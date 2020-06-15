В поисках министра: куда кадровый тупик придет реформу образования

Совет ректоров

Украинская система образования, как и многое другое в стране, оказалась не готова к карантину, вызванного пандемией коронавируса. Во многом из-за этого, а также по причине других накопившихся задолго до карантина проблем в сфере, президент провел встречу с руководителями ведущих университетов страны и подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине.

"Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, в частности относительно финансовой автономии учреждений высшего образования, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в правительстве намерены сосредоточиться не только на высшем образовании. В ближайшее время будут проведены также встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования.

В то же время, региональные Советы ректоров выражают обеспокоенность по поводу недостаточного уровня сотрудничества Министерства образования и науки с образовательным сектором, и поприветствовали предстоящую смену руководства ведомства.

По словам президента, столь долгая задержка с назначением министра связана с отсутствием кадров. Однако, по мнению основателя лицея "Гранд" Владимира Спиваковского, проблема в том, что во власти просто не знают, что министру вменить в обязанность. А в ситуации, когда полноценного руководства в ведомстве и подавно нет – министерство то и дело попадает в неоднозначные ситуации.

Какие же действия министерства вызывают наибольшее недовольство?

Видимость работы

Министерство образования и науки создает видимость деятельности по адаптации учебного процесса в карантин, тогда как реальных действий предпринято не было, считают представители высших учебных заведений, комментируя видеоконсультацию заместителя министра Егора Стадного в мае, посвященную проведению экзаменов и зачетов в условиях пандемии COVID-19.

"Мы это все и так делали. Государственную аттестацию уже провели в магистратуре. Скоро начнется сессия. Работы и тесты принимаем в Moodle уже лет пять. Но до карантина эта была дополнительная опция. Лекции читаем в Teams. То есть у нас проблем с дистанционным обучением и так не было", - сказал профессор одного из ведущих вузов Киева.

Представитель технического университета также отметила медлительность профильного министерства в разработке рекомендаций.

"Карантин ввели 12 марта, рекомендации разослали 14 мая. В условиях молчания министерства мы сами находили варианты дистанционного обучения. Думаю, что так поступило большинство учебных заведений. Эти рекомендации - просто создание видимости работы", - считает он.

То же самое, по мнению преподавателя, и в отношении готовящихся изменений в постановление правительства, касающееся возобновления посещения учебных заведений студентами.

В то же время, по словам замминистра Стадного, рекомендации МОН, действительно, могут быть актуальны не для всех вузов, да и в целом, что министерство не должно заниматься организацией проведения зачетов.

Фото: Егор Стадный (facebook.com)

"Понимаю, что для части (учебных) заведений сессия, например, уже началась и мы, возможно, немного опоздали, но напоминаю, что тут роль министерства скорее рекомендовать, а не заниматься непосредственно организацией проведения зачетов, экзаменов или защиты", - добавил он.

Стоит отметить, что это не первый случай провальной коммуникации министерства с представителями учебных заведений. Ранее в Министерстве образования в прямом эфире решили ответить на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов. Однако, не смогли найти ответы на множество насущных вопросов, в чем честно признался Стадный.

"В условиях такой напряженной ситуации к ответам никто не готов... Все происходит пробами на практике", - признался замминистра.

Так, отвечая на обращения от творческих вузов с просьбой дать разъяснение, как проводить выпускные экзамены, которые невозможно организовать дистанционно (например, оркестровую игру) Стадный заявил, что "мы (руководство МОН, - ред.) не являемся специалистами во всем на свете... Мы хотели бы изучить опыт и не говорить, что это ответственность университетов, хотя на самом деле так и есть, и подсказать посоветовать, что надо сделать в такой ситуации, чтобы не было этого "футбола".

Помимо тотальной неготовности работников профильного министерства реагировать на новые вызовы и оказывать помощь в организации учебного процесса в столь сложный для всех период, в ответ на просьбы вузов разработать и утвердить механизм надежной идентификации студентов при проведении аттестационных экзаменов и защиты дипломных работ онлайн, в МОН не нашли ничего лучше, как рекомендовать им самостоятельно выбирать форму идентификации и программное обеспечение, и призвать студентов руководствоваться академической добропорядочностью и не использовать плагиат.

Напомним, в еще одном видеобращении замминистра Егор Стадный советовал выпускникам школ сразу отбросить для поступления "те учебные заведения, в которых дают и берут взятки". При этом, не уточнил, о каких вузах идет речь, как и то, почему МОН не лишает их лицензии и как в принципе намерено бороться со взяточничеством во время вступительной кампании.

Дело в кадрах

В свете сложившейся ситуации, стоит отдельно обратить внимание на ключевых людей министерства, которые влияют на принятие решений и являются ответственными за подготовку сферы образования к новым условиям.

