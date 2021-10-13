Партия регионов-лайт. Почему у новой партии Колесникова нет перспектив

В Украине появилась очередная партия с глобальными амбициями – "Украина – наш дом" во главе с видным функционером времен Виктора Януковича – экс-вице-премьером Борисом Колесниковым. О том, как новый политпроект копирует идеи и риторику уже забытой Партии регионов, вызывает ассоциации с российской политикой и почему у него нет реальных электоральных шансов – подробнее в материале РБК-Украина.

На третьем году президентства Владимира Зеленского конкуренция на условном пророссийском политическом поле не уступает конкуренции на поле проевропейско-проукраинском. "Оппозиционная платформа -–За життя" так и не смогла дать убедительный ответ на санкции РНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов. Лишившись тем самым как медийного влияния, так и надежд обогнать "Слугу народа" в рейтингах (а ведь еще в начале года их разделяли считанные проценты).

Но избиратель ОПЗЖ никуда не делся. К тому же, и партия власти ощутимо просела в юго-восточных регионах, где она на выборах 2019 года показала неожиданно высокий результат. Часть тамошнего электората уже явно поняла, что Зеленский – это все-таки не "свой парень": каждый день говорит о вступлении в ЕС и НАТО, приглашает в гости константинопольского патриарха Варфоломея, открывает мега-флагштоки с национальным флагом, сохраняет прежнюю языковую политику государства и т.д.

Конечно, желающих "подобрать" юго-восточных избирателей в таких условиях хватает. Помимо уже примелькавшихся партий, возникают и новые проекты, с прицелом на следующие выборы. Которые, как известно, в Украине могут случиться внезапно.

За все хорошее

Одна из таких партий – "Украина – наш дом" ("УНД") под руководством Бориса Колесникова, идеологически обозначенная как "социал-консервативная". Впрочем, в украинских реалиях название партийной идеологии, да и самой партии, не имеет вообще никакого смысла. Годами новые политпроекты наобум сочетают слова "демократический", "социальный", "либеральный", "национальный", "консервативный" и т.д. в разных комбинациях.

Желательно – придумать такой вариант, который не встречался ранее. И уже на этом этапе у партии "Украина – наш дом" возникают первые проблемы. Политически продвинутый избиратель сразу проведет параллели с партией "Наш дом – Россия" – провластной политсилой времен второго президентского срока Бориса Ельцина.

После его ухода с поста "Наш дом – Россия" влилась в "Единую Россию", ставшую партией власти уже при Владимире Путине. И здесь появляется еще одна параллель – идеологией единороссов в 2005 году был официально объявлен как раз "социал-консерватизм", как и нынешней партии Колесникова.

В случае "УНД" даже партийная программа противоречит заявленной идеологии. Одна из основ социал-консерватизма – поддержка важной роли церкви и религии в жизни страны. Тогда как "УНД" декларирует "полное отделение церкви от государства".

Вся остальная программа построена по шаблонному принципу "всем – всё": бизнесу – доходы, аграриям – урожай, врачам – больницы, пенсионерам – пенсии и т.д.

Как заверяет "УНД" на своем партийном сайте, ее создание стало результатом "продолжительных раздумий", а также "изучения лучшего мирового опыта", и основатели партии "шли к этому почти тридцать лет". Возможно, так и было, но итогом этого тридцатилетнего пути стала лишь компиляция стандартных лозунгов и формулировок.

"Наступает время профессионалов" – с таким девизом в новейшей истории Украины кто только ни выступал, от ОПЗЖ до Украинской национальной консервативной партии. Кто только не обещал построить "современную" и "динамичную" партию, которая будет "менять страну". Каждый, абсолютно каждый политпроект создавался "для настоящих преобразований, а не просто для участия в ближайших выборах" (до следующих выборов многие из них не доживали).

"В нашей партии – люди, не отягощенные грузом бюрократии и властных интриг", – сообщает партия, во главе которой стоит трижды нардеп, экс-министр инфраструктуры и бывший вице-премьер Колесников. В целом же, программа "УНД" особо не отличается от десятков подобных партийных документов, которые не нужны даже самим партийцам.

В своих выступлениях и интервью Колесников старательно подчеркивает, что его политпроект не ориентирован только на юго-восточного избирателя. Но на фоне безликих обещаний бороться за все хорошее все же есть несколько показательных маркеров. По которым сразу становится понятно, что речь идет об очередной попытке реинкарнации Партии регионов, с ориентацией на соответствующий электорат.

