Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе

Радикалы и конспирологи используют "ковидные" протесты в Европе (все фото в тексте: GettyImages)

Обязательным атрибутом пандемии коронавируса стали уличные протесты против карантинных ограничений во многих странах Европы и мира. О том, как борьба против локдауна объединила обывателей с радикалами, конспирологами и борцами против вакцинации – в материале РБК-Украина.

Самым запоминающимся событием первого этапа пандемии в Украине стали столкновения в Новых Санжарах. Тогда местные жители пытались не пустить в свой город эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев. Но после этого каких-то массовых уличных волнений, связанных с пандемией, в Украине не было.

Периодически проходили отдельные акции протеста против карантинных ограничений, например, с участием предпринимателей. Но в основном свое недовольство антивирусными мерами властей украинцы выплескивали в интернете.

В мире, и в первую очередь, в Европе, ситуация сложилась по-другому. Уже много месяцев в разных странах проходят протесты против локдауна, на пике собирая десятки тысяч участников. Уличные столкновения с полицией и массовые аресты на этих акциях стали вполне привычным делом.

По сути, за это время сформировалось целое антикарантинное движение. В нем сплелись различные конспирологические теории, ковид-диссидентство, антивакцинаторские настроения и активность радикальных групп, в основном ультраправого толка.

Благодаря пандемии, ограничениям и повышенному вниманию СМИ ко всему, что связано с коронавирусом, сторонники различных маргинальных теорий получили отличный шанс привлечь к себе беспрецедентное внимание.

Конспирологический союз

После введения в Нидерландах комендантского часа 22 января в стране начались массовые протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией. Протестующие, в основном молодежь, атаковали камнями и коктейлями Молотова, полиция отвечала водометами и слезоточивым газом.

В ряде городов были разбиты витрины магазинов и остановки общественного транспорта, остановлено ж/д сообщение, в городке Урк даже подожгли центр тестирования на COVID. Общий счет задержанных пошел на сотни человек. По сообщениям полиции, это были самые крупные беспорядки в стране за последние сорок лет.

В октябре прошлого года, после очередного ужесточения карантинных мер, беспорядки прокатились и по многим городам Италии. Тогда же в ответ на введение комендантского часа в Испании протестующие устроили погром в центре Мадрида.

С прошлого сентября регулярные протесты, обычно заканчивающиеся арестами десятков человек, проходят в разных городах Великобритании. В конце августа одна из многотысячных акций в Берлине закончилась попыткой прорыва к зданию немецкого парламента и сотнями арестов.

Протесты периодически случались и в других странах Европы, США, Канаде, Аргентине, Австралии, Индии, Кении и т.д. – фактически, на всех континентах. Впрочем, большинство акций не были особо многочисленными и носили мирный характер.

На протестах против локдауна обычно собирается очень пестрая публика. В первую очередь, это те, кто непосредственно страдает от ограничений: сотрудники и владельцы кафе-ресторанов-отелей, прочих заведений сферы услуг, магазинов, туристических компаний. Выходят на улицы и родители, обескураженные закрытием школ и детских садиков.

Но настоящим раздольем антикарантинные акции стали для сторонников различных конспирологических теорий. На протестах в Европе замечали борцов с масочным режимом, который, по их мнению, унижает достоинство человека.

Есть здесь и отрицатели пандемии как таковой, не верящие в опасность коронавируса. Естественно, нашлось место и адептам теории искусственного происхождения COVID-19 – как биологического оружия, направленного на уничтожение целых народов или "контроль за населением".

Были заметны многочисленные плакаты, предупреждающие об "опасности чипирования" и 5G-связи. Достается от протестующих и основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу, которого "обвиняют" в попытке взять человечество под свой контроль.

Конечно, активно во всем участвуют и противники вакцинации как таковой и вакцин против коронавируса в частности – пандемию они нередко трактуют как бизнес-проект больших фармацевтических компаний.

Наконец, на некоторые европейских акциях была замечена символика сторонников QAnon. Это конгломерат конспирологических теорий, в основе которого – вера в борьбу экс-президента США Дональда Трампа против всемирного заговора педофилов-сатанистов. Несмотря на абсолютную абсурдность теории, она набирает популярность прежде всего в США, ее симпатики уже есть даже среди членов Конгресса. Как отмечают европейские медиа, QAnon проникает и в страны ЕС, адаптируясь к местным реалиям.

В ряде стран есть и национальные особенности антикарантинных протестов. Например, в австралийском штате Виктория среди участников акций заметны сторонники теории о том, что все законодательство штата, принятое с 1975 года, нелегитимно – поскольку не было лично подписано британской королевой Елизаветой ІІ. Следовательно, и карантинные ограничения выполнять никто не обязан. А в Италии в причастности к радикализации протестов полиция обвинила преступную группировку Каморра.

Время радикалов

Но наиболее заметными на акциях по всей Европе являются сторонники радикальных политических взглядов, в первую очередь, ультраправых (хотя и леворадикалы также много где отметились). Конечно, именно они, а не оставшиеся без работы официанты, встревоженные родители или противники вакцинации, обычно стоят за переходом многих протестов в агрессивное русло, вплоть до прямых столкновений с полицией. Потому именно радикальные группировки по итогам акций получают основное внимание со стороны СМИ.

