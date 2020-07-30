Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия

В конце июля в Украине произошло два захвата заложников (фото: 5facebook com SecurSerUkraine)

Июль 2020 года оказался по-настоящему "горячим" для мирных украинских городов. Вооруженные захваты заложников в Луцке и Полтаве, серия взрывов в публичных местах Киева вывели на первый план старую проблему неконтролируемого рынка оружия в стране.

Как неоднократно судимые террористы с психологическими проблемам смогли не только без проблем приобрести гранаты, автоматическое оружие и взрывчатку, но и воспользоваться ими – в материале РБК-Украина.

В Киеве возле метро "Шулявская" 17 июля прогремел взрыв у входа на станцию, пострадали трое случайных прохожих. Через несколько дней, 21 июля, самодельная взрывчатка была найдена около метро "Минская". Правоохранители смогли ее вовремя обнаружить и провести контролируемый подрыв. В ночь на 27 июля на Подоле в подъезде жилого дома взорвалось самодельное устройство мощностью 600 грамм тротила в эквиваленте.

Параллельно в двадцатых числах июля в Украине случилось сразу два захвата заложников. В Луцке террорист Максим Кривош (псевдоним "Плохой") более 12 часов удерживал полный автобус пассажиров, угрожая гранатами и автоматическим оружием, а в Полтаве автоугонщик Роман Скрыпник взял в заложники полковника полиции. Правоохранителя удалось освободить, а злоумышленник сбежал и до сих пор скрывается от силовиков.

Объединяет эти истории не только то, что правоохранители оперативно установили личности подозреваемых, но и то, что практически всех террористов ранее судили по тяжким статьям. Это обстоятельство, впрочем, не помешало им собрать весь необходимый арсенал оружия, чтобы держать в страхе жителей мирных городов.

Руководители правоохранительных органов и эксперты единодушно признают, что ситуация с оборотом оружия в стране тяжелая и быстро ее исправить невозможно.

Проблема без решения

Доступность оружия на "черном рынке" негативно влияет на общую криминогенную ситуацию в стране и снижает авторитет правоохранительных органов, считают в Офисе генпрокурора. Руководитель ведомства Ирина Венедиктова в середине июля провела координационное совещание с силовиками именно по проблеме большого количества вооруженных преступлений.

Несмотря на общее снижение статистики в текущем году, незаконный оборот оружия вырос в Волынской, Житомирской и Черниговской областях. Также участились случаи применения "огнестрелов" в Киевской, Житомирской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Венедиктова отметила, что противодействие таким преступлениям "недостаточно эффективно". Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, прямо указал на основной канал поставки оружия в мирные города.

"Не открою секрет, если скажу, что именно военнослужащие и правоохранители являются очень часто поставщиками оружия и взрывчатки с фронта на мирную территорию", – заявил он.

Министр отметил, что только по официальной статистике с начала войны на Донбассе было украдено и потеряно более 78 тысяч единиц различного оружия. "Практически все оно находится в незаконном обороте", – добавил глава МВД.

Только с начала текущего года изъято около двух тысяч гранат, 616 "огнестрелов" и 101 гранатомет. Открыто почти 3,5 тысячи уголовных производств по фактам незаконного оборота оружия.

Боевое оружие вывозят с фронта на продажу (фото: 2facebook com SecurSerUkraine)

При этом "месячники" добровольной сдачи оружия, по словам руководителя Национальной полиции Игоря Клименко, теряют свою эффективность. По его мнению, это связано с тем, что добровольно сдав "смертоносные игрушки", гражданин хоть и освобождается от уголовной ответственности, но по нереабилитирующим обстоятельствам, а значит, считается судимым.

"Очевидно что при таких условиях количество желающих сотрудничать с правоохранителями уменьшается, а "черный рынок" оружия пополняется новыми предложениями", – резюмировал он. Клименко считает, что этот законодательный изъян необходимо оперативно исправить.

Министерство обороны признает факт причастности военных из зоны АТО/ООС к торговле оружием. Начальник Военной службы правопорядка Игорь Криштун сообщил, что только в прошлом году по таким фактам было начато около 400 уголовных производств.

Чтобы не допустить вывоз оружия на мирную территорию при выходе из зоны боевых действий на блокпостах и вокзалах дежурят 17 совместных патрулей силовиков. Они проверяют каждого военного, покидающего зону ООС. За последние два года удалось изъять около 20 единиц оружия, 158 гранат и 15 тысяч боеприпасов.

После июльских событий в Луцке, Киеве и Полтаве Министерство внутренних дел намерено усилить контроль за оборотом оружия, заявил РБК-Украина замминистра Антон Геращенко. "Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", – отметил он.

При этом Геращенко уточнил: то, откуда луцкий террорист Кривош и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие, должна установить Служба безопасности Украины, которая ведет расследование.

