Почему "скандал на 40 метров" оказался политзаказом

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

За прошедшие два года в Украине построили 6800 километров автомобильных дорог - это существенно больше, чем за все предыдущие годы. И именно из-за увеличения объемов реальной работы все напряженнее борьба за управление ими.

Если в 2018 году в Дорожный фонд поступало 50% акцизов от нефтепродуктов и автомобильного топлива, уже в 2020-м он должен получать 100% соответствующих сборов. Речь идет о десятках миллиардов гривен. По всей видимости, частью такой борьбы стал и один из прошлогодних громких скандалов.

Чуть меньше года назад "Наші гроші" опубликовали расследование о том, что якобы Служба автодорог в Тернопольской области "распилила" полмиллиарда гривен бюджетных средств. Но не просто через подряды, а через внетендерные процедуры.

По версии журналистов, 271 километр дорог, на ремонт которых и выделялись деньги, разделили на участки по 40 метров. Это было сделано для того, чтобы сумма договора не превышала 200 тысяч гривен – необходимый минимум для проведения тендеров, и раздачи господряда "своим" фирмам. Камни полетели в сторону областного автодора, который был формальным заказчиком строительства.

Однако с учетом ряда фактов можно сделать вывод, что на самом деле Тернопольский автодор не имел отношения к разделению дорог. Более того, практика "распила" на небольшие участки вполне обыденная для многих регионов.

Автодор оказался ни при чем

После журналистского расследования Тернопольский автодор стал "притчей во языцех". Схема по "разделу" больших дорог на небольшие участки подавалась едва ли не как "ноу-хау" местного разлива. За автодор взялась Счетная палата, его работой заинтересовались правоохранители.

Впрочем, эксперты, которые решили изучить вопрос, посмотрели на ситуацию под другим углом. Во-первых, какое отношение областной автодор имеет к формированию "объектов" для ремонта, выставляемых на тендер в системе Prozorro?

"Утверждение перечня объектов строительства, реконструкции,... ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения… согласно законодательству входит в компетенцию областной государственной администрации…. предмет закупки определяется по каждому отдельному линейному объекту инженерно-транспортной инфраструктуры", - отмечают юристы украинского офиса одной из крупнейших мировых юрфирм Dentons.

То есть, по словам юристов, Служба автомобильных дорог не имела права на самостоятельное определение предмета закупок (и не делала этого), но имела право на организацию и проведения таких закупок согласно закону о публичных закупках, выполняя распоряжение Тернопольской ОГА.

Фото: выводы юридической компании Dentons

Эти же выводы подтверждают и в Государственной аудиторской службе, которая является главным контролером расходования средств налогоплательщиков. Согласно отчету, озвученном на одном из совещаний по поводу нашумевшего скандала с "разделом" дорог для тендеров, балансодержателем дорог и учреждением, которое осуществило разделение дорог, является Управление капитального строительства Тернопольской ОГА.

Именно его начальник Виктор Кузяк подписывал список "дробленных" дорог, а утверждал – заместитель главы облгосадминистрации Олег Валов. При этом СМИ писали, что ОГА не делится документами со следователями, которые ведут соответствующее уголовное производство.

Фото: выводы Государственной аудиторской службы

Таким образом, служба автодорог по сути была лишь исполнителем поручения ОГА — и находила соответственно исполнителей на указанные отрезки, вне зависимости от их длины или стоимости ремонта.

К аналогичным выводам приходят и эксперты Института государства и права им. Корецкого. По их мнению, тернопольская Служба автодорог не нарушала законодательства, проводя такие госзакупки, поскольку как раз облгосадминистрация отвечает за подготовку списка дорог, и, соответственно, выделяет на это бюджетные средства. Более того, решение ОГА было обязательным для выполнения САД.

Фото: выводы экспертов Института государства и права им. В. Корецкого НАНУ

Кроме того, такие же выводы делает и Счетная палата. Аудиторы отмечают, что нарушения могли иметь место именно со стороны областной госадминистрации.

Фото: выводы Счетной палаты Украины

В судебных решениях по делам, в которых областную Службу автодорог пытались привлечь к административной ответственности, также сказано, что решение по дорогам принимала ОГА. В действиях чиновников Тернопольского автодора состава правонарушения не нашли.

Кроме того, все судебные дела, которые пытались возбудить против менеджеров и бухгалтеров тернопольской Службы автодорог, закрыты с одной формулировкой: "отсутствие в действиях состава административного правонарушения".

Почему именно Тернопольская область?

Вызывает интерес также и повышенное внимание именно к Тернопольской области. По данным Офиса эффективного регулирования BRDO, "разбивка" дорог на множество участков для снижения суммы до "дотендерной" (то есть, менее 200 тысяч гривен) активно применяется по всей Украине.

И Тернопольская область — далеко не лидер этого списка. Его, по объемам выполненных работ по такой схеме, возглавляют Киевская, Харьковская и Днепропетровская области. На Волыни, к примеру, ремонтируемую дорогу разбили на 53 участка с ценой договора как раз до 199 995 гривен. Есть документы, показывающие аналогичные контракты и в Закарпатской области.

Фото: перечень аналогичных тендеров с "дробленными" участками дороги

Такой информационный шум может указывать на то, что ведется некая политическая игра. К примеру, в случае с "дорогами по 40 метров" в Тернополе речь может идти о противостоянии вокруг должности заместителя главы "Укравтодора", который должен был быть назначен именно в период, когда разгорелся "скандал.

Претендентами на должность были глава Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдан Юлик (по результатам конкурса впоследствии стал начальником отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора", пройдя все необходимые проверки) и протеже министра инфраструктуры Владимира Омеляна – глава "Укрдоринвеста" Елена Криворучко, которая была назначена на свой пост после консультаций с международными партнерами.

Громче всех против Юлика выступал как раз Омелян, который даже сравнивал чиновника с Остапом Бендером. Он же требовал от руководителя "Укравтодора" Славомира Новака немедленно уволить Юлика.

После назначения Юлика на новую должность уже весной 2019 года, о "скандале" снова вспоминали СМИ, на что Новак отреагировал, назвав шумиху "политически мотивированной".

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Строительство дорог остается одним из ключевых вызовов и для новой власти. Поэтому при назначении следующего состава правительства президентской партии следует уделить особое внимание тому, чтобы инфраструктурные вопросы не превращались в плацдарм для политических игр.

И сам Владимир Зеленский, и лидеры его партии Дмитрий Разумков и Давид Арахамия заверяли, что профессионализм — приоритет при назначении новых госуправленцев, а сам Кабмин должен стать правительством технократов.

Если же власть на самом деле намерена претворить свои планы в жизнь, то должна выбирать новых госменеджеров на основе опыта и умений, а не закулисных интриг, которые часто превращают СМИ в инструмент устранения неугодных и неудобных конкурентов-специалистов.