В ожидании справедливости: что происходит с конкурсом по СРП на Черном море

Фото: Илья Пономарев (из открытых источников)

Конкурс на разработку нефтегазового участка "Дельфин" на шельфе Черного моря, который был начат 12 апреля, выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

"Рад сообщить, что Trident выиграл сегодня конкурс по СРП на Черном море. Это была тяжелая борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", - сообщил Пономарев о победе компании.

Данную информацию подтвердил министр энергетики Игорь Насалик.

При этом после объявления результатов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс не оправдал его ожиданий в части прихода на украинский рынок "мощных игроков мирового уровня". В связи с этим Гройсман выступил за новый конкурс.

Инициативу премьера Илья Пономарев воспринял с огорчением и в ответ детально изложил позицию своей компании.

"Начну с того, что я полностью понимаю мнение скептиков, которые говорили, что проводить конкурс в предвыборный период - не лучшее решение. Однако, когда готовился конкурс (осень 2018 года) никто в правительстве не предполагал такой политической турбулентности весной-летом этого года. Поэтому сомневаюсь, что там был злой умысел.

Аргумент про краткость конкурса - 2 месяца на подготовку - для меня вообще весьма сомнителен. Трайдент начал подготовку к заходу на шельф в начале 2018 года, сделал IPO в мае 2018 года, направил официальную заявку в Кабмин Украины в ноябре 2018-го.

В свою очередь легко загуглить, что Госгеонедра объявили о подготовке конкурса также осенью 2018-го, за 8 месяцев до окончания подачи заявок. Мы все время критиковали правительство не за слишком большую скорость, а за неторопливость в ключевом для экономики Украины вопросе наращивании собственной добычи газа.

Тем более, что в следующем году будут проблемы с транзитом газа, и об этом также было известно заранее. С целью ускорения процесса мы неоднократно предлагали правительству не идти на СРП, а провести аукцион на этот участок - и я по-прежнему считаю, что был в этом вопросе прав.

Однако надежды на приход крупного западного игрока побудил правительство идти по схеме СРП. Опять-таки мы сразу говорили, что никакие мейджоры в Украину не придут, и на то есть несколько веских причин.

Во-первых, не будут вкладывать те, у кого есть значительные активы в России (это Shell, ExxonMobil, Total, BP, Conoco, Chevron и ряд других). Во-вторых, не будут вкладывать те, кто всего пять лет назад принял решение свернуть свое присутствие в Украине (те же Shell, Exxon, Chevron). В-третьих, мейджоры вообще не будут вкладывать в Украину, потому что масштаб возможных проектов для них слишком мал. Для компаний типа нашей или Vermillion, вошедшей в партнерство с Нафтогазом, проект в 1 млрд долларов - это максимально возможное обязательство, а для Exxon - минимальное.

Мейджоры могут в будущем купить вставшие на ноги украинские компании с добычей более 2-3 млн тонн н.э., но не будут брать на себя риски их создания. Это я могу уверенно говорить еще и потому, что Трайдент как раз создан выходцами из мейджоров - наш председатель Совета директоров был вице-президентом ExxonMobil, а до этого Chevron и Shell, у меня за плечами - ЮКОС и Schlumberger.

Однако среди компаний среднего размера мы предсказывали, что интерес будет высок, и как успешно прошедшие аукционы, так и конкурсы на наземные СРП это наглядно доказали. Как и следовало ожидать, конкурсы прошли также в не всегда прозрачной борьбе, однако в итоге во всех них победили действительно достойные игроки. Та же ситуация произошла и с морским проектом - победила та заявка, которая была очевидно сильнейшей по всем показателям.

Надо отметить, что бизнес-конкуренции у нас особой не было, несмотря на весьма уважаемых участников. Но никто не был в состоянии ни предоставить безусловную гарантию полного финансирования первого этапа разработки (200 млн) и саккумулировать требуемую сумму на счету (причем с прозрачным источником средств), так и показать расширение этого объема до 1 млрд долл. (что вообще самая крупная прямая иностранная инвестиция в Украину с момента Майдана) в случае получения рентабельной добычи. Офшорная добыча - дорогое удовольствие.

Наше предложение самое щедрое с точки зрения доли украинского государства в добываемой продукции, создает максимум рабочих мест в стране, и предполагает максимально быстрый запуск проекта, потому что только у нас есть для этого уже созданная база и платформа в Румынии, единственная доступная в настоящее время на Черном море.

Как оказалось, и для нас это стало неожиданным, мы конкурировали с геополитическим противником (и тут премьер прав на все 100%), вошедшим в союз с теми бывшими госчиновниками высшего ранга, которые ввергли Украину в глубочайший экономический кризис, и последствия чьей деятельности, собственно, и привели к острому инвестиционному голоду в стране.

Они распространяют дезинформацию в СМИ и в кулуарах пугают как действующую, так и приходящую власть, рассказывая небылицы про прошедший конкурс. И их поведение наглядно показывает, что у них нет желания выиграть и прийти добывать - есть желание не дать Украине начать разработку своего шельфа, максимально затянуть этот и так уже затянувшийся процесс. Попытка сейчас объявить новый конкурс - минимум еще один год задержки.

Думаю, все эти судороги наших оппонентов скоро закончатся. Уверен, что после изучения всех материалов Межведомственной комиссии, подготовленных специалистами Минтопэнерго, премьер Гройсман захочет войти в историю Украины как руководитель правительства, проведшего серию успешных привлечений в страну иностранных недропользователей, который смог вдохновить миллиардную инвестицию в национальную экономику, при котором была создана первая компания-инвестор в Украине, торгуемая на престижной международной площадке NASDAQ.

До этого аналогичное давление оказывалось и на министра топлива и энергетики Насалика, однако он оказался мудрее и смог верно оценить ситуацию. Мы с нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабинета министров".

По материалам facebook.com/iponomarev