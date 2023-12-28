Пліч-о-пліч з Україною. Про найважливіші програми підтримки ЗСУ та населення від бізнесу у 2023 році

Про найважливіші програми підтримки від бізнесу у 2023 році (колаж РБК-Україна)

З моменту повномасштабного вторгнення РФ пріоритетними для українського бізнесу стали не лише питання збереження активів й безпеки своїх співробітників та їх родин, а також допомога військовим в обороні країни й громадянам, що постраждали через дії країни-агресора. Гроші, дрони, автомобілі, бронежилети, харчі та пальне – все це надав і продовжує надавати бізнес, витрачаючи мільярди. Про те, як бізнес допомогає ЗСУ та скільки коштів витратив за 2023 рік для якнайшвидшої перемоги України – в підсумковому спецпроекті РБК-Україна.

АЗК UPG: допомога цивільним в гарячих точках та опіка над дітьми, евакуйованими зі сходу

Від самого початку широкомасштабного вторгнення національна мережа АЗК UPG системно допомагає громадам, які постраждали від бойових дій чи окупації.

Фото: пресофіс АЗК UPG

Мережа також об’єднала зусилля з українсько-ізраїльською місією FRIDA Ukraine, щоб цивільні люди на прифронтових та визволених територіях змогли отримувати якісну медичну допомогу.

А для цього АЗК UPG взяла на себе повне забезпечення автопарку медиків-волонтерів пальним. Це тисячі літрів щомісяця для реанімобілів, мікроавтобусів, Women’s Care та іншого транспорту. Така підтримка надає можливість лікарям діставатися до пацієнтів, які чекають на них у населених пунктах Сумщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя, Миколаєва. Часто там, де війна відібрала все, крім надії.

Під час кожної місії огляд проводять 25-30 лікарів різних профілів. Фахівці везуть із собою УЗД, ЕКГ, офтальмологічне обладнання та навіть мобільний стоматологічний кабінет. Пацієнти одразу ж розпочинають лікування, адже отримують необхідні рекомендації та препарати.

За чотири місяці співпраці вже вдалося надати понад 17 000 медичних послуг. Лише у листопаді цього року їх отримали 5 500 цивільних. У жовтні в межах шести місій на схід країни завдяки об’єднанню зусиль АЗК UPG та FRIDA Ukraine кількість послуг сягнула 6 000. Це понад 24 000 км за плечима лікарів з єдиною метою: щоб допомога прийшла вчасно.

Мережа АЗК UPG заправляє авто фонду, які прямують і на захід країни. Це особливі місії, адже бригади їдуть до маленьких пацієнтів з особливими потребами, евакуйованих із дитячих будинків, які сьогодні безжально обстрілює або й зовсім знищив ворог.

Фото: пресофіс АЗК UPG

Ці дитячі будинки АЗК UPG також взяла під опіку. "Це тисячі українських дітей, котрі потребують якісного обстеження та консультацій фахівців, ліків, підтримки, обіймів та нашої уваги. Ми підставляємо плече волонтерам, передаємо необхідне дітям, відвідуємо їх самі. І щоразу переконуємося, що кожна маленька, але дуже світла усмішка — це крок до великої перемоги", — коментує маркетинг-директорка національної мережі АЗК UPG Надія Гануліч-Манукян.

Компанія закриває й інші потреби місій.

"Наше партнерство з FRIDA Ukraine — це про можливість робити більше. Підсилюємо наших партнерів не лише пальним, допомагаємо в облаштуванні мобільних бригад. У дорозі годуємо медиків смачними обідами, загріваємо кавою на АЗК UPG, які є на маршрутах місій. Прагнемо, щоб мешканці громад, які найбільше постраждали від війни, щоразу дочекалися допомоги, були впевненішими у завтрашньому дні ", — додає Надія Гануліч-Манукян.

Фото: пресофіс АЗК UPG

Підтримка десятків тисяч українців компанією відбувається в межах благодійної ініціативи "Енергія добра". Тож здійснювати кожну заплановану місію допомагають і клієнти мережі АЗК UPG: кожен, хто купує гарячі напої в мережі, приєднується до світлої справи. Частину коштів компанія спрямовує на благодійність.

