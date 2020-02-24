Кто и почему блокирует работу и реформирование Министерства юстиции

Фото: Министерство юстиции Украины (УНИАН)

События последних пяти лет заставили руководство государства обратить внимание на плачевное состояние украинской армии. С каждым годом оборонный бюджет Украины растет и, понятно, что львиная доля бюджета направляется на наиболее необходимые военные расходы: оружие, технику, форму и сопутствующие вещи. Однако, не менее важной статьей расходов является питание военнослужащих.

Реформа системы питания в армии – отдельная история. Уже много было сказано о том, что ненавистную перловку и мясо глубокой заморозки, которое на некоторых складах лежит еще со времен Второй мировой войны, наконец заменят современными блюдами. Однако, до сих пор фактическая ситуация не изменилась. А местами даже стала хуже.

О том, кто и как наживается на поставках продуктов сомнительного качества в солдатскую столовую и почему это стало возможным из-за недостатков в реформировании Министерства юстиции Украины – детальнее РБК-Украина.

Легким взмахом руки мех превращается в... консервы

Начиная с 90-х годов одним из основных поставщиков продовольствия для украинской армии была фирма из Киевской области "Хутровик", деятельность которой координировала Татьяна Глиняная. На то время не было открытых тендеров, а все контракты заключались напрямую, как и было в случае с Глиняной, которая имела, судя по всему, налаженные связи в министерстве обороны.

Впрочем, со временем появились и другие компании, некоторые из которых по своей специфике были более похожи на фиктивные или фирмы-прокладки. Одной из таких фирм считают ООО "Визит" депутата Белоцерковского райсовета Романа Березюка. Учредителями компании является Ирина Угол и Елена Березюк, жена Руслана Березюк. Директором фирмы была Татьяна Глиняная, мать жены Березюк. Однако запомнилось предприятие не этим, а достаточно громким коррупционным скандалом.



Как писало "Зеркало недели", в 2015 году при получении взятки был задержан начальник управления тыла логистики Нацгвардии. Взятку в размере 232 тыс. грн чиновник получал от руководителей фирмы "Визит" за содействие в победе на тендере на поставку мясных консервов для Нацгвардии.

Впрочем, это не помешало, уже 10 марта Министерству обороны Украины по результатам тендера заключить с ООО "Визит" соглашение на поставку консервов на сумму 5,38 млн грн. В целом же, за период с августа 2016 года по июнь 2017 года, компания заключила 12 договоров на допорогових закупках.

Как результат, согласно расследованию "Наших грошей, "Хутровик" продолжил выстраивать империю с поставки продуктов в армию. Семье Березюк к началу 2011 года принадлежало "Укрпродакорд ОР", что входило в пул поставщиков питания армии, сформированный за время руководства в Министерстве обороны Михаила Ежеля. В конце 2008 года "Укрпродакорд ОР" стало одним из учредителей Ассоциации пищевых предприятий "Армия", которое с тех пор неизменно возглавлял Иван Сикунда, в 90-х - начале 2000-х известный как начальник Главного продовольственного управления тыла Министерства обороны Украины.

Кроме того, в разные годы компанию связывали с "Статпостач", "Жилье-Альянс", "Алавер-Буд" - все они так же фигурировали в государственных закупках. Например, соучредителем "Статпостачу" был Роман Березюк, а впоследствии фирму возглавила Людмила Цилицкая.

В принципе, зная реалии украинского бизнеса, можно предположить, что некоторые из этих фирм неплохо зарабатывали на поставках продуктов для армии, а часть принимала формальное участие в тендерах, создавая видимость честной конкуренции.

Компании-поставщики

Впрочем, в тендерах появлялись и другие компании, чаще всего новосозданные. Вероятно, с такой целью создавалась и ООО "Премиум Финанс Групп", руководителем которой значится Николай Дешпетко. Своего времени Дешпетко возглавлял уже упомянутую фирму "Укрпродакорд ОР", которую связывают с Татьяной Глиняной.

Фирма достаточно длительное время успешно выигрывала тендеры на поставку продуктов в армию. Впрочем, позже были созданы ООО "РКГ" и ООО "Актив Компани". Складывается впечатление, что фирмы создавались, чтобы портить настроение конкурентам и обжаловать результаты тендеров. Но получилось несколько иначе.

Так, 30 декабря в Prozzoro была подана жалоба с авторизованной электронной площадки на действия заказчика о нарушении законодательства и установлении заказчиком дискриминационных требований в объявлении о проведении процедуры закупки от заявителя ООО "Актив компани". В этот же день жалоба была отозвана жалобщиком. Позже на сайте появилась новая жалоба на действия заказчика о нарушении законодательства и установлении заказчиком дискриминационных требований в объявленные о проведении процедуры закупки от нового жалобщика: ООО "РКГ". К жалобе было приложены те же документы, которые были приложены к жалобе ООО "Актив компани".

