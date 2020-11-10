Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе

Армения проиграла войну за Нагорный Карабах (фото: facebook.com/azembassyturkey)

Добившись существенных успехов на фронте, Азербайджан смог навязать Армении свои условия мира в Нагорном Карабахе и вернуть себе значительную часть территорий. В выигрыше остались и Турция с Россией. О последствиях карабахской войны для всех ее участников – в материале РБК-Украина.

Война в Нагорном Карабахе закончилась так же неожиданно, как и началась, спустя почти полтора месяца интенсивных боев. В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России обнародовали соглашение о прекращении боевых действий, которое подвело черту под фактическим военным поражением армянских сил в этом конфликте.

К 10 ноября азербайджанские войска смогли взять под контроль стратегически важный город Шуши и подойти к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту (в азербайджанском варианте – Ханкенди). Ключевая для обеспечения НКР Лачинская дорога также была перерезана азербайджанцами, после чего нормальное снабжение армянских сил стало практически невозможным.

Согласно договоренностям, Азербайджан закрепляет за собой завоеванные с конца сентября территории Нагорного Карабаха. Также под контроль Баку в ближайшее время возвращаются несколько районов Азербайджана, ранее составлявших "пояс безопасности" НКР.

В регион вводятся российские миротворцы числом почти 2000 человек, с бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой. Они будут расположены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который будет соединять оставшуюся под контролем армян часть НКР с самой Арменией. Миротворцев вводят на пятилетний срок, с возможностью продления. Но по желанию одной из сторон контингент может быть выведен и через пять лет.

Также в регионе разблокируются транспортные и экономические связи, Армения обеспечивает транспортное сообщение между азербайджанской Нахичеванской автономной республикой и основной территорией Азербайджана (их разделяет территория Армении, до сих пор все границы были перекрыты).

Большие игры

В противостоянии вокруг Нагорного Карабаха принимали участие не только Армения и Азербайджан, но и ряд более крупных международных игроков. Впрочем, в отличие от других региональных конфликтов, к примеру, сирийского, в Нагорном Карабахе особо не проявили себя ни США, ни страны Евросоюза. И те, и другие в последние недели ограничились призывами сторон к миру и протестами против слишком активного вмешательства Турции в происходящее.

Именно Турция, наряду с Россией, стала главным участником конфликта, помимо собственно Армении с Азербайджаном.

Отношения между турецким и армянским народами катастрофически испорчены еще со времен Первой мировой войны, когда власти Османской империи организовали геноцид армянского населения. Напротив, Азербайджан – ключевой союзник турков в регионе. Экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев (отец нынешнего главы государства Ильхама Алиева) даже выдвинул формулу "один народ – два государства". И этот подход горячо разделяет официальный Стамбул, особенно нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган.

Примечательно, что тесному союзу двух стран не мешают религиозные различия. Турки – мусульмане-сунниты, тогда как азербайджанцы в основном принадлежат к шиитской ветви ислама. В других частях мусульманского мира сунниты и шииты часто ведут между собой многовековые кровопролитные противостояния. Но в случае с Турцией и Азербайджаном на первое место вышел не религиозный, а этнический фактор – и азербайджанцы, и турки принадлежат к тюркской группе народов.

Турция главный союзник Азербайджана в войне за Нагорный Карабах (фото: commons/wikimedia.org)

Турецкий лидер Эрдоган активно продвигает концепцию пантюркизма – союза всех тюркских народов (к которым принадлежат еще и казахи, узбеки и т.д.), в котором, естественно, отводит Турции роль лидера. Одновременно Эрдоган открыто ностальгирует по временам величия Османской империи и пытается максимально расширить влияние Стамбула в рамках ее бывших территорий.

Турция является ключевым участником войны в Сирии, глубоко втянулась в хронический ливийский кризис, остро конфликтует с Грецией и Кипром в Восточном Средиземноморье. Не на всех фронтах дела у Эрдогана идут безоблачно, но карабахскую историю он явно может записать себе в актив.

По версии армянской стороны, во время текущей войны турки не только организовали массовую доправку на карабахский фронт боевиков из Сирии, но и непосредственно руководили операциями азербайджанской армии. В Стамбуле это категорически отрицают. Но безоговорочная дипломатическая поддержка и масштабные поставки военной техники Азербайджану, в частности, беспилотников, вне всяких сомнений, сыграли большую роль в этой войне.