Так, тот же Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун. По данным журналистов, Стадный является последним представителем "команды Квита" в Минобразования, который не намерен оставлять сферу образования без внимания и по-прежнему, так или иначе, влияет на принятие решений там.

Фото: Сергей Квит и Инна Совсун (УНИАН)

О том, что на тот момент глава аналитического центра CEDOS Егор Стадный метит на должность заместителя министра образования и науки, стало известно еще в сентябре прошлого года по данным в его электронной декларации.

Сообщалось, что при формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования он также претендовал на мост министра одновременно с Анной Новосад, которая в результате и была назначена министром, а выходец из грантовой среды – Стадный – стал ее заместителем.

Помимо него заместителями министра также являются Максим Ярмистий, Петр Коржевский и Светлана Даниленко. Первым заместителем является Юрий Полюхович. Стоит отметить, что Полюхович был назначен на должность первого заместителя министра образования также в сентябре прошлого года, и после ее увольнения недолгое время даже был в статусе исполняющего обязанности министра. При этом работу в МОН он совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Теория вместо практики

По словам собеседников издания, в министерстве, несмотря на смену правительства, преимущественно осталась команда Гончарука, представители которой, как и он, являются выходцами из аналитических центров и грантовой среды. Собственно, на первый взгляд, в этом нет ничего плохого, но профильное сообщество призывает ведомство не подменять понятия и развивать не только исследовательскую функцию министерства, но и боле практичные вещи.

К примеру, противоречивую оценку получили действия ведомства касательно сокращенного из-за карантина государственного бюджета на 2020 год, где помимо средств на заработные платы преподавателям университетов и колледжей, стипендий студентам, были сохранены также средства на деятельность Национального фонда исследований – в размере 300 млн гривен. Ранее в МОН также требовали оставить 44,9 млн грн на создание и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся в условиях карантина.

Кроме того, заместитель министра Стадный отмечает, что в последние месяцы в ведомстве также работают над получением льготного кредита от Всемирного банка.

"Получение льготного кредита от Всемирного банка для нас становится жизненно важным. У нас есть официальное письмо поддержки проекта Всемирного банка и предварительное согласие Министерства финансов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения средств", – заявил он.

Стоит отметить, что Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств. И, по мнению замминистра Стадного, грантовое финансирование науки от Национального фонда исследований является "одной из бюджетных программ, которой нельзя пожертвовать".

В то же время, по мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, тот факт, что в Минобразования считают получение кредитов от международных финансовых организации и раздачу грантов одним из главных приоритетов своего ведомства, свидетельствует о недопонимании чиновниками, которые вышли из грантовой среды, своих основных задач.

"Само название Министерства говорит о том, что там должны заниматься повышением качества науки и образования, а не "перерабатывать" или "осваивать" грантовые и кредитные средства. О кредитах должны беспокоиться Минфин и Минэкономики", – считает эксперт.

Однако, отмечает эксперт, мы все время слышим заявления руководства Минобразования, о деньгах, и гораздо реже о том, над чем они работают, какие программы разрабатывают, что будут делаться для повышения качества образования, как согласовываются школьные программы с тем, что студенты будут изучать в высшей школе. По его словам, это не удивительно, ведь "мы имеем дело с командой бывшего премьера Алексея Гончарука, которая перешла в новое правительство — это полностью выходцы из грантовой среды, и они рассуждают на темы, которые им ближе всего — гранты и кредиты".

"Результат такого подхода продемонстрировали телеуроки, где учителя спокойно помещают белых медведей на Южный полюс, Ивана Грозного отправляют на войну с "ливанским орденом", а Австралию у них омывает Атлантический океан”, - подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт также предостерег от коммерциализации науки, которую может повлечь использование кредитных средств. “Гранты и кредиты – абсолютно разные вещи. Гранты – это безвозмездная помощь предоставляемая ученым. А кредитные деньги, которые министерство собирается получить, нужно отдавать, и уже за счет бюджета. К тому же, полученные кредиты (а МОН - не бизнес-организация, а центральный орган исполнительной власти) – это возможное основание для роста стоимости обучения на коммерческих отделениях государственных ВУЗов”, - считает эксперт.

Новые старые кадры

Как стало известно, экс-министр Сергей Квит не только сохраняет влияние на министерство, но и предпринимает попытки реализовать планы по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) и охоте за научным плагиатом. В результате тысячи выпускников высших учебных заведений начнут обращаться с исками к Министерству образованию и науки за нарушение их прав на получение дипломов.

Напомним, в феврале 2019 года Кабинет министров Украины назначил бывшего министра образования и науки Украины Сергея Квита главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования.