Так, главный акцент делается на "возрождении мощной индустрии" и "промышленного потенциала", поддержке машиностроительных и металлургических заводов, шахт и пр. – тех вопросах, которые особо актуальны как раз для жителей Юга и Востока. Причем делается все это под привычным с 2000-х годов бело-голубым соусом "здорового прагматизма".

Стряхнули пыль и со старой идеи Партии регионов о максимальном переносе властных полномочий в регионы с созданием двухпалатного парламента, по сути – о закамуфлированной федерализации. На уровне областных советов предлагается "решать вопросы языковой и гуманитарной политики".

Если добавить к этому шпильки в адрес "западных партнеров" Украины, намеки на угрозу возрождения нацизма в стране, призывы к внеблоковому статусу, русскоязычие партийного лидера и его политический бекграунд – станет очевидно, что "Украина – наш дом" стала в длинный ряд проектов, претендующих на бело-голубое электоральное наследие.

Даже главный "принцип внутренней политики" партии Колесникова – "Україна для людини" – это лишь слегка измененное название предвыборной программы Януковича в 2010-ом году – "Україна – для людей".

Между двух стульев

Впрочем, все эти проблемы могли бы с лихвой компенсировать наличием нужных ресурсов для борьбы за внимание избирателя. В украинских условиях главный такой ресурс – это, конечно, личность лидера партии. Номинальная идеология и программные обещания уже идут в довесок, позволяя расставить нужные акценты для целевых электоральных групп. Например, партия может подчеркнуто бороться с рынком земли, выступать за укрепление позиций украинского языка или ускоренную интеграцию в ЕС и НАТО.

Но в любом случае, основа идеологии топовой украинской политсилы – это личность ее лидера. Самый яркий пример – это, пожалуй, "Батькивщина" и Юлия Тимошенко. Хотя и "Евросолидарность" с Петром Порошенко, и "Слуга народа" с Владимиром Зеленским тоже вписываются в этот ряд. Тогда как многочисленные попытки создания "партии нелидерского типа" заканчивались неизменным провалом.

И здесь у "УНД" очевидные проблемы. Что бы ни писал партийный сайт, вполне понятно, что это проект одного человека – лично Колесникова. И появления альтернативного лидера он явно не допустит, иначе зачем вообще вся эта шумиха.

Новая партия проект одного человека - лично Колесникова (фото: uaourhome.com)

А на яркого харизматичного лидера Колесников, при всем уважении к былым заслугам, явно не тянет. Да и сами былые заслуги уже припали пылью. Украинский избиратель в целом не особо помнит и ценит прошлые свершения партийных деятелей, и "продать" ему, к примеру, запуск поездов "Хюндай" и проведение ЕВРО-2012 в 2021 году совершенно нереально – слишком много всего случилось с тех пор.

К тому же, в нише "крепкого хозяйственника" у Колесникова уже есть конкурент – похожий на него по риторике, имиджу и бекграунд лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, партия которого все-таки обладает куда большими политическими ресурсами.

Конечно, негативную роль сыграла и продолжительная пауза в политической деятельности Колесникова, когда он сам подчеркивал, что к политической активности интерес уже потерял. Безусловно, примеры успешных политических камбэков в украинской истории бывали. Но гораздо выше шансы просто потеряться среди многочисленных "старых" и "новых" лиц.

Кроме того, "УНД" очень невнятно позиционирует себя на оси "власть-оппозиция". Прямой критики Зеленского Колесников аккуратно избегает. Тогда как украинский избиратель любит четко понимать, кто за кого и кто против. Просто стоять в сторонке и давать "конструктивные советы", которых никто не просит, – верный путь к поражению.

Даже за последние лет было несколько примеров того, как партии, маневрировавшие между властью и оппозицией и пытавшиеся усидеть на двух стульях, заканчивали тем, что проваливались между ними. Но чужие ошибки никого не учат, в том числе и в политике.

"Мы хотим, чтобы Украина через двадцать лет вошла в "Большую двадцатку", – говорится на официальном сайте "Наш дом – Украина". Но пока что более адекватной амбицией для партии выглядит попадание в любой из горсоветов на Донбассе.