Теперь, после победы своего союзника, Турция закрепила за собой роль ключевого игрока в Кавказском регионе, усилила влияние в районе Каспийского моря, упростила доступ к азербайджанским энергоресурсам, еще сильнее "привязала" к себе Баку. Хотя в мирном соглашении турецкие миротворцы не упомянуты, они, судя по словам Алиева, будут полноценно участвовать в мирном урегулировании.

Кроме того, теперь у Эрдогана появилась еще одна возможность для торгов с Кремлем по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес, вроде сирийского и ливийского конфликтов.

Россия, в свою очередь, многие годы разыгрывала карту карабахского конфликта в своих интересах, продавая оружие и активно сотрудничая и с Арменией, и с Азербайджаном. Потому ситуация в Нагорном Карабахе годами рассматривалась как еще один управляемый Кремлем конфликт, наподобие других замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, созданных Москвой непосредственно.

Впрочем, с формальной стороны Армения в условиях разгоревшейся масштабной войны должна была стать более приоритетным союзником, как государство, входящее в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ереван и обратился в Москву за поддержкой, когда перспектива военного поражения стала очевидной. Но Кремль пообещал помочь только в случае, если боевые действия перейдут непосредственно на территорию Армении – то есть, фактически, оставил своего союзника на произвол судьбы.

Тем не менее РФ также стала бенефициаром карабахской войны, при этом не испортив отношений ни с Азербайджаном, ни с Турцией. Тем более, накануне объявления о прекращении боевых действий азербайджанцы сбили российский военный вертолет над территорией Армении, два члена экипажа погибли. В других условиях это могло бы стать для России поводом для резкой эскалации конфликта. Но на этот раз в МИД РФ напротив "позитивно оценили" быстрые извинения Азербайджана в связи с инцидентом, который, судя по всему, уже почти исчерпан.

В Нагорный Карабах вводят российских миротворцев (фото: structure.mil.ru)

Зато РФ получит легитимное усиление своего военного присутствия в регионе за счет миротворческого контингента, фактически берет на себя обеспечение безопасности и будет официально "контролировать транспортное сообщение" между Нахичеванью и остальным Азербайджаном.

По идее, третьим крупным игроком в этой истории должен был бы стать Иран, граничащий со всеми участниками конфликта: Арменией, НКР и Азербайджаном. На территорию Ирана неоднократно залетали снаряды, были раненые и разрушения, в связи с чем Тегеран перебросил к границе с Карабахом дополнительные войска.

В целом Тегеран всегда подчеркнуто придерживался нейтралитета в карабахском конфликте, но негласно считался более склонным к армянской стороне. Первая причина – региональное соперничество с Турцией. И если турки поддерживают Азербайджан, это само по себе толкает иранцев в сторону Армении. Вторая причина – в Иране проживает, по разным оценкам, от 15 до 30 миллионов азербайджанцев, это намного больше, чем в самом Азербайджане. Тегеран давно опасается сепаратистских тенденций на северо-западе страны, где и проживают азербайджанцы. А укрепление Баку эти тенденции может усилить.

Но в последние недели Иран вел себя относительно пассивно, ограничившись предложением создать переговорный формат по Нагорному Карабаху с участие шести стран региона. Однако судьбу карабахского конфликта, судя по всему, решили без иранцев. Вкупе с усилением Турции и России в регионе это не дает возможности Тегерану записать исход противостояния себе в плюс.

Победитель и побежденный

Естественно, главным и очевидным победителем в этой войне стал Азербайджан. Официальная карта мирного урегулирования пока не обнародована, но, судя по всему, Баку смог вернуть под свой контроль большую часть территорий, находившихся под армянским контролем. А оставшиеся под контролем НКР земли будут со всех сторон окружены азербайджанскими силами.

Большая победа это и лично для президента Алиева, который смог вернуть Азербайджану земли спустя 26 лет после поражения в Карабахской войне 1992-1994 годов. Его личной власти в обозримой перспективе ничего не может угрожать, слава "собирателя земель" долго будет перекрывать любые промахи во внутренней политике. Еще один бонус – перспектива прямого наземного сообщения с Нахичеванью, которая теснее привяжет регион к остальной части страны и даст другие инфраструктурные бонусы.

Ильхам Алиев надежно закрепился на посту лидера Азербайджана (фото: flickr.com/worldeconomicforum)

Безусловно, о полной победе говорить не приходится – все-таки не вся международно признанная территория Азербайджана оказалась под контролем Баку. Но при умелой политике это даже можно обратить себе на пользу, сделав "окончательное возвращение Карабаха" новой национальной идеей. А в перспективе, в случае ухода российских миротворцев, оперативно эту идею реализовать.

