Право лечить: Минздрав обяжет украинских врачей получать индивидуальные лицензии

Министерство здравоохранения намерено реформировать устаревшую систему квалификации врачей. Команда и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун предлагает отменить аттестацию медиков и предоставлять докторам индивидуальные лицензии сроком на три года. Без такого разрешительного документа врачи не смогут заниматься медицинской практикой. Но для его получения медики должны будут подтвердить свою компетенцию и сдать экзамены, а выдавать лицензии на работу будет новый орган - Лицензионный совет. Медики инициативу министерства поддерживают, но уже сейчас видят в реформе возможные риски для украинской медицины.

Каждому врачу - по лицензии

Министерство здравоохранения в ближайшие пять лет намерено реформировать действующую систему аттестации врачей, заменив ее индивидуальными лицензиями. Проект "Концепции профессионального лицензирования врачей" ведомство обнародовало на официальном сайте. "Система аттестации должна остаться в прошлом. А вместо нее - появится прозрачная, четкая, независимая система лицензирования, максимально доступная для пациента, которая будет реагировать на некомпетентность врачей", - поясняют в Минздраве.

Сейчас в Украине для того, чтобы стать врачом нужно получить диплом о высшем медицинском образовании, специализацию и сертификат врача-специалиста. Его выдают аттестационные комиссии при вузах и учреждениях последипломного образования, присваивая и подтверждая категорию квалификации медиков. Всего таких категорий три: первая, вторая и высшая. Они присваиваются в зависимости от стажа работы и полученных знаний, и необходимы врачу для карьерного и зарплатного роста.

По данным Минздрава, к концу 2017 года в медучреждениях, которые относятся к сфере управления ведомства, работало около 152 тыс. докторов, включая интернов. Из них более 70% медикам (кроме интернов) была присвоена какая-либо категория из трех. Максимальное количество врачей (57%) получили высшую категорию квалификации. В Минздраве уточнили, что за последние три года ее присваивают докторам все чаще. "Но квалификационные категории и качество медицинской помощи не обязательно соотносятся между собой. Большое количество врачей высшей категории, скорее, свидетельствует не о высоком профессионализме, а о том, что у многих получивших ее стаж работы превышает десять лет. Аналогичный вывод можно сделать и о двух других категориях", - уточняется в документе Минздрава.

Как получить лицензию врача

Вместо присвоения квалификационных категорий чиновники предлагают врачам получать лицензии, дающие право на медицинскую практику, двух видов - ограниченную и полную. Для того, чтобы получить полную лицензию сроком на три года доктор должен будет сдать единый квалификационный экзамен "Крок 3", который позволит оценить уровень профессиональной компетенции врача на третьем курсе обучения в вузе и на этапе выпуска из интернатуры. После резидентуры врач должен сдать еще один экзамен, подтверждающий его право на получение полной лицензии.

Интернатура и резидентура - этапы последипломного образования врача. Во время интернатуры врач еще продолжает обучение, не имея права принимать клинические решения самостоятельно, а в резидентуре - по согласованию со своим руководителем. Врачу-резиденту Минздрав будет выдавать ограниченную лицензию, которая позволит ему практиковать исключительно в том медучреждении, где он проходит резидентуру. Все решения такого медика должны быть подкреплены подписью доктора, имеющего полную лицензию. "Вопрос о том, какой орган будет в первый раз выдавать полную лицензию, еще обсуждается. Как вариант, рассматривается также, что этим органом может быть и Минздрав", - уточнила РБК-Украина советник министра здравоохранения Младена Качурец.

Каждые три года врачи должны будут подтверждать соответствие лицензионным требованиям, и продлевать срок действия разрешения на осуществление медицинской практики. Для этого репутация врача и его история деятельности будут проверяться, в том числе с рассмотрением поступивших на доктора жалоб от пациентов.

Одним из ключевых требований для продления лицензии будет наличие у врача достаточного количества баллов "непрерывного профессионального развития" (НПР). Такие баллы предлагается начислять медикам за участие в образовательных семинарах, тренингах и конференциях. При этом врач сможет сам формировать индивидуальную образовательную программу.