Легкая покупка

Когда, где и у кого дважды судимый Максим "Плохой" Кривош купил гранаты, автомат и револьвер – ни его защита, ни правоохранители пока сказать не могут.

"Он это оружие приобрел. Официально ли он это сделал? А как можно официально купить боевое оружие? Он говорит, что купил его и достаточно давно, то есть, не перед самими этими событиями в Луцке", – сообщил РБК-Украина адвокат луцкого террориста Сергей Тиможинский.

Киевские подрывники пошли другим путем. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сказал РБК-Украина, что они не покупали бомбы, а сами изготавливали их из "общедоступных элементов".

"Это взрывчатка не из штатных подразделений (силовых органов, – ред.) и не заводского производства. Они собирали ее из элементов, которые есть в свободной продаже", – отметил он.

Действительно, покупка как составляющих, так и готового оружия не является большой проблемой в Украине. В открытую функционируют несколько анонимных телеграм-каналов, предлагающих купить, например, пистолет Макарова за 500 долларов.

Автоматическое оружие стоит гораздо дороже. Так, осужденный в июле текущего года радиотелеграфист 65-го мобильного госпиталя Сергей Писляков и его четверо сообщников в зоне ООС торговали автоматами Калашникова по 800-900 долларов за штуку.

В феврале-марте в поселке Часов Яр (Донецкая область), где находится штаб ООС, они провернули четыре сделки по продаже оружия. За 23 тысяч гривен они продали автомат Калашникова и 60 патронов, за 34 тысяч гривен покупатель получил не только АК, но и две гранаты с боевым запалом, за 52,9 тысяч гривен бонусом к автомату шла взрывчатка гексоген.

Кроме того, военные продали за 9,9 тысяч гривен гранату, патроны и выстрел к гранатомету. Осужденный солдат получил наказание в виде одного года и трех месяцев в дисциплинарном батальоне.

В абсолютном большинстве случаев осужденные за незаконный оборот оружия получают условные сроки. Только в июле суды вынесли более 155 приговоров по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Преимущественно подсудимые говорят, что нашли смертоносные предметы в лесопосадках и оставили себе "на память" или с целью самозащиты.

В то же время, например, предприниматель из Харьковской области Владимир Толстых признался суду, что взял гранату в качестве залога у своего знакомого, которому одолжил тысячу гривен. За это харьковчанин получил три года тюрьмы условно.

"Есть только один путь – ломать этот "бизнес-процесс", убирать спрос. Как только мы уберем спрос, предложение физически будет вынуждено уменьшиться", – сказал о "черном рынке" глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии РБК-Украина.

Он уверен, что принятие закона об оружии выведет этот рынок "в белую" и существенно снизит незаконный оборот. Тяжелое вооружение, пулеметы, автоматы и гранаты, по его мнению, государство должно выкупать у населения, а не пытаться изъять, угрожая уголовной ответственностью.

Слабый надзор

В случае с "июльскими террористами" бывший руководитель уголовного розыска, полковник милиции Валерий Кур критикует действия правоохранителей как до, так и во время указанных инцидентов.

В частности, он обращает внимания, что подозреваемые были ранее судимы за тяжкие преступления (Скрыпник – четырежды судим, Кривош – дважды, один из "киевских взрывателей" был осужден за убийство, – ред.), а значит, должны были состоять на учете в полиции. Этот надзор не позволил бы им беспроблемно купить оружие и начать подготовку к новым преступлениям.

"И луцкий и полтавский террористы должны были состоять на учете в полиции. Должна была ими заниматься служба профилактики, а она сегодня фактически развалена. А если они все-таки стояли на учете, то подтверждается мнение основной массы населения, что преступность фактически "крышуется" правоохранителями", – сказал Кур в комментарии РБК-Украина.

Количество преступлений с нелегальными "стволами" растет (фото: twitter com AvakovArsen.jpg)

Эффективная превентивная деятельность полиции, в первую очередь участковых инспекторов, по его словам, смогла бы дать правоохранителям всю необходимую информацию о подготовке рецидивистов к новым преступлениям. Кур также удивлен поведением полицейских, которые общались с захватчиками, в частности, в полтавском инциденте.

Крайне слабую работу правоохранительных органов в этом направлении отмечает и эксперт Георгий Учайкин.

"Никаких проблем у человека с психическими отклонениями и даже дважды судимого нет для того, чтобы купить не только оружие, но взрывчатку на черном рынке. Тут вопросов нет, но вопросы в следующем: каким образом осуществляется контроль (правоохранителями, – ред.) за этими процессами, кто за это отвечает и кто в конце концов будет нести за это хоть какую-то ответственность?", – добавил он.

С проблемой широкого оборота нелегального боевого оружия, по сути, сталкивались все страны, на территории которых проходили вооруженные конфликты. Другой вопрос, что на седьмой год войны Украина все так же далека от решения этой проблемы. И все чаще этим пользуются как рядовые граждане в бытовых конфликтах, так и террористы для достижения своих целей.