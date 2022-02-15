Политическое "бронирование" и центры теробороны. Как Львов готовится к угрозе вторжения войск РФ

В последние дни тема вероятного полномасштабного вторжения России актуализировала вопросы территориальной обороны украинских городов. С 1 января 2022 года даже заработал соответствующий закон. О том, как украинские города готовятся к сопротивлению российской агрессии – разбираемся на примере Львова.

Из-за угрозы вторжения российских войск Львов еще в конце ноября начал подготовку к развертыванию территориальной обороны. Сейчас Львовский горсовет уже утвердил план действий если Россия развернет на территории Украины полномасштабную войну.

Среди них – обучение жителей боевым умениям и предоставлению домедицинской помощи, развитие оборонной инфраструктуры, поддержка материально-технического обеспечения батальонов, которые будут работать во Львове и на территории области. Всего во Львовской области должны заработать семь таких подразделений теробороны.

Во время открытия центра рекрутинга теробороны во Львове (фото: city-adm.lviv.ua)

Кроме того, время от времени львовян и всех желающих зовут на обучения, чтобы подготовиться к возможным боевым действиям. Также вероятно для поднятия морально-патриотического духа львовские чиновники публикуют фото с оружием в руках.

В частности, среди прочего, подобными фотографиями делился заместитель городского головы Андрей Москаленко, рассказывая о выборе снаряжения для стрелковых тиров львовских школ. Мэр Львова Андрей Садовый также делился фотографиями с занятий в стрелковом тире вместе с семьей.

Однако большинство львовских чиновников имеет так называемое бронирование, которое предполагает не только освобождении от призыва в случае мобилизации. В связи с последними законодательными нововведениями, лица с таким бронированием не имеют возможности даже заключить контракт с территориальной обороной, который предусматривает участие в военных сборах и учениях в свободное от основной работы время.

Что такое "бронирование" военнообязанных

Бронирование военнообязанных, находящихся в запасе, осуществляется в мирное и в военное время с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлено мобилизационные задания (заказы), в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных заданий (заказов), в соответствии с перечнями должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию на период мобилизации и на военное время. Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Списки "забронированных" работников ежегодно готовят соответствующие аппаратные отделы и присылают в военные комиссариаты. Во Львове, как и в большинстве других городов, к "забронированным" должностям относится городской голова, первый заместитель и те из чиновников, кто отвечает за критическую инфраструктуру города. В частности, это касается и Андрея Садового и его заместителей Андрея Москаленко и Любомира Зубача. Об этом свидетельствует письмо, датированное еще 2019-м годом, в котором в военный комиссариат передаются удостоверения о бронировании вышеупомянутых лиц – для уничтожения.

Также в распоряжении РБК-Украина оказался документ, датированный мартом 2020 года, на котором стоит подпись Марты Литвинюк, которая 15 лет проработала управляющей делами исполкома ЛГС, до момента назначения на эту должность Натальи Алексеевой. В нем говорится о получении бронирования от призыва для Сергея Кираля, бывшего народного депутата от "Самопомочи", который после поражения этой политсилы на парламентских выборах 2019 года (где "Самопомочь" набрала 0,6%) трудоустроился в Львовском городском совете на должности бизнес-омбудсмена.

Примечательно, что должность секретаря городского совета, которая в большинстве европейских стран является второй по важности после городского головы, бронированию от призыва не подлежит. Вероятно, потому, что секретаря выбирают городские депутаты, а не решением мэра. Таким образом, ни Анатолий Забарило, который был секретарем в 2015-2020 гг., ни Маркиян Лопачак, который стал секретарем в новой каденции, не были "забронированы" от призыва. По крайней мере мы не нашли никаких документов, которые свидетельствовали бы об обратном.

В то же время недавно первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил, что написал заявление на вступление в территориальную оборону Львова. Впрочем, как стало известно, Москаленко по состоянию на сегодня имеет "бронирование", которое не позволяет ему проходить службу даже в силах резерва. Мог ли он не знать этого? Учитывая то, что о таких "бронированиях" для него известно по меньшей мере с 2018-го года, очевидно что не мог.





