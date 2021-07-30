Первыми в мире. Как Израиль начал третью вакцинацию населения

Еврейское государство первым в мире будет прививать своих граждан третьей дозой вакцины от коронавируса. Споры по этому поводу были бурными, но эпидемиологи убедили власти — надо ревакцинироваться. Подробнее — в колонке эксперта в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана и журналиста Сергея Ауслендера.

Пока решено прививать бустерной дозой людей старше 60-ти лет. Они первыми получили прививку и их иммунитет уже слабее, чем у других. Пока решение правительства носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Страховые компании (больничные кассы, как их называют в Израиле) уже начали запись на третью прививку своих клиентов старше 60-ти.

Но Израиль опережает другие страны не только в вопросе иммунизации. Вирус ковида постоянно видоизменяется, снижая эффективность изобретенных вакцин и утвержденных протоколов лечения. В свою очередь медики разных стран ищут новые средства для лечения коронавирусной инфекции, поскольку много пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме, страдают от серьезных последствий. Одним из мировых лидеров в вопросах борьбы с пандемией является Государство Израиль.

Израильские ученые пока осторожны в оценках, но первые данные обнадеживают. Специалисты одной из университетских клиник предполагают, что им удалось создать первое в мире лекарство от коронавируса. Действие препарата проверяли на тяжелобольных в коронавирусном отделении госпиталя. Все, кому вводили лекарство, быстро поправлялись.

Препарат создан на основе стволовых клеток, которые могут успокаивать иммунную систему. Они действуют, как "Скорая помощь" в организме. Цитокиновый шторм — одно из самых опасных проявлений ковида. Когда дезориентированный вирусом иммунитет буквально разрушает ткани и органы больного. Но, по словам руководителя группы разработчиков доктора Шая Марецки, новое лекарство останавливает бурю, приводя все системы организма в нормальное состояние. Лекарство восстанавливает пораженные ткани органов, в первую очередь, легких.

Заведующий коронавирусным отделением доктор Шаади Хамуд рассказал, что врачи сравнивали компьютерную томографию пациентов до лечения и спустя месяц после него. На снимках отмечается быстрое уменьшение пораженной площади: через месяц были практически чистые легкие. Обычно восстановление занимает намного больше времени.

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман (фото: facebook.com)

Если будет доказана эффективность лекарства, оно позволит сократить пребывание больного в реанимации, а это тысячи долларов ежедневно. Резко снизить смертность. Оба эти параметра — критические для здравоохранения и в соответствии с ними власти принимают решения о введении ограничений.

Говорить об успехе пока рано — начинается лишь вторая фаза испытаний. Препарат проверят на 60 больных. Потом на нескольких сотнях. У лекарства на основе стволовых клеток, в отличие от антибиотиков или противовирусных препаратов, почти нет противопоказаний и побочных эффектов.

Еще более года назад, в начале пандемии, специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива точно формулировали стратегию — успешная борьба с пандемией начнется тогда, когда появится вакцина. Так и оказалось. Свою вакцину разработали в Европе, Америке, Китае, Индии, даже в Казахстане. Израиль тоже начал эти работы.

Разработку вакцины поручили биологическому институту Нес-Ционы. Это совершенно секретное учреждение, которое напрямую подчиняется Министерству обороны. В действие был введен протокол, разработанный на случай применения вероятным противником биологического оружия. Его суть: быстро определить патоген (Ковид-19), разработать антидот (в данном случае вакцину) и запустить ее в производство. Препарат назвали BRILIFE. Векторная вакцина создана на базе рекомбинантного вируса везикулярного стоматита. Это вирус животных и для человека он не опасен. Его белок заменен на белок COVID-19. BRILIFE — однокомпонентная и имеет более простые условия хранения, чем Pfizer.

Но после того, как руководство Израиля договорилось с компанией Pfizer о поставке вакцины, ученые приняли решение — не торопиться. А сделать все так, как положено по протоколам разработки вакцин. Первые два этапа клинических испытаний на людях были проведены в установленные этими регламентами сроки. Сначала на нескольких десятках человек. Потом на нескольких сотнях. Результаты прекрасные — вакцина приводит к устойчивому иммунитету от коронавируса. Причем, по данным ученых, он более длительный, чем от всех действующих вакцин.

На третьем этапе — когда действие вакцины нужно проверить на очень большой группе людей (десятки тысяч человек) — израильские разработчики столкнулись с неожиданной проблемой. Вакцину не на ком испытывать. В стране просто нет такого количества непривитых волонтеров. Тогда было принято решение испытывать ее за границей. Выбрали Грузию и Украину. Можно лишь представить себе, какой шум поднимется в украинских соцсетях по этому поводу. Но сразу оговоримся — вакцину будут испытывать только на добровольцах. И, конечно, исследования продолжатся и в самом Израиле.

Кроме этого, израильская фармацевтическая компания начала испытания вакцины от коронавируса перорального применения. Предполагается, что это будут капсулы, которые можно принимать однократно. Вакцина, по словам ее разработчиков, воздействует на три белка коронавируса. Moderna и Pfizer атакуют только спайковый белок. Это означает, что эффективность новой израильской вакцины может быть втрое выше, чем у действующих вакцин — даже если вирус прорвет одну линию защиты, будет вторая, а если пробьет и вторую — будет третья.

В любом случае не стоит ожидать в ближайшем будущем "волшебной пилюли". Медики и биологи проводят долгую и трудную работу: пока еще идут исследования, клинические испытания вакцин и препаратов. До этого момента, как призывают специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива, нужно строго соблюдать все меры защиты и гигиены: маски, антисептики, социальную дистанцию. К вирусу надо относиться как к оружию — всегда думать, что оно заряжено и может неожиданно выстрелить. Помните, пандемия не побеждена — борьба с ней продолжается. Берегите себя и своих близких!