"Енергія добра — у кожному горнятку зі смачним гарячим напоєм, який ми готуємо з великою любов’ю. Кошти з продажу йдуть на те, щоб автопарк медиків-волонтерів залишався на ходу. Щоразу це сотні реальних історій про порятунок та одужання. Про сльози радості та теплі обійми, з якими люди зустрічають своїх рятівників. Ми знаємо, що сьогодні ми також там, де найбільше потрібні", — розповідають у компанії.

В умовах широкомасштабної війни питання корпоративної соціальної відповідальності в АЗК UPG вийшло на перший план.

"Продовжуємо підтримувати наших співробітників. Доки залишатиметься потреба, допомагатимемо й людям на прифронтових та деокупованих територіях. Адже єдність — це те, що робить нас сильнішими у цій історичній вирішальній боротьбі. Разом відбудуємо спалене і знищене ворогом, повернемо вкрадене, відстоїмо наше майбутнє. Добро обов’язково переможе", — резюмувала Надія Гануліч-Манукян.

ПриватБанк: підтримка лікарень, допомога в зборах коштів на благодійність

ПриватиБанк ні на день не зупиняв своєї роботи від початку повномасштабного вторгнення і продовжує працювати, підтримувати економіку і добробут українців, реалізує програми підтримки Збройних сил та цивільного населення.

Окрім мобільного додатка, широкої мережі відділень, банкоматів, терміналів і численних діджитальних сервісів, банк має ще і зручні інструменти для збору коштів на благодійність.

Тому понад 1700 благодійних організацій мають договори з банком на приймання благодійних платежів і використовують усі канали банку для цього без комісій. Деякі збори для банку є особливо близькі, тож банк має партнерські стосунки з великими благодійними організаціями та долучається до їхніх зборів у різний спосіб. Від початку війни через ПриватБанк українці перерахували:

понад 2,8 млрд грн на ЗСУ та гуманітарну допомогу українцям на прямі рахунки НБУ і Міністерства соціальної політики

понад 1,6 млрд грн для "Повернись живим" та ще 31 млн грн як окремий збір на вогнетривку форму для льотчиків

35 млн для фонду "Дігнітас" через збір на "Люті пташки"

30 млн для Центру протезування Superhumans

5 млн грн для фонду ГО "Мрія дітей України" на позашкільне навчання для дітей, які залишились без батьківського піклування через війну.

Також з початком війни благодійний фонд ПриватБанку "Допомагати просто" переформатував свою роботу. Ще у червні 2022 р. фонд зосередився на одній актуальній потребі - забезпеченні лікарень сучасним і необхідним обладнанням.

На програму "Допомога шпиталям і медзакладам" за цей час зібрано понад 90 млн грн. Завдяки цим коштам та у співпраці з Міністерством охорони здоров’я 60 опорних лікарень, військових мобільних шпиталів та стабілізаційних пунктів отримали найсучасніше обладнання та засоби порятунку життя.

Дбає ПриватБанк і про співробітників. Так, завдяки спеціальним програмам, розробленим в банку, співробітники, які постраждали через війну чи змушені релокуватись, отримують від банку фінансову допомогу та психологічну підтримку.

Також важливим напрямом для себе банк виділив розвиток культури сприйняття та толерантного спілкування з людьми з інвалідністю, проводячи навчальні заходи для працівників.

У співпраці з ГО "Безбар’єрність" ПриватБанк інтегрував кампанію "Ти як?" у свої канали комунікації. Переважна більшість клієнтів банку отримали інформацію про цю платформу, де можна знайти прості техніки самодопомоги та для підтримки ментального здоров’я. Крім того, про необхідність потурбуватись про себе нагадують усі екрани терміналів і банкоматів, а ролики транслюються на екранах усіх відділень.

У 2023 році ПриватБанк також адресував проблему вразливості до шахрайства та доступу до фінансових послуг для старшого покоління. У співпраці НБУ, ПриватБанку та БФ "Життєлюб" вийшла соціальна газета "Фінансова мудрість". 500 000 екземплярів першого випуску вже розійшлись по всій Україні. Проект доповнено офлайн та онлайн зустрічами з аудиторією.

"Банк продовжуватиме підтримувати економіку країни та населення, буде продовжувати відповідати на нагальні потреби суспільства, розвивати мережу партнерств і бути поруч там, де це потрібно. Ми щиро сподіваємось, що наступного року буде менше потреб у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а більше програм буде спрямовано на розвиток України", — резюмували в банку.