Система начисления баллов за непрерывное профессиональное развитие врача закреплена соответствующим постановлением правительства, которое вступило в силу в конце марта этого года. По словам Младлены Качурец, сейчас Минздрав совместно с врачами разрабатывает критерии и порядок начисления таких баллов. При отсутствии проблемных ситуаций в практике и наличии достаточного количества баллов НПР лицензия врачу будет продлеваться автоматически. Если же баллов не хватает, то заниматься медицинской деятельностью доктор не сможет до тех пор, пока не наберет их необходимое количество.

Продлевать полные лицензии или приостанавливать срок их действия будет отдельный орган - Лицензионный совет. Его состав из тридцати врачей будет утверждать Минздрав на пятилетний срок. Критерии, по которым будут избраться члены совета, чиновники планируют разработать совместно с ассоциацией медиков и иностранными экспертами. Последние также смогут стать членами конкурсной комиссии, которая будет отбирать членов Лицензионного совета, а также претендовать на членство в этом органе.

Младена Качурец рассказала РБК-Украина, что сейчас рассматривается несколько вариантов организации работы совета таким образом, чтобы он успевал рассматривать все лицензионные дела. "Сейчас эти предложения финализируются. И после того, как концепцию утвердит правительство, будет разработан отдельный законопроект, регламентирующий порядок и механизм работы Лицензионного совета", - уточнила она. При этом в Минздраве планируют, что после окончательного введения в стране системы лицензирования совет станет саморегулирующейся организацией врачей, а членство в ней - условием для осуществления практики.

Переход к самостоятельному регулированию, по подсчетам чиновников, должен состояться ориентировочно - не раньше 2024 года. До этого времени, по словам Качурец, Минздраву необходимо разработать профильный закон "О лицензировании врачебной профессии в Украине", а с момента его принятия предусмотрен переходной период на пять лет. Сейчас чиновники рассматривают два варианта подтверждения квалификации медиков - автоматически предоставить лицензии всем аттестованным врачам или провести определенный экзамен. Впрочем, пока в Минздраве не готовы говорить о том, сколько средств потребуется на реализацию этой реформы. По словам Качурец, финансово-экономические расчеты будут готовы, когда в стране будет принята соответствующая законодательная база.

Что говорят о реформе врачи

Медицинская отрасль инициативу Минздрава о замене системы аттестации профессиональным лицензинрованием поддерживает. Врачи говорят, что действующая система - крайне неэффективна. "Она устроена таким образом, что если что-то случается, она начинает выгораживать виновного и не позволяет его выявить, - поделился с РБК-Украина директор сети медицинских клиник ilaya Алексей Шершнев. - Если врачи будут понимать, что за ошибки, которые они могут совершить, нарушив протокол лечения, они понесут ответственность, то доктора будут более ответственно относиться к лечению пациентов. Лицензирование повысит уровень справедливости в медицине, а хорошие врачи только выиграют от этого".

А врач-консультант детской неврологии в медцентрах Киева и Харькова Евгений Кадук считает, что "культивация работников с категориями приводит не к повышению эффективности и качества их работы, а лишь к росту необоснованных расходов государственного и местных бюджетов на выплату зарплат для таких сотрудников".

"По сути, врачи проходят аттестацию для повышения категории только из-за того, что это дает прибавку к зарплате. Если бы этого не было, то никто туда не ходил бы. Я полностью поддерживаю, что эту систему надо сломать", - уверен президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, назвав действующую систему аттестации врачей "полной профанацией, над которой все смеются", а курсы повышения квалификации - "просто местом для приятного времяпрепровождения".