С закрытием границ тема борьбы с мигрантами, одна из ключевых для европейских ультраправых, отошла далеко на второй план. Потому на знамя они взяли идеи борьбы с карантинными ограничениями, которые, по их мнению, бессмысленны, вредны, несправедливы и антинародны.

Ультраправые применяют весьма популярную среди радикальных групп практику "захвата" чужих акций. Пользуясь политической аморфностью и неорганизованностью большинства "обычных" протестующих, небольшая, но идейная и сплоченная группа может быстро выдвинуться на первые роли во всем движении.

Летом прошлого года правительство Великобритании выпустило целый отчет, посвященный тому, как экстремистские группы любого толка используют пандемию в своих интересах. Причем речь шла в первую очередь не об уличных акциях, а о пропаганде, в основном в интернете.

"Краткосрочные и долгосрочные последствия пандемии могут создать благоприятные условия для экстремизма. Экстремисты будут пытаться капитализировать социально-экономические последствия COVID-19 для того, чтобы в длительной перспективе провоцировать нестабильность, страх и разделение в Великобритании", – говорится в отчете.

В документе приводятся и конкретные примеры того, как пандемию используют в идеологических целях. К примеру, одна из британских неонацистских группировок призывала больных коронавирусом специально заражать им евреев и мусульман. В свою очередь, радикальные исламисты продвигали тезисы о пандемии как божественном "наказании" для коллективного Запада, параллельно утверждая, что за всем стоит британская власть, которая хочет навредить мусульманскому меньшинству.

Авторы отчета констатируют: во время пандемии гораздо более заметными стали адепты различных конспирологических теорий, от антивакцинаторских до антисемитских. И нередко они объединяются на популистской платформе противостояния политическому истеблишменту и государству, которые якобы выступают против интересов "простых людей".

"Граждане Рейха"

Среди всех европейских стран антикарантинное движение наиболее укрепилось в Германии, где оно даже приобрело более-менее организованный характер. Первые акции там начались еще в прошлом апреле, а в конце лета и осенью количество участников отдельных мероприятий доходило до 40 тысяч человек.

Примечательно, что с самого начала протестов в них прослеживался российский след. Ряд их лидеров, из числа праворадикальных конспирологов, открыто симпатизируют политике Владимира Путина и выступают на прокремлевских пропагандистских ресурсах Russia Today и Sputnik.

Борцы с карантином даже оформились в партию под названием "Сопротивление 2020", которая позже превратилась в "Партию массовой демократии". Помимо борьбы с карантинными ограничениями, ее платформа очень размыта и сводится к обещаниям "сделать Германию снова нормальной" и укрепить прямую демократию. Ее лидеры говорят, что в ряды партии записалось уже до 100 тысяч немцев, хотя на самом деле речь скорее идет о таком количестве ее симпатиков в соцсетях.

Другая группа, играющая одну из ключевых ролей в немецких протестах – "Querdenken 711" (что можно перевести как "нешаблонное мышление"). Ее лидер Михаэль Бальвег осенью пытался баллотироваться в мэры Штутгарта, но без малейшего успеха. Движение описывает себя как демократическое и не склонное к любому экстремизму, но по факту в многочисленных демонстрациях "Querdenken" радикальные группировки всех мастей принимают самое активное участие – и именно они обычно провоцируют уличные беспорядки.

Заметную роль в антикарантинных акциях в Германии играют представители движения "рейхсбюргеров". Это общее название для множества мелких групп, которых объединяет непризнание легитимности нынешних немецких властей, иногда – отказ платить налоги и подчиняться другим требованиям государства. Себя они считают гражданами Германского рейха, существующего в границах 1937 года. Кто-то из них печатает собственные "деньги", кто-то провозгласил себя "королем Германии".

Долгое время вся эта фрик-активность всерьез не воспринималась властями, до тех пор, пока "рейхсбюргеры" не начали переходить от слов к закупке оружия и подготовке к реальным преступлениям. Начиная с 2016 года между ними и полицейскими случились несколько столкновений, в том числе с летальным исходом. В 2017 году правоохранители в нескольких землях Германии накрыли группировку "Кельтский друид", которую обвинили в подготовке терактов против евреев и мигрантов из исламских стран.

Протесты против коронавирусных ограничений стали для "рейхсбюргеров", в принципе не признающих действующую в стране власть, отличной площадкой для пропаганды своих идей. Общая численность сторонников движения, по оценкам немецких властей, достигает почти 20 тысяч человек. В земле Баден-Вюртемберг спецслужбы официально взяли антикарантинное движение "Querdenken" под особый контроль – как раз в связи с активностью "рейхсбюргеров" и подобных групп и общей радикализацией протестов.

Впрочем, говорить о том, что подобные движения смогут всерьез влиять на национальную политику Германии и других европейских стран, не приходится. К примеру, популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", высказывавшей одобрение антикарантинным протестам, за время пандемии упала с 15 до 9%.

Большинство немцев, наоборот, в целом поддерживают курс власти и понимают необходимость карантинных ограничений. Как и их временный характер – после окончания пандемии протесты естественным образом сойдут на нет. А кроме этого, их лидерам фактически нечего предложить широким массам избирателей. Но пока ограничения остаются в силе, золотая пора радикалов и конспирологов по всей Европе продолжается.