Львовские чиновники

Анализируя информацию о должностных лиц ЛГС, которые были "забронированы" учитывая их важность для функционирования города, фигурирует также фамилия Олега Дроздова. По состоянию на начало марта он возглавлял Управление финансового контроля Львовского горсовета. И именно на этой должности его постигло подозрение в вымогательстве неправомерной выгоды с предпринимателя для успешного решения вопроса относительно тендера на ремонт улицы.

Имеет бронирование также депутат Львовского горсовета от фракции "Самопомощь" Юрий Лукашевский, который параллельно успевает также возглавлять департамент городской агломерации. От призыва в армию он был освобожден по статье 78, в которой идет речь о таких причинах, как травма головного мозга или контузия.

Также "забронированными" являются все руководители районных администраций и их заместители. В частности, и.о. председателя Франковской районной администрации города Львова Игорь Савка, который сам же и предоставил военному комиссару заполненный бланк для зачисления себя на специальной воинский учет. В прошлом году похожее письмо к военному комиссару присылал Орест Тимчишин, который обращался по бронированию к призыву для себя, а также для Савки, который на тот момент был его заместителем.

Среди "забронированных" должностных лиц можно выявить как руководителей ЛКП, так и работников отдельных отделов Львовского городского совета. Насколько сильно именно их работа является критически важной для функционирования города, судить сложно. Среди них есть также ведущие специалисты отдела коммунального хозяйства, отдела государственного реестра избирателей и других организаций ЛГС, функции которых, на первый взгляд, не напрямую связаны с критической инфраструктурой.

Программа национального сопротивления

Напомним, во Львове программу национального сопротивления разработали лишь на 8-м году войны, 28 января 2022-го. В частности, к этой инициативе побудила позиция большинства депутатов во Львовском городском совете. Ведь за предыдущую каденцию городского головы, этого сделано не было.

"Очевидно, мы проиграли войну, первую войну в истории независимой Украины. Давайте не вдаваться в иллюзии – это поражение", – говорил тогда городской голова Андрей Садовый в своем видеообращении.

Более того, известно, что еще не так давно, летом 2019 года, депутаты Львовского горсовета инициировали постановление, которое предусматривало выделение из городского бюджета по 25 тысяч гривен каждому жителю Львова, который идет служить на контракт в Вооруженные Силы. Это постановление объединила представителей разных фракций, в частности, ее авторами были Маркиян Лопачак ("Свобода"), Петр Адамик ("Европейская солидарность") и ныне уже покойная Елена Пасевич, которая впоследствии из фракции "Самопомочь" присоединилась к "ЕС".

В 2019-м, это решение пришлось принимать буквально с боем. Какие же новые обстоятельства заставили руководителей города все-таки обратить внимание на вопросы национальной обороны? Возможно, парламентские выборы, которые состоятся уже в 2024 году? Тем более, что немало аналитиков пророчит досрочный роспуск Рады.

Заметим, что, учитывая распространение штамма "Омикрон", заседание городского совета, на котором эту программу должны поддержать депутаты, так и не состоялось. В то же время, уже стало предварительно известно о планах окружения городского головы относительно этой программы. В частности, из собственных источников мы узнали, что как специалистов для обучения сотрудников Львовского городского совета не планируют привлекать волонтеров или добровольцев или даже медиков из львовских больниц. Для этих услуг уже привлекли "мальтийскую службу помощи", а будут оплачивать их отдельно для каждого департамента городского совета. Речь может идти о 50 тыс. грн за услуги по обучению домедицинской помощи для каждого отдельного департамента ЛГС.

Исходя из этого возникает впечатление, что национальная оборона во Львове может создаваться по образцу других проектов, которые реализует власть, как, например е-билет, строительство мусороперерабатывающего завода и многие другие. Всех их объединяет крайне долгая продолжительность, срыв дедлайнов и постоянная потребность во все большем дополнительном финансировании.

Да и, в принципе, сам факт того, что средства налогоплательщиков уже тратят на программу, которую еще не утвердили депутаты, представляется по меньшей мере странным.

