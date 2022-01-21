Пример для других. Как в Израиле преодолевают очередную COVID-волну новым препаратом от Pfizer

Эксперт в области пациент менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в колонке для РБК-Украина о том, как противоковидные препараты помогают Израилю бороться с новыми COVID-штаммами.

Недавно на официальном YouTube-канале Всемирной организации здравоохранения прошла трансляция брифинга с выступлением генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса. На прошлой неделе было зафиксировано более 18 млн случаев [заражения коронавирусом], сообщил он во время прямой трансляции.

По словам генерального директора ВОЗ, новый штамм продолжает быстро распространяться в разных странах, поэтому следующие несколько недель станут важными, если не критическими для служб здравоохранения всего мира. Особенно, в странах с низким уровнем вакцинации, где загруженность больниц может быть весьма высока, отметил он.

И если многим странам еще только предстоит столкнуться с волной штамма омикрон, то в Израиле уже более недели отмечается высокий рост заболеваемости новой разновидностью ковида. При этом, ситуация с заболеваемостью новым штаммом ковида существенно сглаживается новыми противоковидными препаратами, уже поступившими в больницы и поликлиники Израиля.

Разговор идет о двух специализированных лекарствах от коронавируса, которым была посвящена наша статья в конце прошлого года. Оба препарата призваны предотвратить тяжелое течение болезни, госпитализацию и количество смертей пациентов. Это антивирусный препарат Molnupiravir от Merck и Ridgeback Biotherapeutics и препарат Paxlovid от Pfizer.

Врачи Первого медицинского центра Тель-Авива неоднократно комментировали появление специализированных препаратов для лечения коронавируса. Еще на момент выдачи FDA экстренного разрешения на применение обоих препаратов, в ноябре 2021 года производителями были заявлены результаты клинических испытаний. Исследования проводились, как это принято, на двух группах пациентов. При схожих возрасте, состоянии здоровья, факторах риска одной группе давали новый препарат, другой – плацебо (пустышку). Только 0,8% пациентов, начавших принимать лекарство в течение первых 3 дней симптоматики пришлось госпитализировать, и ни одного летального исхода с начала терапии. В группе, не получившей новый препарат, 7% больных потребовалось стационарное лечение, и 7 человек умерли.

Так, прием Paxlovid первые три дня с момента появления симптомов снизил риск госпитализации на 89%, а Molnupiravir, по данным клинических испытаний, снижает риск госпитализации или смерти на 50%. Использование Molnupiravir в стационарах несколько снизило данные об эффективности этого препарата. Сейчас разговор идет о 30-35% снижения рисков при его использовании.

На сегодня Paxlovid уже пару недель активно используется как в стационарах Израиля, так и в амбулаторном звене – больничных кассах, аналогах медицинских страховых компаний. Препарат Molnupiravir должен поступить в медицинские учреждения в ближайшее время.

Роман Гольдман (facebook.com)

Пару дней назад одна из крупнейших в Израиле, больничная касса "Маккаби" опубликовала первые результаты исследование об эффективности препарата Paxlovid, подтвердившие данные, опубликованные фирмой Pfizer. По данным специалистов, у 74% вновь заболевших ковидом пациентов, принимавших Paxlovid, состояние улучшилось, у 25% – осталось прежним, и лишь у 1% – ухудшилось.

Надо отметить, что эти препараты предназначены для тех, кто переносит заболевание в легкой и среднетяжелой форме. Учитывая ограниченное количество препаратов, в первую очередь их получают люди старше 65 лет и те, кто по своему состоянию здоровья и наличию хронических заболеваний входит в "группы риска". Давайте же разберемся, кто, как и почему могут принимать эти препараты.

Итак, в первую очередь – это люди, которым уже поставлен диагноз коронавирус, подтвержденный с помощью ПЦР-теста или антиген-теста. Напомним, что к наиболее типичным проявлениям коронавирусной инфекции относятся поражение дыхательных путей (кашель, насморк, заложенность носа боль в горле). Особенно типичны эти симптомы для штамма омикрон. Также ковид может вызывать лихорадку, мышечные боли, головную боль, общее недомогание, диарею, потерю вкуса или обоняния, общую слабость. Так вот, для назначения препарата Paxlovid не важно, есть ли какая-то симптоматика или нет.

