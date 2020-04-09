Пандемия пиара: как в регионах мэры выкапывают могилы и делают из стадионов больницы

600 могил в Днепре

2 апреля мэр Днепра Борис Филатов, заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ уже выкопали за счет городского бюджета 600 могил для захоронения умерших от коронавируса горожан. Согласно официальной статистике, по состоянию на 9 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 41 случаев заболевания.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - написал Филатов.

Многие днепровцы не разделили инициативу мэра и ожидаемо устроили в социальных сетях бурю народного гнева, опускаясь порой до троллинга своего градоначальника. В то же время, запомнят ли активность Филатова по борьбе с пандемией – вопрос пока открытый, тогда как ход "могилами" часть электората может воспринять как пиар, и явно не с положительным эффектом.

Как оказалось, перформанс стал вирусным. Позже эту эстафету у Днепра принял мэр Фастова (Киевская область). "Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые местами нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать, а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным", - написал мэр города.

К слову, недавно в Киеве полиция оштрафовала на 17000 грн пенсионера, который вышел в магазин за продуктами. В ответ, расстроенный пенсионер пообещал повеситься. Но местные власти, как видим, своеобразно заботятся о пенсионерах и других социально незащищенных слоев населения, чаще употребляя без надобности черный юмор.

Стадион, так стадион

Мало кто знает, но до 1925 года на месте харьковского стадиона "Металлист" было городское кладбище. Потом его снесли, и началась спортивная жизнь. Но харьковский губернатор Алексей Кучер, известный пока в основном перепалкой с мэром Харькова Геннадием Кернесом тоже решил пустить в ход творческий пиар.

На днях в эфире одного из местных каналов Кучер сообщил, что рассматривает "Металлист" как место для развертывания госпиталя для коронавирусных больных. А заодно задействовать и бесхозную фактически на сегодня футбольную базу в "Высоком". То есть жизненный путь района размещения "Металлист" может пойти по спирали "кладбище-спорт-кладбище". Стоит отметить, что территория этого района весьма густонаселенная, да и о международных состязаниях позже можно будет забыть. Харьковчане идею не одобрили и также сполна ответили губернатору в соцсетях.

Забота по-киевски

Киевский мэр Виталий Кличко также решил не отставать от европейских коллег и призвал киевлян не выходить без острой надобности, заявив "досить шастать!". Как отмечают в соцсетях, киевский градоначальник позаимствовал слоган из известного анекдота про рекламный щит в Борисполе "Нехай щастить!".

Впрочем, спортсменов и отдыхающих в городских парках особо меньше не стало. Что только не делает в публичной плоскости Кличко для популяризации своих карантинных мер – и спортсменов гоняет, и пловцов ловит, и частные авто намеревается запретить.

Пиар или необходимость

Политологи и медиаэксперты оценивают многое из того, что местные чиновники делают в регионах – как пиар перед местными выборами. Рейтинги или иные политические цели (отвлечь внимание от реальных проблем, шантаж центральной власти, попытка выбить дополнительный бюджет), как правило, доминирующий мотив в таких случаях.

По мнению политолога Владимира Фесенко, панические настроения у представителей власти – не от большого ума. "Кто-то хочет таким образом заставить людей сидеть дома и не высовывать нос из квартир. Они не понимают, что паника не является инструментом повышения сознательности людей. Паникой невозможно контролировать поведение людей. Это неконтролируемое, стихийное проявление психоза, неадекватность, нерациональность поведенческих актов", - считает эксперт.

В то же время медиаэксперт Денис Безлюдько отмечает, что фактор искусственно разжигаемой паники присутствует, и сеют панику все. "На мой взгляд, самый большой паникер сегодня - Кличко. Если говорить о Филатове, то, на мой взгляд, копание могил он расценивает, как пиар-акцию, показывая таким образом, как он заботится о людях. Не думаю, что изначально преследовалась цель запугать, просто выполнена эта задумка была очень коряво. В принципе, создание картинки «зомби апокалипсиса» преследуют свои определенные цели. В соответствии с принятыми изменениями в госбюджет в части отмены земельного налога и других сборов, регионам сильно порезали местные бюджеты. Соответственно, чем ярче будет паническая картинка в регионе, тем больше денег местная власть может попросить у центральной", - комментирует ситуацию Безлюдько.

В данной ситуации сегодня необходима прежде всего спокойная реакция власти, считает политический эксперт Янина Соколовская. "Чем спокойнее власть будет общаться с гражданами - тем спокойнее и здоровее общество власть получит после пандемии. И если сейчас общество не умиротворят, а продолжат запугивать дальше выкопанными могилами и мешками для трупов, тем скорее власть имущие утратят власть. Политический вирус истерики будет очищен, люди им переболеют и впредь будут выбирать более спокойных, здравых технократов, которые думают головами, а не руководствуются эмоциями и манипуляциями", - говорит она.

"Все те, кого мы можем назвать властью, вместо того, чтобы взять руль ситуации в свои руки, плывут в русле глобальных панических настроений. Я далеко не уверен, что кто-то в Украине – Кернес, Кличко, Труханов, Филатов и прочие, могут в этом мутном шторме выкручивать какие-то глобальные бонусы. Какие-то ситуативные – да. Рыть могилы, и демонстрировать мешки для трупов – это просто не поддается здравому смыслу. Массы сегодня как никогда нуждаются в лидере, который выйдет и скажет: "А ну-ка быстро все успокоились, происходит это и это, мы будем делать то-то и то-то. Потери компенсируем так-то. Но главное - нам всем выжить", - добавляет медиаэксперт Антон Подлуцкий.

Народное самоопределение

Тем временем, пока местные чиновники соревнуются в черном юморе и сомнительном пиаре, страна, как обычно, подменяет собой власть. Бизнес покупает маски, тесты, ИВЛ, возит и кормит врачей. К примеру, в Киеве, сеть супермаркетов Novus выделила 12000 продуктовых наборов для малообеспеченных горожан, а служба такси Uklon согласилась бесплатно перевозить больных в медучреждения на процедуру гемодиализа.

В том же Харькове таксисты из служб "30-40" (ETaximo), "ON-Taxi", "Shark" и "EcoTaxi", объединившись в волонтерское движение, присоединившись к программе "Подвезти медика". Владельцы личных авто через группы в социальных сетях обмениваются информацией и "подвозят медика" со всем пониманием рисков.

Именно жители и предприниматели проявляют наивысшую форму социальной ответственности. То есть делают все для того, чтобы днепровцам не потребовались выкопанные Филатовым могилы, фастовчане не вешались от штрафных санкций Нетяжука, чтобы на харьковском "Металлисте" играли в футбол, а киевские пловцы без проблем доплывали хотя бы до середины Днепра. Любой пиар хорош. До тех пор, пока безвреден: ведь перед вирусом все равны.