Что говорят ветераны

По мнению Андрея Антонищака, советника командующего Национальной гвардии Украины и координатора 1-го батальона оперативного назначения НГУ, вопрос территориальной обороны абсолютно не касается городских чиновников и находится вне их компетенции.

"Каждый должен заниматься своим делом. Если начнется война, их не возьмут ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в тероборону. Я бы посоветовал чиновникам ЛГС, особенно Садовому, внимательно прочитать закон о нацпротиве. Там черным по белому написано, что за формирование тероборони отвечает председатель ОГА совместно с командиром бригады", – заявил Антонищак.

По словам председатель фракции ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, который в 2014 году, сдав депутатский мандат в Верховной раде, пошел в армию, пиар с оружием во Львове связан с элементарным непониманием местными чиновниками нужд военных. Ведь никто из них не имеет боевого опыта.

"С морально-этической точки зрения, я убежден, что в органах местной власти и государственной могут работать только те люди, которые служили в Вооруженных Силах. Яркий пример – Израиль. Кто не служил, платит большие налоги и не может быть кандидатом на выборные должности. Потому что когда местная власть не понимает потребностей военных, то это сложно", – говорит он.

Среди прочего, эксперт упомянул также и мораторий на российский культурный продукт, который принял Львовский областной совет, несмотря на сопротивление отдельных сред. Заметим, что городской совет подобных инициатив даже не рассматривал.

"Яркий пример – Львовский областной совет прошлого созыва едва принял решение о запрете русскоязычного культурного продукта. Когда украинские военные слышат на улицах Львова песни, под которые их и их собратьев пытали, – это нормально? Между тем власть самого патриотичного Львова не хочет выделить средства для социализации ветеранов. Я беру только маленькие штрихи. Ведь это факт – люди, которые не воевали, не понимают ветеранов. А значит наша львовская власть нас не понимает", – объясняет свободовец.

Оба наших собеседники также прокомментировали идею чиновников за счет львовских налогоплательщиков обустроить полигон для учений территориальной обороны неподалеку Грибовицкой свалки.

"С точки зрения морально-этической и прагматической, – это нонсенс. Существуют нормы, которые позволяют стрелять нарезным оружием: должно быть не менее 3,5 км до жилья. А там 1,5 км. Это же элементарные вещи, которые должен знать человек. Таких специалистов у городской власти нет, и они больше озабочены временным хайпом, а не планомерной подготовкой жителей общины", – объясняет Руслан Кошулинский.

Советник командующего Национальной гвардии Андрей Антонищак, в свою очередь, выразил сомнение в том, нужен ли такой полигон на самом деле. Особенно учитывая традицию львовских чиновников затягивать реализацию любых проектов, которые со временем все больше и больше дорожают.

"Зачем тратить деньги? Полигон есть в Верещице и Яворове. Слишком далеко? – Есть в Раковке. У нас есть полигон с техникой в Золочеве в бригаде. Сделаем вам выезд, пожалуйста. С питанием, со всем. Научим вас как стрелять, так и воевать. Это относительно тех, кто захочет научиться стрелять или оказывать первую медицинскую помощь", – говорит он.

Более того, по словам Антонищака, ранее не замечали, чтобы городской голова Львова был привлечен к какой-то существенной помощи воинам.

"Приведу пример. Я, как советник командующего НГУ, во всеуслышание пол года назад обратился к Андрею Ивановичу. Поскольку НГУ является одним из крупнейших плательщиков налогов (мы платим только во Львове 50 млн), хочу, чтобы львовяне знали, что во время войны только Львов не возвращает (а есть же указ президента) определенные средства Национальной гвардии Украины. Как правило, нам возвращаются от 20 до 30%. Как это происходит: в каждом городе или области есть определенные программы. Название которых разное, но суть одна: НГУ получает обратно часть уплаченных налогов. Ведь улучшение бытовых условий, ремонты текущие и тому подобное – на это надо деньги. Единственный самый патриотичный город с самым патриотичным мэром этого не делает", – резюмировал он.