ARX: допомога армії, співробітникам та клієнтам

Страхова ARX працювала з першого дня повномасштабного вторгнення. Основними фокусами стали: допомога армії та державі, допомога клієнтам та співробітникам.

"Допомагати армії та країні ми почали практично з самого початку повномасштабної війни – вже 25 лютого компанія перерахувала 2 млн грн до ЗСУ. Протягом перших двох тижнів компанія достроково сплатила державі 74 млн грн податків. Далі допомога не припинялася протягом усього 2022 року", – розповіла маркетинг-директорка СК ARX Нонна Рижа.

Загалом за 2022 рік ARX перерахувала 32 млн грн до ЗСУ, крім того, компанія передала багатомільйонну допомогу найбільш незахищеним верстам населення від акціонера компанії, канадського холдингу Fairfax International. До державного бюджету протягом 2022 року спрямовано понад 368 млн грн податків та зборів.

У 2022 році ARX також почала проєкти з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим". Ці проєкти у 2023 переросли в активну та постійну співпрацю з фондом, компанія бере участь у всіх їх головних ініціативах.

Голова правління ARX Андрій Перетяжко та директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (фото: прес-служба компанія)

Крім того, компанія підтримувала персонал з першого дня повномасштабного вторгнення у 2022 році. Штат не скорочувався, не змінювалася система мотивації, навпаки – працівникам було надано фінансову підтримку, допомогли з евакуацією, релокацією, підготовкою до зимового періоду, блекауту тощо.

Акціонери компанії за кордоном надають співробітникам ARX безкоштовне житло. ARX підтримує всіх працівників та членів сім'ї, які служать у лавах ЗСУ та ТРО – бронежилети, шоломи, спеціальне спорядження, обладнання тощо направлено на запит колег. Було організовано навчання першої медичної допомоги, семінари щодо психологічної підтримки та можливість безкоштовних консультацій спеціалістів.

Ще за допомогою акціонерів було запроваджено спеціальний формат зустрічей Family Days, які надають людям змогу зустрітися офлайн та поспілкуватися. Зустрічі організовувалися як на території України, так і на території Польщі.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення компанією було прийнято багато рішень, щоб полегшити життя клієнтам. "Наприклад, ми запропонували відстрочки в оплаті премії, врегульовували збитки без документів поліції, зняли обмеження на врегулювання збитків за європротоколом — тобто, зробили багато такого, що взагалі не передбачено договорами страхування. Також змінили умови договорів туристичного страхування — тепер їх можна купувати з-за кордону, збільшено вік застрахованих. Туристичний поліс став альтернативою медичному страхуванню для багатьох українців", — повідомила Нонна Рижа.

Маркетинг-директор ARX Нонна Рижа (фото: прес-служба компанії)

Клієнти мають можливість спілкуватися з компанією, як їм зручно — за телефоном, у месенджерах та у застосунку MyARX. Також попри військові дії, компанія запустила багато нових продуктів. Наприклад, "Бронезахист" — страхування життя, яке покриває не тільки побутові нещасні випадки, але й нещасні випадки внаслідок воєнних дій (влучення снарядів, мін, куль, обрушення будівель тощо). Запроваджено й автострахування від воєнних ризиків КАСКО "Залізний купол".

Сумарно з початку війни на допомогу ЗСУ компанія спрямувала понад 54 млн грн. Триває постійна співпраця з фондом "Повернись живим". Зокрема, донати компанії допомогли закрити збори на секретний "Black Box" для ГУР МО і на розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами для Сил територіальної оборони, посилити протиповітряну оборону тощо. Крім цього за січень-жовтень 2023 року ARX та ARX Life сплатили податків на суму понад 293 млн грн.

"Наступного року продовжимо усі наші програми підтримки армії, держави, співробітників та клієнтів. Будемо продовжувати співпрацю з фондом "Повернись живим". Наш слоган — "ARX з тобою", і ми дійсно доказуємо це нашими справами. Тож продовжуємо працювати для наближення перемоги", – резюмували в компанії.

FAVBET: автівки та дрони для ЗСУ, підтримка біженців

В 2020-му році компанія створила фонд FAVBET Foundation. Перші 2 роки він працював над створенням умов для розвитку суспільства та підтримки державних програм. В фокусі була освіта, оздоровчі програми і робота з молоддю та дітьми. 24 лютого 2022 року змінило все.