В связи с деятельностью агентства ранее уже были скандальные инциденты, в частности, когда НАОКВО предложило исключить директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Ризуна из членов отраслевого экспертного совета. Причиной стали его якобы "мотивированная безынициативность" в вопросе борьбы с плагиатом и "попытки смягчить обстоятельства снятия плагиатных диссертаций".

Фото: Владимир Ризун (lb.ua)

Ризун подобные действия агентства назвал административным давлением и даже заподозрил Квита в коррупции, и призвал "не имимтировать за государственніе средста принципиальность и справедливость". На поддержку Ризуна также выступила значительная часть университетского сообщества.

Кроме того, при Анне Новосад было инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании, в связи, с чем вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, если их образовательные программы не аккредитованы в НАОКВО. Ранее руководитель агентства Квит был инициатором введения аккредитации образовательных программ.

Стоимость аккредитации одной программы в агентстве Квита составляет около 90 тысяч гривен. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром аккредитовать свои программы будут лишены права выдать любые виды дипломов, что создаст почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной только для дипломов гособразца, что признают и в НАОКВО.

Однако в министерстве, в частности, замминистра Стадный нарушение закона "О высшем образовании" от 2014 года трактует это как принудительную процедуру для всех видов дипломов, в то же время, признавая невозможность получения выпускниками документа о высшем образовании.

Обеспокоенность вызывает и еще одно нововведение, которое могу реализовать в министерства, опять же не без участия НАОКВО. В частности, речь идет о лишении ученых степеней "плагиаторов диссертаций". Спорность решения связана с тем, что процедура не детализирована в законе что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на аттестационную коллегию Минобразования. После отставки министра Новосад самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный. Учитывая все вышеизложенное, Квита и Стадного тяжело не заподозрить в конфликте интересов.

В рамках этого нововведения уже был лишен степени доктора наук Петр Ющенко. Так же в НАОКВО подтвердили наличие плагиата в диссертациях замглавы Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, заведующей кафедры философии Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), супруги бывшего вице-премьера Екатерины Кириленко и декана юридического факультета Киевского национального университета Ивана Гриценко, который поддерживал Андрея Мелешевича в борьбе за пост президента Киево-Могилянской академии, а не Марину Ткачук, которую неофициально называли креатурой Квита.

"Коллективы вузов нашей страны — это не подопытные лабораторные мыши. В бурные сегодняшние времена мы не требуем стабильности и понимания. Мы требуем честности, прозрачности и демократичности! Сначала действенные механизмы реализации реформаторских инициатив правительства, их обсуждение (кстати, обсуждение новой формы контракта состоялось, но конкретики о сути показателей там не было и нет), институциональное утверждение, а уже потом воплощение в жизнь", - отметил глава профсоюза Кременчуцкого национального университета Владимр Бахарев.

Стоит отдельно отметить, что драйвером этого процесса в Верховной раде выступала уже ранее упомянутая народный депутат от фракции "Голоса" Инна Совсун, создавшая с Квитом и Стадным грантовый центр CEDOS. Помимо всего прочего, CEDOS также готовит аналитику для Министерства финансов относительно стоимости высшего образования. Традиционно для подобной аналитики использовалась всеобъемлющая информации, которой располагают госорганы. В частности отчеты подведомственных Минфину бюджетных учреждений, таких как вузы, школы, райфинотделы, подразделения Госстата и Госказначейства, а так же министерств и ведомств.

Как бы там ни было, на основе этих данных в МОН предлагали поднять цену на контрактное обучение и привязать ее к стоимости подготовки бюджетников.

"Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12–13 тыс. гривен, нечисты на руку и "подбирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях — вольница, собирайте урожай", - заявил в интервью "Украинской правде" Егор Стадный.

В развитие этих идей постановлением Кабмина №191 от 3 марта 2020 года была введена индикативная цена контракта в процентном отношении от стоимости бюджетного обучения: в 2020 году не менее 60% от средней стоимости подготовки 1 студента–бюджетника (44 тыс. гривен); в 2021 году — не менее 70%, в 2022 — не менее 80%.

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С учетом всего вышеизложенного, процессы реформирования высшего образования в нашей стране все же продолжаются. На днях также стало известно, что власть намерена ускорить проведение образовательной реформы, о чем сообщается в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ).

Среди первоочередных задач запланировано реформирование учебных программ, а также внесение на рассмотрение Верховной рады поправок к закону об образовании, касающихся изменений структуры заработной платы.

Впрочем, пока не изменится процесс отбора кадров и в Министерстве не будет сформирована полноценная команда – вряд ли будет достигнут выход из тупика, в котором оказалась нынешняя система образования.