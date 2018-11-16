План Brexit: что нужно знать о выходе Великобритании из Евросоюза

Не все британцы поддерживают идею Brexit (Getty Images)

Правительство Великобритании 14 ноября после многочасовых дебатов одобрило проект договора о выходе страны из Европейского союза. Теперь соглашение должен одобрить ЕС, а после – утвердить британский парламент. Ожидается, что этот процесс не пройдет безболезненно для всех его участников, а то и вовсе может закончиться ничем. О том, почему британцы решили уйти из ЕС, могут ли они передумать, и чего ждать в ближайшее время – в материале РБК-Украина.

Почему Британия решила выйти из Евросоюза

На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% проголосовавших британцев поддержали выход своей страны из ЕС. Как отмечали тогда британские СМИ, результаты голосования стали сюрпризом, в том числе и для сторонников Brexit. Тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон поддерживал проведение референдума, но при этом выступал за сохранение членства Соединенного Королевства (СК) в ЕС, и рассчитывал, что негативные результаты референдума укрепят его политические позиции. Но после того как британцы поддержали Brexit, Кэмэрону пришлось уступить свой пост Терезе Мэй, возглавляющей правительство до сих пор.

Евроскептики напирали на то, что Великобритания, экономика которой составляет около 15% всей экономики ЕС, вынуждена "кормить" менее развитые европейские страны, а также принимать у себя мигрантов, "забирающих" рабочие места у жителей Королевства.

За что проголосовало правительство Великобритании

Министры одобрили предложенный Терезой Мэй 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Три члена правительства, несогласных с положениями документа, уже на следующий день подали в отставку: министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб, министр труда Эстер Маквей и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

В документе предусмотрен переходной период в 21 месяц, который должен начаться после 29 марта 2019 года, когда Великобритания официально выйдет из ЕС. На протяжении этого времени нормы европейского законодательства и решения органов Евросоюза продолжать действовать на территории СК, для того, чтобы бизнес и власти Королевства и 27 оставшихся стран-членов ЕС могли лучше подготовиться к окончательному разрыву. Также за это время должно быть подготовлено новое торговое соглашение между Великобританией и ЕС. Кроме того, в ближайшие три года Британия должна будет выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов, т.н. «счет за развод», ранее озвучивались суммы в несколько раз выше.

Почему Brexit вызывает такие острые споры в самой Великобритании

В Королевстве есть разные мнения по поводу дальнейших действий правительства. На протяжении последних двух с лишним лет дебаты по этому поводу разделили британское общество. Радикальные противники Brexit призывают к повторному референдуму. Большинство в правящей Консервативной партии, в том числе и Тереза Мэй, продвигают вариант "мягкого Brexit", по которому страна и после выхода из ЕС будет сохранять максимально тесные отношения с Евросоюзом в экономической, политической и прочих сферах. Наконец, сторонники "жесткого Brexit" призывают к полному разрыву с ЕС, возможно, и без "соглашения о разводе" как такового, после чего Великобритания будет выстраивать отношения с остальной Европой на общих основаниях, например, в торговой сфере - согласно правилам Всемирной торговой организации.

Один из ключевых несогласованных моментов – что делать с сухопутной границей между Северной Ирландией (входящей в состав СК) и Республикой Ирландия, занимающей остальную часть острова. И в Лондоне, и в Брюсселе хотят избежать появления там полноценной государственной границы, с пограничными постами, камерами наблюдения, досмотрами и т.д. Одно из опасений - это может привести к эскалации фактически затихшего два десятилетия назад североирландского конфликта.

Как в Лондоне планируют решать "ирландский вопрос"

Согласно предварительным договоренностям, в Северной Ирландии продолжат действовать нормы ЕС относительно оборота товаров, и эта территория останется в едином таможенном пространстве Евросоюза. В свою очередь, это вызывает протесты в Лондоне, где сторонники Brexit полагают, что таким образом в едином таможенном пространстве останется и все Королевство, а это в их глазах во многом обесценивает идею выхода из ЕС как таковую. Кроме того, получится, что Северная Ирландия будет иметь особые отношения с Евросоюзом, а это ставит под вопрос единство всего Королевства. В любом случае, решить этот вопрос стороны договорились до начала июля 2020 года.

Может ли Великобритания передумать выходить из ЕС

Согласно анализу ВВС, далее события должны развиваться по такому алгоритму: 25 ноября проект соглашения по Brexit должен быть одобрен на внеочередном саммите Евросоюза. В начале декабря их должен утвердить уже британский парламент.

Если нужные 320 голосов наберутся, тогда соглашение простым большинством голосов должен одобрить Европарламент, а после – Совет ЕС, для этого потребуется поддержка со стороны минимум 20 стран-членов, в которых проживает не менее 65% всех жителей Евросоюза.

Представляется, что со стоны европейских структур задержек быть не должно, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер регулярно повторял формулу "Brexit значит Brexit". Отдельные страны-члены права вето на выход Великобритании не имеют. В проекте соглашения, одобренного британским правительством, говорится о том, что нынешние трудовые мигранты из ЕС смогут и дальше свободно работать в Великобритании – этот пункт был особенно важен для восточноевропейских стран, граждане которых массово ехали работать в СК.

Куда более серьезные проблемы могут возникнуть при голосовании в британском парламенте. Согласно подсчетам британского издания The Guardian, на данный момент Тереза Мэй может рассчитывать лишь на 224 голоса в поддержку своего плана Brexit при 320 необходимых.

Что будет, если парламент Британии не поддержит план Brexit

В случае провального голосования у правительства будет 21 день на подготовку и одобрение нового документа, но учесть все пожелания будет крайне сложно. Для одних членов парламента подходы Терезы Мэй кажутся недостаточно жесткими, для других, наоборот, слишком радикальными. Потому правительство могут призвать к новым раундам переговоров с Евросоюзом, где, в свою очередь, считают, что разговаривать больше не о чем.

"У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться", - отметила 15 ноября канцлер Германии Ангела Меркель. Как ранее заявлял глава Европейского совета Дональд Туск, вариант, когда Британия 29 марта 2019 года выйдет из ЕС вообще без каких-либо соглашений, является весьма вероятным.

На развитие ситуации может серьезно повлиять и начинающийся в Великобритании политический кризис. Депутаты от Консервативной партии насобирали достаточное количество голосов, чтобы инициировать отставку правительства, согласно информации Sky News.

В свою очередь, Тереза Мэй может поставить вопрос о проведении досрочных выборов в парламент, а в крайнем случае – и повторного референдума по Brexit, хотя ранее она категорически отвергала такую возможность. Согласно последним соцопросам, 54% британцев выступают против выхода страны из ЕС. Многие поняли, какими рисками может обернуться "независимая" от Евросоюза жизнь. Согласно прогнозам МВФ, в случае Brexit Великобритания может потерять до 6% ВВП.