В перший рік війни 95% проєктів фонду були орієнтовані на допомогу країні та переселенцям, армії та реабілітацію воїнів.

В перші місяці війни найбільше запитів надходило на автомобілі – пікапи та позашляховики – та дрони. В Україні доступні авто швидко закінчились і Favbet Foundation вибудував систему пошуку й доставки потрібних війську машин з-за кордону. На сьогодні Сили оборони отримали за сприяння фонду понад 250 авто.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation ударні роти БПлА державного проєкту "Армія дронів" отримали 53 нових Peugeot Landtrek. Фонд і компанія Favbet тісно співпрацює з президентської платформою UNITED24 та Генеральним штабом.

Також в 2023 році фонд став патронувати – забезпечувати всім необхідним – роту ударних БПлА "Фаворит", що діє під керівництвом співзасновника та віце-президента Української федерації ММА (UFMМА) Дениса Перча. Рота уже отримала перший транш допомоги на 14 млн грн.

Також організована закупка дронів різних типів. Всього у війська поступило понад 130 одиниць, в тому числі великих ударних комплексів.

В рамках співпраці з UNITED24 Favbet долучився до закупівлі 10 000 FPV-дронів в рамках двох проєктів "Операції Єдність". Компанія стала одним з найбільших донорів, передавши сумарно 20 млн грн на купівлю дронів.

Також Favbet перерахувала 4 млн грн на проєкт UNITED24 "Безпечне небо", який покликаний забезпечити сили ППО системою сенсорів ідентифікації повітряних цілей.

Разом з авто і дронами ЗСУ отримують масу різної техніки і засобів. Сумарна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation перевищила 200 млн грн.

Вимушені переселенці і біженці за кордоном також отримували допомогу від Favbet Foundation – організовані хаб гуманітарної допомоги в Загребі, підтримані програми евакуації населення з окупованих районів.

Компанія FAVBET організувала Центр допомоги українським біженцям у Загребі, де діти та їхні батьки можуть отримати гуманітарну допомогу, юридичну та психологічну підтримку, а тепер й освіту.

Діти вивчають англійську чи хорватську мови, музику, математику, їм доступна дошкільна освіта. Також у відвідувачів центру є можливість відвідувати факультативи, серед яких є, до прикладу, арттерапія.

Після теракту російських військ на Каховській ГЕС, фонд долучився до гуманітарних програм підтримки постраждалих регіонів, організувавши доставку ліків й речей першої потреби в затоплені райони.

Допомога Збройним силам залишається пріоритетною для Favbet Foundation, однак фонд відновив також більшість програм допомоги.

В першу чергу мова йде великий проєкт Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв". Ця ініціатива для розвитку дітей охоплює курс базової комп’ютерної освіти "IT Kids" у колаборації з Code Club Україна, а також проєкт "Сила в знаннях".

Завдяки останньому понад 5500 дітей в Україні отримують яскраві бокси канцелярії для навчання та творчості.

Проєкт "IT Kids" навчив основам інформаційних технологій сотні українських дітей. В основу ініціативи покладений курс "Новий Python". Команда Всеукраїнської мережі безкоштовних клубів кодування для дітей та підлітків опікувалася змістом курсу, набором учнів та менторів, а також організацію освітнього процесу.

З моменту запуску курс з найпопулярнішої мови програмування пройшли 352 дітей, 156 з них — з родин військовослужбовців та ВПО. Навчання відбувалося у 16 онлайн- та 14 офлайн-групах в різних регіонах: Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Луганськ, Одеса, Суми, Черкаси. Програма продовжена на 2024.

Крім цього, Favbet Foundation продовжує розвивати дитячий спорт в межах проєкту "Сильніші разом". Цього року фонд започаткував одразу дві безкоштовні секції з футболу та баскетболу. Вартість занять оплачується завдяки підтримці Favbet Foundation. Тренування передусім призначені для дітей, які проживають у Києві, а їхні родини мають статус ВПО або один з батьків є військовослужбовцем.

Також за підтримки Favbet Foundation також діють спортивні секції з боротьби та боксу у SpartaBox.

У 2023 році Favbet Foundation переміг у номінації "Корпоративний благодійний фонд" та у номінації благодійних фондів загальнонаціонального проєкту "Відповідальна країна".

