Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса

Зеленский маневрирует в ситуации с Беларусью (фото: Офис президента)

Осторожная позиция Украины по ситуации в Беларуси, особенно на контрасте с жесткой линией Евросоюза, вызвала много критики внутри страны. Призвав белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и пойти на диалог с обществом, официальный Киев так и не заявил о своем непризнании президентских выборов 9 августа. Почему украинская власть заняла такую позицию и каких шагов от нее можно ожидать дальше – в материале РБК-Украина.

События в Беларуси очень быстро вышли в топ как минимум европейской повестки дня. Даже несмотря на летний отпускной период и общую бюрократическую неповоротливость Евросоюза, реакция на массовые протесты после выборов 9 августа и их жестокое подавление властями последовала довольно скоро.

Уже 11 августа ЕС признал, что белорусские выборы не были свободными и справедливыми, осудил "непропорциональное и неприемлемое насилие" против протестующих и заговорил о персональных санкциях. 14 августа было решено не признавать официальные результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко одержал победу с результатом в 80% голосов.

19 августа по итогам внеочередного дистанционного саммита Евросоюз окончательно отказался признать белорусские выборы и призвал провести новое голосование. От белорусских властей в очередной раз потребовали найти мирный выход из политического кризиса и начать диалог с протестующими. Запущен и процесс подготовки персональных санкций против белорусских чиновников и силовиков.

Западные соседи Беларуси, Польша и страны Балтии, с первых дней кризиса заняли еще более жесткую позицию. В первую очередь, это касается Литвы, которую с Беларусью связывает многовековая совместная история. Еще 14 августа литовский президент Гитанас Науседа заявил, что его страна более не считает Лукашенко легитимным главой белорусского государства. А 19 августа его и вовсе объявили персона нон-грата в Литве, вместе с тремя десятками других белорусских чиновников.

Дело принципа

На этом фоне позиция Украины выглядит гораздо более осторожной. 10 августа президент Владимир Зеленский призвал белорусские власти прекратить применение силы и освободить всех задержанных. Глава МИД Дмитрий Кулеба вместе с литовским и польским коллегами выступил с аналогичным заявлением, подчеркнув свою готовность стать посредником в решении конфликта.

Протесты в Беларуси набирали ход, появились первые жертвы и новые свидетельства жестокости белорусских силовиков. Следовательно, и заявления европейских стран в адрес Лукашенко становились все жестче. Украина же в основном лишь призывала стороны конфликта к "мирному диалогу" и "прекращению насилия против мирных протестующих".

Причиной такой осторожности чаще всего называли историю с задержанными в Беларуси незадолго до выборов боевиками ЧВК Вагнера. Украина отправила официальный запрос на их экстрадицию и, вероятно, не хотела обострять ситуацию. Но 14 августа "вагнеровцев" передали России. Причем украинскую сторону об этом даже не уведомили – о таком решении Минска в Киеве узнали из сообщения пресс-службы российской Генпрокуратуры.

Украина просила об экстрадиции "вагнеровцев" из Минска (фото: sputnik.by)

Параллельно Лукашенко начал регулярно упоминать Украину среди стран, которые якобы разжигают в Беларуси гражданский конфликт и прямо вмешиваются в ее внутренние дела. "Украина, ее руководство, приказывают нам провести новые выборы", – заявил белорусский президент 16 августа.

Естественно, ни о каком "приказе" относительно выборов со стороны Украины речи вообще не было. "Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси", – заявили в МИД 14 августа. 17 августа было решено отозвать украинского посла Игоря Кызыма "для консультаций" в связи с "недопустимыми действиями Минска".

Но вот чисто политические аспекты белорусского конфликта в Киеве комментируют весьма обтекаемо. "МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе. Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси", – заявили в дипломатическом ведомстве 15 августа, не вдаваясь в конкретику.

Подобная аккуратность Киева на фоне жесткой линии Евросоюза вызвала немало критики внутри самой Украины. "Если уже не хотелось занимать какую-то определенную позицию в этой истории, тогда надо было бы вообще воздержаться от комментариев, заявив, что "мы изучаем ситуацию", – сказал РБК-Украина дипломат и экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Наши заявления настолько обтекаемые, что они по сути ни о чем. Позитива это не несёт. Ничего смертельного, но и ничего, что вызывает уважение. Но со временем нам все же придется определиться, какой сигнал мы хотим продемонстрировать миру", – добавил он.

