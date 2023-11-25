Повторні виплати і повернення додому. Що зміниться для переселенців в Україні

Переселенців в Україні чекає багато нововведень. Кабмін удосконалив порядок виплат та вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку. Наприклад, тепер після деякого часу проживання за кордоном можна звертатись за виплатами в Україні, якщо не отримували їх раніше.

Що зміниться переселенців ВПО в Україні найближчим часом, у колонці для РБК-Україна розповідає головний юрист з питань стратегічного судочинства БФ “Право на захист” Юлія Науменко.

Довідка переселенця і фінансова допомога. Що зміниться для ВПО в Україні

21 листопада 2023 року Постановою Кабміну внесли зміни до Порядку обліку внутрішньо переміщених осіб та Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Вказані зміни не враховують всі рекомендації благодійних, громадських організації, але несуть позитивні зміни, спрямовані на повернення осіб з-за кордону, підтримку евакуйованих осіб з зони бойових дій та підтримку осіб, які мають ознаки вразливості.

Що саме зміниться – давайте проаналізуємо детальніше.

В Постанові нормативно закріпили тези про те, що на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи не мають права особи, які перемістилися в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, перелік яких затверджений Мінреінтеграції.

Факт знищення або пошкодження (до ступеня непридатності для проживання) житлового приміщення тепер може бути підтверджений як відомостями з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (за технічної можливості), так і органом місцевого самоврядування, або обласною державною (військовою) адміністрацією.

Фото: ВПО отримуватимуть фінансову допомогу ще три місяці після дати завершення бойових дій. Раніше виплати припинялися на наступний місяць

Однією з позитивних моментів внесення змін щодо виплати допомоги на проживання є те, що виплата допомоги на проживання ВПО припиняється лише через три місяці з дати визначення для території, з якої відбулось переміщення, завершення бойових (можливих бойових) дій або тимчасової окупації (раніше допомога припинялась наступного місяця).

При цьому в разі повернення особи до місця свого проживання, допомога припиняється з наступного місяця після повернення.

Постановою передбачено можливість отримання допомоги на проживання особам, які до 1 вересня 2023 року отримували допомогу на проживання і її виплата була припинена в разі переміщення з території, на якій оголошена обов’язкова евакуація після 1 серпня 2023 року.

Така допомога передбачена як для осіб, яких евакуює обласна державна (військова) адміністрація, так і для осіб, які евакуювалися самостійно та/або за допомогою благодійних, громадських організацій.

Варто зазначити, що в разі евакуації самостійно та/або за допомогою громадських, благодійних організацій особа має повідомити про це адміністрацію телефоном/поштою/засобами електронного зв’язку (за технічної можливості з накладенням кваліфікованого електронного підпису), а адміністрація приймає рішення щодо включення особи, яка евакуювалася самостійно, до списку осіб, які евакуюються.

Фото: У разі повернення особи до місця свого проживання, допомога припиняється з наступного місяця після повернення (Getty Images)

В той же час по тим особам, які евакуюються обласною державною (військовою) адміністрацією, списки евакуйованих щотижня надсилаються до Мінсоцполітики адміністрацією. До введення вказаних положень особи, які повернулись до покинутого місця проживання, проте потім були евакуйовані, отримували відмову в призначенні допомогу на проживання, оскільки звертались за нею не в перше.

Також право на повторне призначення допомоги мають особи, які повернулись до покинутого місця проживання, проте після припинення виплат в особи було знищено або пошкоджено (до ступеня непридатного для проживання) житлове приміщення, а також особи які повторно перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які включені до переліку територій після 1 грудня 2023 року.

Крім того, постановою передбачено можливість отримання допомоги на проживання особам, які повернулись з-за кордону, і вперше звертаються за призначенням допомоги, на підставі особисто поданої заяви не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну.

При цьому всі вказані категорії ВПО мають відповідати майновому цензу, встановленому в Постанові від 20 березня 2022 р. № 332 ще в редакції від 31.07.2023 року.

Новою Постановою для продовження отримання допомоги на проживання також встановлений обов’язок ВПО щодо працевлаштування, або реєстрації як фізичної особи — підприємця, або взяття на облік фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, або подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності/мікрогранту/гранту на створення або на розвиток власного бізнесу/ваучера на навчання або набуття статусу безробітного протягом трьох місяців з дня призначення допомоги.

Фото: Передбачене отримання допомоги на проживання особам, які повернулись з-за кордону, і вперше звертаються за призначенням допомоги (Getty Images)

Вказані вимоги не застосовуються до певного переліку осіб, наприклад, таких як одна особа зі складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років, або доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно), або виховує малолітню дитину, що навчається онлайн (повністю або частково), у разі документального підтвердження, або особи з інвалідністю I чи II групи та ряд інших.

Позитивним кроком є скасування проведення перевірок місця проживання ВПО, які проходять військову службу за умови підтвердження сплати військовою частиною (роботодавцем) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування шляхом проведення обміну даними Пенсійного фонду України або наданої довідки про проходження служби у військовій частині (з використанням засобів поштового/електронного зв’язку).

Також згідно з новою редакцією Постанови переклад документів, які підтверджують підстави поважності перебування за кордоном більше 30 днів підряд чи 60 днів протягом шестимісячного періоду, можуть посвідчуватись не лише нотаріусом, а і самим перекладачем за наявності відповідної кваліфікації, що трохи зменшує вартість витрат на такий переклад для ВПО.

Крім того, допомога на проживання припиняється з моменту смерті особи, або визнання людини безвісно відсутньою, або оголошення померлою. А надмірно сплачені родичам кошти з моменту смерті особи мають бути повернуті.