"Допоки в Україні триває війна і ЗСУ не отримають остаточно перемогу над окупантом, Favbet Foundation продовжить надавати системну підтримку Силам оборони країни. Паралельно ж фонд активізує свої освітні та оздоровчі програми, сфокусовані в першу чергу на дітей та підростаюче покоління", – зазначили в компанії.

АНЦ: гуманітарні проекти та підтримка галузі

Перші проєкти допомоги від мережі аптек АНЦ з'явилися на початку повномасштабного вторгнення. Багато співробітників компанії долучились до лав ЗСУ та ТрО. На той час була вкрай складна ситуація з медичним забезпеченням, а саме індивідуальними аптечками. Тому компанія почала пошук та збір для мобілізованих співробітників тактичних аптечок за протоколами НАТО. Додатково намагались доукомплектувати аптечками й інших військових, що захищають Україну. Так народився проєкт "Аптечки для співробітників АНЦ".

"Одночасно з ним, ми виявили ще одну побутову проблему – обігрів бійців в окопних умовах. Нам вдалося адаптувати власне виробництво, на якому до війни ми створювали наших аптечних роботів, під випуск та забезпечення військових буржуйками та булер’янами. З цього ми починали наш шлях допомоги й ці проєкти існують по цей час. На сьогодні благодійність вже стала неодмінною частиною нашого життя. Мережа аптек АНЦ співпрацює з багатьма благодійними проєктами та ініціативами", – розповідають в компанії.

Загалом АНЦ активно підтримує проєкти допомоги різноманітних напрямів: "Довгі руки ТРО", "Запакуй небо", "Кіберсили" та "Лелеки 2.0" – у партнерстві з фондом компетентної допомоги "Повернись живим". "Операція Єдність", "Флотилія дронів-камікадзе для ГУР", "Допоможемо рятувальникам" в подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС, "Гуманітарне розмінування", "Безпечне небо" та "Операція Єдність 2.0." – у партнерстві з глобальною ініціативою підтримку України "United24". "Турбота про незламних" – з благодійним фондом "Разом для України". Також підтимують проєкти БФ Сергія Притули: NEST – будівництво мобільних будинків та забезпечення ліками лікарень на деокупованих територіях.

"У квітні 2023 році ми ще стали партнером гуманітарної платформи єДопомога, а в жовтні підписали меморандум з проєктом “Серце Азовсталі” про підтримку однієї з програм проєкту – напрямку “Здоров’я”. Програма “Здоров’я”, яку підтримує мережа аптек АНЦ, забезпечує оборонців Маріуполя необхідним лікуванням та медичною допомогою будь-якого рівня, протезування, фізичну та психологічну реабілітацію", – додають в компанії.

Також компанія постійно створює власні ініціативи та працює з різноманітними запитами, надаючи допомогу силам оборони та людям на деокупованих територіях ліками, одягом, медичними та гігієнічними засобами, засобами першої необхідності.

Загалом на кінець 2023 року мережа аптек АНЦ передала на благодійність понад 45 млн гривень. Крім цього, зібрали та передали понад 2000 продуктових наборів для сімей, що вимушено покинули свої домівки та 100 наборів для жінок із травмою спинного мозку, які перебувають на окупованих територіях. Більше ніж 1000 упаковок ліків для мешканців Слов’янська, Святогірська та Харківської області. Також забезпечили ліками проєкт “Мобільні лікарі”.

У наступному році в АНЦ не планують зменшувати обʼєм допомоги.

Ключові запити залишилися незмінними – аптечки, медичне забезпечення, військове обладнання, транспортні, засоби особистого захисту, технічні гаджети тощо. На відміну від хаосу запитів та відгуків на початку 2022 року, зараз компанія має структурний та раціональний підхід. Це дозволяє надавати допомогу максимально ефективно та у короткі терміни.

"Звісно ми продовжуємо допомагати та підтримувати усіх наших партнерів та особисті запити. Одночасно плануємо створювати різноманітні колаборації для покращення можливостей Українців турботи про своє здоров’я. В нас вже є перший успішний проєкт “Турбота Lab з АНЦ та ДІЛА” у колаборації з лабораторіями ДІЛА. Проєкт спрямований на надання можливості Українцям зробити необхідні дослідження, а також купити ліки та товари для здоров’я зі значними персональними знижками та вигідними кешбеками", – зазначають в АНЦ.