Важно, что пациент достиг определенного возраста (в Израиле препарат предназначен для пациентов старше 60 лет), или имеет одно из хронических заболеваний, которое может сильно осложниться присоединившейся коронавирусной инфекцией. К таким заболеваниям относятся: метаболический синдром и избыточный вес, диабет, хронические заболевания почек, любые онкологические заболевания. Люди, принимавшие препараты, подавляющие их иммунитет, а такие препараты обязательны при трансплантациях, гематологических заболеваниях, иммунодефиците, например ВИЧ - относятся к группе риска. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний, тяжелой гипертонии или хронических заболеваний легких могут вызвать крайне тяжелые осложнения, поэтому таким пациентам тоже назначают прием Paxlovid.

Однако, новое лекарство от компании Pfizer не сочетается с большим количеством привычных нам препаратов, от статинов до гипотензивных средств. Поэтому, каждое назначение этого противовирусного препарата согласовывается не только семейным врачом и врачом-инфекционистом, но и клиническим фармацевтом. Иначе, вместо ожидаемой пользы он может нанести непоправимый вред здоровью пациента. И поэтому лечение препаратом может быть начато только после того, как пациенту объяснили его значение и последствия, и его письменное согласие было получено и задокументировано в медицинской карте. По мнению экспертов Первого медицинского центра Тель-Авива, именно большое количество несочетаемых с Paxlovid лекарств и является одной из основных причин, почему этот препарат не продается и не будет продаваться в аптеках.

Если медицинский консилиум подтвердил, что пациент может и должен получать противовирусное средство, его данные вносятся в специальный реестр Министерства здравоохранения и курьер больничной кассы (сам пациент ведь находится в карантине!) доставляет необходимое количество таблеток и четкую инструкцию по приему прямо домой.

Курс комплексного лечения заключается в приеме двух препаратов дважды в день: принимается одномоментно 2 таблетки препарата Nirmatrelvir и 1 таблетка Ritonavir и рассчитан на 5 дней, не более. На курс, таким образом, приходится ровно 30 таблеток.

Еще очень важно начать лечение противовирусным препаратов в первые 5 дней заболевания. Этот срок отсчитывается от момента появления первых симптомов или, если их нет, от момента получения положительного теста. Если же прошло больше пяти дней, применение этих препаратов совершенно бессмысленно.

При приеме препарата возможны побочные эффекты: слабость, тошнота, понос, боли в животе и утомляемость.

Стоит отметить, то это не единственный препарат, который весьма эффективен при легком и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции. В стационаре наравне с Паксловидом применяется Ремдесивир, оба препарата обладают хорошей и одинаковой эффективностью при назначении в первые 5 дней болезни. При этом, Ремдесивир вводится внутривенно и применяется при стационарном лечении. А новый препарат выпускается в виде таблеток и может применяться пациентами в домашних условиях. И это существенно снижает нагрузку на систему здравоохранения Израиля, что особенно важно при лавинообразном заражении штаммом Омикрон.

Есть и несколько противопоказаний, помимо интеракций с другими препаратами, которые ограничивают применение Paxlovid. Препарат не назначают пациентам младше 12 лет, вес должен быть не менее 40 кг, есть ряд медицинских ограничений, связанных с показателями крови. И самое важное: препарат не показан при беременности, поскольку нет еще достаточно информации о риске возникновения врожденных дефектов или влиянии его на плод.

Самое же главное, что хотелось бы отметить в заключение. Препаратов для лечения мало, не всем они показаны, да и не на всех хватит.

Поэтому, пока самым эффективным средством для снижения рисков тяжелого течения заболевания или, что еще страшнее, летального исхода остается вакцинация. И если вы еще не приняли решение о прививке – подумайте еще раз, посоветуйтесь с грамотным врачом, взвесьте все возможные риски. Соблюдайте правила социальной дистанции и личной гигиены.

Берегите себя и своих близких!