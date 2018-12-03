Покупатель имущественного комплекса ПАО НСЗ "Океан": Корабелы вернутся домой, в родной Николаев

Фото: Игорь Волошин

Сегодня в Николаеве на открытых торгах был продан целостный имущественный комплекс ПАО НСЗ "Океан", находящего в ликвидации. Покупателем стала компания ООО "ТД "Аннона" из Николаева. Директор и единственный владелец компании – Игорь Волошин. Сразу после оглашения результатов торгов, мы попросили его про блиц-интервью.

- Вы только что купили целостный имущественный комплекс ПАО НСЗ "Океан". Что дальше?

- Если вы про планы на предприятие, то потенциала ПАО НСЗ "Океан" достаточно для развития и судоремонта, и судостроения. Будем двигаться по всем этим направлениям.

Главное, что теперь завод в украинских руках. Многолетняя спецоперация-многоходовка "друзей Путина" по развалу украинского судостроения путем, в том числе, уничтожения ПАО НСЗ "Океан" провалилась. Предприятие вырвано из "лап" представителей государства-агрессора.

- Переименовывать "Океан" будете?

- А зачем? Этот бренд известен далеко за пределами Украины и, как я понимаю, не подлежит принудительной "декоммунизации".

- Когда вы решили, что купите "Океан"?

- Как только узнал, что завод в ликвидации и может быть продан на открытых торгах. Для рожденных в Николаеве "Океан" – не просто предприятие. Это часть истории города корабелов. Без преувеличения.

- Почему не регистрировались на торгах раньше?

- Ожидал снижения цены и собирал гарантийный взнос. 116 млн грн гарантийного взноса – существенная сумма, не находите?

- На фото, опубликованных на сайте Николаевского горсовета 24 октября 2018 г., вы встречаете японскую делегацию на территории ПАО НСЗ "Океан". Что вы делали на заводе до покупки?

- Ровно то, что вы видели на фото. Встречал японскую делегацию.

- Я имею в виду, в качестве кого вы встречали иностранную делегацию?

- В качестве директора ООО "ТД "Аннона". 28 марта 2018 года решением комитета кредиторов имущество ПАО НСЗ "Океан" было передано к ООО "ТД "Аннона" по договору.

- Это было ваше личное решение?

- Повторюсь: это было решение комитета кредиторов. Понимая, какие затраты придется нести моей компании, я был не в восторге от этого решения. Выступить против - тоже не мог. Как глава комитета кредиторов я обязан защищать интересы кредиторов. На сборах кредиторов в 2016 году я пообещал трудовому коллективу, что не дам их в обиду. Я не мог включить заднюю 28 февраля 2018 и сказать – не хочу, не буду. Я взял на себя эту ответственность.

- Вы говорите так, будто совсем не хотели этого.

- А вы бы горели желанием, не входя в права собственности, брать ответственность за предприятие, разворованное "ответственными хранителями", которые сами доводили предприятие до банкротства, и полтора последних года "хозяйничали" на территории? Хотя сумму недостачи имущества на 40 миллионов мы узнали только в мае 2018, уже в феврале было очевидно – завод разворовывался где только можно. Например, были спилены крепления кранов… Ценное оборудование просто резали на металл.

- Какую роль в покупке завода сыграл ваш дядя Василий Капацына?

- Самую непосредственную. Мне нужен был диалог с будущими партнерами, которые заинтересованы в восстановлении судоремонтного потенциала предприятия. Василий Николаевич помог наладить этот диалог.

- Диалог с кем?

- С европейским бизнесом. Который понимает потребность рынка в мощностях для качественного судоремонта по хорошим ценам.

- Кого вы имеет в виду?

- Имена и названия компании я не имею права называть.

- Скажите хотя бы страну?

- Из Скандинавского региона.

- В чем суть вашего партнерства? Они дали денег на покупку завода?

- Если вы про собственно деньги на покупку завода – то я отвечу так: "Океан" куплен за украинские, а если точнее, николаевские деньги. Это проект николаевцев для Николаева. Ради Николаева и его жителей.

- Тогда зачем вам иностранные партнеры?

- Как я уже сказал, мы планируем развивать судостроение и судоремонт. Только чтобы восстановить потенциал завода – в "Океан" нужно вложить, по самым скромным оценкам, миллиард. Не гривен. Такие инвестиции возможны вместе с нашими европейскими партнерами. Они готовы.

- Цена покупки целостного имущественного комплекса составила 122 млн грн. Чьи требования будут удовлетворены?

- Насколько я помню цифры, это точно покрывает долги ПАО НСЗ Океан перед трудовым коллективом. Наверное, это самое главное в текущей ситуации – люди получат заработанное годами честного труда на родном заводе.

- Вернемся к миллиарду, который нужен для приведения завода "в форму". Допустим, вы его привлечете. Кому работать? Украинцы не верят в украинское судостроение, что подтверждает Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова, который провалил вступительную кампанию 2018 года – студентами 1 курса дневного отделения университета в этом году стали всего 331 человек.

- А вы бы верили в возрождение судостроения на ПАО НСЗ Океан, когда на ваших глазах с территории завода вывозят грузовики оборудования и везут сдавать на металлолом? Вместо того, чтобы строить и ремонтировать корабли – завод превращают в контрабандный порт? Так что я понимаю тех молодых людей, которые в 2017 и 2018 годах не пошли в корабелы. Но я бы не был так пессимистичен. Думаю, уже в ближайшие годы мы можем увидеть другие отчеты о вступительных компаниях.

- Даже если так, к вам на завод эти специалисты смогут прийти через 4-5 лет, и их нужно доучивать. Кем будете перекрывать кадровый голод?

- Николаевцами, которые сегодня зарабатывают в судостроение на европейских верфях. Тысячи моих земляков были вынуждены стать "заробитчанами". Когда они поймут, что достойные деньги можно заработать на "Океане", многие вернутся и будут работать в родном городе.

Будем просить ваше и другие СМИ про поддержку. Давайте выйдем с призывом, например, "Корабел, вернись домой. Тебя ждет семья, работа и зарплата". Напишете так? Обязательно напишите. Слово в слово. И другие напишут. И корабелы вернутся домой, в родной Николаев.