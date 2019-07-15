Проигранный поединок Сущенко

Самый важный орган

11 июня президент Зеленский отменил назначения Андрея Василенко и Михаила Исакова на должности Высшего совета правосудия (ВСП) и огласил новый конкурс на их должности. Провел президент эти кадровые перестановки в главном органе судейского управления путем отмены указов своего предшественника от 13 мая 2019 года, тоже изданных в результате проведенного конкурса.

Высший совет правосудия – это орган, который должен обеспечивать независимость судебной власти, а также отвечает за ее кадровый состав. ВСП принимает решения о назначении, переводе и увольнении каждого судьи в стране. ВСП дает согласие на задержание и арест судьи в случае совершения преступления, привлекает судью к дисциплинарной ответственности. Независимость ВСП – гарантия независимости всей судебной власти.

Это хорошо понимают юристы – и теоретики, и практики. В свое время в состав Высшего совета юстиции (предшественник ВСП) при Януковиче входили такие выдающиеся юристы, как Виктор Пшонка, Ренат Кузьмин, Владимир Колесниченко, Андрей Портнов, Сергей Кивалов. Именно с помощью ВСЮ, как говорят, Портнов и сотоварищи выстроили для своего, ныне беглого, а тогда – всемогущего, шефа систему властной вертикали в судах.

Эта вертикаль ярче всего себя проявила во время Майдана, когда людей массово калечили, убивали и бросали в тюрьму за участие в акциях протеста. И теперь кто-то хочет продать Зеленскому ту же формулу власти.

Как уволили членов ВСП

Конституция и закон о Высшем совете правосудия содержат четкие требования к процедуре и основаниям увольнения члена ВСП. Поскольку таких законных оснований не нашлось, в офисе президента Зеленского решили "пройти по бездорожью": не увольнять членов ВСП, а взять да и отменить указы об их назначении. Иными словами, сделать вид, что и не назначались Исаков и Василенко на должности, мираж это был! Оптический обман зрения.

Цель, по мнению авторов этой схемы, оправдывает средства. Но вот незадача: топорная схема эта используется не первый раз. И придумали ее при бывшем президенте Ющенко и заместителе главы его администрации Пукшине - не чужом человеке для нынешнего руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Поэтому в офисе Зеленского не могут не знать, что Конституционный суд еще в 2009 году на примере кадровых художеств имени Ющенко-Пукшина решил, что акты о назначении должностных лиц исчерпывают свое действие фактом их исполнения и не подлежат отмене.

Нельзя сказать, что не назначался такой человек. Можно только уволить на законных основаниях, если они есть. И незаконность указов об увольнении членов ВСП очевидна любому юристу – и практикам, и теоретикам. Цель их издания – тоже.

При чем тут этика

ВСП при рассмотрении любого кадрового вопроса в судебной власти решает: соответствует ли судья критериям не только профессионализма, но и этики. Поэтому ожидается, что члены ВСП сами будут не только юристами высшего класса, но и эталоном соблюдения этических правил.

В комиссию, которая должна отбирать кандидатов в члены ВСП, Зеленский назначил пять человек: Николая Онищука, ректора Национальной школы судей, Ольгу Поединок, доцента кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Шевченко (в предыдущей комиссии был Владимир Буткевич, бывший многолетний заведующий этой же кафедрой и судья Европейского суда по правам человека), и Владимир Сущенко – председатель правления общественной организации "Экспертный центр по правам человека". Этим назначениям можно было бы порадоваться.

Кроме того, в комиссию попал Юрий Волошин - декан факультета международных отношений Национального авиационного университета. Как юрист он за пределами НАУ малоизвестен, как выдающийся летчик – тоже. Но эта неизвестность с лихвой компенсируется славой последнего члена комиссии.

За отбор лучших из лучших юристов и моральных авторитетов, которые будут формировать судейский корпус и следить за его профессиональной и этической чистотой будет Александр Пасенюк.

Александр. Михайлович. Пасенюк.

