб Труханова сделал особую ставку на мобилизацию молодых одесситов, которые раньше были в целом критически настроены к Труханову или вообще не ходили на выборы. Привлечь их на участки удалось за счет правильного подбора каналов коммуникации. Место партийных газет, которые молодежь совершенно не "цепляют", в соцсетях были запущены сатирические ролики с рисованной анимацией и прицелом на "вирусное" распространение.

В итоге явка во втором туре выборов были ниже чем в первом, лишь на 4%. В местном комитете избирателей Украины признали, что она оказалась выше, чем ожидалось. И это стало еще одним фактором общей победы Труханова.