Критики в основном оперируют двумя аргументами. Первый – чисто ценностный. Украинцы в своей новейшей истории дважды выходили на Майданы, как раз отстаивая свое право на честные выборы, демократию и свободы. И поддержать соседний народ в таких же устремлениях – дело принципа.

Власть критикуют за выжидательную позицию по ситуации в Беларуси (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Второй момент – прагматичный. Если Киев и дальше хочет добиваться от Евросоюза продолжения санкций против РФ за ее агрессию против Украины, то было бы логично солидаризироваться с Брюсселем по вопросу Беларуси. Ведь в обоих случаях речь идет о нарушении общепринятых в цивилизованном мире норм, стандартов и правопорядка.

"Наша позиция непоследовательная. Страны ЕС и НАТО пошли одним путем в оценке ситуации в Беларуси, а мы пошли в другую сторону. Они расценят это так, что мы говорим и пишем одно, заявляя о евроинтеграции, а потом делаем другое", – объяснил изданию экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

Уязвимая позиция

Линию поведения в отношении Беларуси разрабатывают в Офисе президента, а не в МИД, подтвердили собеседники издания в обеих структурах.

"Мы находимся в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз, чем к примеру, Германия. У нас с одной стороны – Донбасс, с другой – Крым, с третьей – Молдова с Приднестровьем, а на севере – больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком – Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", – отметил РБК-Украина источник в ОП.

По его словам, на Банковой видят прямую связь между позицией Украины в отношении белорусского конфликта и действиями РФ, в частности, на Донбассе. И резкий "наезд" на Лукашенко может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей. "Лукашенко, уходи! – такого мы заявить не можем", – добавили в ОП.

В свою очередь, собеседник издания в дипломатических кругах выделил несколько возможных вариантов реагирования Украины. Это отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, заморозка работы различных двусторонних групп, приостановка сотрудничества по вопросам экстрадиции.

Последнее было бы, по сути, зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев", при том что белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, чем наоборот. А вот идея с отзывом посла, по мнению собеседника, несет и негативные моменты – возможно, ему лучше бы оставаться в Минске, собирать информацию на месте, в том числе и от коллег-дипломатов.

Отношения Украины и Беларуси "стали на паузу" (фото: president.gov.by)

Но на Банковой уверяют, что с информированностью о происходящем в Беларуси проблем и так нет. А любое сотрудничество с Минском на государственном уровне, в том числе и по масштабным экономическим проектам, сейчас объективно поставлено на паузу. "Там сейчас просто не с кем договариваться, они не знают, какие у них всех перспективы", – сказал источник.

Еще один важный аспект, который часто поднимается в Украине в контексте белорусских событий – судьба минских переговоров в Трехсторонней контактной группе. Из-за пандемии коронавируса они уже много месяцев проходят в дистанционном формате, хотя привязка к месту, хотя бы на символическом уровне, остается. В своих заявлениях все участники ТКГ регулярно упоминают о "минском формате" и "минских переговорах".

По информации издания, вопрос переноса площадки для переговоров по Донбассу сейчас прорабатывается украинской властью. Глава украинской делегации Леонид Кравчук в одном из недавних интервью упомянул Швецию как возможное место для переговоров.

Пока что этот вопрос носит сугубо предварительный характер, ведь для любого изменения в формате переговоров потребуется согласие РФ. А в Беларуси россияне, в том числе и российские спецслужбы, фактически чувствовали себя как дома – в Швеции или любой другой европейской стране обстановка будет уже совершенно другой.

Таким образом, пока что политика Украины в отношении белорусского кризиса будет строиться на призывах к власти обходиться без насилия и идти на диалог с протестующими. Кроме того, Киев будет давать понять, что выборы 9 августа он не признает, но при этом подбирая формулировки.

Впрочем, по словам собеседника на Банковой, многое зависит от дальнейших заявлений белорусской власти в отношении Украины. Если градус абсурдных обвинений в адрес Киева будет нарастать, официальная позиция Украины тоже может стать более жесткой, вплоть до солидаризации с позицией Евросоюза.