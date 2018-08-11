Примут на вооружение: как и зачем меняется приветствие и имидж украинской армии

Украинская армия продолжает меняться. За последние четыре года Вооруженные силы не только выросли количественно и качественно, но и продолжают работать над изменениями имиджа украинских военных. Помимо новой формы, знамен, атрибутики и песен, измениться и воинское приветствие. Президент Петр Порошенко пообещал, что вместо привычного " Бажаю здоров'я" на военном параде ко Дню независимости страны 24 августа приветствие бойцов прозвучит так: "Слава Украине! – Героям слава!". О том, как воспринимают новшество бойцы, и почему так важна декоммунизация Вооруженных сил - в материале РБК-Украина.

История вопроса:

- До начала военной агрессии России суть реформы Вооруженных сил Украины сводилась к сокращению вооружений и личного состава. Государственная оборонная политика строилась вокруг идеи: "Украина - мирная страна". К началу 2014 года численность ВСУ составляла 165 тыс. человек. В этом году в украинской армии служат 255 тыс. человек.

- За последние пять лет расходы государства на армию выросли более чем в шесть раз. Если еще в 2013 году Министерство обороны получило из госбюджета почти 14 млрд гривен, то уже в этом году сумма увеличилась до порядка 88 млрд гривен. На финансирование обороны Украина сейчас тратит около 9% всех расходов госказны.

- Растущая боеспособность украинской армии, использование новых образцов оружия сопровождается и формированием нового "бренда" ВСУ. С 2014 года вводится новая полевая форма, а в 2015 году – повседневная и парадная. Меняются также эмблемы и знамена родов войск, а из названий частей исчезли советские наименования.

Армейская декоммунизация

Президент Петр Порошенко пообещал, что на параде ко Дню независимости в столице впервые прозвучит новое официальное военное приветствие: "Слава Украине! - Героям слава!". Эти слова должны заменить привычные для украинских военных: "Здрастуйте, товариші! " и" Бажаємо (бажаю) здоров'я!". Глава государства намерен закрепить статус нового приветствия в армейском уставе. Для этого он инициирует соответствующий законопроект, который представят народным депутатам в начале осенней сессии парламента.

Похожий по смыслу законопроект (№7549) еще в феврале Верховной раде предложил рассмотреть Кабинет министров. Инициировал подачу документа тогда премьер-министр Владимир Гройсман. Среди прочего, предлагалось внести изменения в Устав внутренней службы ВСУ, заменив приветствие "Бажаю здоров'я" на "Слава Украине!". Но, после того как законопроект направили в комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, в сессионный зал его так и не вынесли. Министр обороны Степан Полторак, комментируя недавнюю инициативу президента, заявил, что правительственный законопроект - "сырой" и требует доработки. Сейчас разрабатывается новый документ, который наверняка поддержат депутаты, уверен Полторак.

Военный эксперт Александр Сурков пояснил РБК-Украина, что изменение военного приветствия - один из этапов декоммунизации украинской армии. "Наши солдаты идут в бой под новыми знаменами и эмблемами, обретают новые традиции. И очень важно, чтобы они как можно больше отличались от советских. Нужно кардинально менять символику, но делать это продуманно. Чтобы в этом был украинский исторический подтекст, смысл, хороший дизайн", - пояснил эксперт.

"Идет внутренняя перестройка сознания, осознания военным, что он - украинец, что он защищает Украину и народ. Это положительно влияет на морально-психологическое состояние и национально-патриотическую подготовку войска. Патриотичный и моральный настрой личного состава Вооруженных Сил - на очень высоком уровне", - заявил РБК-Украина заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Олег Бойко. Он добавил, что сегодня по уровню доверия среди населения армия - на втором месте после церкви.

Впрочем, в самой армии нововведения воспринимают неоднозначно, говорит координатор рабочей группы по разработке нового обмундирования и символики ВСУ Виталий Гайдукевич. "Армия, это - зеркало общества. Там тоже есть свои адекватные и проукраинские люди, есть свои "зрадофилы", есть свои "совки"", - уверен он. Одним из недавних случаев демонстративного несогласия военных с изменениями в форме и атрибутике, стал эпизод с бойцами Феодосийского батальона морской пехоты, произошедший 23 мая. Во время празднования Дня морской пехоты, морпехи этого батальона вышли на построение не в новых беретах цвета морской волны, а в старых, черных. Этот цвет "достался в наследство" украинским пехотинцам от советской армии, и остается традиционным для ряда армий стран СНГ.

"Есть и среди десантников те, кто предпочел бы оставить голубой, еще "советский" цвет. И в этом нет ничего удивительного - многие люди не знают военной истории. Как мировой, так и украинской, и продолжают жить по советским лекалам", - пояснил Гайдукевич. Олег Бойко уверил РБК-Украина, что с причинами демарша морпехов Феодосийского батальона в Генташбе разобрались: "Командиры среднего звена не пояснили им цель нововведения. Но сейчас вся морская пехота в новых беретах цвета морской волны, и никаких проблем не существует".

Судя по реакции бойцов ВСУ, воевавших на востоке Украины, с которыми удалось пообщаться РБК-Украина неофициально, командованию придется разъяснять и необходимость введения в армии нового приветствия. ""Слава Украине!" - это, конечно, хорошо. Но у нас есть много других проблем, куда более важных. Лучше бы командование переживало за выделение земельных участков ветеранам АТО", - говорит бывший военнослужащий Ян из Борисполя. "Декоммунизация армии - это правильно. Для нас советские символы - как для быка красная тряпка. Но новое приветствие я не поддерживаю. "Слава Украине, товарищ майор", как по мне, звучит бредово", - говорит ветеран АТО Евгений из Белой Церкви.