В узких кругах – человек широко известный. Для широкой аудитории, возможно, нужны пояснения.

Не секрет, что показатель эффективности борьбы с коррупцией в судебной системе всегда колебался в районе нулевой отметки, с единичными скачками стрелки прибора вверх. Самым заметным прыжком этой стрелки вверх до сих остается "дело Зварыча", бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда, задержанного в 2009 году и впоследствии осужденного к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки в особо крупных размерах.

И вот через 10 лет в комиссию по отбору членов ВСП назначается Александр Пасенюк. В 2009 он был председателем Высшего административного суда Украины. "Судья-колядник" Зварыч, как он утверждал, именно через Пасенюка передавал в секретариат президента Виктора Ющенко 120 тыс. долларов за свое назначение на должность председателя Львовского апелляционного административного суда, и другие аналогичные "подарки".

Подробно об этом писало "Зеркало недели". После Революции достоинства Пасенюк был уволен за нарушение присяги с должности судьи Конституционного суда Украины, но потом восстановлен судом с выплатой солидной денежной компенсации за вынужденный прогул.

В июле 2016 Верховная рада снова освободила Пасенюка в связи с достижением 65-летнего возраста. И снова Высший административный суд, председателем которого ранее был Пасенюк, в апреле 2017 отменил это постановление на том основании, что Пасенюк подал заявление не об увольнении, а об отставке — то есть должен быть уволен с сохранением звания "судья в отставке", колоссальной пенсией и многочисленными льготами. Да здравствует наш суд, самый гуманный и одновременно неподкупный суд в мире!

Этическая массовка

Судя по всему, именно Александру Михайловичу, как проверенному еще при Ющенко бойцу, и доверено сейчас отбирать членов ВСП. Возможно, как-то влиять будет и Онищук – полезный любой власти. С Пасенюком их объединяет прошлое в Министерстве юстиции, где начинали при одном и другом из них свою государственную карьеру и Андрей Богдан, и его нынешний заместитель Руслан Рябошапка.

Остальным же будет отведена роль массовки, которая своими зрелищными танцами будет создавать правильный фон. Процесс рейдерского захвата ВСП должен иметь видимость легитимности. При этом целевой аудитории подаются четкие сигналы.

Да, можно допустить, что указы о назначении Василенко и Исакова отменены с явным, наглым и грубым нарушением закона. Но это, видимо, сделано умышленно – подать сигнал, что по той же логике можно отменить и назначение любого судьи, чье решение не понравится власти.

Да, в глазах профессионального сообщества работа Поединок, Сущенко, Онищука в комиссии, которая создана как следствие явного, наглого и грубого нарушения закона выглядит как минимум неэтично, а вообще – просто как предательство, соучастие в атаке на независимость судебной власти. Поединок, Сущенко, Онищук и другие члены комиссии, по всей видимости, фактически согласились помочь незаконно убрать неугодных конкретным людям в окружении Зеленского членов ВСП.

Они не знают о решении Конституционного суда о незаконности таких указов? Конечно, знают. Но и здесь подается сигнал – смотрите, даже уважаемые люди плевать хотели на закон и этику, если они не совпадают с их личными интересами.

Да, история Пасенюка хорошо известна. И готовившие указ о его назначении в конкурсную комиссию знали, какую реакцию она вызовет в профессиональных кругах. Но и в этом есть свой сигнал: смотрите - нам все равно.

Вот тут бы, например, Владимиру Сущенко или Ольге Поединок сказать свое слово об этической стороне участия в заполнении вакансий, "открытых" не только неэтичным, но и явно незаконным способом в органе, который контролирует судейскую этику. Но Сущенко вместо этого выбирает должность председателя комиссии.

Пусть и ширма, но как читается название должности! Цели оправдывают средства. И если этики нельзя ожидать даже от тех, кто отбирает судей над судьями, а "моральные авторитеты" снова оказываются пустым "фейком", то логика Барышевского суда перестает казаться спорной.