А для армян эта шестинедельная война обернулась катастрофическим поражением. Прежде всего, потеряна значительная часть территории, пусть и не самой Армении, а НКР – но, безусловно, "своей".

Фактически неизбежен глубокий социальный и гуманитарный кризис. Из НКР в Армению в последние дни и так тянулись длинные колонны беженцев, убегавших от наступления азербайджанских войск. Где размещать этих людей и что с ними делать – непонятно.

Армянскую экономику сложно назвать процветающей – 88 место в мире по ВВП на душу населения по подсчетам МВФ (впрочем, на четыре строчки выше Украины). Наплыва беженцев, нарушенных инфраструктурных и коммерческих связей и прочих последствий войны страна, особенно накануне зимы, может не выдержать.

Конечно, в мирном соглашении предусмотрено возвращение беженцев в Нагорный Карабах под контролем ООН. Но рискнут ли они возвращаться и будет ли куда – вопрос открытый. Дело не только в разрушениях. В Нагорный Карабах теперь наверняка вернутся азербайджанцы, уехавшие оттуда после войны 90-х, и их потомки.

Моральный аспект поражения тоже нельзя недооценить. Не говоря уже о политическом – Армению начало трясти уже в первые часы после того, как было обнародовано соглашение о прекращении боев. По стране начались беспорядки, правительство и парламент захвачены гражданами, которые требуют отставки "предателя" – премьера Никола Пашиняна. С тем же требованием ранее обратились 17 политических партий Армении.

Пашинян объяснил, что согласился на тяжелые условия мира, поскольку у него не оставалось другого выхода и теперь никуда уходить не собирается. Напротив, он сам обвинил участников беспорядков в предательстве и обещает привлечь их к ответственности.

К слову, если Пашинян все-таки не сможет удержаться при власти, для Кремля это вполне может стать приятным бонусом от ситуации. Нынешний премьер Армении пришел к власти на волне массовых мирных протестов (априори неприятная для Кремля история), пытался выстраивать отношения с Западом и явно не выглядел кремлевской марионеткой. Хотя о разрыве с РФ речь не шла и вряд ли могла идти – для находящейся в кругу врагов маленькой Армении Россия выглядела единственным гарантом безопасности. Но надежды на помощь, как стало понятно, не оправдались.

Правительство Никола Пашиняна оказалось в критической ситуации (фото: facebook.com/tv360)

Заменить Пашиняна на кого-то абсолютно подконтрольного – вполне рабочий вариант для Москвы. Впрочем, как именно будет развиваться ситуация в стране, пока непонятно. Оппозиция уже требует отмены соглашения по Карабаху и пытается собрать внеочередное заседание парламента. Охваченная гневом страна рискует свалиться в абсолютный хаос.

В любом случае, карабахская история на этом не закончится. Азербайджан не смог получить контроль над всей территорией НКР. А армяне теперь просто обречены на устойчивый рост реваншистских настроений. И следующее военное обострение случится неизбежно.

Уроки для Украины

Украинская власть во время текущего конфликта в Нагорном Карабахе пыталась занимать нейтральную позицию, призывая обе стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Впрочем, официальные лица не забывали при этом упомянуть о поддержке "суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", что вызывало очень резкую реакцию со стороны армян.

В медийных дискуссиях на тему карабахской войны обычно подчеркивалось различие между этой историей и ситуацией с Крымом и Донбассом. Действительно, в последнем случае речь идет о вооруженной агрессии и захвате территории суверенного государства в нарушение всех возможных международных норм.

А в случае с Нагорным Карабахом армяне все же могут апеллировать к международному принципу о праве наций на самоопределение (который здесь вступает в непреодолимое противоречие с принципом нерушимости границ). Впрочем, армян нередко укоряли в том, что независимость НКР не признал даже сам официальный Ереван. А еще чаще Армении вспоминали то, что страна проголосовала против резолюции ООН, осуждающей незаконную аннексию Крыма.

Но ключевые уроки для Украины в карабахской истории состоят в том, что к возвращению своей территории надо подходить планомерно и тщательно – как Азербайджан, комплексно готовившийся к этой войне долгие годы, в военном и дипломатическом планах. А не рассчитывать на то, что могучий союзник за спиной всегда выручит в тяжелый момент, как это делала Армения.