Впрочем, такую позицию разделяют не все бойцы. Участник ООС Роман полностью поддерживает нововведение. "Новое приветствие очень патриотичное. В армии его воспримут положительно, и гражданское общество тоже. Это поднимет и боевой дух. Менять коммунистические приветствия надо было еще давно",- уверен военнослужащий. С его мнением полностью согласен и другой боец ВСУ Владимир: "Новое приветствие приживется, хотя и "Бажаю здоров'я" тоже останется, и оба варианта будут ходить параллельно. Кстати, "Слава Украине! - Героям слава!" у нас использовалось в качестве приветствия на плацу еще в 2014 году. Но между собой как приветствие "Бажаю здоров'я" тоже было в обиходе. "Здравия желаю!" мы никогда не использовали, хоть 80% состава бригады - русскоязычные".

Национальная идентичность

В Генштабе напомнили, что после развала Советского союза украинская армия более 20 лет не имела своей национальной идентичности. Формироваться современная украинская армия начала с развитием военного конфликта на Донбассе. "Становление украинской идентичности воина-украинца, создание новых боевых традиций - это на самом деле воссоздание нашего исторического наследия. Многое здесь мы берем из эпохи УНР 1917-1921 годов. Именно тогда закладывались основы украинского государства и национальной армейской идентичности", - считает полковник Бойко. По его словам, к примеру, бордовый цвет maroon используется на беретах десантников-штурмовиков всего мира, кроме постсоветских стран.

Также в украинской армии обращают внимание на традиции повстанческого движения середины прошлого века. В этом году на параде ко Дню независимости впервые при прохождении войск прозвучит марш украинских националистов "Зродились ми великої години", созданный более 80 лет назад. "Мы также вводим в армии украинские маршевые песни, в окопах - рождаются новые. У почти каждой бригады есть свой гимн, который был написан за последние годы. Сейчас формируется новая песенная культура армии. Проводятся конкурсы боевой песни, выступления, концерты", - уточнил Бойко.

Глава ОО "Центр милитарной истории" Василий Павлов говорит, что приветствие "Слава Украине" не стоит связывать с ОУН-УПА, поскольку оно возникло раньше - во времена УНР. "Первые вариации этого слогана появились во время событий 1917-1921 годов. Тогда оно варьировалось: "Слава Украине" или "Слава казакам", а ответ - "Казакам слава!". Такие вариации существовали еще во времена Украинской центральной рады и Директории. В окончательном виде, каким мы его знаем сейчас, это приветствие появилось в конце 80-х, перед провозглашением независимости страны", - рассказал историк.

Он также пояснил, что армейское обращение "товарищ" украинская армия использовала еще задолго до советской эпохи: "В армии УНР использовалось обращение "товарищ" в том числе. Кроме того, обращение "товарищ", "товариство" было распространено на Запорожской Сечи, а негативный окрас этому обращению придали большевики. К старшим по званию обращались: "пан сотник", "пан генерал", "панове старшина"", - уточнил Павлов.

Олег Бойко вспоминает, что еще 8-10 лет назад, когда президентом страны был Виктор Ющенко, предпринимались попытки заменить обращение "товарищ" на "пан", но эта идея не прижилась. "Ни общество, ни армия к этому не были готовы. Тем более, к сожалению, был в украинской истории период, когда "товарищи" сражались против "панов". Сейчас по теме нового обращения есть дискуссии. Я думаю, историки нам в этом помогут", - уточнил полковник.

Впрочем, и военные, и историки сходятся в одном - ментальная перестройка армии уже необратимый процесс. Многие новые украинские традиции прижились в ВСУ, большинство военных понимают необходимость формирования нового имиджа армии.

"Наши десантники уже не празднуют день ВДВ 2 августа. Они в этот день отдают дань уважения тем воинам, которые погибли за Украину в голубых беретах. Кровь на голубом берете превращает его в цвет "марун". И эту кровь они проливали, защищая Украину от российских "голубых" беретов. Это символично для украинских десантников. Вот и новая традиция зародилась: день десантно-штурмовых войск Украины отмечают 21 ноября, в день архистратига Михаила - покровителя всех десантников мира", - привел пример Олег Бойко.

Разумеется, что в условиях непрекращающейся агрессии в отношении Украины, Россия пытается использовать все нововведения в украинской армии в целях пропаганды. Историк Василий Павлов опасается, что российская пропаганда выставит в негативном свете и новое приветствие "Слава Украине!". "Конечно, это будет элементом пропаганды со стороны России. Обвинения в фашизме и нацизме в любых их проявлениях звучат из России в адрес Украины с 2014 года. Но Россия будет использовать его в качестве инструмента пропаганды скорее не против Украины, а для мобилизации своего электората внутри страны. Естественно, она обратит на это внимание в Крыму и на Донбассе", - убежден эксперт.

Также в РФ, по его словам, будут использовать любой удобный повод, связанный с преобразованиями в украинской армии, и ситуация с приветствием отойдет на второй план: "Проводя собственную идеологическую политику, мы не должны обращать внимание на врага. Потому что очень часто мы реагируем на те информационные вбросы, которые они осуществляют против нас. А реакция России и есть подтверждением того, что мы все делаем правильно", - считает Павлов.