Також мережа запустила проєкт підтримки та допомоги фармацевтичній освітній галузі України. Зокрема, цього року мережа аптек АНЦ та Запорізький державний медико-фармацевтичний університет підписали угоду про взаємовигідну співпрацю в галузі навчання та підготовки майбутніх випускників, а також кваліфікаційного посилення фармацевтів мережі. Також були проведені перші тестові заходи з ще деякими профільними навчальними закладами України, що готують майбутніх професіоналів фармацевтичного світу.

"Для нас проєкти допомоги армії та громадянам – це частина місії мережі аптек АНЦ впродовж 23 років. Ми хочемо огорнути турботою кожного Українця. Надати допомогу в збереженні здоров’я та якості життя. Прагнемо зробити ліки та медичні товари максимально доступними для людей в усіх куточках України", – резюмували в компанії.

Фокстрот: техніка для перемоги

Фокстрот організував допомогу захисникам України у перші дні війни: вже в лютому 2022 року у компанії запрацював оперативний штаб "Допомога нашим". Ініціював його створення виконавчий директор компанії Олексій Зозуля, а співзасновники бренда Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький узгодили щомісячний бюджет компанії на техніку для перемоги.

За цей час команда Фокстрот опрацювала 1170 запитів та передала 7838 одиниць побутової техніки й гаджетів ЗСУ, рятувальникам ДСНС, загонам Нацгвардії, Нацполіції, громадським організаціям, благодійним фондам і волонтерам.

З вересня 2022 року особлива увага компанії приділяється підтримці Сил ППО України. Зокрема, Фокстрот взяв шефство над 15 військовими частинами протиповітряної оборони Повітряних сил. За цей час видано 298 одиниць техніки на загальну суму 2,3 млн грн. Також у фокусі уваги – підтримка колег-захисників, яким передано техніки на суму 600 тис. грн.

Півмільйона гривень – результат акції-збору Фокстроту "На пташок відплати" (липень-вересень 2023 р.) на купівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T для підрозділу аеророзвідки Foxtrot 80 ОДШБ, що заснував загиблий директор львівського магазина. Компанія купила ще один квадрокоптер на гроші, заплановані для святкування 29-го Дня народження у вересні 2023 року.

"Підтримка українських захисників була і залишається пріоритетним напрямком у соціальній політиці бізнесу Фокстрот. Телевізори, ноутбуки, планшети, побутова техніка для командних пунктів і хлопців "на нулі" сьогодні є невід’ємною зброєю на полі бою. І щоразу, коли захисники нам відправляють відео, як передана техніка ефективно відпрацьовує по ворожих позиціях або збиваючи ракети й дрони, ми переконуємося, що робимо одну-єдину справу на благо захисту країни. Тому не збавляємо темпів і обсягів нашої участі в обороні країни", – відзначив Олексій Зозуля, СЕО Фокстрот.

Наприкінці 2023 року 12 працівників з Фокстроту – активістів штабу "Допомога нашим" – отримали подяки від головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного – "За активну громадянську позицію, патріотизм і допомогу Збройним силам України, що наближає Перемогу над ворогом".

Серед нагороджених – топ-менеджмент і співробітники магазинів та офісу компанії, які ефективно суміщають власні робочі обов’язки та задачі в штабі "Допомога нашим".

Серед інших ініціатив компанії на зміцнення України – участь у національних благодійних кампаніях та проведення власних. У червні 2023 р. компанія долучилася до ініціативи фандрейзингової платформи UNITED24, спрямувавши 1 млн грн на подолання наслідків терористичного підриву Каховської ГЕС.

Також ритейлер разом з БФ Happy Paw і за участі небайдужих покупців продовжує допомагати притулкам для тварин. Зокрема, в рамках програми "Ф-підтримка" вдалося зібрати 1 млн грн на допомогу понад безпритульним "хвостикам", врятованим із небезпечних територій і зони підтоплення на Херсонщині. Зібрані кошти спрямовано в 43 притулки на їжу для тварин, ліки і тимчасовий прихисток.

За активну соціальну позицію ГК "Фокстрот" у жовтні 2023 року отримала відзнаку "Воїни світла" від української мережі Глобального договору ООН в конкурсі соціальних ініціатив "Партнерство заради сталого розвитку – 2023".