По состоянию на 2 января 2020 обе жалобы находятся на стадии принятия к рассмотрению АМКУ. ООО "Актив компани", ООО "РКГ" и ООО "Премиум финанс групп" являются конкурентными поставщиками, поскольку все принимали участие в закупках для Министерства обороны Украины в 2018 и 2019 году.

Представление ООО "Актив компани" из своего кабинета поставщика документов ООО "РКГ" может свидетельствовать об их связь между собой и нарушение принципов осуществления закупок согласно закону Украины "О публичные закупки".

Так же, вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что у фирм "Визит" и "Актив компани" идентичные номера телефонов. Правда, у "Визита" есть еще один номер телефона, позвонив на который, вы попадете на фирму "Укрпродакорд ОР".

Что не съедят солдаты – отдадут в колонии

Финансовая группа Татьяны Глиняной, кроме поставок продовольствия для армии, занимается еще поставкой продуктов в украинских колониях.

Несмотря на многочисленные попытки реформ пенитенциарной системы, условия содержания осужденных в Украине далеки от идеальных. А недавно журналисты проекта "Следствие инфо" обнародовали результаты расследования качества питания в украинских тюрьмах.

Начинается расследование из ужасных рассказов пленников Черкасской колонии №62, которые осуждены за тяжкие преступления, о том, что их кормят откровенным хламом. Здесь вам и мясо с сальмонеллой, и гнилая рыба, и просроченные консервы, и мука и соль с песком. Кто же виноват в этом?

Виновной, по данным журналистов, оказывается компания "Фининтертехнология". В качестве подтверждения, журналисты показали испорченную курятину и даже продемонстрировали ее фотографию на помойке. Впрочем, в компании опровергли этот факт, указав, что фотография была сделана в Одесском СИЗО и не имеет никакого отношения к рассказу.

Однако, по факту поставки испорченных продуктов правоохранители открыли несколько уголовных дел. Правда, в "Фининтертехнология" утверждают, что никаких документов, которые подтверждали факт поставки компанией в Черкасской колонии некачественной курятины не предоставлялось. Как и не указано было о документах, удостоверяющих качество продукции при поставке и не говорится об условиях, в которых в дальнейшем в колонии хранятся продукты питания.

Более того, компания опубликовала большой материал на своем сайте с документами и подтверждающими фактами, что против нее ведется целенаправленная информационная атака. Предприятие всячески опровергает информацию, которая была размещена в материале "Следствия инфо".

В свою очередь, генеральная дирекция в конце 2019 года подписала с “Фининтертехнология” и другими фирмами семь рамочных соглашений. Такие сделки предусматривают заключение контракта сразу с несколькими участниками тендера. Пока неизвестно, сколько конкретно получит эта компания по результатам договора, ведь компании-победители, согласно рамочных соглашений, в дальнейшем будут проводить конкурс между собой.

Кто хочет монополизировать рынок

В Украине достаточно мощных игроков на рынке поставок продуктов питания. Авторы расследования также вспомнили известную "Актив компани", мол, она уже несколько лет подряд успешно поставляет продукты до военных частей ВСУ, Нацгвардии, СБУ и Пограничной службы Украины.

Казалось бы солидная фирма, но судом установлено, что "Актив компани" подало фиктивный акт госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей относительно соблюдения предприятием гигиенических требований в обращении с продуктами.

Последствия ситуации, что происходит в достаточно узком секторе, на самом деле плачевны для общегосударственного уровня. Ведь, самое страшное то, что это только нижняя часть пирамиды, вершина которой ведет к топ-чиновникам. Их цель - личное обогащение, и как следствие - разрушение системы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ДКВС) и дискредитации Министерства юстиции в целом.

Именно представители Министерства юстиции, которому подчиняется ДКВС, должны отвечать за процессы закупки еды. И в этой ситуации может быть не таким уже важным тот факт, что новый министр Денис Малюська ездит по тюрьмам в свои выходные, проверяя работу ДКВС и планово проводит реформирование ведомства. Ведь, это не принесет никаких результатов, если на нижних уровнях системы происходят недопустимые вещи.

Трудно поверить и в тот факт, что это все стало возможным без лоббирования соответствующих интересов в высоких кабинетах. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: кто в этой системе помогает бывшим чиновникам обворовывать Украину? И сможет ли Минюст должным образом отреагировать на эти и другие вызовы?