Кроме того, доктора надеются, что с введением лицензирования врачи смогут учиться современным методикам лечения и повысить компетенцию до уровня признанных международных практик. "Выпускники медицинских вузов получают знания, зачастую уже устаревшие. В Украине не успевают вносить в учебные планы методики, которые советуют применять американские и европейские ассоциации врачей. Рекомендации обновляются раз в год, иногда - раз в три года. Поэтому мы отстаем по уровню знаний врачей, в лучшем случае, на три года, а, в худшем случае - по некоторым дисциплинам на еще большие сроки. Хочется надеяться, что после введения лицензирования эта проблема постепенно исчезнет", - сообщила медицинский директор по взрослому населению сети клиник "Добробут" Татьяна Аникеева.

Но, несмотря на то, что медики согласны с необходимостью реформы, концепция ее проведения уже вызывает нарекания. "Я ничего хорошего не вижу в том, каким образом пытаются сломать действующую систему. Для начала нужно принять все необходимые протоколы лечения, создать независимые ассоциации по врачебным специальностям, которые принимали бы участие в лицензировании, а также должны быть четко прописаны правила лицензирования", - уверен Радуцкий.

"Минздрав Украины, выступая с инициативой внедрения лицензирования врачей, пытается построить "потемкинские деревни". То, что они предлагают, называется сертификацией, и она уже существует в Украине. Каждый врач после окончания вуза получает сертификат врача-специалиста. По сути, назвать сертификат лицензией много ума не надо", - возмутился замглавы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного товарищества Олег Мусий. По его мнению, лицензирование врачей должно относиться к компетенции не Минздрава, а исключительно самоуправляемых организаций.

Новая система не сможет заработать в нашей стране, уверен Мусий, пока в Украине не принят закон о саморегулирующейся организации врачей: "С неба упадет эта организация? Какое право имеет Минздрав решать, что Лицензионный совет станет частью самоуправляемой организации? Это - узурпация власти!". Депутат также рассказал изданию, что на рассмотрении профильного комитета Рады сейчас находится проект закона о врачебном самоуправлении. По его словам, "за основу этого документа взят соответствующий закон Польши, а также опыт работы самоуправляемых организаций в Украине, в частности, адвокатуры".

Помимо проблем организационных и управленческих, существует риск дефицита высококвалифицированных кадров. Татьяна Аникеева пояснила, что сейчас у многих врачей, достигших преклонного возраста или работающих в сельской местности, скорее всего, недостаточно знаний для оказания медпомощи на уровне современной науки.

Согласно ее опыту работы с врачами, если в Украине при выдаче лицензий будут установлены жесткие требования к профессиональным знаниям, то порядка 60% докторов могут не получить лицензию. "Поэтому в некоторых регионах может не оказаться врачей, которые будут иметь право оказывать медпомощь. Эту проблему можно решить, к примеру, проведением выездных тематических курсов, онлайн конференций, которые можно будет проводить в течение пятилетнего переходного периода, - уточнила Аникеева. - Я бы не сказала, что низкий уровень знаний у врачей сложился из-за того, что они не хотят дополнительно обучаться. Зачастую у врачей просто нет свободного времени для этого". К тому же, государственные и коммунальные клиники не мотивируют врачей учиться, считает эксперт.

Вызывает у медиков вопросы и кратность подтверждения лицензии раз в три года. По мнению Евгения Кадука оптимальный срок - не чаще чем раз в пять лет: "В принципе, если подтверждать лицензию даже раз в 10 лет, то существенно на отрасли в нашей стране это не отразится".

При этом, параллельно с лицензированием, необходимо ввести в стране и обязательное страхование профессиональной ответственности врачей, говорит Михаил Радуций. "Это нужно для того, чтобы врач понимал, что за его спиной стоит страховая компания, которая будет отстаивать его права. В Украине зачастую сложно доказать совершил ли врач ошибку, из-за которой его могут лишить права заниматься врачебной деятельностью после введения лицензирования. Чтобы не срабатывал "фактор кумовства", в цивилизованных странах садятся за стол две страховые компании, представляющие интересы врача и пациента, и решают, была ли совершена ошибка, и кто виноват в той или иной ситуации. Сейчас идет перекос в сторону пациентов - это может привести к тому, что в нашу профессию больше никто не захочет идти", - уверен он.